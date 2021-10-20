Во время нерабочих дней в Москве будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, салоны красоты, запрещены массовые мероприятия, рассказали Forbes источник на ресторанном рынке, обычно присутствующий на совещаниях в мэрии, и один из владельцев московской сети салонов красоты. Другой источник подтвердил, что QR-коды действовать не будут.

Forbes изучил проект указа о «Краткосрочном локдауне на ноябрьские праздники» Сергея Собянина. О нём рассказали изданию два источника на ресторанном рынке, но подлинность подтвердить не смогли. Согласно проекту, с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни будут распространяться на все организации и ИП в Москве. Исключение — организации, деятельность которых не может быть ограничена.



По проекту, будут закрыты все пункты питания (в том числе в парках), объекты розничной торговли, закрыт доступ в организации и ИП, оказывающие бытовые услуги, в салоны красоты, фитнес-клубы, поликлиники, ветеринарные клиники, букмекерские конторы, театры и кинотеатры, детские игровые центры и зоопарки, запрещён доступ на массовые мероприятия.

В документе указано, что будет разрешена работа общепита навынос, работа аптек и продуктовых магазинов, доставка и официальные городские мероприятия.

Локдаун до 7 ноября будет введен, если общее количество заболевших Covid-19 в Москве с 21 по 28 октября будет больше, чем с 13 по 20 октября, следует из проекта указа.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября. Президент рассмотрит предложения 20 октября.