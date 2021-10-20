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Маша Цепелева

Власти Москвы обсудили введение локдауна с 30 октября по 7 ноября, QR-коды действовать не будут — Forbes Статьи редакции

Доступ в рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, кинотеатры и на массовые мероприятия могут ограничить.

  • Во время нерабочих дней в Москве будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, салоны красоты, запрещены массовые мероприятия, рассказали Forbes источник на ресторанном рынке, обычно присутствующий на совещаниях в мэрии, и один из владельцев московской сети салонов красоты. Другой источник подтвердил, что QR-коды действовать не будут.

  • Forbes изучил проект указа о «Краткосрочном локдауне на ноябрьские праздники» Сергея Собянина. О нём рассказали изданию два источника на ресторанном рынке, но подлинность подтвердить не смогли. Согласно проекту, с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни будут распространяться на все организации и ИП в Москве. Исключение — организации, деятельность которых не может быть ограничена.

  • По проекту, будут закрыты все пункты питания (в том числе в парках), объекты розничной торговли, закрыт доступ в организации и ИП, оказывающие бытовые услуги, в салоны красоты, фитнес-клубы, поликлиники, ветеринарные клиники, букмекерские конторы, театры и кинотеатры, детские игровые центры и зоопарки, запрещён доступ на массовые мероприятия.

  • В документе указано, что будет разрешена работа общепита навынос, работа аптек и продуктовых магазинов, доставка и официальные городские мероприятия.

  • Локдаун до 7 ноября будет введен, если общее количество заболевших Covid-19 в Москве с 21 по 28 октября будет больше, чем с 13 по 20 октября, следует из проекта указа.
  • 19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября. Президент рассмотрит предложения 20 октября.

#новость #covid19

7977 просмотров
79 79 комментариев
1
7
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79 комментариев
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Sofy Levchenko

Как же, чудо прививки не работают? Вот это неожиданно))

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–12
Ivan Tashkinov

Всё работает, но народ надеется на авось.

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14
Sofy Levchenko

Расскажи мне, заболевшей после прививки.

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8
Ivan Tashkinov

Так никто не обещал стопроцентной гарантии. Ну и я тебя не знаю. Может, ты сразу во все тяжкие, в ковидарий рыбкой. 😄 Иммунитет вырабатывается не сразу. И можно заболеть, но пройдёт легче.

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19
Basil

Переобувочня происходит на лету.
Маски вас защитят
Перчатки вас защитят
Вакцина вас защитит
Бустер вакцин вас защитит <- вы находитесь здесь
Ежеквартальная прививка вас защитит
Чип с qr кодом и автоматическим измерением антител вас защитит
Чип с автоматической дозировкой вакцины в кровь вас защитит

Ответить
4
Ivan Tashkinov

Защитить тут может только здравый смысл, хотя каждый поймёт это по-своему. )

Ответить
4
Sergei Timofeyev

Спиртоваться, спиртоваться и ещё раз спиртоваться!

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Переобувочня происходит на лету.

Не знаю, где вы это видите, но медики не говорили об этом. Они сразу говорили о том, что вакцина защищает только от тяжёлого течения болезни на 83% (после второй фазы испытания), но про заболеваемость ничего не говорилось. Вообще.

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2
Valeratal Val

да это больные на голову люди. Им бесполезно объяснять. Они считают, что раз надели маску, то это как скафандр (хотя возможно и скафандр на 100% не защищает)

Ответить
4
Sergei Timofeyev

Презерватив на всякий случай забыли надеть (с)

Ответить
0
Татьяна Федорова

А кто знает, как бы оно прошло до прививки

Ответить
0
Сергей S.L.

А вы внимательно ознакомились с информацией перед прививкой?

Ответить
5
Arthur Niazyan

А чего там? Согласие на участие в эксперименте?

Ответить
2
Dear Moscow,

А чего там? Согласие на участие в эксперименте?

Диапазоны принимаемых частот.

Ответить
3
Sergei Timofeyev

Хм, я подписывал и об эксперименте там не было ни слова.

Ответить
0
Изя Слоу

Конечно, все чаты в WhatsApp изучил(а)

Ответить
2
Anton Bogachev

Прививка не делает из вас супермена или чудо-женщину, прививка повышает шанс выжить в случае заболевания.

Ответить
3
Murat Oshroev

Чем прививались?

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Прививка в любом случае защищает от тяжёлого течения болезни, но никак не от заражения.

Ответить
7
Murat Oshroev

Согласен. Мне просто интересно, что именно поставила Софи

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Простите за утренний сексизм, недопустимый здесь, но интересного ещё и как! :)

Ответить
2
Dear Moscow,

Расскажи мне, заболевшей после прививки.

Но живой и спокойненько гоняющей комментики на висишечке.

Ответить
3
Sergei Timofeyev

А она защищает от заражения? Вакцина (все наши две (эпивак - хрень)) не защищают от заражения, а обеспечивают с вероятностью до 83% лёгкое течение болезни.

Ответить
1
Норрин Радд

Боты сейчас расскажут.

Ответить
0
Евгений Кислов

Их делает мало людей , а не то, что они не работают ред.

Ответить
7
Arthur Niazyan

По их статистике более 40% уже привиты.

Ответить
0
Вася Иванов

Из них процентов 10 сделали липовые сертификаты без прививки…

Ответить
4
Arthur Niazyan

Не, это инфа от врачей, которые делали прививки в поликлиниках официально и сертификаты попадали на госуслуги.

Ответить
–1
Вася Иванов

У меня каждый 10 знакомый сделал официальный сертификат, а прививку не поставил. «Поставил но мимо»

Ответить
6
Mike Notimportant

обманул контролера?
- купил билет и не поехал?
- красивое

Ответить
3
Sergei Timofeyev

- Дурак, надо было бежать за такси!

Ответить
0
Arthur Niazyan

Охренеть, не знал что на столько всё плохо )

Ответить
0
Murat Oshroev

В Москве это стоит 20 тыщ )

Ответить
1
Sergei Timofeyev

ЦЗН Москвы сейчас платит 14500 рублей. Прививку поставить проще.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Молодцы, да )

Ответить
0
Nikita Deev

Красиво сделали

Ответить
0
Mike Notimportant

2 года по статье "Мошенничество"
- оно того стОит?

Ответить
0
Евгений Кислов

Вот и посчитайте сколько людей ещё может заболеть. Это не трудно ред.

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Против дельты прививка оч слабо защищает. Переболели всей вакцинированной семьей повторно.

Прививка про другое — тяжесть заболевания меньше. Быстро проходит.

Ответить
1
Евгений Кислов

Я привит. Спасибо за объяснение)

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

Я это к тому, что ваши предложение посчитать не имеет смысла. Переболеть заново смогут все. Причем болеть будем регулярно, как сезонным орви.

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Не более 33%, из них есть процент тех, кто купил сертификат.

Ответить
0
Александр Яковлев

Кремлеботы зато работают. По 15 рублей каждой этой сволочи.

Ответить
0
Яна Попова

Почему не сделать ограничения только для непривитых?

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Потому что среди привитых есть те, кто купили сертификаты

Ответить
0
Саша Калашников

А почему только в Москве?

Ответить
5
Сергей S.L.

И правда. Почему правительство Москвы не вводит ограничения на территории всей страны...

Ответить
15
Саша Калашников

забыл про то, что у нас все регионы сами решают, вводить им ограничения или нет. Москва тут, конечно, ни при чем.

Ответить
5
Mike Notimportant

может, утратили доверие?

Ответить
0
Никита Зырянов

Другая часть страны не очень волнует

Ответить
0
Максим Милованов

говорят, в Замкадье жизни нет

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Собаки бродячие есть, лисы, иногда кошки.

Ответить
0
Daniel Kovekh

похоже малый бизнес в России погибнет, ведь корона надолго, на года 2-3 минимум, и если власти продолжат душить бизнесы локдаунами, то останутся только интернет-магазины и дарк китчнены, ну и желто-зелёные человечки. ред.

Ответить
2
Maxim Bityukov

2-3? Корона навсегда. Особенно в России. Пока народ будет думать, что нас чипируют и вышки 5Г облучают их безмозглую голову.

Ответить
12
Sergei Timofeyev

Чипируют, да! У меня теперь телефон разблокируется блутузом, что вкололи! Удобно!

Ответить
4
Иванов Иван

Похоже, что погибнет не только малый. Когда все существование людей ограничится яндекс-еда, яндекс-такси и яндекс-гробы. А может в этом и заключается смысл всего этого фашизма? Загнать челядь по клетушкам и сократить их потребление.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Если не будет другой работы, то и Яндекс.Яда не останется, так как не будет платёжеспособного населения.

Ответить
0
Иванов Иван

Ну вот отработаете в яндекс-такси и заплатите за яндекс-еду.

Ответить
0
Bruce Wayne

Хз о каком задушивании бизнеса все говорят, постоянно открываются новые точки, владельцы рубят бабло, так что бизнес в россии живет и процветает

Ответить
0
Макс Лакостов

Да открывать можно сколько угодно, беда в том, что новая точка общепита не переживает кредитные каникулы

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Хм... мне кажется, кто-то на утку повёлся. ) Вчера эта ПДФка ходила.
В реальности же https://www.mos.ru/city/projects/measures/

@Маша Цепелева уточните источник вашей информации, если это ничем не подкреплено, то лучше удалите новость, так как это фейк. ред.

Меры борьбы с коронавирусом в Москве
Что сделано в Москве, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Самая свежая…
www.mos.ru
Ответить
3
Маша Цепелева

В новости указан источник — это Forbes.

Ответить
–1
Sergei Timofeyev

У них это тоже на уровне слухов. Без подтверждения. Используйте официальные источники информации. Благо они хорошо работают.

Ответить
4
Сергей Милосердов

А с каких пор Forbes - официальный источник?

Ответить
2
Евгений Кислов

Удалите Fake новость. Она написана для запугивания

Ответить
2
Солнечный кран

Не хочу сомневаться, простите, но есть второй источник кроме Форбс?

Ответить
2
Евгений Кислов

В правом верхнем углу над заголовком есть три кнопки. Нажми на них и отправь жалобу «Введение в заблуждение»

Даже новость на сайте Forbes написана в разрез официальной информации.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Отправил. Не нужно нам фейков. Итак люди пугливы, а у меня полы бетонные. ред.

Ответить
2
Вася Иванов

Расчитываю «забить» на локдаун как и в прошлый раз!

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Приезжай картошку сажать.

Ответить
1
Arthur Niazyan

Озимую? ))

Ответить
5
Sergei Timofeyev

Да хоть какую :)

Ответить
1
Nikolay Kenig

Картохой дышать надо, а не чипироваться!

Ответить
0
Сергей S.L.

Вроде и Погода не особо гулябельная будет

Ответить
1
Семен Переделкин

Мадам Арбидол всё никак не угомонится.

Ответить
1
Дима Дим

Из моего окружения, а это около 30 человек, прививки только у 2х.
Большинство считает, что это все фейк, заговор, чипирование и так далее. На полном серьезе это втирают. ред.

Ответить
1
DIVO Media

Тем не менее, из твоего окружения из около 28 человек никто не двинул кони и заболел судя по контексту

Ответить
0
Дима Дим

Они уже все переболели. Ну может человека 3-4 не болело из всех. Хотя скорее всего болели, но бессимптомно.

Но:
один умер
еще один очень тяжело переносил болезнь с большим количеством поражений легких, лежал в больнице месяц.

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0
Эзиз Ибрагимов

Ветеринарные клиники не будут работать? Они разве не нуждаются в помощи?

Вы сами уже на животных похожи.

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0
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