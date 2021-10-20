Власти Москвы обсудили введение локдауна с 30 октября по 7 ноября, QR-коды действовать не будут — Forbes Статьи редакции
Доступ в рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, кинотеатры и на массовые мероприятия могут ограничить.
Во время нерабочих дней в Москве будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, салоны красоты, запрещены массовые мероприятия, рассказали Forbes источник на ресторанном рынке, обычно присутствующий на совещаниях в мэрии, и один из владельцев московской сети салонов красоты. Другой источник подтвердил, что QR-коды действовать не будут.
Forbes изучил проект указа о «Краткосрочном локдауне на ноябрьские праздники» Сергея Собянина. О нём рассказали изданию два источника на ресторанном рынке, но подлинность подтвердить не смогли. Согласно проекту, с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни будут распространяться на все организации и ИП в Москве. Исключение — организации, деятельность которых не может быть ограничена.
По проекту, будут закрыты все пункты питания (в том числе в парках), объекты розничной торговли, закрыт доступ в организации и ИП, оказывающие бытовые услуги, в салоны красоты, фитнес-клубы, поликлиники, ветеринарные клиники, букмекерские конторы, театры и кинотеатры, детские игровые центры и зоопарки, запрещён доступ на массовые мероприятия.
В документе указано, что будет разрешена работа общепита навынос, работа аптек и продуктовых магазинов, доставка и официальные городские мероприятия.
- Локдаун до 7 ноября будет введен, если общее количество заболевших Covid-19 в Москве с 21 по 28 октября будет больше, чем с 13 по 20 октября, следует из проекта указа.
- 19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября. Президент рассмотрит предложения 20 октября.
Переобувочня происходит на лету.
Маски вас защитят
Перчатки вас защитят
Вакцина вас защитит
Бустер вакцин вас защитит <- вы находитесь здесь
Ежеквартальная прививка вас защитит
Чип с qr кодом и автоматическим измерением антител вас защитит
Чип с автоматической дозировкой вакцины в кровь вас защитит
Хм... мне кажется, кто-то на утку повёлся. ) Вчера эта ПДФка ходила.
В реальности же https://www.mos.ru/city/projects/measures/
@Маша Цепелева уточните источник вашей информации, если это ничем не подкреплено, то лучше удалите новость, так как это фейк. ред.
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