Путин объявил «нерабочими» дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты Статьи редакции
Регионы могут сами установить сроки — начать уже с 23 октября.
«Нерабочие» дни могут быть продлены, если ситуация с Covid-19 не станет лучше, сказал президент на совещании с правительством 20 октября.
Татьяна Голикова во время встречи с Владимиром Путиным рассказала, что высокая заболеваемость связана с несоблюдением ограничений и низкими темпами вакцинации. Самая сложная ситуация в семи регионах — Ставрополье, Адыгея, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях.
Голикова также предложила разрешить работу на некоторых предприятиях только сотрудникам с QR-кодами и другие меры:
- После 7 ноября открывать культурные и развлекательные заведения только по QR-кодам в регионах.
- Работодателям перевести невакцинированных сотрудников из групп риска на дистанционную работу.
- Дать сотрудникам два выходных для вакцинации.
- Ограничить работу общепита и развлекательные мероприятия с 23:00 до 06:00.
- Обеспечить контроль за соблюдением всех ограничений и централизованно закупить лекарства для стационаров на 4,1 млрд рублей.
Правительство предложило меры поддержки бизнеса, рассказал первый зампред правительства России Андрей Белоусов:
- Предприятиям малого и среднего бизнеса из сферы спорта, гостиницам, общепиту, сферы досуга, допобразования и другим выплатить гранты — один МРОТ на одного сотрудника. Заявку можно подать через налоговую службу с 1 ноября. Выплаты — с 15 ноября по 31 декабря.
- Возобновить программу льготных кредитов «ФОТ 3.0». Предельный объём кредита — один МРОТ на одного занятого на 12 месяцев. Ставка кредита — 3% на 12 месяцев и первые полгода можно не платить основной долг и проценты.
Введение «нерабочих» дней, по словам Белоусова, обойдётся бизнесу примерно в 60 млрд рублей. Президент поддержал предложенные меры поддержки.
16 октября в России впервые зафиксировали больше тысячи смертей от Covid-19 за сутки. На фоне роста заболеваемости в Петербурге с 1 ноября введут QR-коды для посещения мероприятий, а затем — для театров, кафе, бассейнов и других. В Москве обязали компании перевести на удалёнку 30% сотрудников с 25 октября и ввели другие ограничения.
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