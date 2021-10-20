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Маша Цепелева

Путин объявил «нерабочими» дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты Статьи редакции

Регионы могут сами установить сроки — начать уже с 23 октября.

87 87 комментариев
9182 просмотров

«Нерабочие» дни могут быть продлены, если ситуация с Covid-19 не станет лучше, сказал президент на совещании с правительством 20 октября.

Татьяна Голикова во время встречи с Владимиром Путиным рассказала, что высокая заболеваемость связана с несоблюдением ограничений и низкими темпами вакцинации. Самая сложная ситуация в семи регионах — Ставрополье, Адыгея, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях.

Голикова также предложила разрешить работу на некоторых предприятиях только сотрудникам с QR-кодами и другие меры:

  • После 7 ноября открывать культурные и развлекательные заведения только по QR-кодам в регионах.
  • Работодателям перевести невакцинированных сотрудников из групп риска на дистанционную работу.
  • Дать сотрудникам два выходных для вакцинации.
  • Ограничить работу общепита и развлекательные мероприятия с 23:00 до 06:00.
  • Обеспечить контроль за соблюдением всех ограничений и централизованно закупить лекарства для стационаров на 4,1 млрд рублей.

Правительство предложило меры поддержки бизнеса, рассказал первый зампред правительства России Андрей Белоусов:

  • Предприятиям малого и среднего бизнеса из сферы спорта, гостиницам, общепиту, сферы досуга, допобразования и другим выплатить гранты — один МРОТ на одного сотрудника. Заявку можно подать через налоговую службу с 1 ноября. Выплаты — с 15 ноября по 31 декабря.
  • Возобновить программу льготных кредитов «ФОТ 3.0». Предельный объём кредита — один МРОТ на одного занятого на 12 месяцев. Ставка кредита — 3% на 12 месяцев и первые полгода можно не платить основной долг и проценты.

Введение «нерабочих» дней, по словам Белоусова, обойдётся бизнесу примерно в 60 млрд рублей. Президент поддержал предложенные меры поддержки.

16 октября в России впервые зафиксировали больше тысячи смертей от Covid-19 за сутки. На фоне роста заболеваемости в Петербурге с 1 ноября введут QR-коды для посещения мероприятий, а затем — для театров, кафе, бассейнов и других. В Москве обязали компании перевести на удалёнку 30% сотрудников с 25 октября и ввели другие ограничения.

#новость #covid19

87 87 комментариев
1
10
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87 комментариев
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Андрей Кружинов

Вова Путин молодец! ред.

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–3
7 комментариев
Степан Позняк

Заходит Путин в бар и говорит: всем зарплаты за счёт заведения!

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56
Creo Type

Ну а как вы хотели, надо думать когда бизнес в России мутишь, тут вот так работает. Ещё спасибо скажите, что помазанному на трон не приходится перст целовать

Ответить
4
Валерий Голованов

это после 24 года предусмотрено

Ответить
2
Евгений Дроздов

Нестареющая классика.

Ответить
3
Эдуард Лиринг

Вы про Владимира?

Ответить
0
Артем Акулов

Если посмотреть на запад, там заливают самоизоляцию деньгами. Но эти деньги просто напечатаны и ничем не обеспечены, то есть пузырь раздувается сильнее и сильнее.

С другой стороны не верю в эффективность локдаунов. Люди как работали, так и будут работать. Плюс для многих локдаун это лишний повод бухнуть в компании друзей или пошататься по улицам.

Единственный путь - вакцинация. Кампания по вакцинации успешно провалена. У большинства доверие нулевое. Зарубежных вакцин на рынке нет и скорее всего не будет, уж слишком вкусный рынок для заработка.

Уровень потребления остался на уровне 2020 года, доходы не растут, покупательская способность не растёт. Логически хз что делать и как из этого выходить, круг замыкается и идет постоянно обнищание населения.

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0
Evgeniy Zorin

Теперь те, кто говорит, что власть работает плохо - попадают под статью о неуважении к власти, а кто говорит, что власть работает хорошо - под распространение фейковых новостей

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37
Айдар Зарипов

Ищем статью для вашего коммента...

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3
Evgeniy Zorin

Был бы человек, а статья найдётся (с) Вышинский, прокурор СССР

Ответить
4
Алина Евсенкова

У России два врага, чернослив и курага (c) Александр 3

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2
Андрей Страдов

Два врага, но три пути.

Ответить
0
Благодарный бокал

Власть вообще не работает

Ответить
2
Газовый волк

урааа как обычно ничего не делать только комменты на виси и тэже писать урааа

Ответить
18
Konstantin_Andreevich

Успокойтесь, Владимир Владимирович.

Ответить
55
Евгений Дроздов

Скорее Дмитрий Анатольевич...

Ответить
8
Эдуард Лиринг

наверное действительно лучше пойти палкой по голове получить при поддержке видеороликов записанных соотечественниками переехавшими например в Дубаи

Ответить
0
colorless

один МРОТ на одного сотрудника после заявления

Вот она поддержка :D Тем временем в клятых гейропах компенсировали до 70% текущей ЗП несколько месяцев подряд. ред.

Ответить
10
Pavel Zakharov

а что если мрот и есть 70% текущей зп? шах и мат.

Ответить
9
Юрий

Если такой бизнес загнется, всем только лучше будет

Ответить
0
Алексей Лебедев

Что вы несёте…

Ответить
0
Алина Евсенкова

Херню

Ответить
2
Лукас Лойс

Когда наконец-то случатся похороны Путина – объявлю в своей компании этот день нерабочим с сохранением заработной платы

Ответить
11
Bruce Robertson

Пройдемте в отделение для разговора... ред.

Ответить
2
Лукас Лойс
Ответить
2
Благодарный бокал

Но сначала надо поговорить с вами, а то вы слишком самостоятельный. За вами выехали работники подземной тюрьмы. Выпускники саратовской тюремной больницы. сервис доставки пыточных предоставляется 24 часа в сутки, без выходных.

Ответить
0
Максим Николаев

С нетерпением все будем ждать, когда он сдохнет.

Ответить
1
Благодарный бокал

Только что! Путин умер!!!

Ответить
0
Артем Фоминых

Клоун

Ответить
9
Nikolay Kenig

Я вчера выкладывал уже это фото, но почему бы не повторить 🤣🤣🤣🤣

Ответить
9
user user

Бизнес очень рад ))

Ответить
6
Creo Type

За царя! *поднял бокал*

Ответить
5
Благодарный бокал

А сколько ранений на полях сражений у царя? Разве что нёс знамя, вдохновлял наемников онлайн и ударился головой о бункер.

Ответить
0
Creo Type

Царю зачем сражения? военачальники же есть

Ответить
0
Благодарный бокал

Цари шли во главе войск. Президенты освобождены от ранений в бою, но и сроки установлены - два президентства максимум 4-5 лет максимум. А этих, подземных, хз как их вообще назвать. Но в цари не годятся по причине хронической трусости. ред.

Ответить
0
Олег Павлов

Ни разу не было и вот опять)

Ответить
4
Montana
Ответить
5
Grigory Stepanov

Как же они...

Ответить
5
Максим Абдрахманов

Опять оплачиваемые выходные за счёт предпринимателей? Какой же он у нас щедрый, прям душка, а не президент) ред.

Ответить
5
ivan krapivin

Всем игристого!

Ответить
4
Артур Тариков

.. за счет заведения, конечно же

Ответить
3
Оля Зима

Снова началось...

Ответить
4
иван катаев

Ну пиздец че.

Ответить
4
Дмитрий Чепиков

Знаю «рабочие», знаю «выходные», что такое «нерабочие»?!

Ответить
3
Algirdas Lapė

Не рабочие, но не выходные

Ответить
3
Evgeniy Zorin

У Минтруда закончились термины для указов Президента: рабочие дни, нерабочие дни, выходные дни, выходные рабочие, выходные нерабочие, праздничные рабочие, праздничные выходные, рабочие нерабочие и нерабочие рабочие самоизоляционные

Ответить
0
Григорий Фомин

Ура! Отпуск!

Ответить
3
Максим Николаев

Неоплачиваемый, в котором будет все закрыто и некуда будет пойти.

Ответить
1
Максим Милованов

в Дубаях всё открыто

Ответить
0
Дамир Губаев

Отели в Сочи уже подняли цены....а нам осталось успеть закупить стройматериалы)

Ответить
3
Сергей Ермилов

Шутка про "входит путин в бар" уже была?

Ответить
3
Владислав Недзвецкий

нет, расскажи

Ответить
0
Костя Жажиев

Выходные только на бумаге , как обычно н куда не отпустят

Ответить
2
Михаил Кузин

У нас это в оплачиваемые отгулы конвертировали, по мне так даже лучше

Ответить
0
Максим Николаев

ПРИВЕТ ОДНОФАМИЛЬЦУ

Ответить
0
Виктор Дубов

Это опять как тогда неделя =2 месяца?

Ответить
2
Иван Семин

Что сказать. чиновники сделали себе каникулы, уверен, что многие проведут их не в России

Ответить
2
Слышный украинец

Если только "высокопоставленные". На простых "чиновников" т.е. федеральных служащих ведомств не распространяется это и будут работать в обычном режиме. ред.

Ответить
0
Семен Смирнов

До этого они только в выходные и праздники могли путешествовать?

Ответить
0
Дмитрий Банников

Как можно столько отдыхать? Работать хотим👍🏻

Ответить
1
Алёна Мазанова

Вход по QR кодам, которые не приходят вовремя, сеть в поликлиниках падает из-за высокой нагрузки, справки, выданные после введения двух компонентов, не принимают в качестве достоверного источника о вакцинировании на входах в ТЦ. Замечательно :) ред.

Ответить
1
Александр Медведь

А что им на входах в ТЦ нужно??? Мамой клянусь сказать?

Ответить
0
Михаил Кузин

QR же

Ответить
0
Александр Медведь

А я думал на справке и qr есть...

Ответить
0
Митя Мурасов

тут надо как в штатах:
-возможны ограничения, доступно не во всех регионах, не является публичной офертой, возможные призы и вознаграждения не являются обязательными, информация носит рекламный характер

Ответить
1
vmp

А вот зарплату можно было сохранить только вакцинированным.

Ответить
0
Максим Николаев

Наше трусливое население сами заслуживают такое скотское отношение со стороны властей. Проголосовали за Едро на выборах, получайте.

Ответить
0
Максим Николаев

Разве я не прав?

Ответить
0
Сергей Иванов

Я как представитель челяди рад покайфофать дома за счёт капиталиста) охуено, и до новогодних каникул рукой подать, а там и до майских недолго)

Ответить
0
Denis Belozorov

Эх.... снова началось...

Ответить
0
Maxim Petrov

Банки и таможня работает кто-нибудь в курсе?

Ответить
0
Слышный украинец

На нас эти Указы не распространяются... Зато в транспорте посвободнее будет)

Ответить
0
Михаил Кузин

Холодного пива работягам)

Ответить
0
Олег Павлов

Если отбросить глум и посыпание пеплом, то по факту нерабочими становятся три дня — с 1 по 3 ноября. С 4 по 7 ноября и так были выходные)

Но то что статистику потом нарисуют и легко смогут продлить этот праздник за счет заведения, вот это печалит.

Ответить
0
Superposition

Будут пояснения от Пескова?
Кто на удаленке — работают как и работали?

Ответить
0
Александр Еремин

Вова парень не плохой только ссыться и глухой

Ответить
0
Pavel Ivanov

Кажется, я знаю, где к вечеру будет 1000+ комментов =)

Ответить
0
Roman Tarasov

Ага. Ушел заказывать Газель попкорна)))

Ответить
0
Сергей Иванов

А мамкины капиталисты будут в комментах рваться?

Ответить
0
Владислав Недзвецкий

Конечно, этого только и ждут бесполезные нищеброды

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0
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