Надо\Не надо: как повысить средний чек с помощью UX-исследований?

“Чтобы поймать клиента, надо выглядеть, как клиент, думать как клиент, стать клиентом”. В этой шутке есть доля правды, и немалая: чтобы управлять поведением клиента, надо не просто знать его в лицо, но и понимать, какой путь он проходит первого соприкасания с вашей компанией до покупки (а потом - до второй покупки, и третьей, и “бриллиантовой…