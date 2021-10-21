В Москве ввели локдаун с 28 октября по 7 ноября: какие ввели ограничения, как работать после и где поступили так же Статьи редакции
На время нерабочих дней приостановлена работа всех предприятий и организаций в Москве, работать будут только аптеки и продуктовые магазины.
О досрочном введении нерабочих дней в Москве говорится в указе мэра города Сергея Собянина.
Ограничения с 28 октября по 7 ноября
Будет приостановлена работа ресторанов, кафе, кинотеатров, салонов красоты, развлекательных и спортивных центров. Смогут работать только продовольственные магазины и аптеки.
Все кафе и рестораны должны работать только навынос, дистанционная продажа не ограничена.
- Приостановят оказание госуслуг в МФЦ и органах власти города, за исключением срочных услуг.
- Театры и музеи могут продолжить работу — посещать их можно только по QR-кодам и в маске при заполненности зала в 50%.
- Запрещены массовые мероприятия, кроме тех, что проводятся по решению администрации города, либо по согласованию с Роспотребнадзором.
- Систему QR-кодов вводить не будут, можно ходить по улицам.
- Детские сады и школы отправятся на каникулы, ВУЗы должны перейти на дистанционное обучение.
Какие будут ограничения с 8 ноября
- Для москвичей старше 60 лет и хронически больных будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Это не коснётся тех, кто переболел Covid-19 в течение полугода или вакцинировался. После вакцинации первым компонентом карту разблокируют.
- Заполняемость театров и музеев повысят с 50% до 70%.
- При проведении мероприятий, на которых присутствует более 500 человек, обязательны QR-коды. При меньшем количестве — только рекомендованы.
Московские рестораны смогут вернуться к обычному режиму работы с 8 ноября без обязательных QR-кодов с учётом соблюдения всех мер, добавил глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Кроме обычных проверок, в «нерабочие» дни за ресторанами будут следить по камерам и в соцсетях.
Власти ожидают, что за неделю ситуация улучшится, поэтому пока планов продлевать локдаун нет, рассказали РБК два близких к мэрии источника.
Бизнес просил власти дать время на подготовку к локдауну, заявил Forbes источник в ресторанной отрасли. «Вот и дали всего неделю, чтобы можно было закупленные продукты реализовать», — пояснил он.
Ограничения введут и в Подмосковье
С 28 октября по 7 ноября ограничат работу ресторанов и кафе, они могут работать только навынос.
- Запрещена работа салонов красоты, торговых центров, фитнес-клубов и бассейнов, кинотеатров, цирков.
- Запрещено проведение массовых мероприятий.
- Можно посещать театры и музеи, но с QR-кодом и при 50% вместимости.
- В школах вводят каникулы с 28 октября по 7 ноября.
- С 8 ноября количество зрителей на массовых мероприятиях без QR-кода — максимум 50 человек в помещении, на открытом воздухе — не более 500 человек.
С 25 октября до 25 февраля 2022 года работодатели обязаны перевести на удалёнку 30% сотрудников, в том числе всех работников старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, кроме вакцинировавшихся и переболевших Covid-19.
Другие регионы
- Рестораны в Сочи и других городах-курортах Краснодарского края во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут впускать посетителей только с QR-кодами, объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
- В гостиницы и отели Калининградской области с 28 октября по 7 ноября будут заселять по QR-кодам или отрицательному ПЦР-тесту.
- Локдаун объявили в Севастополе и по всему Крыму: с 30 октября по 7 ноября закроют театры, кино, спортзалы, салоны красоты и большую часть непродовольственных магазинов.
21 октября в России количество заболевших Covid-19 за сутки достигло 36 339 человека, в Москве — 7897. За сутки зафиксировали 1036 смертей, это рекорд с начала пандемии, по официальным данным.
Да, ограничить метро! Иначе это нихрена не меры. Персонализировать тройки, привязать к ним сертификаты, никто не привитый/не болевший ездить не будет, ниипёт что называется. Вы либо вводите по полной, либо не вводите вообще ничего. Как бараны впёрлись в эти рестораны и ТЦ, будто это главный рассадник, а оно, ска, вообще не так. Власти, отъ…сь уже от коматозного малого бизнеса и забудьте вообще о них, их не существует!
Да не обманывайте в первую очередь себя. На работу народ будет ездить за исключением разве что госов (ну и тех чьи места работы принудительно закрыли). По сравнению с ними кол-во людей в ОТ с целью посещения тц/кафе незначительна. Музеи и театры кстати по qr-кодам посещать можно. А иначе если никому никуда ездить не надо, то в чем проблема ограничения ОТ?
Бред несете полнейший. Есть предприятия которые не могут остановить свою работу, их работникам необходимо добираться на работу. ОТ - государственный. Машина, такси и прочие радости - нет, они покупаются на свои не малые деньги. Субсидировать вы им будете такие поездки? В стоимость доставки будем включать поездки на такси курьерам? Хотя стоп, по этой логике такси тоже надо запретить. Получается обеспечиваем всех ЛА?
Вы я так понимаю уже оплатили все убытки предпринимателям и работникам, которых коснулся или коснется будущий запрет на работу. Или это другое? В 100500 раз напишу, вы не путайте удобство и запрет на работу. ОТ это удобно, но его отсутствие вовсе не означает запрета на работу. В отличии от мер перечисленных в статье, которые в прямом смысле запрещают работу.
Если запретить ОТ, как людям на работу добираться?
Например на транспорте работодателя?
Причем тут ее запрет если вопрос в том что они физически туда не смогут попасть?
Перевести их на дистанционку? Нет возможности? См вторую строчку.
ОТ как раз это не удобство, это необходимость
Это не необходимость, это рассадник вирусов, в отличии от ЛА.
А теперь ответьте что делать предпринимателям, которым запретили работать?
"Например на транспорте работодателя?"
А кто тогда по вашей же логике должен оплатить работодателю транспорт? Вы понимаете о каких деньгах идет речь и кто это будет субсидировать?
"Перевести их на дистанционку? Нет возможности?"
Как раз таки те кого можно перевести на дистанционку либо давно уже на ней, либо будут на ней следующую неделю. Как раз о тех кого невозможно и идет речь.
"Это не необходимость, это рассадник вирусов, в отличии от ЛА."
Ну давайте всем по ЛА раздадим, правда отличная идея? Правда не считая стоимости этого есть еще люди которым за руль нельзя по состоянию здоровья.
"А теперь ответьте что делать предпринимателям, которым запретили работать?"
И поэтому вы предлагаете запретить вообще все? Типа если им запретили значит всем надо? А тогда что делать людям которым вы хотите очень сильно усложнить передвижение по городу? Или с работниками того же ОТ, таксистами?
А кто тогда по вашей же логике должен оплатить работодателю транспорт? Вы понимаете о каких деньгах идет речь и кто это будет субсидировать?
Тот кто оплачивает сейчас убытки предпринимателям. Он и будет оплачивать все.
И поэтому вы предлагаете запретить вообще все? Типа если им запретили значит всем надо? А тогда что делать людям которым вы хотите очень сильно усложнить передвижение по городу? Или с работниками того же ОТ, таксистами?
Я предлагаю запретить/ограничить место с самой высокой концентрацией людей на кв/м. А не лупить по хвостам.
Вот вам официальный нормативный акт https://www.mos.ru/authority/documents/doc/47279220/ указ Мэра.
Документ подписан ЭЦП (по ссылке он есть) и печатью аппарата Мэра. По закону нормативный акт вступает в силу с даты его опубликования. Всегда вот такие вылазиют пытаются сумничать требуя приказ "с подписью и печатью".
+ в пп.7 п. 2 ст. 12 Закона г. Москвы № 25 правовые акты должны обладать следующими реквизитами: наименование должности должностного лица, подписавшего правовой акт, его подпись, фамилию и инициалы.
Подпись есть - ЭЦПшная и печать аппарата регионального Правительства. ред.
Комментарий удален
Что это за подпись то такая ЭЦПшная для официальных документов? Кто ответственен конкретно за эту ЭЦПшную печать?
Нигде не запрещено применять ЭЦП при подписании законов. ЭЦП равнозначна оригинальной подписи подписи и уже давно регионы подписывают их с помощью ЭЦП, не только в Москве.
По закону все нормативные акты вступают в силу с даты его публикации в интернете (газете).
Подписан? Да. Опубликован? Да. Больше вам никто ничего не должен. Не нравится = требуйте в суде чтобы вам лично Мэр подписал этот документ ручкой и печать с гербом поставил.
Не подскажете где Вы эти трупы находите? Почему мне неизвестны люди, которые умерли от коронавтовируса, но зато есть родственники и знакомые, которым поставили этот диагноз и они выздоровили. При чём симптомы были обычной простуды, а одному воспаление лёгких переквалифицировали в коронавирус.
Сталкиваясь с этим, создаётся ощущение, что врачам поставили план по диагнозу коронавирус.
Если бы вакцина давала привилегии, было бы наверное проще. Но похоже без 10 ревакцинаций народ и бизнес будут кошмарить.
В том же Израиле все вакцинировались и ограничения остались! Так что тут зря наезжают на невакцинированных - не они виноваты в ограничениях и запретах.
Похоже это всё на года. Учитывая что в мире продолжают строить заводы по производству вакцин которые заработают к 2023му 🤦♀️ ред.
Почему всегда выбираются самые х..вые примеры с точки зрения поведения?)
Например, в Северной Европе многие ограничения сняли для привитых
То что мэрия Москвы туповата понятно давно. У них нет никакой системы в принятии решения ни в одной из сфер жизни. Но это не повод клеймить не самую плохую тактику с отменной ограничений для привитых
Во первых, вакцинация снижает шанс "заболеть серьезно" и быть распространителем, причем значительно.
Ты можешь получить дозу вируса, но при наличии антител твой организм достаточно быстро этот вирус поборет, и ты даже не будешь распространителем, чего уж говорить о внешних признаках болезни.
Именно поэтому весь мир переходит из локдаунов к открытым заведениям и сервисам именно для привитых. Даже если привитый в итоге заболеет, и даже если в итоге он будет чихающе-кашлаяющим распространителем, он будет ограничен кругом других привитых, что приводит нас к "коллективный иммунитет", за счет которого распространение вируса прервется на одном из этапов цепочки распространения.
Среди привитых и переболевших он уже есть, они в любом случае рано или поздно прерывают цепочку распространения. Именно поэтому коллективный иммунитет стоял в кавычках.
И опять же, это успешный опыт многих стран.
Другое дело, что мы не знаем % купленных сертификатов, а я подозреваю что он очень высок...
Это ты не понял :)
Почитай как взаимодействует вирус с привитым организмом.
Если вокруг все будут с антителами, распространение вируса прервется на 1-2-5 цепочке.
Более того, течение болезни будет сильно легче, что в итоге практически исключит летальные исходы.
Именно поэтому во всем мире привитым и переболевшим (то есть с антителами) открывают кафе и рестораны.
Да, они могут болеть, да могут быть распространителями, но среди условного коллективного иммунитета из привитых и переболевших, вирус далеко не уйдет и прервет свое распространение через ноль-несколько человек.
Именно поэтому ПЦР тесты уже не будут иметь смысла, ну да, ты можешь болеть, но не быть распространителем и даже не знать о течение болезни. А это именно то что нужной здравоохранительной системе, а не заполненные койки в красной зоне.
Да, они могут болеть, да могут быть распространителями, но среди условного коллективного иммунитета из привитых и переболевших, вирус далеко не уйдет и прервет свое распространение через ноль-несколько человек.
Это в сказочном государстве. А в реальности он(человек) зайдет без проблем в ОТ, где нет вообще никакого фильтра на вход и успешно заразит там несколько человек.
В приведённом тобою примере придет привитый в кафе, где также все привитые/переболевшие и где его заразят коронавирусом. А через некоторое он сам пойдет в общественный транспорт, где нечего не проверяют и сродственно там вполне могут быть не привитые и не болевшие. Дальше нужно расшифровывать?
Твои слова верны при наличие коллективного иммунитета, но его еще нет и соответственно и меры нужны другие.
Я не в этом смысле спрашивал. Вот что я имел ввиду.
https://vc.ru/offline/308424-v-moskve-vveli-lokdaun-s-28-oktyabrya-po-7-noyabrya-rabotat-budut-tolko-apteki-i-produktovye-magaziny?comment=3413599&from=copylink&type=quick
Слушайте, бред - это читать человека, который и тогда выбрал вариант "выживают сильнейшие", и сейчас. Ему еще чисто повезло что вакцину сравнительно быстро придумали. Человек свои ошибки не признает и все. А по всем сравнительным данным он ошибся- смертей и смертность в Швеции было намного больше. Сейчас не буду искать все это - мне как-то не суть вам доказывать тратя времени в десятки раз больше, нежели на коммент, нет цели исследования, но хотите - пошукайте.
В идеале везде должно было быть именно "локдаун максимально возможный и максимально быстрая вакцинация всех, кто не имеет противопоказаний". В целом примерная схема дает результаты на Западе, у нас же - ни то, ни другое. на что надеются люди непонятно. На иконки в бумажниках, наверное.