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Офлайн
Евгения Евсеева

В Москве ввели локдаун с 28 октября по 7 ноября: какие ввели ограничения, как работать после и где поступили так же Статьи редакции

На время нерабочих дней приостановлена работа всех предприятий и организаций в Москве, работать будут только аптеки и продуктовые магазины.

290 290 комментариев
21 330 просмотров

О досрочном введении нерабочих дней в Москве говорится в указе мэра города Сергея Собянина.

Ограничения с 28 октября по 7 ноября

  • Будет приостановлена работа ресторанов, кафе, кинотеатров, салонов красоты, развлекательных и спортивных центров. Смогут работать только продовольственные магазины и аптеки.

  • Все кафе и рестораны должны работать только навынос, дистанционная продажа не ограничена.

  • Приостановят оказание госуслуг в МФЦ и органах власти города, за исключением срочных услуг.
  • Театры и музеи могут продолжить работу — посещать их можно только по QR-кодам и в маске при заполненности зала в 50%.
  • Запрещены массовые мероприятия, кроме тех, что проводятся по решению администрации города, либо по согласованию с Роспотребнадзором.
  • Систему QR-кодов вводить не будут, можно ходить по улицам.
  • Детские сады и школы отправятся на каникулы, ВУЗы должны перейти на дистанционное обучение.

Какие будут ограничения с 8 ноября

  • Для москвичей старше 60 лет и хронически больных будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Это не коснётся тех, кто переболел Covid-19 в течение полугода или вакцинировался. После вакцинации первым компонентом карту разблокируют.
  • Заполняемость театров и музеев повысят с 50% до 70%.
  • При проведении мероприятий, на которых присутствует более 500 человек, обязательны QR-коды. При меньшем количестве — только рекомендованы.

Московские рестораны смогут вернуться к обычному режиму работы с 8 ноября без обязательных QR-кодов с учётом соблюдения всех мер, добавил глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Кроме обычных проверок, в «нерабочие» дни за ресторанами будут следить по камерам и в соцсетях.

Власти ожидают, что за неделю ситуация улучшится, поэтому пока планов продлевать локдаун нет, рассказали РБК два близких к мэрии источника.

Бизнес просил власти дать время на подготовку к локдауну, заявил Forbes источник в ресторанной отрасли. «Вот и дали всего неделю, чтобы можно было закупленные продукты реализовать», — пояснил он.

Ограничения введут и в Подмосковье

С 28 октября по 7 ноября ограничат работу ресторанов и кафе, они могут работать только навынос.

  • Запрещена работа салонов красоты, торговых центров, фитнес-клубов и бассейнов, кинотеатров, цирков.
  • Запрещено проведение массовых мероприятий.
  • Можно посещать театры и музеи, но с QR-кодом и при 50% вместимости.
  • В школах вводят каникулы с 28 октября по 7 ноября.
  • С 8 ноября количество зрителей на массовых мероприятиях без QR-кода — максимум 50 человек в помещении, на открытом воздухе — не более 500 человек.

  • С 25 октября до 25 февраля 2022 года работодатели обязаны перевести на удалёнку 30% сотрудников, в том числе всех работников старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, кроме вакцинировавшихся и переболевших Covid-19.

Другие регионы

  • Рестораны в Сочи и других городах-курортах Краснодарского края во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут впускать посетителей только с QR-кодами, объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
  • В гостиницы и отели Калининградской области с 28 октября по 7 ноября будут заселять по QR-кодам или отрицательному ПЦР-тесту.
  • Локдаун объявили в Севастополе и по всему Крыму: с 30 октября по 7 ноября закроют театры, кино, спортзалы, салоны красоты и большую часть непродовольственных магазинов.

21 октября в России количество заболевших Covid-19 за сутки достигло 36 339 человека, в Москве — 7897. За сутки зафиксировали 1036 смертей, это рекорд с начала пандемии, по официальным данным.

Путин объявил «нерабочими» дни с 30 октября по 7…
Регионы могут сами установить сроки — начать уже с 23 октября.
vc.ru

#новость #covid19 #москва

290 290 комментариев
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290 комментариев
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Алексей Афанасьев

Не знаю как вы, но мы работаем.

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146
Ware Wow

Всё в порядке.

Ответить
83
John Doe

Не выкупаю таких сравнение с ОТ. Предлагаете весь общественный транспорт отменить? И как будут добираться люди на работу например? Курьеры? Или разница между кафе и общественным транспортом отсутствует?

Ответить
–5
Ronan Hardman

Да, ограничить метро! Иначе это нихрена не меры. Персонализировать тройки, привязать к ним сертификаты, никто не привитый/не болевший ездить не будет, ниипёт что называется. Вы либо вводите по полной, либо не вводите вообще ничего. Как бараны впёрлись в эти рестораны и ТЦ, будто это главный рассадник, а оно, ска, вообще не так. Власти, отъ…сь уже от коматозного малого бизнеса и забудьте вообще о них, их не существует!

Ответить
49
Медный коктейль

Персонализировать тройки...

Ответить
8
Roman Perfilyev

ага, тоже офигел с того что есть люди которые сами об этом просят)

Ответить
14
John Doe

Сначала люди против введения распознаваний по лицу, а потом предлагают персонализировать тройки

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6
Елизавета Дроздова

Одни люди за, другие против. Вы за всех то не говорите.

Ответить
1
Ronan Hardman

Доеб*сь-ка я до фразы из контекста сообщения - чисто в стиле комментов на vc)

Ответить
2
John Doe

Только метро? Может тогда весь ОТ + такси конечно же. Вот тогда заживем. Будет весело когда после этого вам понадобится добраться до условного травмпункта, или других срочных дел.

Ответить
–2
Владислав Рогов

В такси сидит максимум 5 человек, в метро их сотни, в помещении, в котором за день поток в сотни тысяч человек

Ответить
5
John Doe

поправка, максимум 5 человек за раз
а сразу же после них садятся еще 5
а потом еще 2
трогают все тоже самое и кстати едут с одним и тем же водителем, которого успешно мог заразить первый человек в 6 утра
и в такси в отличие от ОТ есть контакт с водителем и нет вентиляции

Ответить
0
Владислав Рогов

по твоему контакт с водителем хуже чем контакт с сотней пассажиров (сотня это за раз, как ты сказал)? и с каких это пор в автомобиле нет вентиляции? начиная с того что она вентилируется во время открывания дверей, заканчивая климатом.

Ответить
6
colorless

Ты шо так лодку раскачиваешь, Владимир Бункерный сказал что нельзя заставлять, значит нельзя заставлять! Е*итесь как хотите, называется.

Ответить
2
Arseniy Kirsanov

Разница огромная - в ОТ кол-во и плотность людей и их контактов на порядки выше. Соответственно, и потенциальных заболеваний. Тут же цель это кол-во снизить, разве нет? А не бить по "хвостам" типа общепита.

Ответить
13
Roman Perfilyev

так ведь если людям некуда ездить(на работу, в тц, кафе, музей) то они и не ездят и кол-во людей в транспорте снижается не ? 😐 ред.

Ответить
6
Александр Ненадо

В часы пик прямо большинство едет в названные заведения? Или все же на работу/с работы? Именно в первую очередь и нужно ограничивать ОТ, а не эти полумеры. Или битком набитый автобус это не опасно, а вот посидеть в полупустом кинотеатре это прямо караул.

Ответить
1
Roman Perfilyev

но ведь в нерабочие дни не надо ездить на работу)

Ответить
2
Повседневный татарин

А ничего что многие работают? Нерабочие дни же не на всех как бы распространяются.

Ответить
6
Александр Ненадо

Именно) Поэтому ОТ можно в эти дни вообще не выпускать на линию)

Ответить
0
John Doe

Ну так исходя из этих мер трафик на работу с работы на эту неделю и уменьшится.

Ответить
0
Arseniy Kirsanov

Да не обманывайте в первую очередь себя. На работу народ будет ездить за исключением разве что госов (ну и тех чьи места работы принудительно закрыли). По сравнению с ними кол-во людей в ОТ с целью посещения тц/кафе незначительна. Музеи и театры кстати по qr-кодам посещать можно. А иначе если никому никуда ездить не надо, то в чем проблема ограничения ОТ?

Ответить
0
Повседневный татарин

Да не обманывайте в первую очередь себя. На работу народ будет ездить за исключением разве что госов (ну и тех чьи места работы принудительно закрыли).

Не обманывайте себя. Как раз таки госы все работают... То что приём ограничен не значит что не работают.

Ответить
1
Александр Антипов

По логике да, но на бабушек и дедушек это не распространяется. Чем они себя развлекать будут?

Ответить
0
KSA

Цель уничтожить мелкий и средний бизнес.

Ответить
4
Александр Ненадо

Легко и просто. На личных машинах, такси, пешком, на велосипеде/самокате/мопеде/мотоцикле.
Вы не путайте удобство и невозможность попасть на работу.

Ответить
0
John Doe

Бред несете полнейший. Есть предприятия которые не могут остановить свою работу, их работникам необходимо добираться на работу. ОТ - государственный. Машина, такси и прочие радости - нет, они покупаются на свои не малые деньги. Субсидировать вы им будете такие поездки? В стоимость доставки будем включать поездки на такси курьерам? Хотя стоп, по этой логике такси тоже надо запретить. Получается обеспечиваем всех ЛА?

Ответить
4
Александр Ненадо

Вы я так понимаю уже оплатили все убытки предпринимателям и работникам, которых коснулся или коснется будущий запрет на работу. Или это другое? В 100500 раз напишу, вы не путайте удобство и запрет на работу. ОТ это удобно, но его отсутствие вовсе не означает запрета на работу. В отличии от мер перечисленных в статье, которые в прямом смысле запрещают работу.

Ответить
0
John Doe

Так вы не отвечаете на вопрос. Если запретить ОТ, как людям на работу добираться? Причем тут ее запрет если вопрос в том что они физически туда не смогут попасть? Кто в таком случае им оплатит эти убытки?
ОТ как раз это не удобство, это необходимость, а вот такси и ЛА это уже удобство.

Ответить
6
Александр Ненадо

Если запретить ОТ, как людям на работу добираться?

Например на транспорте работодателя?
Причем тут ее запрет если вопрос в том что они физически туда не смогут попасть?

Перевести их на дистанционку? Нет возможности? См вторую строчку.
ОТ как раз это не удобство, это необходимость

Это не необходимость, это рассадник вирусов, в отличии от ЛА.

А теперь ответьте что делать предпринимателям, которым запретили работать?

Ответить
0
John Doe

"Например на транспорте работодателя?"
А кто тогда по вашей же логике должен оплатить работодателю транспорт? Вы понимаете о каких деньгах идет речь и кто это будет субсидировать?

"Перевести их на дистанционку? Нет возможности?"
Как раз таки те кого можно перевести на дистанционку либо давно уже на ней, либо будут на ней следующую неделю. Как раз о тех кого невозможно и идет речь.

"Это не необходимость, это рассадник вирусов, в отличии от ЛА."
Ну давайте всем по ЛА раздадим, правда отличная идея? Правда не считая стоимости этого есть еще люди которым за руль нельзя по состоянию здоровья.

"А теперь ответьте что делать предпринимателям, которым запретили работать?"
И поэтому вы предлагаете запретить вообще все? Типа если им запретили значит всем надо? А тогда что делать людям которым вы хотите очень сильно усложнить передвижение по городу? Или с работниками того же ОТ, таксистами?

Ответить
1
Александр Ненадо

А кто тогда по вашей же логике должен оплатить работодателю транспорт? Вы понимаете о каких деньгах идет речь и кто это будет субсидировать?

Тот кто оплачивает сейчас убытки предпринимателям. Он и будет оплачивать все.
И поэтому вы предлагаете запретить вообще все? Типа если им запретили значит всем надо? А тогда что делать людям которым вы хотите очень сильно усложнить передвижение по городу? Или с работниками того же ОТ, таксистами?

Я предлагаю запретить/ограничить место с самой высокой концентрацией людей на кв/м. А не лупить по хвостам.

Ответить
0
Koan

А зачем всех обеспечивать Летательными Аппаратами? Это уже роскошь

Ответить
1
Artem Kravchenko

Думаю, автор хотел сказать Личными Аппаратами. Что бы это ни значило 🤔

Ответить
0
Маркетологов к стенке

кто оплачивать все это будет?

Ответить
1
Александр Ненадо

А кто сейчас оплачивает убытки предпринимателям, которых напрямую коснется запрет на работу? Кто оплатит людям, потерявшим работу из-за этих запретов? Вот он и оплатит)

Ответить
1
Маркетологов к стенке

)))

Ответить
0
Елизавета Дроздова

Ок, поэтому будем все коллективно молиться ему

Ответить
0
KSA

Рабы режима.

Ответить
–1
Повседневный татарин

И как будут добираться люди на работу например? Курьеры?

Да и почему только курьеры, полно кто всё равно продолжает работу. Добираться всем надо как-то надо)) Помню красота была когда локдаун с пропусками был, едешь и электрички/метро пустые... эх))

Ответить
2
Елизавета Дроздова

Ну, по-хорошему надо ограничить все места с огромным столпотворением людей. В том числе и общественный транспорт.

Ответить
1
KSA

Курьеров выслать на родину и пожизненно запретить въезд в Россию.

Ответить
–1
John Doe

Скажите это Ивану который мне вчера еду доставлял. И соседу, который всю жизнь с рождения прожил рядом со мной, а теперь работает в доставке. Вы ведь в курсе что в доставке коренные жители городов тоже работают?

Ответить
1
KSA

Курьеров, имеющих гражданство России это никак не затронет.
Неквалифицированная иностранная рабочая сила должна быть уголовно наказуема.

Ответить
–5
Vladimir Medvedev

Да не, если все куда то ездят, то это показатель, что работодатели забили болт на приказ путина.

Метро забито, пробки 9 баллов, это значит нет никакого локдауна.

Ответить
0
- -

На лошадях.

Ответить
0
Елизавета Дроздова

Хорошая идея, жалко лошадь быстро задавят машины...

Ответить
0
colorless

А так же безопасно в театрах и музеях.
В ресторанах и кафе, где люди сидят иногда в 2-3 метрах друг от друга - очень опасно, не ходите туда!!!

Ответить
3
Michael Stepanov

На самом деле, в московском метро, если не в час пик, то достаточно безопасно. Они очень активно обрабатывают поезда каждую конечную и вентиляция супер хорошая, собственно, без этого никакого метро и не было бы. А вот автобусы, такси - вот где опасность настоящая скрыта ИМХО

Ответить
1
Pavel Ko

Ни разу не видел, чтобы обрабатывали на Саларьево. Загоняют в оборотный тупик и сразу в путь.

Ответить
1
- -

И зачем их обрабатывать? У людей на руках нет слизистой оболочки. Просто не надо ковырять в носу и глазах до мытья рук. Через руки вирус не проникает никуда.

Ответить
0
Елизавета Дроздова

саня ты в порядке

Ответить
0
Melissa Mata

В провинции тоже весь общественный транспорт как-то так и выглядит... Какой смысл в отмене тех же кафе и музеев? Можно подумать, что народ в них днюет и ночует.

Ответить
0
Кирилл Вечкасов

Сезон осенних шашлыков открыт

Ответить
40
Медный коктейль

На шашлыки неплохая идея. Свежий воздух, минимум контактов

Ответить
1
greg chudnoff

Холодно ))

Ответить
1
Смешанный американец

Даже врач говорит, при ковиде надо больше двигаться и гулять на свежем воздухе, ибо сатурацию надо повышать. (понятно что гулять там где нет людей)

Ответить
0
Сергей Кошелев

За опятами лучше, имхо.

Ответить
0
Марк Фиш

Сезон опят прошёл уже.

Ответить
0
Андрей Фролов

да что ж ты будешь делать

Ответить
40
Медный коктейль

Еще можно поехать домой, в свой регион

Ответить
2
Koan

Ага, в период когда транспорт отменили

Ответить
0
Марк Фиш

Личный авто и заправки никто не отменял.

Ответить
1
Koan

Забыл про запреты ездить на личном авто за пределы города весной прошлого года?
Коротка память у народа

Ответить
0
am8am

Зачем давать ссылку на сайт неудачного мэра? Есть официальный источник?

Ответить
–2
Семен Переделкин

Другого мэра у меня для вас нет, дорогой.

Ответить
38
am8am

А причём тут мэр. Должна быть официальная новость а не с бложика какого-то тротуарщика

Ответить
8
Семен Переделкин

Но-но, это не просто тротуарщик, это богом избранный мэр-тротуарщик!

Ответить
13
Юрий

не богом, а ЦИКом

Ответить
3
Семен Переделкин

Не богохульствуйте! Вся власть сами знаете от кого.

Ответить
7
Андрей Страдов

От Аллаха, как и те самые деньги, упомянутые в интервью.

Ответить
0
KSA

Не ЦИКом, а Дмитрием Анатольевичем Медведевым, обидевшимся на Юрия Михайловича Лужкова.

Ответить
0
Повседневный татарин

Вот вам официальный нормативный акт https://www.mos.ru/authority/documents/doc/47279220/ указ Мэра.

Ответить
2
Сергей Ермилов

Не видно в документе гербовой печати. Где искать?

Ответить
1
Повседневный татарин

Документ подписан ЭЦП (по ссылке он есть) и печатью аппарата Мэра. По закону нормативный акт вступает в силу с даты его опубликования. Всегда вот такие вылазиют пытаются сумничать требуя приказ "с подписью и печатью".
+ в пп.7 п. 2 ст. 12 Закона г. Москвы № 25 правовые акты должны обладать следующими реквизитами: наименование должности должностного лица, подписавшего правовой акт, его подпись, фамилию и инициалы.
Подпись есть - ЭЦПшная и печать аппарата регионального Правительства. ред.

Ответить
6
KSA

Из лахты вещаешь или уже из дому работаешь?

Ответить
–3

Комментарий удален

Повседневный татарин

Что это за подпись то такая ЭЦПшная для официальных документов? Кто ответственен конкретно за эту ЭЦПшную печать?

Нигде не запрещено применять ЭЦП при подписании законов. ЭЦП равнозначна оригинальной подписи подписи и уже давно регионы подписывают их с помощью ЭЦП, не только в Москве.
По закону все нормативные акты вступают в силу с даты его публикации в интернете (газете).
Подписан? Да. Опубликован? Да. Больше вам никто ничего не должен. Не нравится = требуйте в суде чтобы вам лично Мэр подписал этот документ ручкой и печать с гербом поставил.

Ответить
1
am8am

Спасибо на что и должна была быть ссылка в посте

Ответить
–1
Anton Smets
Ответить
11
Andrew van de Kamp
Ответить
14
Марк Фиш

Скорая. Победа.

Ответить
1
А С

дорисуйте под ней коронавирус

Ответить
1
Марк Фиш

Он внутри. Побеждён.

Ответить
1
Иван Семин

Обещанного три года ждут))

Ответить
1
Алексей Никитенко

Можем повторить (с).

Ответить
0
Olga 机

Речь не шла о победе в нашей геолокации. "Скоро" это вообще понятие относительное.))

Ответить
0
Эмилия Теплова

Зачем они это делают?
Ладно раньше можно было списать на незнание и панику, когда людям запрещали даже ходить в парки. Но сейчас то вроде всем очевидно что это всё фигня полнейшая.

Ответить
6
Pavel Aleshin

тысяче трупов в день особенно очевидно

Ответить
2
One Harm

Не подскажете где Вы эти трупы находите? Почему мне неизвестны люди, которые умерли от коронавтовируса, но зато есть родственники и знакомые, которым поставили этот диагноз и они выздоровили. При чём симптомы были обычной простуды, а одному воспаление лёгких переквалифицировали в коронавирус.
Сталкиваясь с этим, создаётся ощущение, что врачам поставили план по диагнозу коронавирус.

Ответить
–42
Pavel Aleshin

я очень рад, что все ваши родственники живы, правда. к сожалению, не всем так повезло. советую посмотреть на бутовское кладбище, если сомнения есть. и да, спряжения глаголов, как и общую грамотность, тоже можно подтянуть

Ответить
34
One Harm

Что ещё мне нужно сделать? Огласите весь список требований.

Ответить
–3
Иван Шеметов

Смотри , среди моих знакомых нет людей которые живут в Москва сити , то получается в Москва сити никто не живет, я правильно понимаю твою логику?

Ответить
17
One Harm

Нет, Вы неправильно понимаете мою логику.
Да, мне жаль, что у Вас нет знакомых в Москва Сити, а могли бы быть.

Ответить
–4
Валерия Ткаченко

7 октября, меня на скорой увезли на кт, пока я ждала результатов (примерно 15-20 минут) за это время привезли с положительным тестом — 12 человек.
И это всего 20 минут и всего одна поликлиника.
У меня куча знакомых, которые болели и болеют и к сожалению есть те, кто умер от осложнений.

Ответить
6
Olga 机

Жаль, что нет тестера на тупость, с такой же вероятностью положительного результата, тогда все сразу стало бы на свои места.

Ответить
–3
Валерия Ткаченко

А вы думаете людей привозят туда с положительным тестом и все? Люди просто там сидят, как барашки и верят быстрому тесту?

Ответить
0
Алексей Любимов

они выздоровили

Вот и объяснение.

У нас семья 4 человека умерли. Один за другим.

Ответить
0
One Harm

От старости?

Ответить
–20
Алексей Любимов

Конечно. Период от 40 с небольшим до 80 никак молодостью не назовешь.

Ответить
0

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Михаил Михалыч

Сигареты и бухло не вредные - вот мой дед бухал и курил и до 90 лет прожил. Ты типичный пример "ошибки выжившего"

Ответить
0
One Harm

Я рад за Вашего деда, привет ему передавайтее.

Ответить
–1
Михаил Михалыч

Рукалицо.жпг

Ответить
0
One Harm

Не совсем понятно, что с Вашим лицом. Что такое жпг?

Ответить
0
Konstantin Grudnev

https://asterrot.livejournal.com/519156.html

Ответить
0
am8am

Ну вот то что вакцинированным с QR кодом не дают спокойно пожить внезапно (посещать те же МФЦ допустим или магазины) это полная некомпетентность мэра и проще выходные дать всем чиновникам за счет заведения. Везде привитых не ограничивают.

Ответить
10
Эмилия Теплова

Если бы вакцина давала привилегии, было бы наверное проще. Но похоже без 10 ревакцинаций народ и бизнес будут кошмарить.

В том же Израиле все вакцинировались и ограничения остались! Так что тут зря наезжают на невакцинированных - не они виноваты в ограничениях и запретах.

Похоже это всё на года. Учитывая что в мире продолжают строить заводы по производству вакцин которые заработают к 2023му 🤦‍♀️ ред.

Ответить
7
Антон Штадлер

Почему всегда выбираются самые х..вые примеры с точки зрения поведения?)
Например, в Северной Европе многие ограничения сняли для привитых
То что мэрия Москвы туповата понятно давно. У них нет никакой системы в принятии решения ни в одной из сфер жизни. Но это не повод клеймить не самую плохую тактику с отменной ограничений для привитых

Ответить
1
Александр Ненадо

Вакцинация не гарантируют невозможность заболеть. А значит привитый точно также может заболеть и ходить разносить вирус.
Вообще не понимаю почему везде требуют qr код или тест, когда нужно требовать исключительно свежий тест. Почему? Я выше уже написал причину.

Ответить
0
colorless

Во первых, вакцинация снижает шанс "заболеть серьезно" и быть распространителем, причем значительно.
Ты можешь получить дозу вируса, но при наличии антител твой организм достаточно быстро этот вирус поборет, и ты даже не будешь распространителем, чего уж говорить о внешних признаках болезни.

Именно поэтому весь мир переходит из локдаунов к открытым заведениям и сервисам именно для привитых. Даже если привитый в итоге заболеет, и даже если в итоге он будет чихающе-кашлаяющим распространителем, он будет ограничен кругом других привитых, что приводит нас к "коллективный иммунитет", за счет которого распространение вируса прервется на одном из этапов цепочки распространения.

Ответить
10
Александр Ненадо

Но у нас пока нет коллективного иммунитета, а значит возвращаемся к необходимости тестов, для всех.

Ответить
0
colorless

Среди привитых и переболевших он уже есть, они в любом случае рано или поздно прерывают цепочку распространения. Именно поэтому коллективный иммунитет стоял в кавычках.

И опять же, это успешный опыт многих стран.
Другое дело, что мы не знаем % купленных сертификатов, а я подозреваю что он очень высок...

Ответить
1
Александр Ненадо

Вы не поняли. Я имею ввиду тест который покажет болеешь ты covid-19 или нет. И который нужно будет делать раз в несколько дней. А вовсе не сертификат привитого или переболевшего, которые абсолютно не гарантируют что человек сейчас не болеет ковидом и не является распространителем болезни.

Ответить
0
colorless

Это ты не понял :)

Почитай как взаимодействует вирус с привитым организмом.
Если вокруг все будут с антителами, распространение вируса прервется на 1-2-5 цепочке.
Более того, течение болезни будет сильно легче, что в итоге практически исключит летальные исходы.

Именно поэтому во всем мире привитым и переболевшим (то есть с антителами) открывают кафе и рестораны.
Да, они могут болеть, да могут быть распространителями, но среди условного коллективного иммунитета из привитых и переболевших, вирус далеко не уйдет и прервет свое распространение через ноль-несколько человек.

Именно поэтому ПЦР тесты уже не будут иметь смысла, ну да, ты можешь болеть, но не быть распространителем и даже не знать о течение болезни. А это именно то что нужной здравоохранительной системе, а не заполненные койки в красной зоне.

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0
Александр Ненадо

Да, они могут болеть, да могут быть распространителями, но среди условного коллективного иммунитета из привитых и переболевших, вирус далеко не уйдет и прервет свое распространение через ноль-несколько человек.

Это в сказочном государстве. А в реальности он(человек) зайдет без проблем в ОТ, где нет вообще никакого фильтра на вход и успешно заразит там несколько человек.

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0
colorless

Я устал тебе что то доказывать. Какие то ОТ приплёл еще...

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0
Александр Ненадо

В приведённом тобою примере придет привитый в кафе, где также все привитые/переболевшие и где его заразят коронавирусом. А через некоторое он сам пойдет в общественный транспорт, где нечего не проверяют и сродственно там вполне могут быть не привитые и не болевшие. Дальше нужно расшифровывать?
Твои слова верны при наличие коллективного иммунитета, но его еще нет и соответственно и меры нужны другие.

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0
colorless

Ну я подразумевал, что открыта инфраструктура должна быть только для привитых, как это в европах.
Остальные по домикам на удаленке и тп. То есть максимум где можно заразить непривитого - это члена семьи.

А не как у нас, ОТ для всех, а рестораны закроем...

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1
Denis Kiselev

Все верно написали.

Люди просто не понимают разницу терминов «заболеть» и «инфицирование». Также не до конца ясно понимают схему работы иммунитета.

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0
Alex Choybson

Вакцинация гарантирует свободу от локдаунов. В UK умирает не больше 200 человек, в отличие от России, при более высоких темпах распространения. 45 тыс новых случаев ежедневно. В этом и смысл вакцинации, чтобы это была простуда а не ИВЛ.

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0
Александр Ненадо

Я не в этом смысле спрашивал. Вот что я имел ввиду.
https://vc.ru/offline/308424-v-moskve-vveli-lokdaun-s-28-oktyabrya-po-7-noyabrya-rabotat-budut-tolko-apteki-i-produktovye-magaziny?comment=3413599&from=copylink&type=quick

В Москве ввели локдаун с 28 октября по 7 ноября…
На время нерабочих дней приостановлена работа всех предприятий и организаций в Москве.
vc.ru
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0
Alex Choybson

Тут к сожалению все открыто одинаково для всех. В Европе да все строго по qr кодам. В UK вообще не работает, за исключением поездок за рубеж. Ну ещё в Шотландии свои правила как в Европе. В Англии всем пофиг на QR коды, хотя у каждого есть.

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0
KSA

Ненадо

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0
Антон Антонов

Как показал летний опыт, смысла в этом нет. Ресторанам проще закрыть залы, чем держать их открытыми для очень редких посетителей с QR-кодами.

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1
Aleksandr Azh

Ну вот фотки из швеции. Это как раз самый разгар первой волны, когда первый раз тут всех самоизолировали (под домашний арест посадили).
И что? В швеции без каких либо ограничений все заболели и умерли? Вроде нет. Тогда к чему весь этот ковидный цирк?

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5
Ли Си Цын

Тогда к чему весь этот ковидный цирк?

Под этот ковидный цирк столько всего можно списать... Полный развал медицины? Что вы хотите - ковид. Плавно продолжающая пробивать дно за дном экономика? Что вы хотите - ковид. Очень удобно.

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11
Aleksandr Azh

Ага. Еще санитарные дела аресты, штрафы, сроки, снятие с выборов и прочее всем несогласным.

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1
Ли Си Цын

И это тоже :)

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0
Антон Большаков

Я даже боюсь представить сколько неугодных людей "исчезло" под видом ковида....

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0
ilia

Насколько я знаю, они уже официально признали что это была ошибка - смертность там, особенно среди старшего поколения, была существенно выше, чем в странах, где ограничений не вводили.

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1
Aleksandr Azh

Это бред. Почитайте интервью (Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл и тогда и сейчас)
Он везде подчеркивает что стратегия была и есть правильная, и что единственное что можно было сделать лучше это уделить больше внимания домам престарелых.

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2
ilia

Слушайте, бред - это читать человека, который и тогда выбрал вариант "выживают сильнейшие", и сейчас. Ему еще чисто повезло что вакцину сравнительно быстро придумали. Человек свои ошибки не признает и все. А по всем сравнительным данным он ошибся- смертей и смертность в Швеции было намного больше. Сейчас не буду искать все это - мне как-то не суть вам доказывать тратя времени в десятки раз больше, нежели на коммент, нет цели исследования, но хотите - пошукайте.

В идеале везде должно было быть именно "локдаун максимально возможный и максимально быстрая вакцинация всех, кто не имеет противопоказаний". В целом примерная схема дает результаты на Западе, у нас же - ни то, ни другое. на что надеются люди непонятно. На иконки в бумажниках, наверное.

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–1
Aleksandr Azh

В том то и дело что в швеции избыточная смертность в период ковида МЕНЬШЕ чем во многих странах где вводили локдаун и в РАЗЫ меньше чем в росии. смотрите на euromomo

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0
Aleksandr Azh

смотрите историю карантина на круизном лайнере Diamond Princess хоть на википедии
Вы же наверное разумный человек, умеете в логику, вот вам факты.

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0
Эмилия Теплова

Никто в Швеции не признавал, кроме каких-то посторонних чмошников по заказу других стран.

Стратегия правильная. Нельзя же сидеть вечно в локдаунах.

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1
ilia

Забавно читать "никто", когда ты об этом читал в довольно-таки адекватных СМИ - российских и зарубежных, в том числе и шведских)

Никто не говорит о вечном локдауне, ниже написал ред.

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0
Эмилия Теплова

Ну тогда приведи точно кто признал ошибку. Выяснится что никто, это просто медиавброс, чтобы потом говорить что "мы правильно всё сделали, остальные уже признали ошибки".

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0