На время нерабочих дней приостановлена работа всех предприятий и организаций в Москве, работать будут только аптеки и продуктовые магазины.

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О досрочном введении нерабочих дней в Москве говорится в указе мэра города Сергея Собянина.

Ограничения с 28 октября по 7 ноября

Будет приостановлена работа ресторанов, кафе, кинотеатров, салонов красоты, развлекательных и спортивных центров. Смогут работать только продовольственные магазины и аптеки.



Все кафе и рестораны должны работать только навынос, дистанционная продажа не ограничена.

Приостановят оказание госуслуг в МФЦ и органах власти города, за исключением срочных услуг.

Театры и музеи могут продолжить работу — посещать их можно только по QR-кодам и в маске при заполненности зала в 50%.

Запрещены массовые мероприятия, кроме тех, что проводятся по решению администрации города, либо по согласованию с Роспотребнадзором.

Систему QR-кодов вводить не будут, можно ходить по улицам.

Детские сады и школы отправятся на каникулы, ВУЗы должны перейти на дистанционное обучение.

Какие будут ограничения с 8 ноября

Для москвичей старше 60 лет и хронически больных будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Это не коснётся тех, кто переболел Covid-19 в течение полугода или вакцинировался. После вакцинации первым компонентом карту разблокируют.

Заполняемость театров и музеев повысят с 50% до 70%.

При проведении мероприятий, на которых присутствует более 500 человек, обязательны QR-коды. При меньшем количестве — только рекомендованы.

Московские рестораны смогут вернуться к обычному режиму работы с 8 ноября без обязательных QR-кодов с учётом соблюдения всех мер, добавил глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Кроме обычных проверок, в «нерабочие» дни за ресторанами будут следить по камерам и в соцсетях.

Власти ожидают, что за неделю ситуация улучшится, поэтому пока планов продлевать локдаун нет, рассказали РБК два близких к мэрии источника.

Бизнес просил власти дать время на подготовку к локдауну, заявил Forbes источник в ресторанной отрасли. «Вот и дали всего неделю, чтобы можно было закупленные продукты реализовать», — пояснил он.

Ограничения введут и в Подмосковье

С 28 октября по 7 ноября ограничат работу ресторанов и кафе, они могут работать только навынос.

Запрещена работа салонов красоты, торговых центров, фитнес-клубов и бассейнов, кинотеатров, цирков.

Запрещено проведение массовых мероприятий.

Можно посещать театры и музеи, но с QR-кодом и при 50% вместимости.

В школах вводят каникулы с 28 октября по 7 ноября.

С 8 ноября количество зрителей на массовых мероприятиях без QR-кода — максимум 50 человек в помещении, на открытом воздухе — не более 500 человек.



С 25 октября до 25 февраля 2022 года работодатели обязаны перевести на удалёнку 30% сотрудников, в том числе всех работников старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, кроме вакцинировавшихся и переболевших Covid-19.

Другие регионы

Рестораны в Сочи и других городах-курортах Краснодарского края во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут впускать посетителей только с QR-кодами, объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.



В гостиницы и отели Калининградской области с 28 октября по 7 ноября будут заселять по QR-кодам или отрицательному ПЦР-тесту.



Локдаун объявили в Севастополе и по всему Крыму: с 30 октября по 7 ноября закроют театры, кино, спортзалы, салоны красоты и большую часть непродовольственных магазинов.