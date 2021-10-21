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Евгения Евсеева

В Москве ввели локдаун с 28 октября по 7 ноября — работать будут только аптеки и продуктовые магазины Статьи редакции

На время нерабочих дней приостановлена работа всех предприятий и организаций в Москве.

60 60 комментариев
8798 просмотров

О досрочном введении нерабочих дней в Москве говорится в указе мэра города Сергея Собянина.

Ограничения с 28 октября по 7 ноября

  • Будет приостановлена работа ресторанов, кафе, кинотеатров, салонов красоты, развлекательных и спортивных центров. Смогут работать только продовольственные магазины и аптеки.

  • Все кафе и рестораны должны работать только навынос, дистанционная продажа не ограничена.

  • Приостановят оказание госуслуг в МФЦ и органах власти города, за исключением срочных услуг.
  • Театры и музеи могут продолжить работу — посещать их можно только по QR-кодам и в маске при заполненности зала в 50%.
  • Запрещены массовые мероприятия, кроме тех, что проводятся по решению администрации города, либо по согласованию с Роспотребнадзором.
  • Систему QR-кодов вводить не будут, можно ходить по улицам.
  • Детские сады и школы отправятся на каникулы, ВУЗы должны перейти на дистанционное обучение.

Какие будут ограничения с 8 ноября

  • Для москвичей старше 60 лет и хронически больных будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Это не коснётся тех, кто переболел Covid-19 в течение полугода или вакцинировался. После вакцинации первым компонентом карту разблокируют.
  • Заполняемость театров и музеев повысят с 50% до 70%.
  • При проведении мероприятий, на которых присутствует более 500 человек, обязательны QR-коды. При меньшем количестве — только рекомендованы.

Ограничения введут и в Подмосковье

С 28 октября по 7 ноября ограничат работу ресторанов и кафе, они могут работать только навынос.

  • Запрещена работа салонов красоты, торговых центров, фитнес-клубов и бассейнов, кинотеатров, цирков.
  • Запрещено проведение массовых мероприятий.
  • Можно посещать театры и музеи, но с QR-кодом и при 50% вместимости.
  • В школах вводят каникулы с 28 октября по 7 ноября.
  • С 8 ноября количество зрителей на массовых мероприятиях без QR-кода — максимум 50 человек в помещении, на открытом воздухе — не более 500 человек.

  • С 25 октября до 25 февраля 2022 года работодатели обязаны перевести на удалёнку 30% сотрудников, в том числе всех работников старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, кроме вакцинировавшихся и переболевших Covid-19.

Власти ожидают, что за неделю ситуация улучшится, поэтому пока планов продлевать локдаун нет, рассказали РБК два источника, близкие к мэрии.

Бизнес просил власти дать время на подготовку к локдауну, рассказал Forbes источник в ресторанной отрасли. «Вот и дали всего неделю, чтобы можно было закупленные продукты реализовать», — пояснил он.

21 октября в России количество заболевших Covid-19 за сутки достигло 36 339 человека, в Москве — 7 897. За сутки зафиксировали 1036 смертей, это рекорд с начала пандемии.

Путин объявил «нерабочими» дни с 30 октября по 7…
Регионы могут сами установить сроки — начать уже с 23 октября.
vc.ru

#новость #covid19 #москва

Статья дополняется
60 60 комментариев
9
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60 комментариев
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Алексей Афанасьев

Не знаю как вы, но мы работаем.

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66
Ware Wow

Всё в порядке.

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39
John Doe

Не выкупаю таких сравнение с ОТ. Предлагаете весь общественный транспорт отменить? И как будут добираться люди на работу например? Курьеры? Или разница между кафе и общественным транспортом отсутствует?

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2
Arseniy Kirsanov

Разница огромная - в ОТ кол-во и плотность людей и их контактов на порядки выше. Соответственно, и потенциальных заболеваний. Тут же цель это кол-во снизить, разве нет? А не бить по "хвостам" типа общепита.

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3
Повседневный татарин

И как будут добираться люди на работу например? Курьеры?

Да и почему только курьеры, полно кто всё равно продолжает работу. Добираться всем надо как-то надо)) Помню красота была когда локдаун с пропусками был, едешь и электрички/метро пустые... эх))

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1
Ronan Hardman

Да, ограничить метро! Иначе это нихрена не меры. Персонализировать тройки, привязать к ним сертификаты, никто не привитый/не болевший ездить не будет, ниипёт что называется. Вы либо вводите по полной, либо не вводите вообще ничего. Как бараны впёрлись в эти рестораны и ТЦ, будто это главный рассадник, а оно, ска, вообще не так. Власти, отъ…сь уже от коматозного малого бизнеса и забудьте вообще о них, их не существует!

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0
colorless

А так же безопасно в театрах и музеях.
В ресторанах и кафе, где люди сидят иногда в 2-3 метрах друг от друга - очень опасно, не ходите туда!!!

Ответить
1
Андрей Фролов

да что ж ты будешь делать

Ответить
19
Кирилл Вечкасов

Сезон осенних шашлыков открыт

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17
am8am

Зачем давать ссылку на сайт неудачного мэра? Есть официальный источник?

Ответить
–1
Семен Переделкин

Другого мэра у меня для вас нет, дорогой.

Ответить
16
am8am

А причём тут мэр. Должна быть официальная новость а не с бложика какого-то тротуарщика

Ответить
5
Семен Переделкин

Но-но, это не просто тротуарщик, это богом избранный мэр-тротуарщик!

Ответить
4
Юрий

не богом, а ЦИКом

Ответить
1
Семен Переделкин

Не богохульствуйте! Вся власть сами знаете от кого.

Ответить
3
Повседневный татарин

Вот вам официальный нормативный акт https://www.mos.ru/authority/documents/doc/47279220/ указ Мэра.

Ответить
1
Сергей Ермилов

Не видно в документе гербовой печати. Где искать?

Ответить
0
Повседневный татарин

Документ подписан ЭЦП (по ссылке он есть) и печатью аппарата Мэра. По закону нормативный акт вступает в силу с даты его опубликования. Всегда вот такие вылазиют пытаются сумничать требуя приказ "с подписью и печатью".
+ в пп.7 п. 2 ст. 12 Закона г. Москвы № 25 правовые акты должны обладать следующими реквизитами: наименование должности должностного лица, подписавшего правовой акт, его подпись, фамилию и инициалы.
Подпись есть - ЭЦПшная и печать аппарата регионального Правительства. ред.

Ответить
3

Комментарий удален

Повседневный татарин

Что это за подпись то такая ЭЦПшная для официальных документов? Кто ответственен конкретно за эту ЭЦПшную печать?

Нигде не запрещено применять ЭЦП при подписании законов. ЭЦП равнозначна оригинальной подписи подписи.
По закону все нормативные акты вступают в силу с даты его публикации в интернете (газете).
Подписан? Да. Опубликован? Да. Больше вам никто ничего не должен. Не нравится = оспаривайте закон и требуйте в суде чтобы вам лично Мэр подписал этот документ ручкой и печать с гербом поставил.

Ответить
0
am8am

Спасибо на что и должна была быть ссылка в посте

Ответить
0
Anton Smets
Ответить
6
Andrew van de Kamp
Ответить
6
Иван Семин

Обещанного три года ждут))

Ответить
0
Дмитрий Даниелян

Не «локдаун», а «режим самоизоляции» - не путайте ;) ред.

Ответить
1
Шизоидная обезьяна

Пандемийные рабочие нерабочие дни праздничного характера

Ответить
12
Повседневный татарин

Не «локдаун», а «режим самоизоляции» - не путайте ;)

Так и режима самоизоляции нет. Обязательного требования нахождения дома нет, только рекомендации, санкций нет, а значит и режима самоизоляции тоже.

Ответить
1
Юрий

Как же они достали блин ((
Отличная идея закрыть детские садики на неделю, чтобы родителям легче работалось (и да, все кого я знаю работают в эти нерабочие дни, отдыхают судя по всему только госслужащие)

Ответить
4
Evgeniy Zorin

не только садики, в российских школах планируется объявить каникулы с 30 октября по 7 ноября (министерство просвещения)

Ответить
0
Andrew van de Kamp

Со школьниками чуть проще, дети уже могут сами дома посидеть.

Ответить
0
Эмилия Теплова

Зачем они это делают?
Ладно раньше можно было списать на незнание и панику, когда людям запрещали даже ходить в парки. Но сейчас то вроде всем очевидно что это всё фигня полнейшая.

Ответить
3
Pavel Aleshin

тысяче трупов в день особенно очевидно

Ответить
–4
One Harm

Не подскажете где Вы эти трупы находите? Почему мне неизвестны люди, которые умерли от коронавтовируса, но зато есть родственники и знакомые, которым поставили этот диагноз и они выздоровили. При чём симптомы были обычной простуды, а одному воспаление лёгких переквалифицировали в коронавирус.
Сталкиваясь с этим, создаётся ощущение, что врачам поставили план по диагнозу коронавирус.

Ответить
–7
Pavel Aleshin

я очень рад, что все ваши родственники живы, правда. к сожалению, не всем так повезло. советую посмотреть на бутовское кладбище, если сомнения есть. и да, спряжения глаголов, как и общую грамотность, тоже можно подтянуть

Ответить
6
One Harm

Что ещё мне нужно сделать? Огласите весь список требований.

Ответить
0
Алексей Любимов

они выздоровили

Вот и объяснение.

У нас семья 4 человека умерли. Один за другим.

Ответить
1
One Harm

А вы лично диагноз ставили?

Ответить
–1
Алексей Любимов

Логично. Вы же лично всем диагноз ставите.

Ответить
0
One Harm

Так и от чего они умерли? А то Вы не уточнили.

Ответить
0
Pavel Aleshin

Дядь ну давай уже сразу - коронавирус искусственно создали и специально выпустили, так? Один только вопрос - зачем?

Ответить
0
One Harm

Я не Вам вопрос задал. Если хотите поспорить, то это не ко мне.

Ответить
0
Александр Николаев

Хана малому бизнесу и ресторанам

Ответить
2
Андрей Кустов

только сейчас? )

Ответить
0
Сергей S.L.

Да. Они не переживут целую неделю.

Ответить
0
Mik Petrov

Не знаю как в Москве, в СПб прошлой раз 2 дня все думали, потом закупились свечками и спичками, повесили бумажку, что мы продаем товары первой необходимости и работали дальше, магазины

Ответить
2
Александр А.

6. Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по гор. Москве.

Х-м. Что же, да здравствует Красный День Календаря! Единимся с Единой Россией в День Единства!

Правда, есть, Петька, один нюанс...

Ответить
2
am8am

Ну вот то что вакцинированным с QR кодом не дают спокойно пожить внезапно (посещать те же МФЦ допустим или магазины) это полная некомпетентность мэра и проще выходные дать всем чиновникам за счет заведения. Везде привитых не ограничивают.

Ответить
0
Эмилия Теплова

Если бы вакцина давала привилегии, было бы наверное проще. Но похоже без 10 ревакцинаций народ и бизнес будут кошмарить.

В том же Израиле все вакцинировались и ограничения остались! Так что тут зря наезжают на невакцинированных - не они виноваты в ограничениях и запретах.

Похоже это всё на года. Учитывая что в мире продолжают строить заводы по производству вакцин которые заработают к 2023му 🤦‍♀️ ред.

Ответить
2
Mik Petrov

Не знаю как в Москве, в СПб прошлой раз 2 дня все думали, потом закупились свечками и спичками, повесили бумажку, что мы продаем товары первой необходимости и работали дальше, магазин

Ответить
1
S 3.14

Достали, уродцы!

Ответить
1
Иван Семин

Ну, что остается ждать роста цен и роста доллара, хорошо. что пока не так

🇱🇧⛽️ В ЛИВАНЕ ВСПЫХИВАЮТ НОВЫЕ ПРОТЕСТЫ НА ФОНЕ РОСТА ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО

📌 Цены на топливо выросли примерно на 25% сегодня после того, как большинство субсидий по рыночным ставкам были отменены в пострадавшем от кризиса Ливане.

📊 Это увеличение вызвало протесты в Бейруте, на юге и севере Ливана, требующие повышения минимальной заработной платы — пять галлонов топлива стоят почти половину базовой зарплаты за месяц.

👉 Рост цен повлияет на стоимость газа для приготовления пищи и дизельного топлива, используемого для отопления, что свидетельствует о тяжелых зимних трудностях.

Ответить
1
ilia

В школу, кафе, кинотеатр нельзя "совсем, вообще", а в театр почему-то можно 50%...

"Вроде как нельзя, но по согласованию с администрацией - можно"...

Че за...логика?

Ответить
1
Антон Т

А вдруг солнцеликого надо будет поддержать? Об этом вы не подумали, а?

Ответить
0
Александр А.

Надеюсь, в эти дни будут работать пункты вакцинации?

Ответить
0
Семен Переделкин

А если пункты вакцинации находятся в торговых центрах, но вход туда закрыт?..

Ответить
1
Владислав Недзвецкий

вакцинируйтесь за гаражами

Ответить
0
Дмитрий Банников

🥳🥳🥳🥳🥳

Ответить
0
Даниил Кадькалов

Знающие люди, подскажите, гостиницы и отели будут работать при локдауне?

Ответить
0
Юлия Бехтер

ждем армии постов на фейсбуке про то, как все будут работать)))))

Ответить
0
Pavel Ivanov

Блин, мы ещё в прошлой новости не успели тысячу гневных комментариев написать, а уже новая...

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0
Aleksandr Starikov-Razborov

режим самоизоляции то не введен, какой же это локдаун

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0
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