В Москве ввели локдаун с 28 октября по 7 ноября — работать будут только аптеки и продуктовые магазины Статьи редакции
На время нерабочих дней приостановлена работа всех предприятий и организаций в Москве.
О досрочном введении нерабочих дней в Москве говорится в указе мэра города Сергея Собянина.
Ограничения с 28 октября по 7 ноября
Будет приостановлена работа ресторанов, кафе, кинотеатров, салонов красоты, развлекательных и спортивных центров. Смогут работать только продовольственные магазины и аптеки.
Все кафе и рестораны должны работать только навынос, дистанционная продажа не ограничена.
- Приостановят оказание госуслуг в МФЦ и органах власти города, за исключением срочных услуг.
- Театры и музеи могут продолжить работу — посещать их можно только по QR-кодам и в маске при заполненности зала в 50%.
- Запрещены массовые мероприятия, кроме тех, что проводятся по решению администрации города, либо по согласованию с Роспотребнадзором.
- Систему QR-кодов вводить не будут, можно ходить по улицам.
- Детские сады и школы отправятся на каникулы, ВУЗы должны перейти на дистанционное обучение.
Какие будут ограничения с 8 ноября
- Для москвичей старше 60 лет и хронически больных будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Это не коснётся тех, кто переболел Covid-19 в течение полугода или вакцинировался. После вакцинации первым компонентом карту разблокируют.
- Заполняемость театров и музеев повысят с 50% до 70%.
- При проведении мероприятий, на которых присутствует более 500 человек, обязательны QR-коды. При меньшем количестве — только рекомендованы.
Ограничения введут и в Подмосковье
С 28 октября по 7 ноября ограничат работу ресторанов и кафе, они могут работать только навынос.
- Запрещена работа салонов красоты, торговых центров, фитнес-клубов и бассейнов, кинотеатров, цирков.
- Запрещено проведение массовых мероприятий.
- Можно посещать театры и музеи, но с QR-кодом и при 50% вместимости.
- В школах вводят каникулы с 28 октября по 7 ноября.
- С 8 ноября количество зрителей на массовых мероприятиях без QR-кода — максимум 50 человек в помещении, на открытом воздухе — не более 500 человек.
С 25 октября до 25 февраля 2022 года работодатели обязаны перевести на удалёнку 30% сотрудников, в том числе всех работников старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, кроме вакцинировавшихся и переболевших Covid-19.
Власти ожидают, что за неделю ситуация улучшится, поэтому пока планов продлевать локдаун нет, рассказали РБК два источника, близкие к мэрии.
Бизнес просил власти дать время на подготовку к локдауну, рассказал Forbes источник в ресторанной отрасли. «Вот и дали всего неделю, чтобы можно было закупленные продукты реализовать», — пояснил он.
21 октября в России количество заболевших Covid-19 за сутки достигло 36 339 человека, в Москве — 7 897. За сутки зафиксировали 1036 смертей, это рекорд с начала пандемии.
Да, ограничить метро! Иначе это нихрена не меры. Персонализировать тройки, привязать к ним сертификаты, никто не привитый/не болевший ездить не будет, ниипёт что называется. Вы либо вводите по полной, либо не вводите вообще ничего. Как бараны впёрлись в эти рестораны и ТЦ, будто это главный рассадник, а оно, ска, вообще не так. Власти, отъ…сь уже от коматозного малого бизнеса и забудьте вообще о них, их не существует!
Вот вам официальный нормативный акт https://www.mos.ru/authority/documents/doc/47279220/ указ Мэра.
Документ подписан ЭЦП (по ссылке он есть) и печатью аппарата Мэра. По закону нормативный акт вступает в силу с даты его опубликования. Всегда вот такие вылазиют пытаются сумничать требуя приказ "с подписью и печатью".
+ в пп.7 п. 2 ст. 12 Закона г. Москвы № 25 правовые акты должны обладать следующими реквизитами: наименование должности должностного лица, подписавшего правовой акт, его подпись, фамилию и инициалы.
Подпись есть - ЭЦПшная и печать аппарата регионального Правительства. ред.
Комментарий удален
Что это за подпись то такая ЭЦПшная для официальных документов? Кто ответственен конкретно за эту ЭЦПшную печать?
Нигде не запрещено применять ЭЦП при подписании законов. ЭЦП равнозначна оригинальной подписи подписи.
По закону все нормативные акты вступают в силу с даты его публикации в интернете (газете).
Подписан? Да. Опубликован? Да. Больше вам никто ничего не должен. Не нравится = оспаривайте закон и требуйте в суде чтобы вам лично Мэр подписал этот документ ручкой и печать с гербом поставил.
Не подскажете где Вы эти трупы находите? Почему мне неизвестны люди, которые умерли от коронавтовируса, но зато есть родственники и знакомые, которым поставили этот диагноз и они выздоровили. При чём симптомы были обычной простуды, а одному воспаление лёгких переквалифицировали в коронавирус.
Сталкиваясь с этим, создаётся ощущение, что врачам поставили план по диагнозу коронавирус.
6. Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по гор. Москве.
Х-м. Что же, да здравствует Красный День Календаря! Единимся с Единой Россией в День Единства!
Правда, есть, Петька, один нюанс...
Если бы вакцина давала привилегии, было бы наверное проще. Но похоже без 10 ревакцинаций народ и бизнес будут кошмарить.
В том же Израиле все вакцинировались и ограничения остались! Так что тут зря наезжают на невакцинированных - не они виноваты в ограничениях и запретах.
Похоже это всё на года. Учитывая что в мире продолжают строить заводы по производству вакцин которые заработают к 2023му 🤦♀️ ред.
Ну, что остается ждать роста цен и роста доллара, хорошо. что пока не так
🇱🇧⛽️ В ЛИВАНЕ ВСПЫХИВАЮТ НОВЫЕ ПРОТЕСТЫ НА ФОНЕ РОСТА ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО
📌 Цены на топливо выросли примерно на 25% сегодня после того, как большинство субсидий по рыночным ставкам были отменены в пострадавшем от кризиса Ливане.
📊 Это увеличение вызвало протесты в Бейруте, на юге и севере Ливана, требующие повышения минимальной заработной платы — пять галлонов топлива стоят почти половину базовой зарплаты за месяц.
👉 Рост цен повлияет на стоимость газа для приготовления пищи и дизельного топлива, используемого для отопления, что свидетельствует о тяжелых зимних трудностях.
Рассказываю, как конфликт со студентами помог нам увидеть новые точки роста.
Решение приняли по иску швейцарской компании Sqwin. По её мнению, установленная на этих устройствах система Samsung Pay нарушает её патент.
Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнеры» успешно представляла интересы крупной энергетической компании – заявителя в судебном процессе в Арбитражном суде Тюменской области, по делу об оспаривании ненормативного правового акта регионального управления Росприроднадзора об отказе в возврате переплаты за негативное воздействие на окружающую…
Студия Чижова рассказывает, как оптимизировать рекламу, устранить ошибки продвижения в соцсетях и увеличить продажи в разы.
Пока можно арендовать только iPhone XR, 11, 12 и 13 в разных комплектациях.
9 из 10 покупок в интернете совершается с использованием отзывов. Это веская причина, чтобы применять их для роста онлайн-продаж. В данной статье на примерах крупных брендов разберем стратегии работы с отзывами и рейтингами для повышения конверсии сайта
На время нерабочих дней приостановлена работа всех предприятий и организаций в Москве.
В центре внимания — «золотое поколение» футбольного клуба, завоевавшее Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году.
Илья Кретов собирается конкурировать с другими проектами своей экосистемой и говорит, что в России торговать в интернете сложнее, чем в США или Китае, потому что очень много площадок.
Девелопер «Самолет» — об опыте внедрения аналитических метрик