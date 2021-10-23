Власти Петербурга планируют ввести локдаун по «московскому сценарию» с 30 октября — «Фонтанка» Статьи редакции
О новых ограничениях могут объявить вечером 23 октября.
- Ограничения будут повторять те, о которых объявили власти Москвы, но с небольшими послаблениями, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.
- Например, кроме продуктовых магазинов и аптек смогут работать предприятия, оказывающие бытовые услуги. По QR-кодам можно будет попасть в театры и музеи.
- Меры решили сделать симметричными московским, чтобы жители столицы не хотели приезжать на «каникулы» в Петербург, пишет издание.
- С 1 ноября в Петербурге уже ввели QR-коды для посещения мероприятий, с 15 ноября — для посещения бассейнов, театров и других, с 1 декабря — и для общепита.
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Сервис предоставляется бесплатно.
О новых ограничениях могут объявить вечером 23 октября.
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