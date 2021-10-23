«М.Видео» не привёз часть заказа и клиент не может ничего сделать уже несколько недель

TL;DR;

Заказал и оплатил 02 октября два товара в М.видео, в доставку 06 октября привезли один товар и не привезли сетевой фильтр. Три недели попыток хоть как-то решить проблему официально и неофициально безуспешны, за это время не было даже попытки позвонить например мне. Обращение без ответа, операторы врут, фильтра у меня нет, денег у меня…