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Таня Боброва

В Петербурге объявили частичный локдаун с 30 октября по 7 ноября: работать будут только продуктовые магазины и аптеки Статьи редакции

По аналогии в Москвой.

Губернатор города Александр Беглов подписал постановление об ужесточении ограничений. С 30 октября по 7 ноября:

  • Закрываются кафе и рестораны. Навынос и на доставку работать можно, также может работать общепит на вокзалах, АЗС и производственные столовые.
  • Должны закрыться ритейлеры. Исключение — для аптек, продуктовых магазинов, объектов без торгового зала, магазинов с товарами первой необходимости, если их доля в ассортименте больше 30%.
  • Не будут работать салоны красоты (кроме парикмахерских), ветеринарные клиники (кроме экстренной помощи), бани (кроме помывочных зон), SPA- и массажные салоны.
  • Должны закрыться фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы и другие объекты развлечений, букмекеры.

#новость #санктпетербург

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12 12 комментариев
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Black Jack

Повторюша - Дядя Хрюша.

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8
Sergei Timofeyev

Говорят, что билетов на Сапсан в указанные дни практически нет. :)

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4
Dennis Gooddeni

Все в Сочи едут

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0
Sergei Timofeyev

из Москвы через Питер, ага. :) Люблю наш народ.

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0
Женя Хо

А у меня днюха 30-ого...
Вот и настал твой час, стол-книжка!

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4
Danila Sviridov

Главное 13, на Крип-А-Крипа попасть

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0
Екатерина

обломали все планы летать из мск на маникюр и укладку

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0
Mitya Vol

По тексту по ссылке что-то вообще не частичный локдаун

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0
Подводной бас

Потому что это актуально только для части (99,9%) населения Петербурга)

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0
An Ar

омг, как жи мы будем без рестиков и кафех(((( где нам еще почилить с друзьяшками и наделать фоток с хрючелом в днищеграмм и говноток(((((

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0
Сергей Сергеев

Кто шарит — объясните, как попасть на «Вечных» 4 ноября, если прививки нет. Тест можно сдать? Это подойдёт?

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0
Giant Schlong
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10 10 комментариев
14
Офлайн
Таня Боброва
В Петербурге объявили частичный локдаун с 30 октября по 7 ноября: работать будут только продуктовые магазины и аптеки Статьи редакции

По аналогии в Москвой.

Статья дополняется
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