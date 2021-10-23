В Петербурге объявили частичный локдаун с 30 октября по 7 ноября: работать будут только продуктовые магазины и аптеки Статьи редакции
По аналогии в Москвой.
Губернатор города Александр Беглов подписал постановление об ужесточении ограничений. С 30 октября по 7 ноября:
- Закрываются кафе и рестораны. Навынос и на доставку работать можно, также может работать общепит на вокзалах, АЗС и производственные столовые.
- Должны закрыться ритейлеры. Исключение — для аптек, продуктовых магазинов, объектов без торгового зала, магазинов с товарами первой необходимости, если их доля в ассортименте больше 30%.
- Не будут работать салоны красоты (кроме парикмахерских), ветеринарные клиники (кроме экстренной помощи), бани (кроме помывочных зон), SPA- и массажные салоны.
- Должны закрыться фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы и другие объекты развлечений, букмекеры.
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Сервис предоставляется бесплатно.
TL;DR;
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