Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":7297,"title":"\u0417\u0430\u043a\u0430\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0435\u0447\u0435\u0440\u0438\u043d\u043a\u0443 vc.ru. \u0420\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c \u0438 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c, \u043a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=7297&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/300923-proveli-vecherinku-vc-ru-i-sdelali-ofis-uyutney-s-pomoshchyu-novogo-servisa-ot-ozon&placeBit=1&hash=1786c9dcf11a3b054c8e53004e27074664313ed4055e24064ede059ebc186db8","isPaidAndBannersEnabled":false}
Офлайн
Евгения Евсеева

BBC рассказало про проект «20 идей по развитию России»: его рекламировали звёзды, а теперь связывают с правительством Статьи редакции

Автор «20 идей» предлагает чипировать преступников и ввести платный проезд по Москве — по одной из теорий, за проектом может стоять владелец букмекерской конторы из Казахстана.

30 30 комментариев
2493 просмотров

С июля 2021 года блогеры, российские звёзды и крупные издания рекламируют проект «20 идей по развитию России» от Дмитрия Давыдова, пишет BBC.

На сайте представлено 20 разделов с предложениями по изменениям в стране. Идеи разные — например, чипировать всех россиян и иностранцев, которые совершили преступления, за исключением условно осуждённых. Другие — превратить Сочи в «мировой центр туризма и азартных игр», ввести платный проезд по Москве для борьбы с пробками.

У каждого предложения описана проблема, с которой она связана, есть примеры применения в других странах и способы внедрения.

Как утверждает автор идей, он сформировал их ещё в 2016 году, но тогда общественность на них не отреагировала. BBC при этом не обнаружило упоминаний о проекте до 2021 года. Сам сайт появился в начале 2021-го, но до конца июня был пустым. А после публикации идей его начали активно рекламировать в интернете.

Где размещали рекламу

Проект рекламировали звёзды — например, актриса Наталья Рудова, модель Алёна Водонаева, юморист Максим Галкин. Среди других — певец Николай Басков, рэпер Тимати, телеведущие Дмитрий Губерниев, Ольга Орлова и Ксения Бородина. Сейчас некоторые публикации удалены, отмечает BBC.

С середины июля проект рекламировали СМИ. У «Ведомостей» вышел спецпроект, несколько заметок опубликовал «Коммерсантъ». Рекламу размещали «Лента.ру», Forbes, «Газета.ру», «Аргументы и факты», «Эхо Москвы» и «Российская газета».

Всего появилось более 180 рекламных материалов в СМИ, десятки нативных платных постов в Instagram, Telegram и других соцсетях, подсчитала для BBC гендиректор коммуникационного агентства «Лампа» Евгения Лампадова.

Купить рекламу Отключить

По её подсчётам, стоимость кампании уже достигла 500 млн рублей. Другие источники издания также говорят о «сотнях миллионов рублей».

Всего с начала активной кампании на сайт «20 идей» зашли свыше 23 млн человек, следует из данных «Яндекс.Метрики». Из них почти 98% — из России.

Кто стоит за проектом

По одной версии, «Дмитрий Давыдов» может быть собирательным образом, а реального человека и автора идей не существует. Сам он никогда не появлялся публично.

Выяснить, кто именно заказывал рекламу, изданию не удалось, но большинство опрошенных BBC источников считают, что подобная кампания не может обойтись без поддержки государства — либо с одобрения правительства, либо по его инициативе. При этом источник издания в администрации президента отрицает финансирование проекта «20 идей»

По второй версии, Дмитрий Давыдов — предприниматель из Казахстана. Упоминание страны встречается в нескольких разделах сайта, заметило издание. В Казахстане есть человек по имени Дмитрий Викторович Давыдов — один из владельцев букмекерской компании «Олимп».

Она занимала 70% рынка спортивных ставок в стране, а в 2020 году местная прокуратура обвинила руководство и менеджеров компании в организации незаконного игорного бизнеса и уклонении от уплаты налогов. Всего владельцы «Олимпа» не доплатили в бюджет 95 млрд тенге, или около 16 млрд рублей. С января 2020-го компания не принимает ставки.

Давыдов из «Олимпа» часто путешествовал в Москву, США, Дубай и Сингапур. Их Давыдов из «20 идей» часто ставит в пример вместе с Казахстаном. По словам источников, знакомых с окружением предпринимателя, деньги на проект у него могут быть. Связаться с самим Давыдовым изданию не удалось.

#новость #расследования

30 30 комментариев
7
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 30, "likes": 7, "favorites": 17, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 310092, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 25 Oct 2021 16:39:44 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
evilnw

20 идей и 0 реализаций. П.... - не мешки ворочать

Ответить
11
Сергей Янзин

Пилить?

Ответить
0
Дмитрий Энтелис

Посмотрел первый раздел - какой-то дешевый популизм:

Продавать автономера - очевидно что это какие-то копейки с точки зрения бюджета страны.

Собирать плату за госуслуги за 1 день - а почему-бы просто не оказывать их мгновенно? Базы все давно автоматические, транзакция на изменение очевидно проходит мгновенно. Всем прекрасно известно что если срок 30 дней - эти 30 дней заявление тупо лежит на столе.

Ну и т.д.

PS Погордился насколько хорошо я наловчился фильтровать информационный мусор, если про этот чудо проект узнал только сейчас.

Ответить
9
Kirill Turin

"Давыдов из «Олимпа» часто путешествовал в Москву, США, Дубай и Сингапур. Их Давыдов из «20 идей» часто ставит в пример вместе с Казахстаном."

проделана мощная детективная работа)

Ответить
4
Давид Еловенко

Единственное, что я понял, пробежав глазами по идеям - это сделать деятельность государства более коммерческой, пополнять бюджет и вообще сделать ускорения решения вопроса - платными.

Ответить
3
Иванка Сегодина

Только вчера у Андрея Ковалева вышел ролик про эти 20 пунктов. Непонятно кто написал эти пункты, человек без прошлого и настоящего, неимоверно громадный бюджет и сомнительные пункты...

Ответить
2
Gleb Tyutikov

Очередная заказная показная казенщина за гос. счёт.
Какие могут быть идеи в условиях вертикали?

Ответить
2
No Name

Вряд ли за гос.счет. Лёгкая пропаганда перед выборами президента.
В Украине подобное было с вывесками "слуга народа", а через месяц оказалось, что Зеленский идёт в президенты.

Ответить
0
Руслан Ніколаєнко

угу, только у нас это было возможно, так как не было цензуры, а у вас такое нереально без "крыши" в верхах

Ответить
1
No Name

Я с Украины :) Но живу в России. Не, рекламу тут никто запрещать не будет, если только не Навального. В моем районе спокойно реклама кандидатов висела со списка умного голосования и прочих кандидатов. Вот тут вопрос в другом: если вот реально чел такой идёт, то хватит ли у него денег, чтоб пробиться к власти?

Ответить
0
Руслан Ніколаєнко

в России вопрос не в деньгах, если кандидат несговорчивый, его просто на этапе сбора документов не пропустять на выборы, а если опасный для власти, то как я вижу, он сядет за "наркотики/хулиганку/налоги"

Ответить
0
Dmitry Yashin

Но зачем?

Ответить
1
Дмитрий Банников

Реально у них пиар везде. Не к добру. Даже чёрный пиар)))) и тут пиар этого проекта)

Ответить
0
Evgeniy Zorin

На FB месяцами рекламируют...и сегодня попадалась)

Ответить
0
Postnikov Edward

Лезет из всех щелей экрана))

Ответить
0
Evgeniy Zorin

С начала июля авторы «20 идей» опубликовали более 170 рекламных материалов в ведущих онлайн-изданиях и более 1000 рекламных постов у блогеров — и, похоже, не планируют останавливаться. По оценкам The Bell, кампания уже обошлась более чем в 350 млн рублей. Если организаторы не сбавят обороты, годовые расходы на продвижение «20 идей» в сети будут сравнимы с бюджетами «на интернет» таких рекламодателей, как Volkswagen, Nestle и VK.

Ответить
0
Иван Шеметов

Кто то хочет присесть за экстремизм

Ответить
0
Ramil Abdurashidov

Почитайте очень интересно https://www.kommersant.ru/amp/4593965

Ответить
0
Иван Шеметов

вернись в клабхаус

Ответить
0
Александр Еремин

Погодите. Мы же уже реализовали. Социальные лифты- вон как дети чиновников устроились. Повышение производительности труда - создали россгвардию и запихнули туда 1 млн безработных, нанотехнологии, к сожалению не могу привести пример, со скрепами глубинного народа разобрались....

Ответить
0
Анна Фамилина

Ага, у многих видела эту рекламу, действительно. Такой бюджет на рекламу...что половину задумок на эти деньги можно реализовать))

Ответить
0
Postnikov Edward

500 дней, 10 лет, теперь 20 идей... А что, кроме 20 идей ничего не осталось?

Ответить
0
Аркадий Чумаков

А чипировать чиновников - как вам идея

Ответить
0
Denis Yakovlev

В "Беспощадном пиарщике" сегодня срали кирпичами по этому поводу: по их версии, авторы расследования они, а BBC все у них украл )))

Ответить
0
Daulet Kedelbayev

БК Олимп официально приостановила работу в РК, но открылась БК Олимпбет, полная копия предыдущей БК. Так что у Давыдова все хорошо)

Ответить
0
Sergey Logvinov

Более тупого пздца еще не было в рф.
Не удивлюсь, если это творчество известного поэта-песенника-прибабках МГ ред.

Ответить
0
Serge Sokolov

https://www.youtube.com/watch?v=poUAVUngai4

Ответить
0
Антон Гамаюнов

Не разу не видел. Ах да, я же не подписан на дегенеративный русский шоубиз, продажные СМИ и второсортных треш-блогеров ред.

Ответить
0
Евгений Торанов

Ловите идею. Нужно гражданам дать возможность реализовывать подход: один день - один голос.

Те превратить голос избирателя в валюту. Которой человек ежедневно может воспользоваться для вопроса/жалобы/поощрения и тп. Все в рамках госуслуг или тп платформы. Ну и механизм контроля. Куда/как люди тратят свое волеизъявление.

Может утопично для начала, но верю что жить будет)))

Ответить
0
Юрий Иванов

Юмор годный подьехал. Так сказать минутка для шуток на VC.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
Торговля
Таня Боброва
«AliExpress Россия» получил контроль над KazanExpress, который хвалил за эффективность и работу с малым бизнесом Статьи редакции

Сооснователь маркетплейса Линар Хуснуллин рассказывает, что он считает особенным в своём проекте.

36 36 комментариев
13
Маркетинг
Андрей Горностаев
Как улучшить идеально настроенную ecom-рекламу? Удваиваем онлайн-продажи обувной федеральной сети всего за месяц

Хитрим с Google Merchant, усмиряем алгоритмы, делимся лайфхаками. Как за неделю обрушить рекламу обувной федеральной сети, но удвоить с неё продажи всего за месяц. Свежий кейс агентства МАКО в 2021 г.

2 2 комментария
13
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Маркетинг
Ivan Kuznetsov
Секретная сделка Google и Facebook и другие факты из нового антимонопольного разбирательства

Сейчас проходят слушания по антимонопольному разбирательству ряда американских штатов против Гугла. И как всегда, в ходе таких слушаний всплывает много того, о чем рассуждали на кухнях, но не говорили в слух.

9 9 комментариев
15
NTA
Классификация текста с Elasticsearch

Когда я впервые наткнулся на Elasticsearch, я был очарован его простотой использования, скоростью и параметрами конфигурации. Каждый раз, когда я работал с ним, я находил еще более простой способ достичь того, что я использовал для решения, с помощью традиционных инструментов и методов обработки естественного языка (NLP). В какой-то момент я…

0 Обсудить
0
McKinsey Digital
Предсказать и оптимизировать: плавим сталь с помощью Data Science

Как создавали программу, которая помогает металлургам экономить 3-5 млн долларов в год

2 2 комментария
4
Приёмная
Konstantin Valter
У альфа-банка стоит ограничение на отображение баланса в пуше, его не видно полностью

Скорее всего, Альфа-банк провел свой аналог "Игры в Кальмара", где разыграл суперприз. Их версия отличается от корейской тем, что там не надо никого убивать и проходить испытания. Вы, как обычно, пользуетесь картой и получаете шанс выиграть супер приз! Когда мне пришел этот пуш, я сразу понял, что не зря был вашим клиентом столько лет! Вы…

15 15 комментариев
36
Почта России
Почта России запустила доставку из отделений роботами Яндекса

Почта России первой из почтово-логистических компаний начала доставлять посылки с помощью беспилотных роботов-доставщиков Яндекса. Проект реализован при поддержке Фонда «Сколково». На первом этапе 36 роверов будут осуществлять доставку из 27 отделений в Москве. Воспользоваться услугой можно будет через приложение Почты на Android, на старте…

0 Обсудить
0
БКС Мир инвестиций
Какие акции посоветовать новичку: российские или американские
0 Обсудить
0
Транспорт
Лиана Липанова
Кикшеринг станет ещё доступнее, но для крупных игроков места больше нет: интервью с инвесторами кикшеринга «Юрент» Статьи редакции

Андрей Азаров и Михаил Гейшерик рассказали, зачем «Юрент» купил сервис аренды обычных велосипедов, продолжится ли бурный рост кикшеринга и что этому может помешать.

Михаил Гейшерик и Андрей Азаров
3 3 комментария
19
Трибуна
Jose Kayo
Умная боксерская груша, которая научит вас драться онлайн

Мы решили сделать устройство, которое измеряет силу и точность ударов и передает их в приложение, где можно прокачивать навыки и драться онлайн с друзьями и даже знаменитостями (ведь в интернете все равны).

50 50 комментариев
34
Больше статей
null