Автор «20 идей» предлагает чипировать преступников и ввести платный проезд по Москве — по одной из теорий, за проектом может стоять владелец букмекерской конторы из Казахстана.

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С июля 2021 года блогеры, российские звёзды и крупные издания рекламируют проект «20 идей по развитию России» от Дмитрия Давыдова, пишет BBC.

На сайте представлено 20 разделов с предложениями по изменениям в стране. Идеи разные — например, чипировать всех россиян и иностранцев, которые совершили преступления, за исключением условно осуждённых. Другие — превратить Сочи в «мировой центр туризма и азартных игр», ввести платный проезд по Москве для борьбы с пробками.

У каждого предложения описана проблема, с которой она связана, есть примеры применения в других странах и способы внедрения.

Как утверждает автор идей, он сформировал их ещё в 2016 году, но тогда общественность на них не отреагировала. BBC при этом не обнаружило упоминаний о проекте до 2021 года. Сам сайт появился в начале 2021-го, но до конца июня был пустым. А после публикации идей его начали активно рекламировать в интернете.

Где размещали рекламу

Проект рекламировали звёзды — например, актриса Наталья Рудова, модель Алёна Водонаева, юморист Максим Галкин. Среди других — певец Николай Басков, рэпер Тимати, телеведущие Дмитрий Губерниев, Ольга Орлова и Ксения Бородина. Сейчас некоторые публикации удалены, отмечает BBC.

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С середины июля проект рекламировали СМИ. У «Ведомостей» вышел спецпроект, несколько заметок опубликовал «Коммерсантъ». Рекламу размещали «Лента.ру», Forbes, «Газета.ру», «Аргументы и факты», «Эхо Москвы» и «Российская газета».

Всего появилось более 180 рекламных материалов в СМИ, десятки нативных платных постов в Instagram, Telegram и других соцсетях, подсчитала для BBC гендиректор коммуникационного агентства «Лампа» Евгения Лампадова.

По её подсчётам, стоимость кампании уже достигла 500 млн рублей. Другие источники издания также говорят о «сотнях миллионов рублей».

Всего с начала активной кампании на сайт «20 идей» зашли свыше 23 млн человек, следует из данных «Яндекс.Метрики». Из них почти 98% — из России.

Кто стоит за проектом

По одной версии, «Дмитрий Давыдов» может быть собирательным образом, а реального человека и автора идей не существует. Сам он никогда не появлялся публично.

Выяснить, кто именно заказывал рекламу, изданию не удалось, но большинство опрошенных BBC источников считают, что подобная кампания не может обойтись без поддержки государства — либо с одобрения правительства, либо по его инициативе. При этом источник издания в администрации президента отрицает финансирование проекта «20 идей»

По второй версии, Дмитрий Давыдов — предприниматель из Казахстана. Упоминание страны встречается в нескольких разделах сайта, заметило издание. В Казахстане есть человек по имени Дмитрий Викторович Давыдов — один из владельцев букмекерской компании «Олимп».

Она занимала 70% рынка спортивных ставок в стране, а в 2020 году местная прокуратура обвинила руководство и менеджеров компании в организации незаконного игорного бизнеса и уклонении от уплаты налогов. Всего владельцы «Олимпа» не доплатили в бюджет 95 млрд тенге, или около 16 млрд рублей. С января 2020-го компания не принимает ставки.