Хакасия первой из регионов ввела комендантский час во время «нерабочих» дней Статьи редакции
В трёх городах перестанет работать общественный транспорт, а таксисты смогут работать только со справкой о вакцине.
- С 28 октября по 7 ноября жителям будет запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00 по местному времени, объявил глава республики Валентин Коновалов.
- Нарушать комендантский час можно только сотрудникам предприятий, работающих непрерывно. Жители старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию.
- Работодатели, которые не могут приостановить работу, обязаны перевести на удалёнку не менее 50% сотрудников.
- В Абакане, Черногорске и Саяногорске приостановят работу общественного транспорта. Таксисты смогут работать при наличии сертификата о вакцинации или перенесённом в течение полугода заболевании.
- Также в регионе ограничат работу общепита и сферы услуг, кафе могут работать навынос. Исключение — аптеки и продуктовые магазины.
- Медучреждения продолжат работать в обычном режиме. Без изменений будут оказывать плановую, экстренную и неотложную медицинскую помощь, а также проводить вакцинацию от Covid-19.
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