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Евгения Евсеева

Хакасия первой из регионов ввела комендантский час во время «нерабочих» дней Статьи редакции

В трёх городах перестанет работать общественный транспорт, а таксисты смогут работать только со справкой о вакцине.

  • С 28 октября по 7 ноября жителям будет запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00 по местному времени, объявил глава республики Валентин Коновалов.
  • Нарушать комендантский час можно только сотрудникам предприятий, работающих непрерывно. Жители старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию.
  • Работодатели, которые не могут приостановить работу, обязаны перевести на удалёнку не менее 50% сотрудников.
  • В Абакане, Черногорске и Саяногорске приостановят работу общественного транспорта. Таксисты смогут работать при наличии сертификата о вакцинации или перенесённом в течение полугода заболевании.
  • Также в регионе ограничат работу общепита и сферы услуг, кафе могут работать навынос. Исключение — аптеки и продуктовые магазины.
  • Медучреждения продолжат работать в обычном режиме. Без изменений будут оказывать плановую, экстренную и неотложную медицинскую помощь, а также проводить вакцинацию от Covid-19.

#новость #covid19

1354 просмотров
24 24 комментария
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24 комментария
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Илья Шишкунов

Ха-ха-ха
Вот это я понимаю, сразу виден опыт репрессий у чиновников, осталось только ввести расстрелы за отсутствие намордника

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10
Илья Шишкунов

О наш старый-добрый друг https://vc.ru/u/647014-igor уже тут, приятно видеть, что силовики всегда наблюдают за нашей безопасностью

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1
loginov

как в индии палками бить, и домой загонять

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1
Игорь Иваныч негодуэ

а когда привыкнут сидеть дома, можно будет ходить по домам и бить там

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6
Oleg Borisov

Лучший!

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0
Jay Green

Главное не посылать дилетантов набранных по блату. А то получится как в РБ...

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0
Giant Schlong

В Хакассию ни ногой

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1
Alex Petrov

Глава Роспотребнадзора Анна Попова: «Это не локдаун, людей принуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот все, что нужно сделать для разрыва цепочек (заражения коронавирусом)», — сказала Попова (цитата по «Интерфаксу»).
«В Москве нет и не планируется локдауна. Здесь очень важный нюанс». Песков — об ограничениях в нерабочие дни.

Конечно, мы сразу к комендантскому часу. А затем далее блокпосты и расстрелы заболевших на месте?

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1
Семен Переделкин

Анекдот про нюанс.

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0
Janis Mednis

Дрессировка послушания. Иной цели у этих мер очевидно нет. С 22 до 6 и так бОльшая часть людей сидит дома.

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1
ivan krapivin

У него в республике люди до 60 лет в принципе редко доживают. Но я так понимаю всему виной ночные выходы из дома.

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1
Невинный диод

Нажруца хакаские пенсы вискаря ночью, а потом инфаркты и инсульты их кладут - вот и не доживают. А тут еще и ковид окаянный подтянулся до кучи. Аларм!

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–1
Невинный диод

а таксисты смогут работать только со справкой о вакцине.

некоторые таксисты хвастаются, что покупают справку.

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0
Илья Шишкунов

Дураки, хвастаться надо, если продаёшь

Ответить
1
Janis Mednis

Справки покупают даже в Германии, что говорить о России.

Ответить
0
Mik Petrov

Да, Путин говорил об этом

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0
Janis Mednis

Не знаю насчёт Путина, а друзья живущие там достоверно говорили, что есть такое.

Ответить
0
ivan krapivin

А самые хваткие еще и продают их пассажирам

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0
VaDiLa RUS

Нарушителей расстреливать на месте будут сразу?

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0
Олег Павлов

Эффективнее и эффектнее забивать палками на городской площади. Допуск на площадь только со справкой, само собой.

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0
loginov

он же коммунист , ему можно

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0
Art Kha

там наверное и без этого общ. транспорта не было

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0
S. Ulyanov

Ну вот не надо тут, я вырос в Саяногорске, у нас там было 4 автобусных маршрута. Правда быстрее обычно было пешком дойти до места назначения😁

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0
Mik Petrov

Вот почему сбер перекрасил курьеров к осени в желто-зеленый, для маскировки в комендантский час

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0
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