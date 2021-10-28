«Яндекс» создал консультативный совет по развитию экосистемы Статьи редакции
Он будет общаться с участниками рынка и пользователями, чтобы строить экосистему с учётом их интересов.
Совет — внешний независимый консультант и состоит из экспертов из различных областей, рассказали vc.ru в компании.
Председатель совета — декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан. Также в него вошли эксперты из деловой и академической среды и социальной сферы.
- Игорь Агамирзян — вице-президент НИУ ВШЭ, профессор Департамента программной инженерии факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.
- Марат Атнашев — профессор бизнес-практики, сооснователь Центра переговоров и сетевых организаций Московской школы управления «Сколково».
- Иван Бегтин — учредитель и директор АНО «Информационная культура».
- Александр Горный — сооснователь сервиса для медитаций «Мо: медитация и сон», сооснователь United Investors.
- Дмитрий Гриц — управляющий партнёр фирмы «Гриц и партнеры», кандидат юридических наук.
- Сергей Капков — директор лаборатории «Центр урбанистики» при экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, основатель Московского центра урбанистики.
- Елена Колмановская — соосновательница «Яндекса».
- Ярослав Кузьминов — экономист, общественный деятель, научный руководитель НИУ ВШЭ.
В «Яндексе» пояснили, что ответственны за качество и удобство своих сервисов, но развивать их невозможно в одиночку. Например, поиск в интернете не будет полезным, если в нём нет хороших ресурсов.
Совет поможет «Яндексу» лучше понимать мнения и интересы всех сторон и учитывать их, чтобы строить «прозрачную» экосистему.
Он будет общаться с партнёрами, участниками рынка и пользователями, чтобы рассказывать, как именно развивается компания и открыто обсуждать возникающие вопросы и проблемы. Также совет будет готовить для «Яндекса» рекомендации по саморегулированию.
Совет уже провёл первое заседание. На нём выбрали руководителей трёх комитетов. Комитет по безопасности данных партнёров и пользователей возглавил Иван Бегтин, комитет по цифровой этике — Елена Колмановская, комитет по открытости экосистемы — Ярослав Кузьминов. В них войдут представители интернет-отрасли и «Яндекса».
Таланты ничем не заменить, хоть 100 консультативных советов собери. Как жаль, что они уходят.
Сегалович, Джобс, Королёв.
Перечитываю их мысли и идеи – насколько сильными визионерами были эти люди. Практиками, лидерами.
А теперь для хорошего продукта нужен консультативный совет по развитию экосистем из экспертов из разных отраслей, комитет по цифровой этике, по открытости экосистем, по безопасности ещё чего-то там...
Прости нас, Илья. ред.
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