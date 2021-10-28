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Офлайн
Евгения Евсеева

«Яндекс» создал консультативный совет по развитию экосистемы Статьи редакции

Он будет общаться с участниками рынка и пользователями, чтобы строить экосистему с учётом их интересов.

5 5 комментариев
787 просмотров

Совет — внешний независимый консультант и состоит из экспертов из различных областей, рассказали vc.ru в компании.

Председатель совета — декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан. Также в него вошли эксперты из деловой и академической среды и социальной сферы.

  • Игорь Агамирзян — вице-президент НИУ ВШЭ, профессор Департамента программной инженерии факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.
  • Марат Атнашев — профессор бизнес-практики, сооснователь Центра переговоров и сетевых организаций Московской школы управления «Сколково».
  • Иван Бегтин — учредитель и директор АНО «Информационная культура».
  • Александр Горный — сооснователь сервиса для медитаций «Мо: медитация и сон», сооснователь United Investors.
  • Дмитрий Гриц — управляющий партнёр фирмы «Гриц и партнеры», кандидат юридических наук.
  • Сергей Капков — директор лаборатории «Центр урбанистики» при экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, основатель Московского центра урбанистики.
  • Елена Колмановская — соосновательница «Яндекса».
  • Ярослав Кузьминов — экономист, общественный деятель, научный руководитель НИУ ВШЭ.

В «Яндексе» пояснили, что ответственны за качество и удобство своих сервисов, но развивать их невозможно в одиночку. Например, поиск в интернете не будет полезным, если в нём нет хороших ресурсов.

Совет поможет «Яндексу» лучше понимать мнения и интересы всех сторон и учитывать их, чтобы строить «прозрачную» экосистему.

Он будет общаться с партнёрами, участниками рынка и пользователями, чтобы рассказывать, как именно развивается компания и открыто обсуждать возникающие вопросы и проблемы. Также совет будет готовить для «Яндекса» рекомендации по саморегулированию.

Совет уже провёл первое заседание. На нём выбрали руководителей трёх комитетов. Комитет по безопасности данных партнёров и пользователей возглавил Иван Бегтин, комитет по цифровой этике — Елена Колмановская, комитет по открытости экосистемы — Ярослав Кузьминов. В них войдут представители интернет-отрасли и «Яндекса».

#новость #яндекс

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Семен Переделкин

"Например, поиск в интернете не будет полезным, если в нём не будет большого количества собственных сервисов Яндекса, которыми мы засрали всю выдачу" - так будет честнее.

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4
Arthur Niazyan

Игорь Агамирзян

Человек-легенда. Помню его лицензию на MS Office которой вся страна пользовалась.

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2
Pavel Ivanov

Таланты ничем не заменить, хоть 100 консультативных советов собери. Как жаль, что они уходят.

Сегалович, Джобс, Королёв.

Перечитываю их мысли и идеи – насколько сильными визионерами были эти люди. Практиками, лидерами.

А теперь для хорошего продукта нужен консультативный совет по развитию экосистем из экспертов из разных отраслей, комитет по цифровой этике, по открытости экосистем, по безопасности ещё чего-то там...

Прости нас, Илья. ред.

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1
Denis Kulish

Зачем такие сложности, столько серьезных людей от важных дел отвлекать! Просто переодически заходите на vc.ru и читайте комменты под новостями про Яндекс и будет вам польза! ред.

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0
Fred Han

Я первый советник проекта.
Для начала удаляем Яндекс с телефона..

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0
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