Он будет общаться с участниками рынка и пользователями, чтобы строить экосистему с учётом их интересов.

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Совет — внешний независимый консультант и состоит из экспертов из различных областей, рассказали vc.ru в компании.

Председатель совета — декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан. Также в него вошли эксперты из деловой и академической среды и социальной сферы.

Игорь Агамирзян — вице-президент НИУ ВШЭ, профессор Департамента программной инженерии факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Марат Атнашев — профессор бизнес-практики, сооснователь Центра переговоров и сетевых организаций Московской школы управления «Сколково».



Иван Бегтин — учредитель и директор АНО «Информационная культура».



Александр Горный — сооснователь сервиса для медитаций «Мо: медитация и сон», сооснователь United Investors.



Дмитрий Гриц — управляющий партнёр фирмы «Гриц и партнеры», кандидат юридических наук.



Сергей Капков — директор лаборатории «Центр урбанистики» при экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, основатель Московского центра урбанистики.



Елена Колмановская — соосновательница «Яндекса».



Ярослав Кузьминов — экономист, общественный деятель, научный руководитель НИУ ВШЭ.



В «Яндексе» пояснили, что ответственны за качество и удобство своих сервисов, но развивать их невозможно в одиночку. Например, поиск в интернете не будет полезным, если в нём нет хороших ресурсов.

Совет поможет «Яндексу» лучше понимать мнения и интересы всех сторон и учитывать их, чтобы строить «прозрачную» экосистему.

Он будет общаться с партнёрами, участниками рынка и пользователями, чтобы рассказывать, как именно развивается компания и открыто обсуждать возникающие вопросы и проблемы. Также совет будет готовить для «Яндекса» рекомендации по саморегулированию.