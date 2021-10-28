В Петербурге запретят работу ресторанов и кино по ночам с 8 ноября Статьи редакции
Можно работать только до 23:00.
В какое время можно открываться, не указано, как и то, сколько продлится запрет. Согласно указу губернатора города Александра Беглова, запрещено работать по ночам:
- Общепиту.
- Циркам.
- Кинотеатрам и концертным залам.
- Аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, каткам и аттракционам.
Проведение мероприятий также разрешено до 23:00.
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