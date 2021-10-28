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Евгения Евсеева

В Петербурге запретят работу ресторанов и кино по ночам с 8 ноября Статьи редакции

Можно работать только до 23:00.

В какое время можно открываться, не указано, как и то, сколько продлится запрет. Согласно указу губернатора города Александра Беглова, запрещено работать по ночам:

  • Общепиту.
  • Циркам.
  • Кинотеатрам и концертным залам.
  • Аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, каткам и аттракционам.

Проведение мероприятий также разрешено до 23:00.

Работодателям рекомендовано перевести работников старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями на удалёнку на четыре недели для вакцинации (в случае отсутствия у них медицинских противопоказаний).

#новость #covid19

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Евгений Трифонов

Любопытно, много ли в Петербурге цирков, работающих по ночам.

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20
Вася Пражкин

Думаю, дело было так - комиссия работала долгими ночами, чтобы еще запретить. Беглов посмотрел результаты, видит - бред лютый, ну и сказал - вы этот цирк прекращайте давайте. Так и родился указ.

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25
Andrew Freez

...но потом им пришел срочный пакет из Колумбии и всё заверте

Ответить
0
Максим Николаев

Беглов самый главный клоун в Питере.

Ответить
0
MEGAtraXXXer666

С шестами много

Ответить
3
Andrew Freez

а, вы не местный, вам не понять

Ответить
2
Вадим Кучернога

Очень много )

Ответить
0
Сергей

а аквапарки и океанариумы ночные разве есть?

Ответить
0
Павел Яньшин

На думской почти каждый день

Ответить
0
Alexander Sergin

Цирк у нас в стране работает 24/7

Ответить
14
Вторичный пистолет

Не работает, а кнопки жмет

Ответить
0
KINCH

Загадка:
В Петербурге, после 23:00, надевает трусики и снимает усики — кто это?

Ответить
2
Fred Han

Клоун 🤡

Ответить
2
Илья Попов

У Чарльза Дера усики а соседка снимает трусики.

Ответить
0
Андрей Иванов

Mr. BigLove?

Ответить
0
Daria Vasilevskaia

С 8 ноября… а до какого ?

Ответить
2
Fred Han

До пенсии

Ответить
0
Илья Попов

Бесконечно.

Ответить
0
Максим Николаев

До тех пор, пока стадо не проколят до 80%

Ответить
0
Fred Han

Спасибо, но я не подписан на канал *за мкадом*

Ответить
1
Илья Попов

Лет двадцать и больше, что не ехал по МКАД. Носталжи.🙂

Ответить
0
Гаджи Хартумов

океанариумам, зоопаркам - а че они раньше по ночам тоже работали что ли?

Ответить
0
Илья Попов

Не согласен с запретом цирками. Получается абракадабра - тогда надо будет запретить весь этот цирк.

Ответить
0
Ivan Petrovich

ищете логику? Хотя... может и правда после 23-00 шанс заразиться в цирке выше

Ответить
1
Илья Попов

А почему после 23.00 а не раньше?

Ответить
0
Михаил Цветков

Клоуны чихают больше после 23:00

Ответить
1
Илья Попов

🤣🤣🤣 супер!!! Моё уважение вам и тысяча лайков.

Ответить
0
Максим Николаев

Чистой воды фашизм и издевательство над собственным гражданами.

Ответить
0
Иван Шеметов

фашизм ?

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0
Петр Громов

Вот цирк-то как раз и не останавливал свою работу ни на секунду!)
И что-то подсказывает, что будут еще более интересные номера, после антракта)
P.S. О каком цирке идет речь, думаю все поняли

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0
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