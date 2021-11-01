Основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев инвестировал в компанию по ремонту квартир и домов «под ключ» Remont.FM Статьи редакции
Всего он обязался инвестировать не менее 20 млн рублей в течение года.
Филипп Ильин-Адаев стал инвестором нового бизнеса Сергея Ковалева, написал он на своей странице в Facebook. Он получил 50% созданного в конце августа ООО «Ремонт.фм», ещё 50% у матери Сергея Наталии Ковалевой, следует из данных «Контур.Фокуса».
Ильин-Адаев уточнил в разговоре с vc.ru, что его обязательства — вложить в компанию не менее 20 млн рублей в течение года. Он уже инвестировал около 30% этой суммы.
В посте в Facebook Ильин-Адаев написал, что за ним «финансовые и человеческие гарантии в случае форс-мажора». Он пояснил, что все серьёзные спорные ситуации будет «разруливать сам».
Remont.FM занимается ремонтом квартир и домов «под ключ» в Москве: замерами и расчётом сметы, закупкой материалов, ремонтом, контролем качества и уборкой перед сдачей объекта.
Также компания проводит аудит сметы от других компаний, приёмку квартир от застройщика, согласование перепланировок, делает дизайн интерьера. Она даёт гарантию на работы, предоставляет фото- и видеоотчёты во время ремонта. Сам Ковалев уточнил в комменатриях в Facebook, что у компании «проверенная годами команда», а сам он в строительном бизнесе с 2001 года.
- В ноябре 2020 года основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев, его брат Кирилл Ильин-Адаев и супруга Елена Ищеева продали свои доли и покинули компанию после конфликта с инвестором.
- В июле 2021 года Ильин-Адаев стал сооснователем сервиса аренды «интересных» машин Autobnb, а в сентябре вместе с Ищеевой запустил агрегатор клиник MedAdvisor.
в ремонт квартир?
Имхо, это тот рынок на котором должны произойти серьезные изменения. Ибо то что есть сейчас это лютая жесть, либо мошенники, либо бракоделы, либо ценник конский. Чтобы найти бригаду которая за понятные деньги делает ремонт хорошего качества надо сильно постараться, особенно в регионах.
все так про рынок, но с другой стороны там не видно света в конце тоннеля, кмк. Тут тока стартап если ты хороший бригадир и нанимаешь еще пару-тройку бригад. больше тут масштабирования нет. дальше пойдёт лютая жесть при массовом наборе и попытке поработать с затратами (и на материалы, и на оплату труда исполнителей)
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