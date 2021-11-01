Всего он обязался инвестировать не менее 20 млн рублей в течение года.

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Филипп Ильин-Адаев стал инвестором нового бизнеса Сергея Ковалева, написал он на своей странице в Facebook. Он получил 50% созданного в конце августа ООО «Ремонт.фм», ещё 50% у матери Сергея Наталии Ковалевой, следует из данных «Контур.Фокуса».

Ильин-Адаев уточнил в разговоре с vc.ru, что его обязательства — вложить в компанию не менее 20 млн рублей в течение года. Он уже инвестировал около 30% этой суммы.

Это тот случай, когда я верю в человека, моего партнёра Сергея Ковалева, и даю ему возможность реализовать управленческий талант и самореализоваться. В операционном управлении я участвую минимально. Бизнес-процессы на Сергее. Филипп Ильин-Адаев

В посте в Facebook Ильин-Адаев написал, что за ним «финансовые и человеческие гарантии в случае форс-мажора». Он пояснил, что все серьёзные спорные ситуации будет «разруливать сам».

Remont.FM занимается ремонтом квартир и домов «под ключ» в Москве: замерами и расчётом сметы, закупкой материалов, ремонтом, контролем качества и уборкой перед сдачей объекта.

Также компания проводит аудит сметы от других компаний, приёмку квартир от застройщика, согласование перепланировок, делает дизайн интерьера. Она даёт гарантию на работы, предоставляет фото- и видеоотчёты во время ремонта. Сам Ковалев уточнил в комменатриях в Facebook, что у компании «проверенная годами команда», а сам он в строительном бизнесе с 2001 года.