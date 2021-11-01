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Таня Боброва

Основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев инвестировал в компанию по ремонту квартир и домов «под ключ» Remont.FM Статьи редакции

Всего он обязался инвестировать не менее 20 млн рублей в течение года.

20 20 комментариев
839 просмотров

Филипп Ильин-Адаев стал инвестором нового бизнеса Сергея Ковалева, написал он на своей странице в Facebook. Он получил 50% созданного в конце августа ООО «Ремонт.фм», ещё 50% у матери Сергея Наталии Ковалевой, следует из данных «Контур.Фокуса».

Ильин-Адаев уточнил в разговоре с vc.ru, что его обязательства — вложить в компанию не менее 20 млн рублей в течение года. Он уже инвестировал около 30% этой суммы.

Это тот случай, когда я верю в человека, моего партнёра Сергея Ковалева, и даю ему возможность реализовать управленческий талант и самореализоваться. В операционном управлении я участвую минимально. Бизнес-процессы на Сергее.

Филипп Ильин-Адаев

В посте в Facebook Ильин-Адаев написал, что за ним «финансовые и человеческие гарантии в случае форс-мажора». Он пояснил, что все серьёзные спорные ситуации будет «разруливать сам».

Remont.FM занимается ремонтом квартир и домов «под ключ» в Москве: замерами и расчётом сметы, закупкой материалов, ремонтом, контролем качества и уборкой перед сдачей объекта.

Также компания проводит аудит сметы от других компаний, приёмку квартир от застройщика, согласование перепланировок, делает дизайн интерьера. Она даёт гарантию на работы, предоставляет фото- и видеоотчёты во время ремонта. Сам Ковалев уточнил в комменатриях в Facebook, что у компании «проверенная годами команда», а сам он в строительном бизнесе с 2001 года.

  • В ноябре 2020 года основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев, его брат Кирилл Ильин-Адаев и супруга Елена Ищеева продали свои доли и покинули компанию после конфликта с инвестором.
  • В июле 2021 года Ильин-Адаев стал сооснователем сервиса аренды «интересных» машин Autobnb, а в сентябре вместе с Ищеевой запустил агрегатор клиник MedAdvisor.

#новость

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Прогрессивный Никита

Сайт конечно - печальное зрелище.
Надеюсь ремонт они лучше делают

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6
Прогрессивный Никита

И у меня есть вопрос, но нет WhatsApp

Незадача ((

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5
Тимур Петров

Скорей всего у вас и квартиры нет, для ремонта.

Нормальный сайт, и да, там есть кнопка с контактами.

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0
Gedevan

Согласен, вполне нормальный сайт 1995 года выпуска.

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2
lakoros

"Ответьте на несколько вопросов и
Получите предварительный расчет стоимости ремонта и подарки"
Ответ, ответ, ответ. Введи номер и мы вам позвоним. Очень информативно)

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0
lakoros
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1
lakoros
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0
lakoros

"Мелодия вашего ремонта"

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2
Kirill

Еще один Сделано, где потратились на крутой офис, невнятный маркетинг и управленцев больше, чем на сам процесс?
пысы
с сайта проиграл, конечно

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2
Прогрессивный Никита

Сделано - типовой гостиничный экономстайл по оверпрайсу.

У этих проекты вроде поживее выглядят ))

Ответить
0
Юрий Белоножкин

ремонтом квартир и домов «под ключ» в Москве: замерами и расчётом сметы, закупкой материалов, ремонтом, контролем качества и уборкой перед сдачей объекта.

Что? Опять? Останется только внести мебель?

Ответить
1
Nikolay Kenig

в ремонт квартир?
Что я не так делаю :))
В моих аватаров не могу найти инвестора а тут в ремонт 20 млн!

Ответить
0
Gedevan

в ремонт квартир?

Имхо, это тот рынок на котором должны произойти серьезные изменения. Ибо то что есть сейчас это лютая жесть, либо мошенники, либо бракоделы, либо ценник конский. Чтобы найти бригаду которая за понятные деньги делает ремонт хорошего качества надо сильно постараться, особенно в регионах.

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2
Вел Колдин

все так про рынок, но с другой стороны там не видно света в конце тоннеля, кмк. Тут тока стартап если ты хороший бригадир и нанимаешь еще пару-тройку бригад. больше тут масштабирования нет. дальше пойдёт лютая жесть при массовом наборе и попытке поработать с затратами (и на материалы, и на оплату труда исполнителей)

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0
Sergei Timofeyev

Просто он вам не нужен.

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0
Балкон.Ру

не менее 20 млн рублей

Деньги есть уж коли, выкупили бы remont.ru

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0
Black Jack

Ремонт ФМ — радио для ваших соседей.

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1
Александр Смирнов

Але, а можно поставить для Михаила из 13 квартиры дрель?

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1
Nikolay Pomeschenko

с т.з. самой индустрии - отличный выбор. а конкретно этот бизнес хз

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0
Александр Смирнов

50% фирмы на матери? Как-бы уже намек.

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0
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