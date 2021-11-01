Дайджест новых стилей и сайтов digital-компаний за октябрь от Embacy

Всем привет! Год назад вышел первый выпуск дайджеста. Очень рад, что формат прижился. Спасибо за позитивный фидбек, его не часто встретишь в комментариях vc.ru. И это по-прежнему дайджест о том, что важного и интересного произошло в мире стилей и сайтов digital-компаний за последний месяц. За клавиатурой я, Вадим Орлов, основатель Embacy.