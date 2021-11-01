Инвесторы в России стали в несколько раз чаще интересоваться строительством крематориев с 2019 года Статьи редакции
Спрос на кремацию также растёт: это дешевле традиционных похорон, а умерших от коронавируса рекомендуют кремировать, говорят эксперты.
- В 2019 году за разработкой проекта в Ассоциацию крематориев обращалось по одному бизнесмену раз в несколько месяцев, теперь — несколько человек в день, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-президента организации Алексея Сулоева.
- Сейчас ассоциация работает над примерно 20 проектами крематориев, в 2019 году их было менее пяти, добавил Сулоев.
- Интерес инвесторов вырос из-за относительной стабильности похоронного бизнеса и роста смертности из-за пандемии, говорят опрошенные изданием эксперты.
- Кремация в среднем обходится вдвое дешевле традиционных похорон, стоимость участков растёт, а умерших от коронавируса рекомендуют кремировать, объясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров рост спроса на кремацию. Однако росту инвестиций мешает длинный процесс согласований строительства, пишет издание.
- Всего в России работает 30 крематориев: 11 из них принадлежат муниципалитетам, 19 — предпринимателям, рассказали в Ассоциации крематориев. По данным организации, в России самая низкая обеспеченность крематориями населения: одно учреждение на 5 млн человек, в Европе — на 400 тысяч человек, в США — на 150 тысяч.
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