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Лиана Липанова

Инвесторы в России стали в несколько раз чаще интересоваться строительством крематориев с 2019 года Статьи редакции

Спрос на кремацию также растёт: это дешевле традиционных похорон, а умерших от коронавируса рекомендуют кремировать, говорят эксперты.

  • В 2019 году за разработкой проекта в Ассоциацию крематориев обращалось по одному бизнесмену раз в несколько месяцев, теперь — несколько человек в день, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-президента организации Алексея Сулоева.
  • Сейчас ассоциация работает над примерно 20 проектами крематориев, в 2019 году их было менее пяти, добавил Сулоев.
  • Интерес инвесторов вырос из-за относительной стабильности похоронного бизнеса и роста смертности из-за пандемии, говорят опрошенные изданием эксперты.
  • Кремация в среднем обходится вдвое дешевле традиционных похорон, стоимость участков растёт, а умерших от коронавируса рекомендуют кремировать, объясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров рост спроса на кремацию. Однако росту инвестиций мешает длинный процесс согласований строительства, пишет издание.
  • Всего в России работает 30 крематориев: 11 из них принадлежат муниципалитетам, 19 — предпринимателям, рассказали в Ассоциации крематориев. По данным организации, в России самая низкая обеспеченность крематориями населения: одно учреждение на 5 млн человек, в Европе — на 400 тысяч человек, в США — на 150 тысяч.

#новость

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15 комментариев
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Семен Переделкин

Считаю, нужно построить самый огромный крематорий в Европе, чтоб все нам завидовали. Быть первыми - так быть первыми во всём (не только в смертности от коронавируса).

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3
Прогрессивный Никита

Проект уже есть, надо только печку докупить ред.

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2
Alex Choybson

За 40 млрд$, национальный проект. И пусть строят Ковальчуки.

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1
new_comment

А как же похоронный бизнес? Все эти участки, оградки, памятники, пластиковые цветы... Кого похоронщики доить будут?

Ответить
1
Дмитрий Куликов

Вы опоздали с комментарием на 48 лет. Такой крематорий уже открыт — 2-й Московский крематорий.

Ответить
0
33_rublya

Всего 30? Так это реально золотое дно, у нас вон в РнД очередь в крематорий уже недельная.

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3
Дмитрий Павлов

ГБУ Ритуал будет категорически против. Их основной доход - захоронение гробом, что куда дороже чем урной.

Ответить
0
Илья Шишкунов

Ковид экономика

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2
Валентин Хирш

Ожидание: подписался на VC буду читать про акции Tesla и крутые коллабы
Реальность: Инвесторы в России стали в несколько раз чаще интересоваться строительством крематориев

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1
Прогрессивный Никита

Приятно видеть развивающуюся сферу в Российской Федерации.
Скажем спасибо правительству, депутатам, Минздраву, антипривочникам за то, что обратили внимание на нехватку таких важных объектов, как крематории.

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0
Andrey Kim

Все удаленщики в одном коворкинге.

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0
Nikolay Pomeschenko

крематориев мало, факт
но тут та же история: государство мешает, приватизации боятся, культуры нет

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0
Igor Kulikovsky

Очередная победа антиваксеров

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0
Vilent

Была бы у меня власть, в каждом городе было бы по крематорию и полный запрет обычных кладбищ (ну или где-нибудь очень далеко от мест жизни людей и дорого). У меня возле города старые кладбища находятся в очень не подходящих для этого местах.

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–1
Александр Смирнов

Кое-у кого совсем недавно уже была власть над крематориями. Так что не пропагандируй тут ))

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0
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