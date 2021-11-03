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Евгения Евсеева

Хабаровский край с декабря первым из регионов начнёт проверять QR-коды при продаже билетов на самолёт и входе в аэропорт Статьи редакции

У прилетающих тоже должны быть QR-коды.

  • С 4 ноября по 12 ноября в регионе введут частичный локдаун, говорится в сообщении на сайте администрации края.
  • В восьми поселениях и районах, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, запретят работу торговых центров, кафе и ресторанов. Можно выдавать заказы навынос. После 13 ноября все общественные места можно будет посетить только при наличии QR-кода.
  • До 12 ноября также приостановлена работа бань, детских игровых центров и алкогольных магазинов, в которых объем продажи алкоголя превышает 50%. Салоны красоты, спа-салоны и парикмахерские можно будет посещать только с QR-кодом.
  • С 7 ноября коды будут обязательными для поездок на междугороднем автомобильном и железнодорожном транспорте на территории региона.

#новость #covid19

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54 комментария
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Alexandra Koroleva

Мда
Абсолютное беззаконие. Кто это поддерживает, скажите, когда вы потеряли человечность?
Хочешь — делай вакцину. Не хочешь — не делай.
Меньше 1% от всего населения планеты всего лишь болеет, по данным ВОЗ. Неужели страх настолько вами движет, что вы готовы продать себя?

Друзья, жаль смотреть, как страна рушится из-за таких людей, которые не в состоянии побороться за себя, свою семью, будущее детей в конце концов

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13
Юрий Белоножкин

Антипрививочник в чате?

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–2
Константин Суворов

Честно говоря, меня немного забавляет как часто стали подменять понятия. Антипрививочники теперь даже те, кто просто не хочет жить в мире по талонам. Особенно в твиттере это у журналистов модно стало.

Получается прививочники настолько уверены, что меры которые они "хавают", временные? Дикий наивняк. Учите историю и смотрите как её пишут последние пару лет. :)

Историю и правда пишет победитель.

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10
Капитальный Илья

Да лан, там вон мадам ниже признается, что борется с системой, даже маску в общественных местах не надевает.
Вопрос. Как тогда победить эпидемию и отменить все ограничения, если вокруг огромное количество долбоебов, которым насрать на все и на всех? Интересно, совпадение ли это, что сегодня 20% ежедневных смертей от ковида в мире приходится на Россию, где 1,8% населения планеты? И что у нас сейчас худшая ситуация в этом плане. Даже по статистике, которой верить нельзя.

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3
Александр Курбатов

не обращай внимания. Видать щас кампания такая, людей кто не хочет в себя чего то колоть хаять как то. Троли заполоняют интернет

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0
Andrey Andreev

Причем тут антипривовичники? Это напрямую противоречит Конституции РФ, где пока что ещё записано право на свободное передвижение граждан.

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6
Mak Alexey

В конституции сказано:
СТ55.3
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

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5
ИгорьOK

«Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности» (Бенджамин Франклин)

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1
ϏϙηαϟϮ

Я надеюсь кто-нибудь из тех, кто любит это цитировать - хоть раз читал полную версию и понимает насколько это вырвано из контекста.

Ответить
2
Mak Alexey

Для тех, кто захочет почитать:
https://habr.com/ru/company/philtech/blog/414379/

«Те, кто готов променять свободу на…
Впервые я услышал эту фразу, когда я был буйным студентом-революционером от генерал-майора Петрова…
habr.com
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0
Дмитрий Малахов

ну у меня у жены "глюкнули" госуслуги.
Потеряли привязку ее паспорта.
Ни МФЦ лично , ни ТП (тупая поддержка) на сайте ничего сделать не могут

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0
Капитальный Илья

Согласен.
Только это нужно оформлять документально (отказ). И не тратить ресурсы медицины на тех, кто заболел ковидом и не привился.

Ответить
5
Andrey Andreev

А нахрена в таком случае платить налоги?

Ответить
0
Капитальный Илья

Читать не умеете? Не лечить только от ковида. От других заболеваний - пожалуйста. На это и налоги.
Ну и этот аргумент про налоги я уже слышал, полная хуйня. Тут вот есть болезнь. Есть прививка, которая повышает твои шансы не то что умереть, а даже не попасть в больницу. Ты оказываешься от прививки? Ну значит лечись подорожником.

Выбор нужно дать людям, а там пусть сами решают. Отказываешь от прививки - принимаешь на себя все риски. Вообще никаких проблем не вижу.

Ответить
4
Mak Alexey

Но налоги идут не только на медицину.
Хотя, система ОМС очень порочна. Если тут есть медики, они могут рассказать насколько кривая эта система "отмывания денег", основная суть которой заработок страховых компаний.

Ответить
0
Dmitry Yashin

Так а чего ты смотришь-то спокойно? Иди борись!

Ответить
1
Alexandra Koroleva

Я по мере возможностей борюсь, как могу, спасибо :)
На данный момент я спокойно покупаю продукты без маски, меня не штрафуют и тем более прохожу без ваших этих кодов — знайте законы и все в ваших руках :)

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–1
Dmitry Yashin

Ууу)) Борцуха 8000 lvl))

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2
Капитальный Илья

Ого, да вы прям герой.
Слушайте, если вы так топите за свои права и вам настолько плевать на других людей, почему бы вам не жить тогда в лесу? Зачем вам социум, если вам плевать на всех? И медведям там рассказывайте про законы и все такое.

И не нужно тут рассказывать, как вы топите за законность. Вам просто похуй на всех окружающих людей. Вы не хотите носить маску, прививаться, вам безразличны последствия. Эгоизм высшего уровня, который вы прикрываете борьбой за соблюдение законов.

Ответить
1
Alexandra Koroleva

Встречный вопрос — почему бы вам не создать отдельную страну для тех, кто привился? Вас все-таки меньше :)

Ответить
0
Ли Си Цын

Перепись охранителей-запретителей в комментариях через 3...2...1...

Ответить
8
Иван Никитин

Делают всё, чтобы никто никогда не смог свалить с хабаровска от дегтярева 🦌

Ответить
7
Юрий Белоножкин

А вакцинироваться и получить код в Хабаровском крае уже стало нельзя?

Ответить
–2
Maksim Khavanski

Объясните как иностранцу или теоретическому россиянину с бусурманской забугорной прививкой: что происходит, если человек привился, но не спутником в России?

Ответить
5
Антон Курочкин

Происходит то, что он не привился

Ответить
6
Igor Fedorov

В СПб предложили подождать полгода после вакцинации забугорной и уколоться спутником для получения QR-кода

«Подождать полгода и привиться отечественной…
Россияне, которые привились иностранной вакциной, не смогут посещать музеи, театры, рестораны.
www.fontanka.ru
Ответить
1
Дмитрий Малахов

Так причем тут "россияне", есть то еще и жители других стран у нас.

Ответить
0
Igor Fedorov

Если касательно QR-кода, то его выдают только при прививке отечественной вакциной.

Ответить
1
Дмитрий Малахов

на "госглюках ", ресурсе вообще недоступном иностранцу с краткосрочной поездкой.

Ответить
0
Юрий Белоножкин

1. Госуслуги классные

2. Иностранца его страна поддерживает, надо обращаться в консульство, а не на виси.

Ответить
0
Graf De Lotarev

А сразу так нельзя было сделать по всей стране? Молодцы!

Ответить
–6
Philip Poteryahin

Откройте доступ к иностранным вакцинам и делайте любые ограничения для невакцинированных.

Ответить
4
Александр Курбатов

рушат экономику по максимуму - это цель.

Ответить
3
Капитальный Илья

Прививаться надо, но все эти QR-коды и сегрегация — очень топорное решение, которое скорее всего до добра не доведёт.

Куда более изящным решением было бы вернуться к классическому и проверенному воспитанию рублём: попал в больницу, не привит или купил поддельный сертификат — полностью оплачивай собственное лечение. Думаю, что после первых счетов и исполнительных листов на 200-300к молва быстро бы разнесла что это работает и число реально привитых выросло бы в разы.

А те кто по идеологическим причинам не готов вакцинироваться имели бы возможность оставить за собой право жить полной жизнью и не вакцинироваться. Точно так же как не обязательно страховать машину по каско, просто если разобьёшь по своей вине — потеряешь бабки.

Ответить
0
Fred Johnson

Сломал ногу катаясь на скейтборде без защиты? Полностью оплачивай свое лечение.
Заболел гриппом и попал в больницу? Оплачивай, надо было прививаться.
А если привился и попал в больницу, как поступать? Оплачивать лечение должен производитель вакцины?

Что за мода такая пошла с предложениями отказывать людям в медпомощи? Они налогоплательщики, гос-во обязалось предоставлять им бесплатное медицинское обслуживание в той или иной мере.

Ответить
6
Капитальный Илья

А как ещё заставлять балбесов не пренебрегать элементарными мерами безопасности? Например, вы видели сколько людей намеренно не пристёгивается? А ведь травмы после ДТП у непристёгнутого обычно намного тяжелее, но нет мы блять специально заглушку вставим. Чтобы не просто удариться, а ещё и в рожу подушкой получить, которая переломает рёбра и расквасит лицо (машина-то думает что он пристёгнут).

Ответить
2
Юрий Белоножкин

Тут как бы такая двойственная ситуация. Государство говорит - вот вакцина, давайте прививаться, себестоимость 100 рублей (условно). Но нет, многие хотят не прививаться и лежать в стационаре, и притом чтобы государство потратило 100000 на такого больного.

Ответить
1
Fred Johnson

Откуда такая святая вера, что все лежат в стационаре? Туда попадают единицы.

Ответить
0
Giant Schlong

Что за мода такая пошла с предложениями отказывать людям в медпомощи?

Да это естественно. Все эти образованные, пекущиеся об обществе запретители-мечтатели — суть животные, скоты. Обезьяны, если точнее. И движет ими абсолютно естественное скотское животное желание доминировать в стае

Ответить
0
Екатерина Попова

У нас оно не бесплатное, а страховое. Но по качеству похоже на бесплатное, да.

Ответить
0
Ли Си Цын

попал в больницу, не привит или купил поддельный сертификат — полностью оплачивай собственное лечение

Хорошо. Тогда будьте любезны страховые отчисления вернуть людям на банковский счет.

Ответить
0
Konstantin_Andreevich

Что-то нам явно недоговаривают. Смотришь матчи английской лиги - забиты 100-тысячные стадионы, все без масок даже. Смотришь празднование Хэллоуина в Штатах - никаких ограничений. Общаешься со знакомыми из других стран, где по нашим новостям всё плохо, - они удивляются нашей информации. Зато у нас каждый день новые антирекорды, штрафы, запреты, при этом число вакцинированных каждый день растёт, а почему тогда ситуация всё хуже (опять-таки, на основе официальных источников)?

Ответить
1
Philip Poteryahin

Вам не договаривают что у нас 30% привиты из них каждый 3-5 пошёл и купил справку)

Ответить
3
Дмитрий Малахов

Удивило, но в той же Бразилии в транспорте все в масках и полностью надетых.
Правда в большинства тканевые многоразовые , медицинские у них стоят рублей 30 и непопулярны.

Ответить
1
Andrey Zykov

Там народ более сознательный - им сказали привиться, чтобы сформировать коллективный иммунитет и снять ограничения, они привились, смертей и тяжелых течений болезни стало сильно меньше и ограничений стало тоже сильно меньше. Нашим сказали сделать то же самое, а результат мизерный - покупки справок, теории заговоров, пофигизм. Кто виноват? Конечно же плохие большие дяди из правительства, но не наш гениальный народ. Тут либо заставлять, либо давать право выбора, но отказ от прививки оформлять письменно вместе с отказом от мед.помощи по ОМС.

Ответить
–1
Fred Johnson

https://www.vesti.ru/article/2634533
Да? 84% привито, но опять вводят ограничения.

В Нидерландах ужесточают антиковидные ограничения
Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна вынуждена…
www.vesti.ru
Ответить
2
Дмитрий Малахов

Вот антипрививочников знаю, хотя их и мало
Но вот купивших знаю очень мало ..... сложно это.

Хотя сейчас волна привитых болеет - и это реально многих останавливает.
То есть когда люди не видят защиты....

Ответить
1
Giant Schlong

но отказ от прививки оформлять письменно вместе с отказом от мед.помощи по ОМС

Ах, эти сладкие обезьяньи мечты о доминировании в стае

Ответить
0
Валерий Голованов

Только не забудьте отменить платежи ОМС

Ответить
0
Andrey Kim

Одноклассница давно живет в Дубаи - если на улице спустишь маску вниз, тут же вырастает полицейский и вежливо, но твердо предлагает ее надеть правильно.

На улице, Карл, на улице!

Ответить
0
Giant Schlong

Планы-то, конечно, у властей масштабные. Но сомнительно, что они смогут внедрить эту систему в масштабах страны и заставить её работать, как задумано, в течение долгого времени

Ответить
1
Ли Си Цын

Кто или что помешает? Россияне сейчас проглотят абсолютно все.

Ответить
0
Giant Schlong

Кто или что помешает?

Да как обычно с разными инициативами. Корявость властей и стихийный саботаж.

Россияне сейчас проглотят абсолютно все

Возможности властей прессовать граждан не безграничны

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0
Yaroslav m13

кое кто хочет повторения прошлогодних событий в этом регионе

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0

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