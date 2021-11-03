Хабаровский край с декабря первым из регионов начнёт проверять QR-коды при продаже билетов на самолёт и входе в аэропорт Статьи редакции
У прилетающих тоже должны быть QR-коды.
- С 4 ноября по 12 ноября в регионе введут частичный локдаун, говорится в сообщении на сайте администрации края.
- В восьми поселениях и районах, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, запретят работу торговых центров, кафе и ресторанов. Можно выдавать заказы навынос. После 13 ноября все общественные места можно будет посетить только при наличии QR-кода.
- До 12 ноября также приостановлена работа бань, детских игровых центров и алкогольных магазинов, в которых объем продажи алкоголя превышает 50%. Салоны красоты, спа-салоны и парикмахерские можно будет посещать только с QR-кодом.
- С 7 ноября коды будут обязательными для поездок на междугороднем автомобильном и железнодорожном транспорте на территории региона.
Мда
Абсолютное беззаконие. Кто это поддерживает, скажите, когда вы потеряли человечность?
Хочешь — делай вакцину. Не хочешь — не делай.
Меньше 1% от всего населения планеты всего лишь болеет, по данным ВОЗ. Неужели страх настолько вами движет, что вы готовы продать себя?
Друзья, жаль смотреть, как страна рушится из-за таких людей, которые не в состоянии побороться за себя, свою семью, будущее детей в конце концов
Честно говоря, меня немного забавляет как часто стали подменять понятия. Антипрививочники теперь даже те, кто просто не хочет жить в мире по талонам. Особенно в твиттере это у журналистов модно стало.
Получается прививочники настолько уверены, что меры которые они "хавают", временные? Дикий наивняк. Учите историю и смотрите как её пишут последние пару лет. :)
Историю и правда пишет победитель.
Да лан, там вон мадам ниже признается, что борется с системой, даже маску в общественных местах не надевает.
Вопрос. Как тогда победить эпидемию и отменить все ограничения, если вокруг огромное количество долбоебов, которым насрать на все и на всех? Интересно, совпадение ли это, что сегодня 20% ежедневных смертей от ковида в мире приходится на Россию, где 1,8% населения планеты? И что у нас сейчас худшая ситуация в этом плане. Даже по статистике, которой верить нельзя.
В конституции сказано:
СТ55.3
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Читать не умеете? Не лечить только от ковида. От других заболеваний - пожалуйста. На это и налоги.
Ну и этот аргумент про налоги я уже слышал, полная хуйня. Тут вот есть болезнь. Есть прививка, которая повышает твои шансы не то что умереть, а даже не попасть в больницу. Ты оказываешься от прививки? Ну значит лечись подорожником.
Выбор нужно дать людям, а там пусть сами решают. Отказываешь от прививки - принимаешь на себя все риски. Вообще никаких проблем не вижу.
Ого, да вы прям герой.
Слушайте, если вы так топите за свои права и вам настолько плевать на других людей, почему бы вам не жить тогда в лесу? Зачем вам социум, если вам плевать на всех? И медведям там рассказывайте про законы и все такое.
И не нужно тут рассказывать, как вы топите за законность. Вам просто похуй на всех окружающих людей. Вы не хотите носить маску, прививаться, вам безразличны последствия. Эгоизм высшего уровня, который вы прикрываете борьбой за соблюдение законов.
В СПб предложили подождать полгода после вакцинации забугорной и уколоться спутником для получения QR-кода
Прививаться надо, но все эти QR-коды и сегрегация — очень топорное решение, которое скорее всего до добра не доведёт.
Куда более изящным решением было бы вернуться к классическому и проверенному воспитанию рублём: попал в больницу, не привит или купил поддельный сертификат — полностью оплачивай собственное лечение. Думаю, что после первых счетов и исполнительных листов на 200-300к молва быстро бы разнесла что это работает и число реально привитых выросло бы в разы.
А те кто по идеологическим причинам не готов вакцинироваться имели бы возможность оставить за собой право жить полной жизнью и не вакцинироваться. Точно так же как не обязательно страховать машину по каско, просто если разобьёшь по своей вине — потеряешь бабки.
Сломал ногу катаясь на скейтборде без защиты? Полностью оплачивай свое лечение.
Заболел гриппом и попал в больницу? Оплачивай, надо было прививаться.
А если привился и попал в больницу, как поступать? Оплачивать лечение должен производитель вакцины?
Что за мода такая пошла с предложениями отказывать людям в медпомощи? Они налогоплательщики, гос-во обязалось предоставлять им бесплатное медицинское обслуживание в той или иной мере.
А как ещё заставлять балбесов не пренебрегать элементарными мерами безопасности? Например, вы видели сколько людей намеренно не пристёгивается? А ведь травмы после ДТП у непристёгнутого обычно намного тяжелее, но нет мы блять специально заглушку вставим. Чтобы не просто удариться, а ещё и в рожу подушкой получить, которая переломает рёбра и расквасит лицо (машина-то думает что он пристёгнут).
Что-то нам явно недоговаривают. Смотришь матчи английской лиги - забиты 100-тысячные стадионы, все без масок даже. Смотришь празднование Хэллоуина в Штатах - никаких ограничений. Общаешься со знакомыми из других стран, где по нашим новостям всё плохо, - они удивляются нашей информации. Зато у нас каждый день новые антирекорды, штрафы, запреты, при этом число вакцинированных каждый день растёт, а почему тогда ситуация всё хуже (опять-таки, на основе официальных источников)?
Там народ более сознательный - им сказали привиться, чтобы сформировать коллективный иммунитет и снять ограничения, они привились, смертей и тяжелых течений болезни стало сильно меньше и ограничений стало тоже сильно меньше. Нашим сказали сделать то же самое, а результат мизерный - покупки справок, теории заговоров, пофигизм. Кто виноват? Конечно же плохие большие дяди из правительства, но не наш гениальный народ. Тут либо заставлять, либо давать право выбора, но отказ от прививки оформлять письменно вместе с отказом от мед.помощи по ОМС.
https://www.vesti.ru/article/2634533
Да? 84% привито, но опять вводят ограничения.
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