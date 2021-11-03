СЭД из облака: плюсы электронного документооборота без минусов сложных ИТ-проектов

Ваша компания уже перешла на электронный документооборот? От этого может зависеть многое: скорость процессов, устойчивость перед угрозами информационной безопасности, да и просто удобство в работе сотрудников. В статье обсудим, как озвученный вопрос связан с облаками, но более подробно об этом мы расскажем на вебинаре 11 ноября.