Собянин пообещал не продлевать нерабочие дни в Москве после 7 ноября Статьи редакции
Ситуация с коронавирусом стабилизировалась, заявил глава города.
- С 8 ноября в Москве сохранится требование о самоизоляции для пожилых людей, перевод на дистанционную работу 30% штата компаний и QR-коды в музеи и театры.
- «В Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», — передаёт РБК слова Собянина в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова.
- В Подмосковье тоже не будут продлевать нерабочие дни, но сохранится требование о переводе 30% сотрудников на удалёнку и самоизоляции для тех, кто старше 60 лет.
- По данным на 3 ноября, нерабочие дни продлила Томская, Челябинская, Курская и Новгородская области до 15 ноября.
- 3 ноября в Москве выявлено 6 827 заболевших коронавирусом за сутки, 2 ноября — 5 736 заболевших, 1 ноября — 7 103 случая, 31 октября — 7 603 случая, 28 октября — 8 440 случаев.
- Власти объявили локдаун в Москве с 28 октября по 7 ноября. В это время в городе не работают кафе, кинотеатры, салоны красоты, развлекательные и спортивные центры. Открыты только продуктовые магазины и аптеки.
Всё нормально! Не паниковать!
2 ноября: Около 5,7 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это почти на 24% меньше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом. — https://www.interfax.ru/moscow/800916
При динамике -24% в сутки Москва полностью победит корону примерно за 30 суток! Всё, к 4 декабря в Москве не будет ни одно заболевшего! Всё просчитано лучшими математиками! Мной построена самая передовая аналитическая модель, которая подтверждает мои слова, прикрепляю к сообщению! Всё, коронавирус побеждён в Москве! Твёрдо и чётко!
Извиняюсь, пришли новые данные. Пришлось внести в модель корректировки:
По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 6 827 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 5 736 случаях. Таким образом, заболеваемость в городе выросла на 1 091 случай, или на 19%. — https://www.interfax.ru/moscow/801138
Мне жаль это говорить, но к 4 декабря 2021 года коронавирусом будут заражены 23 259 015 043 109 москвичей.
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