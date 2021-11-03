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Маша Цепелева

Собянин пообещал не продлевать нерабочие дни в Москве после 7 ноября Статьи редакции

Ситуация с коронавирусом стабилизировалась, заявил глава города.

  • С 8 ноября в Москве сохранится требование о самоизоляции для пожилых людей, перевод на дистанционную работу 30% штата компаний и QR-коды в музеи и театры.
  • «В Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», — передаёт РБК слова Собянина в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова.
  • В Подмосковье тоже не будут продлевать нерабочие дни, но сохранится требование о переводе 30% сотрудников на удалёнку и самоизоляции для тех, кто старше 60 лет.
  • По данным на 3 ноября, нерабочие дни продлила Томская, Челябинская, Курская и Новгородская области до 15 ноября.
  • 3 ноября в Москве выявлено 6 827 заболевших коронавирусом за сутки, 2 ноября — 5 736 заболевших, 1 ноября — 7 103 случая, 31 октября — 7 603 случая, 28 октября — 8 440 случаев.
  • Власти объявили локдаун в Москве с 28 октября по 7 ноября. В это время в городе не работают кафе, кинотеатры, салоны красоты, развлекательные и спортивные центры. Открыты только продуктовые магазины и аптеки.

#новость #covid19 #москва

3458 просмотров
64 64 комментария
14
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64 комментария
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Алексей Дымов

За несколько дней стабилизировалась динамика. Ну молодцы же, могут.
Все это еще раз говорит о том, что к борьбе с заболеваниями это все отношения не имеет

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42
hakhagmon

Туман нужно было выпустить)

Ответить
9
evilnw

Это был специальный туман с вакциной. Потому решили не продлевать нерабочие дни.

Ответить
5
Валерий Голованов

Калькуляторы для правильных подсчётов просто завезли.И тут как попёрло

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5
Михаил Швец

Это имеет отношение к переделу собственности мировому, но в данном конкретном случае региональный передел собственности.

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0
Дмитрий Пелипас

Как она успела стабилизироваться за пару дней? 🤣 цирк какой-то

Ответить
27
Капитальный Илья

Всё нормально! Не паниковать!
2 ноября: Около 5,7 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это почти на 24% меньше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом. — https://www.interfax.ru/moscow/800916

При динамике -24% в сутки Москва полностью победит корону примерно за 30 суток! Всё, к 4 декабря в Москве не будет ни одно заболевшего! Всё просчитано лучшими математиками! Мной построена самая передовая аналитическая модель, которая подтверждает мои слова, прикрепляю к сообщению! Всё, коронавирус побеждён в Москве! Твёрдо и чётко!

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13
Капитальный Илья

Извиняюсь, пришли новые данные. Пришлось внести в модель корректировки:
По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 6 827 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 5 736 случаях. Таким образом, заболеваемость в городе выросла на 1 091 случай, или на 19%. — https://www.interfax.ru/moscow/801138

Мне жаль это говорить, но к 4 декабря 2021 года коронавирусом будут заражены 23 259 015 043 109 москвичей.

Ответить
14
Сергей Михайленко

Это же практически 70% жителей Москвы! Срочно нужны новые, более решительные меры!

Ответить
1
Игорь Иваныч негодуэ

Низкий вам поклон за аналитику!
Думал, математика это скучно, а оно вон оно как

Ответить
0
Sergey Khohlachev

Пересчитайте таблицу — у Вас расчёты, как штрафы из налоговой.
Если прирост 19% в день, то:
1 день: 5736 + 19% = 6825,8
2 день: 6825,8 + 19% = 8122,7
3 день: 8122,7 + 19% = 9666
4 день: 9666 + 19% = 11502,5
И т.д.

Ответить
0
Nikita Gusev

Поржал, спасибо

Ответить
0
Михаил Дамаскин

Эти математики без работы сидят после выборов

Ответить
0
Игорь Протасов

А их Сбербанк к себе не устроил?

Ответить
1
Михаил Дамаскин

Такие специалисты нарасхват - подрабатывают на государство

Ответить
0
Борис Васильев

Сделайте поправку в модель:
3 ноября в Москве выявлено 6 827 заболевших

Ответить
0
Сергей Ермилов

Не будут, будут... Будут, не будут... Не будут... Будут

Ответить
10
Arthur Niazyan

Нет, нет и ещё раз да ©

Ответить
3
Green Base

Лучше монетку подкинуть)))

Ответить
1
Stas Sokolov

Не ищите логики в словах Собянина.

Ответить
6
vanuxa_

Сейчас из Турций люди прилетят, посмотрим...

Ответить
6
Konstantin Kortava

Не перестаю удивляться нашей медицине…

Ответить
4
Михаил Швец

Это не имеет никакого отношения к слову медицина

Ответить
3
Бахром Вахрамов

Ну он и дурачок, конечно. В России рекордное число заражений и смертей от коронавируса, а он не собирается продлевать карантин.

Ответить
–1
Arthur Niazyan

Карантин - это 40 дней взаперти. Его не было.

Ответить
1
Бахром Вахрамов

Так у нас специально ввели термин "нерабочих дней" вместо карантина, а так - это карантин.

Ответить
2
Arthur Niazyan

Вас ограничивали контактами? Нет. Значит не было.

Ответить
2
Бахром Вахрамов

Рекомендовали их ограничивать.

Ответить
0
Arthur Niazyan

Поищите значение слова карантин.

Ответить
3
Бахром Вахрамов

Да ладно вам, не играйте по этим правилам формальности. Всё всё понимают.

Ответить
0
Arthur Niazyan

В том то и дело, что все понимают, что карантина небыло (ну может нечто похожее было в 20 году, но как обычно, через опу).

Был бы реально карантин, плюс контроль всех въезжающих в страну, давно бы победили заразу. А эти полумеры... лучше бы их вообще небыло.

Ответить
1
Бахром Вахрамов

Дизлайк на коммент поставили сподвижники Собянина.

Ответить
0
Евгений Ларин

вы бюджетник или на просто на дому на запад работаете?

Ответить
0
Капитальный Илья

Ситуация с коронавирусом стабилизировалась, заявил глава города.

Стабилизировалась?

За последние сутки
• заразились —39 008
• умерли — 1 178

Ответить
2
Andrew Freez

не соврал
всё стабильно погано

Ответить
1
Sergey Khohlachev

Собянин С. С. говорит только о Москве.
Москва и Россия — разное.

Ответить
0
Александр Дунаев

Вы смотрите Россию, а нужно конкретный регион

Ответить
0
Александр Семёнов

Ну ты пиздабол бля

Ответить
2
Антон Корниенко

И смех и грех

Ответить
1
Graf De Lotarev

-завЫл глава города

Ответить
1
Pavel Ivanov

Ну всё...

Во всём мире не хватит ромашкового чая, чтобы успокоить комментаторов.

При этом, нам похер, отменили или продлили. Мы в гневе.

Ответить
1
Дмитрий Банников

Наконец то.🔥 начинаем работать

Ответить
0
Arthur Niazyan

Уже разучились 😄

Ответить
1
Graf De Lotarev

Когда то умели?))

Ответить
1
Alexandr Shkuriin

Я конечно все понимаю... но QR коды в театры и музеи... это для чего? Ну как бы кино, концерты, тц, там реальное скопление людей... но почему театры и музеи? Может кто напишет, а то такое чувство, что просто нашли «Козлов отпущения» и бедные театры сидят без прибыли...

Ответить
0
Илья Чирков

Чтобы у человека было еще больше причин привиться

Ответить
1
Евгения Кульнева

По-моему, наши театры (с учётом цен на билеты) вряд ли можно назвать бедными.

Ответить
0
Dima Kalinov

В точку. Любой театр дороже венской оперы.
Плюс, они получают дотации и денег из бюджета, а платят три рубля.
Про цены в Большой и говорить не надо - дешевле слетать в Лондон на концерт Адель, чем сходить в Большой.

Ответить
0
Valeryi Ozarnichuk

Ходил тут в цирк недавно. Билет 1800 руб. Как бы дохера, на мой вгзляд. Людей вполне себе много.
Но крыша течет, в прямом смысле, прям на арену капает ))

Ответить
0
Вася Иванов

Мало верится…

Ответить
0
Vasily Nemchinov

Главное, чтобы в воскресенье иное решение не прилетело

Ответить
0
Vasiliy Shramko

А после 8ого?

Ответить
0
Dagny Taggard

Почему тогда вузы на дистанционку переводят🤔

Ответить
0
Бахром Вахрамов

Дизлайк поставили сподвижники Собянина.

Ответить
0
Капитальный Илья

Принудительный домашний арест для пожилых.

Ответить
0
vanuxa_

Логика не понятна, от слова совсем.

Ответить
0
Алина Козловская

Обещать можно одно, а сделать по другому

Ответить
0
Капитальный Илья
Ответить
0
Юрий Карпов

Гадание на кофейной гуще и то более чёткие результаты даст, чем Собянинская аналитика )

Ответить
0
Neo

Ну определись ты уже Путин. Либо страну доведешь до ручки, либо пусть уходят в мир иной те кто не сможет. Я бы выбрал экономику.

Ответить
0
Игорь Жариков

Значит "Вечные" посмотрим, кайф 🥳🥳🥳

Ответить
0
Дмитрий Иванов

Поклялся сединой

Ответить
0
Ivan Susanin

Надо бы кафе и фитнесы - где народ без маски - на QR коды перевести

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0
Ол Сен

Прям волшебник. За два дня стабилизировалось. Ложь пронизало всё

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0
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