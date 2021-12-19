Главное — найти подходящее помещение, нанять ответственный персонал и заложить более миллиона рублей на открытие, рассказывает владелица гостиницы для животных «Зооняня» Вера Журавлёва.

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Гостиница «Зооняня»

Идея создания гостиницы для животных

Вера Журавлёва — владелица собаки породы кане-корсо по имени Мистер Паркер. В 2018 году женщина собралась с семьёй в поездку, но возникла проблема: оказалось непросто найти няню или передержку для такого большого пса в Москве. «Искали надёжные руки, потому что Мистер Паркер — член семьи. Те, у кого есть домашние питомцы, поймут меня», — рассказывает Журавлёва.

Тогда зоогостиницы не были популярны в России, говорит Журавлёва. Поэтому она на время оставила питомца в приюте для бездомных животных, хоть и понимала, что собаки там могут быть не привиты и переносить болезни. Неделю хозяйка переживала — она не знала, что происходит с Мистером Паркером: сотрудники приюта не отправляли фото и видео животного.

Собака породы кане-корсо

По возвращении она решила открыть зоогостиницу: брать туда только привитых животных и всегда быть на связи с хозяевами, чтобы они могли оставить питомцев и не переживать.

Я решила открыть гостиницу не только для собак. К нам привозят кошек, кроликов, шиншилл, черепах и даже попугаев. Пока только змей не было. Но в принципе мы готовы принять любых животных.

Единственное ограничение — питомец должен быть привит и обработан от паразитов, блох и клещей. Даже если кошка домашняя и не выходит из квартиры, она всё равно может подхватить инфекцию. Например, хозяин может принести её с улицы на подошве. Мы не хотим рисковать.

Вера Журавлёва

В 2018 году она ушла с работы бухгалтера, чтобы заниматься бизнесом — и открыла «Зооняню».

Стартовые вложения

Журавлёва потратила на открытие в 2018 году 1-1,5 млн рублей из личных накоплений. Теперь придётся тратить больше: нужно закладывать 30% на удорожание материалов и товаров, говорит предпринимательница.

Аренда варьируется в зависимости от региона, в Москве — от 70 тысяч рублей в месяц. Это должно быть просторное помещение с санузлом и подсобкой.

Если строить своё помещение, земля в пределах Москвы стоит от 1,5 млн рублей за четыре сотки, в области — 1–1,2 млн рублей, подальше от столицы — 500 тысяч рублей.

Внутреннее оборудование, в том числе установка видеонаблюдения, стоит от 700 тысяч рублей. Цена зависит от площади.

Поиск помещения и услуги

Закон не устанавливает специальных требований и санитарных норм для помещений для животных, однако поиск места предпринимательница называет главной сложностью. Можно открыть гостиницу для зверей даже на первом этаже жилого здания, но это будет мешать соседям: обычно питомец стрессует в новых условиях, поэтому первые пару дней может царапать двери, выть, мяукать или лаять. Лучше всего искать отдельно стоящее здание с закрытой площадкой для прогулок, говорит Журавлёва. В таком случае если пёс сорвётся с поводка, он не попадёт под машину или не подерётся с другой собакой.

Также в здании должны быть отопление и водопровод, чтобы поить питомцев, убирать и мыть комнаты.

Вера Журавлёва

«Зооняня» открылась в апреле 2018 года в помещении бывшей столовой, которое владелица взяла в аренду. Затем гостиница переезжала дважды — во второй раз уже в собственное здание.

Мы построили отапливаемое здание, с водой и безопасной территорией для прогулок. Два входа — один для приёма гостей, второй ведёт на огороженную площадку, где можно гулять. Гостиница находится в 15 минутах от метро Ховрино, в пределах МКАД. У нас тенистая площадка с бассейном для животных, вдали от раскалённого в жару асфальта. Вера Журавлёва

Стандартная услуга — это размещение животных, оплачивается по дням и из расчёта типа номера. Как и в обычной гостинице, постояльцев размещают в отдельных номерах со всем необходимым для жизни.

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В стоимость входит также кормление по расписанию, уборка помещений два раза в день, игры, видеонаблюдение и при необходимости вычёсывание. А для собак — дополнительно к этому выгуливание три раза в день.

Хозяин может в режиме реального времени наблюдать за своим питомцем, дополнительно персонал присылает фотографии и видеозаписи с прогулок.

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Стоимость размещения зависит от типа номера, вида и размера питомца. Всего в гостинице 14 номеров — два «домашних» и 12 «комфортных».

«Домашние» — отдельные комнаты площадью 3 х 4 метра с диваном, когтеточкой и игровой зоной. Они предназначены для «семейного размещения», например, если у хозяина несколько котов или небольших собак или один большой пёс. Сутки стоят 1500 рублей за одного питомца, 1700 рублей — за двоих, 2000 рублей — за трёх и более.

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Тип номера «Комфорт» подходит для маленьких животных. Это небольшое пространство (1,5 х 1,2 х 2,1 метра) из ударопрочного стекла, в котором размещается животное. В нём оно видит, что происходит вокруг, и меньше переживает. Стоимость для кошек — 600 рублей в сутки, для собак — от 700 до 1300 рублей в зависимости от веса. В одном номере могут жить две кошки или один небольшой пёс.

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Преимущество стекла в том, что его сложно испортить, даже если царапать. И такие номера легко убирать: дезинфицировать специальным раствором и обрабатывать бактерицидной лампой.

Из недостатков — стекло сложно транспортировать при переезде: оно тяжёлое и его можно повредить при погрузке.

Корм не входит в цену — хозяин приносит его сам. За отдельную плату работники гостиницы могут купить еду для питомца или приготовить, если он питается натуральной пищей. Также зверю могут сделать укол или дать таблетки.

«Зооняня» предлагает дополнительные услуги: груминг, консультацию ветеринара, зоопсихолога, занятия с кинологом, зоотакси, а также производит лакомства для собак.

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Ежемесячные расходы

В «Зооняне» три человека в штате: владелица, работающая как бухгалтер и управляющая, и две няни. Кроме того, гостиница сотрудничает со специалистом, который ведёт страницу в Instagram.

Няни занимаются животными. По словам Журавлёвой, это трудоёмкий процесс — нужно поменять все лотки, приготовить еду, покормить и выгулять собак.

Работницы — студентки последних курсов или выпускницы ветеринарных факультетов. Они разбираются в поведении четвероногих, умеют с ними обращаться и делать уколы.

По словам предпринимательницы, расходы составляют около 150–200 тысяч рублей в месяц.

Налог с оборота — 6% по УСН.

Зарплаты — 60 тысяч рублей в месяц. Две няни получают 2000 рублей в день, работают по графику «два через два», каждая зарабатывает по 30 тысяч рублей в месяц.

Налоги и взносы с зарплаты — 30 тысяч рублей. Сюда входят НДФЛ — 13%, отчисления на пенсионное страхование — 22%, медстраховка — 5,1%, больничные — 2,9%.

Уборка: парошвабры, фильтры на вытяжках — 5000 рублей, которые нужно менять каждый месяц-полтора. Средства для дезинфекции — 300 рублей за штуку, если закупать оптом, выходит дешевле.

Специалист по Instagram — 20 тысяч рублей.

Выручка и прибыль

Журавлёва считает, что такой бизнес начнёт приносить прибыль через три года.

На стандартных услугах по размещению животных «Зооняня» может получить до 252 тысяч рублей в месяц — это выручка при ежедневной загруженности всех номеров. С дополнительными услугами может выйти от 300 тысяч рублей выручки в месяц, столько гостиница приносит обычно с апреля по октябрь.

В 2021 году чистая прибыль составит около 720 тысяч рублей, говорит предпринимательница.

Условия размещения животных и сложности

С хозяином обговаривают все вопросы размещения животных. Например, хочет ли он, чтобы его пса выводили с другими собаками. Кошку тоже по просьбе хозяина могут выпускать погулять по комнате.

Собак, которых разрешили выгуливать в компании, группируют по весу: маленьких и больших отдельно. Мальчиков выводят с девочками, кастрированных псов с некастрированными. Так они не будут обижать друг друга.

Я хочу, чтобы собаки социализировались и общались друг с другом. Для них это очень важно — гулять без поводка и играть с другими. Но, конечно же, с разрешения хозяина. Вера Журавлёва

«Зооняня» выстраивает процесс так, чтобы заранее предугадать возможные проблемы. Например, в гостиницу не принимают собак во время течки, чтобы не нервировать остальных постояльцев.

Редко, но сложности возникают, говорит Журавлёва. Однажды в «Зооняню» привезли кота, а когда пришло время забирать его, хозяин не приехал и перестал выходить на связь.

По договору, в таких случаях мы можем распоряжаться животным как хотим — вплоть до того, что выпустить на улицу. Но это кощунство. Кот остался жить с нами, а хозяин в итоге нашёлся, извинился и сказал, что не может забрать животное. Вера Журавлёва

Ещё один случай произошёл с алабаем, которого взяли из приюта и оставили в гостинице на несколько дней. У таких животных бывают особенности поведения, которые не сразу заметны новым хозяевам, говорит предпринимательница.

Когда няня собралась выгулять пса и попыталась взять его на поводок, — он начал рычать и кидаться. Собаку увели в отдельное помещение, приносили еду и воду, но не могли вывести во двор погулять.

Клиенты и спрос на услуги

Когда Журавлёва открыла гостиницу, использовала все способы привлечения клиентов: разносила листовки, расклеивала объявления, договаривалась с ветеринарными клиниками, туристическими агентствами и грумерами. Разместила информацию о себе на «2ГИС», «Яндекс.Картах» и сотрудничала с блогерами в Instagram. В 2021 году уже начало работать сарафанное радио.

Основная аудитория гостиницы — люди, которые много путешествуют или ездят в командировки. Во многом это сезонный бизнес, говорит предпринимательница: с апреля по октябрь высокий спрос, в феврале, марте и ноябре — низкий.

Также «Зооняней» пользуются те, кому нужно на время оставить питомца из-за переезда, свадьбы, гостей или болезни. Есть случаи, когда люди транзитом летят через Москву и останавливаются в городе на несколько дней. Снять квартиру, где можно проживать с животным, не всегда удаётся, поэтому его оставляют в гостинице.

Кроме того, она может взять зверя на реабилитацию после операции, когда нужно обрабатывать швы и давать лекарства по часам, а у хозяина нет возможности находиться с питомцем постоянно.

До пандемии были заняты все 14 номеров. Но бизнес по размещению животных напрямую зависит от туристического потока, утверждает предпринимательница. Поэтому в апреле 2020 года, когда никто не путешествовал, а в Москве был локдаун, «Зооняня» закрылась — платить аренду впустую было невыгодно.

За время пандемии Журавлёва построила собственное здание — и в марте 2021 года вновь открыла гостиницу уже в новом месте.

В пандемию всё просело. Когда мы снова открылись в 2021 году, вернули почти всех старых клиентов — было много заявок на майские праздники и на лето. Но когда «закрыли» Турцию, люди стали отменять брони. Вера Журавлёва

Владелица «Зооняни» считает, что этот бизнес перспективный, потому что человек не может жить без животного и путешествий. А значит неизбежно будет возникать спрос на услуги зоогостиницы.