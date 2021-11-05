«Я боялась даже заходить в дома, которые стоят по 16 миллионов. Теперь всё изменилось». Наша история покупки дома

Привет! Я – Катя Городничева, занимаюсь защитой репутации в интернете и YouTube-продвижением. С 2016 года руковожу своим агентством. А ещё я человек, осуществивший в этом году свою мечту о покупке дома у моря. Произошло это не по сценарию, не так, как мы с мужем планировали или могли себе представить. Расскажу нашу историю.