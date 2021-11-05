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Маша Цепелева

В Петербурге с 1 декабря введут QR-коды для посещения кафе, ресторанов и части магазинов Статьи редакции

Нерабочие дни в городе закончатся 8 ноября, но сохранятся ограничения на массовые мероприятия и время работы развлекательных заведений.

  • После окончания нерабочих дней в Петербурге сохранятся некоторые ограничения. С 8 ноября общепит, цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки и другие развлекательные заведения смогут работать только до 23.00. Мероприятия тоже разрешены только до 23 часов.

  • Сохраняется режим QR-кодов для театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров. Максимальное количество участников мероприятий без согласования с властями — 40 человек.

  • С 15 ноября система QR-код вводится в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных залах, развлекательных заведениях и на церемониях торжественной регистрации брака.

  • С 1 декабря QR-коды надо будет показывать в заведениях общепита, кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта, и в магазинах. В аптеках, продуктовых магазинах, автозаправках, магазинах с товарами первой необходимости или без зала обслуживания QR-коды не нужны.
  • 3 ноября Сергей Собянин объявил, что нерабочие дни в Москве не будут продлеваться, но сохранится требование перевести на удалёнку 30% сотрудников и предъявлять QR-коды в театрах и музеях.

#новость #covid19 #петербург

1809 просмотров
38 38 комментариев
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38 комментариев
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Anna Petrova

А потом резервации и уничтожение.
Слава России!
Этот сценарий отработан уже много раз.

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–3
Dmitry Yashin

Как вас таких выпускают-то вообще? Очевидно же, что весной и осенью особый контроль нужен.

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6
Anna Petrova

Очевидно, что массовый психоз, вызванный зомбоящиком, и неспособность адекватно оценивать происходящее и проводить исторические параллели охватило значительную часть населения. Хорошо, что только 30%. Есть ещё разумные люди. Это радует и даёт надежду.
А лично вы сидите лучше дома и купите себе гидрокостюм от гриппа.

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9
For Nothing

Конкретика есть?

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1
Anna Petrova

Зачем мне вас убеждать конкретикой? Вы лично мне зачем? У вас другое мнение? Прекрасно. Живите с ним.

Ответить
3
Сергей Ермилов

Массовый психоз и не на такое способен

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1
Serge Bo

За вами действительно нужен особый контроль :))

Ответить
5
Олег Гущин

В Латвии уже и комендантский час с 20:00. Аресты тех, кто нарушил. Облавы. Больше 3-х не собираться. Разумеется в магаз без кода и паспорта не ходи. Ни в баню, ни в поезд.

Ответить
0
Mikhail Dragunov

Дебилы блть))) дождутся Ивана с вилами )))

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7
Карл Новичок

и тебя вылечат

Ответить
2
Сергей

Добро пожаловать в цифровой концлагерь

Ответить
7
Михаил moonz

осторожнее, сейчас вам будут пугать врачами, и сокрушаться о том что вы из дурки сбежали. Не думал что тут столько ваты отбитой сидит, но реальность увы такова, естественный отбор в действии. Скоро они иссякнут, и нас ждёт второй раунд сопротивления, более жестокий чем этот.

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1
Николай Замотаев

Не врачами, а трупами на улицах (или этот мем уже помер сам?)

Ответить
0
Сергей Ермилов

Оказывается, что для нагнетания массового психоза уже не нужны ни трупы на улицах, ни скорые снующие туда сюда, ни машины, поливающие улицы всякой химией и т.п...

"Было было было... но прошло... ооо" (С)

Ответить
0
Николай Замотаев

Кстати да - зачем было хлоркой улицы поливать (сам видел и нюхал)? Для увеличения числа респираторных заболеваний?
Она же вирусы не убивает.

Ответить
0
Arthur Niazyan

С 1го декабря рост заболеваемости по плану?

Ответить
5
Anatoly Ivanov

Записывайтесь на вакцинацию заранее, для примера - в екб после ввода QR режима нынче только под самый Новый год запись. Народ офигевает.

Ответить
2
Александр Блохин

Вчера записывался в Санкт-Петербурге, ближайшая дата в Центральном районе 30 ноября в одном месте и 4 декабря в другом. Центральный район в Санкт-Петербурге самый малонаселённый, представляю что на окраинах.

В итоге, пошёл в торговый центр и около часа ждал момента, когда кто-то, кто по записи не придёт и я смогу себе бахнуть Спутник. Таких как я, без записи, на авось, 13 человек было. Дождался, укололся.

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2
Евгений Ларин

В частных клиниках без очередей, но нужно заплатить дважды за прием врача терапевта (итого 4000 руб) сама прививка в подарок))

Ответить
1
Anatoly Ivanov

в Екб только в УГМК ставят, и только Спутник, и ближайшие даты на прошлой неделе было 27 декабря, сейчас уже только на январь 2022

Ответить
1
Anatoly Ivanov

час очереди в ТЦ — считай без очереди, сейчас народ по 2-4 часа на морозе стоит, так как очереди начинаются на улице, в минус, ветер, снег

Ответить
0
Юлик

В Приморском р-не, в двух поликлиниках, сегодня предлагали запись как раз на двадцатые числа декабря :) Сам записывался 18 октября на ревакцинацию, и уже тогда первое свободное окно было на 12 ноября (но это, правда, именно в ту, которую я хотел, а так были места как раз на ноябрьские праздники). При этом несколько коллег, как и Вы, в порядке отдельной живой очереди (правда в поликлинике), потратив час, сделали всё без записи.
Сам я свою запись теряю из-за обстоятельств - потому и узнавал сегодня о ближайших талонах - пришлось, по итогу, в платную записываться: 10 ноября ближайшее, 2500 рублей за "Спутник-Лайт" (и то, говорят, повезло: только-только завезли дефицит, вовремя позвонил).

Ответить
0
Саша Лещинский

да, только запись не всегда помогает. Позвонили, записались на 10. Пришли а там уже человек 50 в очереди толпятся и все тоже на 10!

Ответить
1
Денис Колокольцев

тот момент, когда думаешь, что переехать из СПб в ленобласть было хорошей идеей. p.s.: по работе (строитель) вижу, что с начала короночумки это стало трендом, люди вспомнили что у них есть дачи и нужно строить круглогодичные дома, и держаться подальше от мегаполисов, по возможности)

Ответить
3
Михаил moonz

да это действительно чудесный тренд. Я тоже продал квартиру в центре, и подальше от этих человейников

Ответить
1
Дмитрий Филиппов

Офигеть, даже женится нельзя без QR.

Ответить
1
Αлексей Μихеев

Главное, чтобы развестись можно было

Ответить
5
Сергей Ермилов

Скоро говорят и перед посещением VC и других сайтов нужно будет поднести к камере QR-код

Ответить
0
Даниил Романов

Театры и музей - бл. а то пипец туда сейчас ходят
Бедная отрасль

Ответить
–1
Карл Новичок

ты хоть раз то в музей ходил? битком набиты все театры и музеи

Ответить
5
Anatoly Ivanov

учитывая, что больше не осталось мероприятий народ вспомнил об этих, действительно ценных местах, реально везде битком, ибо пошли те, кто обычно в кинотеатрах только зависал

Ответить
1
Толик Шериев

Вчера на балете весь зал был заполнен))

Ответить
3
ЯжПрограммист

уколОтые vs. неуколОтые... Fight!

Ответить
2
Giant Schlong

Отлично, Питер! Осталось не подвезти хлеб вовремя

Ответить
1
Михаил moonz

не хлеб, а водку)

Ответить
0
Konstantin_Andreevich

То чувство, когда у знакомых свадьба через месяц, а без кода ни в ЗАГС, ни в ресторан не попасть. А большинство родственников и гостей жениха и невесты без прививок и не собираются их делать.

Ответить
1
Ренат Лотфуллин

студенческая свадьба, ретро стайл, в коридоре общаги. QR код не нужен (пока)

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2
Mike Notimportant

отлично
- антиваХеры идут наХер

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0
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