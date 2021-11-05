В Петербурге с 1 декабря введут QR-коды для посещения кафе, ресторанов и части магазинов Статьи редакции
Нерабочие дни в городе закончатся 8 ноября, но сохранятся ограничения на массовые мероприятия и время работы развлекательных заведений.
После окончания нерабочих дней в Петербурге сохранятся некоторые ограничения. С 8 ноября общепит, цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки и другие развлекательные заведения смогут работать только до 23.00. Мероприятия тоже разрешены только до 23 часов.
Сохраняется режим QR-кодов для театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров. Максимальное количество участников мероприятий без согласования с властями — 40 человек.
С 15 ноября система QR-код вводится в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных залах, развлекательных заведениях и на церемониях торжественной регистрации брака.
- С 1 декабря QR-коды надо будет показывать в заведениях общепита, кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта, и в магазинах. В аптеках, продуктовых магазинах, автозаправках, магазинах с товарами первой необходимости или без зала обслуживания QR-коды не нужны.
- 3 ноября Сергей Собянин объявил, что нерабочие дни в Москве не будут продлеваться, но сохранится требование перевести на удалёнку 30% сотрудников и предъявлять QR-коды в театрах и музеях.
Очевидно, что массовый психоз, вызванный зомбоящиком, и неспособность адекватно оценивать происходящее и проводить исторические параллели охватило значительную часть населения. Хорошо, что только 30%. Есть ещё разумные люди. Это радует и даёт надежду.
А лично вы сидите лучше дома и купите себе гидрокостюм от гриппа.
Вчера записывался в Санкт-Петербурге, ближайшая дата в Центральном районе 30 ноября в одном месте и 4 декабря в другом. Центральный район в Санкт-Петербурге самый малонаселённый, представляю что на окраинах.
В итоге, пошёл в торговый центр и около часа ждал момента, когда кто-то, кто по записи не придёт и я смогу себе бахнуть Спутник. Таких как я, без записи, на авось, 13 человек было. Дождался, укололся.
В Приморском р-не, в двух поликлиниках, сегодня предлагали запись как раз на двадцатые числа декабря :) Сам записывался 18 октября на ревакцинацию, и уже тогда первое свободное окно было на 12 ноября (но это, правда, именно в ту, которую я хотел, а так были места как раз на ноябрьские праздники). При этом несколько коллег, как и Вы, в порядке отдельной живой очереди (правда в поликлинике), потратив час, сделали всё без записи.
Сам я свою запись теряю из-за обстоятельств - потому и узнавал сегодня о ближайших талонах - пришлось, по итогу, в платную записываться: 10 ноября ближайшее, 2500 рублей за "Спутник-Лайт" (и то, говорят, повезло: только-только завезли дефицит, вовремя позвонил).
Директор по логистике ПГК Михаил Петров рассказал о том, почему логисты должны быть профессиональными коммуникаторами и «жадинами».
Действительно, а как выучить английский? Спойлер — никак. А вот овладеть языком вполне реально. Сегодня расскажем, как это сделать.
Привет! Я – Катя Городничева, занимаюсь защитой репутации в интернете и YouTube-продвижением. С 2016 года руковожу своим агентством. А ещё я человек, осуществивший в этом году свою мечту о покупке дома у моря. Произошло это не по сценарию, не так, как мы с мужем планировали или могли себе представить. Расскажу нашу историю.
Больше всего уходит на кофе, работу бариста и налоги.
В этом посте постараюсь максимально понятно объяснить, что сейчас происходит. Глава федрезерва США позавчера объявил о переходе к tapering.
Как не имея релевантного опыта перейти в Data Science из другой сферы? Какие инструменты могут помочь развить новые профессиональные навыки и какой стратегии лучше придерживаться в обучении, рассказал специалист по анализу данных и машинному обучению Первой грузовой компании Павел Куницын. Подготовили топ-5 основных правил от нашего коллеги.
В конце 1800-х женщины ухаживали за волосами дома, но Харпер смогла переманить их в салоны красоты. Как предпринимательница построила бизнес-империю на франшизах, рассказывает The Hustle.
Психолог Ева Кроков разобралась, почему мы не можем запомнить легкодоступную информацию.
Согласно опросу сервиса «Работа.ру» четверть работающих россиян хотели бы всегда трудиться из дома.
Несколько недель назад на VC обсуждали тёрки банка Тинькофф и предполагаемых дропов, которым заморозили счета из-за того, что они не смогли доказать происхождение средств. Я добавил себе два треда в закладки, однако, сегодня заметил, что темы удалены.
У Могилко три канала на YouTube, на которые подписаны более 6,3 млн человек.