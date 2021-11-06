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Виктория Степанова

В Татарстане с 22 ноября введут QR-коды для проезда в общественном транспорте Статьи редакции

Проездные билеты пенсионеров, которые не сделали прививку и не получили медотвод, будут отключать.

  • Президент Татарстана Рустам Минниханов предупредил об ужесточении антиковидных мер. Через две недели для проезда в городском транспорте жители республики должны будут предъявить QR-код с сертификатом о вакцинации или медотвод от неё.
  • Правительство Татарстана также приостановит действие транспортных карт людей старше 60 лет, у которых нет QR-кода или медотвода. «Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет», — заявил Минниханов.
  • Президент республики также рекомендовал учебным заведениям ограничить допуск на занятия невакцинированных студентов.
  • Режим нерабочих дней в республике завершается после 7 ноября. Согласно постановлению главного врача Татарстана, с 9 ноября работодатели обязаны отстранять от работы сотрудников, которые не сделали первую прививку и не предоставили медотвод или QR-код переболевшего коронавирусом.

#новость #covid19 #татарстан

1169 просмотров
38 38 комментариев
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38 комментариев
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Примитивный Филипп
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10
Владислав

Городские пенсионеры позавидуют деревенским. В деревне ни одно контролирующее говно не прилипнет, с учетом того, что один участковый на десяток деревень.

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9
Александр _

Они уже давно завидуют ;)
На первой волне городские скупили вообще всю недвижимость, я близко общаюсь с одним крупным местным агентством - как только появлялось что-то, резко покупали. В обычное время 1000-2000 объектов, а тогда единицы.

А так-то да, в сельской местности одни плюсы проживания. Минус только в том, что работать на дядю далеко ездить - но, если не работаешь на дядю, минус испаряется.

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1
Валерий Никнейм

Просто надо работать на тётю

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3
Тина Краснова

Да, городским пенсионерам повезло меньше. К тому же у них, как и у деревенских, не у всех есть смартфоны.

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0
Valik Pavlov
Ответить
6
Giant Schlong

Нормалды!

Ответить
4
Dmitry Yashin

Бердымухамедов?

Ответить
0
Anna Petrova

Правильно! И еду им надо прекратить продавать! Пусть подохнут! Они же люди низкого качества!

Ответить
0
Андрей Николаев

Нда, все хуже и хуже с каждым месяцем..

Ответить
3
Giant Schlong

Тащемта, больше водки, трэша и куара, например!

Ответить
3
Вик Бой

я прям представляю как тятюшкинские вассалы в Челнах будут что то проверять в маршрутках ага, там по терминалу оплатить целый цирк, а уж куар там не куар - налищка плоти и эйдэгез

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2
Mesye Sharl-Maximilyen

Одобрямс-с, в Мск и СПБ тоже нужно ввести на входе в метро. Так же начать блокировать банковские карточки не привитых.

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–2
Arthur Niazyan

Ваш сарказм был непонят

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1
Одуванчик Полевой

У вас дед случайно не в СС служил?

Ответить
0
Mesye Sharl-Maximilyen

В КГБ на черном воронке водителем.

Ответить
0
Одуванчик Полевой

Ясно.

Ответить
0
Mesye Sharl-Maximilyen

Я знаю, чем хуже - тем лучше

Ответить
0
Giant Schlong

Ого, старый большевик

Ответить
0
Ivan Kulmyaev

Ну вы совсем.

Ответить
0
Егор Какой-то

Как насчет пропускной способности транспорта, где каждый предъявляет QR-код?

Ответить
0
Примитивный Филипп

она вырастет на 2%

Ответить
0
Пабы старой Руси

Хуже, чем с валидаторами не будет

Ответить
0
Андрей Чуринов

Таксисты до потолка прыгают от радости наверное

Ответить
1
Илья Волочков

Лучше бы привитым сделали скидку на коммуналку в 60% до конца 2022 года. Большинство бы радостно побежали колоться. Не умеют у нас мотивировать, только запретами могут.

Ответить
1
Дэни Трэхо

Каждому привитому 50% скидка на ритуальные услуги.

Ответить
0
Одуванчик Полевой

Началось.

Ответить
0
Arthur Niazyan

Почалося!

Ответить
0
Юзер Юзерович

Остальным на самокате или пешком передвигаться?

Ответить
0
Владислав

Как Михайло Ломоносов - с попутным рыбным обозом

Ответить
1
Ivan Kulmyaev

QR QR а что сразу не штрихкод?
QR квадратик?

Ответить
–1
Александр _

термин "штрихкод" подразумевает и "одномерный линейный штрихкод", и "двумерный штрихкод". Одна из разновидностей двумерного штрихкода является "QR код"

Ответить
1
Ivan Kulmyaev

Ну могли бы воспользоваться App Clip Code

Ответить
–2
Тина Краснова

Интересно, как они будут выполнять эти поручения в маленьких провинциальных городах Татарстана, где по городу курсируют всего 2 маленькие маршрутки?
В них будет ездить специальный человек в форме или все обязательства опять лягут на бедных водителей, которые будут заниматься просмотром мобильных устройств и паспортов?

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0
Mikhail Shamov

Скорее всего, взвалят на водителей.
И будут периодически подсылать засланных казачков на проверку.

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0
Andre Macareno

Надо еще новостей про QR :D

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0
Семен Переделкин

Не могу понять, зачем все эти полумеры? Введите вы уже принудительную вакцинацию, чем мозг ебать, раз иначе не можете, бляди.

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0
Konstantin_Andreevich

Куар-кодное иго. Запретите тогда бензин без кодов покупать, почему одни пешеходы должны страдать. В машинах тоже несколько сидячих мест рядом, а не только по одному водителю ездят.

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