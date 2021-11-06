От А до Я: плюсы и минусы сервисов для создания чат-ботов. Виды воронок от эксперта WGG

Чат-бот — это виртуальный собеседник, который имитирует поведение реального человека в мессенджере. С помощью заранее прописанных шагов или по-другому — сообщений от бота, вы можете закрыть многие этапы коммуникации, которые выполняют ваши менеджеры по работе с клиентами. Например, сообщить людям, которые уже есть в вашей базе, о скидке или…