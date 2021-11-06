В Татарстане с 22 ноября введут QR-коды для проезда в общественном транспорте Статьи редакции
Проездные билеты пенсионеров, которые не сделали прививку и не получили медотвод, будут отключать.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов предупредил об ужесточении антиковидных мер. Через две недели для проезда в городском транспорте жители республики должны будут предъявить QR-код с сертификатом о вакцинации или медотвод от неё.
- Правительство Татарстана также приостановит действие транспортных карт людей старше 60 лет, у которых нет QR-кода или медотвода. «Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет», — заявил Минниханов.
- Президент республики также рекомендовал учебным заведениям ограничить допуск на занятия невакцинированных студентов.
- Режим нерабочих дней в республике завершается после 7 ноября. Согласно постановлению главного врача Татарстана, с 9 ноября работодатели обязаны отстранять от работы сотрудников, которые не сделали первую прививку и не предоставили медотвод или QR-код переболевшего коронавирусом.
Они уже давно завидуют ;)
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