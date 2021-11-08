Из-за сбоя на Госуслугах срок действия QR-кодов о прививке сократился вдвое — с года до полугода Статьи редакции
Сертификаты тех, кто привился 6 месяцев назад, оказались недействительными.
- Пользователи соцсетей, сотрудники и пользователи vc.ru заметили, что сроки действия QR-кодов о прививке изменились и на сайте Госуслуг, и Минздрава.
- Сертификаты тех, кто поставил вакцину более 6 месяцев назад, оказались недействительными.
- В оперштабе изданиям E1.ru и It's My City сообщили, что «обнуление» QR-кодов связано со сбоем системы Госуслуг. Ошибку исправят в течение часа — сертификаты снова будут действовать год.
- С 8 ноября начал действовать сертификат нового образца о вакцинации от коронавируса или о перенесённой болезни. Он выдаётся на английском и русском языках.
- В документе есть основные данные о его владельце, информация о вакцинации, ревакцинации, медицинских противопоказаниях, перенесённом коронавирусе, а также место для QR-кода.
похоже просто пересоздают все сертификаты, госуслуги легли. действовать будет год https://rg.ru/2021/11/08/s-8-noiabria-vvoditsia-novyj-sertifikat-o-vakcinacii.html
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут.
Валера, ну не понял шутку- так и скажи, чё ты:)
https://lurkmore.to/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0:%D0%9D%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82%20%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%8D%D1%82%D1%83%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83
Ваша знакомая (если она была), рассказав вам об этом, была заинтерисована в своем признании, иначе бы она не рассказывала. Поэтому она могла врать.
Но скорее всего врете вы, выдавая свои домыслы за слова "знакомой". И делаете это ради реакции и социальной валидации.
То, что 90% в красной зоне вакцинировано очень похоже на событие, когда каждый коренной житель Москвы выиграл по 1 млрд. рублей в лотереи Спортлото.
Признании чего?)) Зачем ей признаваться в чем-то?
Вы уже в своем вранье и агитаторстве настолько заврались и запутались, что не понимаете, что несете))
И да, никто никого не призывает не прививаться, прививайте, вам АБСОЛЮТНО НИКТО НЕ ЗАПРЕЩАЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ. Просто отвалите уже от тех, кто этого делать не будет.
История из моей семьи.
Тетка, не бедная в общем дама, звакцинировала всю семью и обоих детей, сына и дочь в бархатный сезон по заграничным курортам отдыхать разослала. Сын не помню куда полетел, а дочь всей своей семьей в Доминикану.
В Доминикане "цепляют" корону и проводят отпуск в больничке. Сын после прилета приболел, (живет один) мама решила его навестить и "цепляет" корону от него. Ее на "скорую" и в платную клинику в Мск. Там и умерла. 40 дней недавно было. У сына сейчас образуются тромбы, лежит на обследовании.
Брат мужа, привились в конце весны, для поездки в июле в Абхазию. В итоге, за несколько дней до поездки заболели, жена и сын пренесли сами знаете чего в средней форме, брат мужа в реанимации на кислороде провел отпуск. Восстанавливается с трудом.
И это только ближний круг.
Рассказы постоянных клиентов моей компании еще "краше".
Народ, скажем так, в недоумении.
https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/24869885/
В следующий раз, перед тем как обвинять в лжи и мемности, погуглите сами.
А вы пешком в больничку сходили, зашли своими глазами проверили, пересчитали? Может даже фотки сделали, с отсутствием толп, временем и геотегом на снимках? :)
И конечно в середине 19 года вы тоже были, всех пересчитывали, и вам есть с чем сравнить?)
Очевидно цифры рисуют, но из этого факта однозначно ничего утверждать нельзя
Тут есть небольшой парадокс.
Основная масса людей не понимает как работает вакцина. Она не даёт вам иммунитет от болезни, а позволяет ей протекать легче. То есть вы всё равно заболеете, рано или поздно, но легче чем могло быть без вакцины.
Так вот, те кто привился свято верят что получили иммунитет и пренебрегают мерами предосторожности, думая что невосприимчивы к болезни. Тем самым способствуют заражению большего количества людей, чем если бы соблюдали меры предосторожности как до вакцинации.
Кстати, только что вычитал, что директор Гамалеи полностью меня поддерживает ;)
https://iz.ru/1246224/anna-urmantceva/my-vyiasnili-chto-300-edinitc-antitel-zashchishchaiut-ot-delty-polnostiu
У меня же в конце лета этих условных единиц насчитали под 900, тогда же и сказала медсестричка, что у меня их на троих, вы где столько набрали...
А может об этом нужно сообщать заранее, что бы можно было успеть ревакцинироваться? Я вот в СМИ не нашел информации, что с 8-го будет действовать только год. Писали только, что с 8-го будет какая-то единая форма сертификата и все. У нас в стране еще не все вакцинировались, а тут уже требуют ревакцинироваться и еще с тотальной проверкой этих самых QR кодов по всей стране. А вакцинировался я один из первых, вон, посмотрите даты.
Читаем новость за август:
...Срок действия QR-кода - 1 год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев.
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/08/24/17217-minzdrav-rossii-obnovil-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-po-poryadku-provedeniya-vaktsinatsii-protiv-covid-19 ред.
Об этом все в курсе, ключевое слово "может быть", но чтобы ограничение было в силе, нужно как минимум опубликовать в официальных источниках, мол с такого-то такого-то дня срок действия qr-кодов сокращается. Если бы такие данные были бы никто не возмущался бы. Я бы например спокойно заранее ревакцинировался бы и всё.
❗️"Госуслуги" вдвое сократили срок действия QR-кодов о вакцинации
Это произошло из-за обновления ПО на "Госуслугах" и вступления новых правил о единой форме сертификата. Новые сроки действия кодов россияне обнаружили утром 8 ноября 2021 года, пишет Ura.ru. Если сейчас просканировать такой QR-код, то получится красный цвет. Это значит, что пройти в общественные места не получится. Позднее в федеральном оперативном штабе назвали «обнуление» QR-кодов сбоем программы. Там подтвердили E1.RU, что официально никакого документа об изменении сроков действия QR-кодов не было. На самом портале Госуслуг сообщается, что в течение дня будут восстановлены прежние сроки действия сертификата.
Совсем охренели. Тоже протух qr код. У нас как обычно, сначала делают потом думают. А я ещё вчера думал, чего это Путин выступал на открытии памятника жертвам гражданской войны...))) Видимо готовили почву)) Что сегодня начнётся когда людей не пустят по qr- кодам в ТЦ, а в некоторых регионах в общественный транспорт? Бунт?)) ред.
@Nazigul Jusupova идея для новости
❗️ Федеральный оперативный штаб назвал «обнуление» QR-кодов сбоем программы ❗️
Там подтвердили E1.RU, что официально никакого документа об изменении сроков действия QR-кодов не было. И сообщили, что скорее всего, это сбой системы «Госуслуг». Тем, кто столкнулся с «обнулением», советуют позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн.