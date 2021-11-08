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Офлайн
Nazigul Jusupova

Из-за сбоя на Госуслугах срок действия QR-кодов о прививке сократился вдвое — с года до полугода Статьи редакции

Сертификаты тех, кто привился 6 месяцев назад, оказались недействительными.

  • Пользователи соцсетей, сотрудники и пользователи vc.ru заметили, что сроки действия QR-кодов о прививке изменились и на сайте Госуслуг, и Минздрава.
  • Сертификаты тех, кто поставил вакцину более 6 месяцев назад, оказались недействительными.
  • В оперштабе изданиям E1.ru и It's My City сообщили, что «обнуление» QR-кодов связано со сбоем системы Госуслуг. Ошибку исправят в течение часа — сертификаты снова будут действовать год.
Госуслуги
  • С 8 ноября начал действовать сертификат нового образца о вакцинации от коронавируса или о перенесённой болезни. Он выдаётся на английском и русском языках.
  • В документе есть основные данные о его владельце, информация о вакцинации, ревакцинации, медицинских противопоказаниях, перенесённом коронавирусе, а также место для QR-кода.

#новости #qrкоды

6485 просмотров
Спасибо за наводку Vladimir Kuzmin
172 172 комментария
22
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172 комментария
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Дмитрий Филиппов

Черная пятница наступила, скидка 50%.

Ответить
55
ЯжПрограммист

Даже если сейчас и откатят, то все же поняли намёк?

Ответить
7
Nik N

Даже если сейчас и откатят, то все же поняли намёк?

Не читать «желтых» заголовков ?

Ответить
4
ЯжПрограммист

Нет, скорее речь про переход от годовых сертификатов, на полугодовые.

Ответить
0
Louis Cyphre
Ответить
0
Nikolay Skidanov

похоже просто пересоздают все сертификаты, госуслуги легли. действовать будет год https://rg.ru/2021/11/08/s-8-noiabria-vvoditsia-novyj-sertifikat-o-vakcinacii.html

С 8 ноября вводится новый сертификат о вакцинации
С 8 ноября россиянам начнут выдавать сертификат с QR-кодом, в котором будут отражены сведения о…
rg.ru
Ответить
2
Alex Shokhin

Как же это всё остопиздело. И конца края не видно.

Ответить
39
Маркетологов к стенке

Примерно в 2033-2035 году закончится. +-. Ничего личного, есть план, они ему четко следуют. То, что сейчас происходит - это лишь учения, чтобы потом уже не брыкались и сразу сделали прививки от другого вируса.

Ответить
–16
Alex Shokhin

Это вам санитары сказали?)

Ответить
15
Маркетологов к стенке

Это вам санитары говорят). А мне говорят нужные люди, да и сам я в курсе этих событий, о которых знал еще с 2008 года. То что сейчас происходит - это лишь начало эпического шоу.

Ответить
–13
Pavel Zhirnov

Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут.

Ответить
6
Валерий Крокус

Конечно, Паша в курсах - этого достаточно.

Ответить
0
Pavel Zhirnov

Валера, ну не понял шутку- так и скажи, чё ты:)

https://lurkmore.to/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0:%D0%9D%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82%20%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%8D%D1%82%D1%83%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83

Не стоит вскрывать эту тему
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не…
lurkmore.to
Ответить
1
Рамиль Газетдинов

Жырно конечно накидываешь

Ответить
4
Маркетологов к стенке

Мне нет никакого смысла накидывать. Я не влияю на эти процессы. Человек спросил, я ответил.

Ответить
0
Рамиль Газетдинов

Да, да....

Ответить
1
R. Waterhouse

Непонятно что за нужные люди, и что было понятно в 2008 и почему. Раскройте мысль, пожалуйста

Ответить
1
Serge Bo

https://www.youtube.com/watch?v=sruJfntXMYE

Ответить
1
ЯжПрограммист

Да это просто чтобы после нерабочих народ "взбодрить".

Ответить
1
Оксана Полозова

Ну я думаю, что это правильно. Ревакцинироваться надо своевременно. Иммунитет же не год длится после прививки.

Ответить
–26
Дмитрий Кузнецов

Да че уж тут, сразу, чтобы утро было бодрее и здоровее - кофеек и укольчик

Ответить
20
Денис Демидов

Добавить кофеин в укольчик и не тратить время на питье.

Ответить
0
Alexander Rumyankov

Так может уже сразу на сому перейти, шарик сомы по утрам и ковид не страшен. Дивный новый мир

Ответить
2
Геннадий Томшин

Прививался в мае, тогда было процентов 8-10% вакцинированных и по 20 тыс заболевших в день

Сейчас 60% вакцинированы и 40 тыс заболевших в день.

Я не против прививок но кажется уже очевидно что не сработало.

Ответить
12
Иннокентий Фефилов

Так логика не работает. Вирус распространяется. Прививка на это не сильно влияет против дельты. Прививка снижает шанс уехать в реанимацию и почти исключает смерть. В других странах тоже много болеют, но смерти единичны.

Ответить
12
Владимир Большаков

У меня недавно знакомый умер заболев короной, но будучи уже вакцинированным. Ему было 34 года всего. Но у него было еще и целая пачка других заболеваний. Не выдержал организм.

Ответить
2
Иннокентий Фефилов

И что это доказывает? Что вакцина не дает 100% защиты? Ну дак с этим никто не спорит. Но знакомый из красной зоны говорит, что по состоянию на вчера на ивл нет с вакциной. Из вакцинированных максимум 40% поражение легких. И это обычная картина за последний месяц. Отделение среднее по размерам.

Ответить
2
Маркетологов к стенке

Знакомая говорит, что у них 90% в красной зоне - это прививочники, причем их проверяли, прививки настоящие

Ответить
–2
Александр Беляков

знакомая говорит, что у них 99% в красной зоне - это люди пьющие кофе, причем их проверяли, кофе настоящее, не пейте кофе и будьте здоровыми

Ответить
2
Alex Konin

Ну вот с точки зрения теории вероятности - это ложь.

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Это точно такая же ложь, как и любая другая. Только есть одно но, знакомая, лицо незаинтересованная, она не производит вакцин, не делает уколы за деньги. А теперь возьмем противоположную сторону. Чуете разницу?

Ответить
0
Alex Konin

Ваша знакомая (если она была), рассказав вам об этом, была заинтерисована в своем признании, иначе бы она не рассказывала. Поэтому она могла врать.
Но скорее всего врете вы, выдавая свои домыслы за слова "знакомой". И делаете это ради реакции и социальной валидации.

То, что 90% в красной зоне вакцинировано очень похоже на событие, когда каждый коренной житель Москвы выиграл по 1 млрд. рублей в лотереи Спортлото.

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Признании чего?)) Зачем ей признаваться в чем-то?
Вы уже в своем вранье и агитаторстве настолько заврались и запутались, что не понимаете, что несете))
И да, никто никого не призывает не прививаться, прививайте, вам АБСОЛЮТНО НИКТО НЕ ЗАПРЕЩАЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ. Просто отвалите уже от тех, кто этого делать не будет.

Ответить
0
Анон Плиз

Что лучше быть здоровым, чем больным))

Ответить
0
El Negro

Ещё не забываем про купленные сертификаты о вакцинации.

Ответить
0
Иннокентий Фефилов

Гамалеи тест выпустили на аденовирус. 80% с вакциной в реанимации купили справку.

Ответить
1
Igor Fedorov

Проверять самим себя - это гениально!
Неужели они бы признали обратную ситуацию?

Ответить
1
Маркетологов к стенке

По официальным данным, 70% в реанимации - это настоящие прививочники. Купивших там не более 3%

Ответить
–2
Валерий Крокус

Но у него было еще и целая пачка других заболеваний.

И к чему этот пример тогда?

Ответить
0
Светлана Владимирова

История из моей семьи.
Тетка, не бедная в общем дама, звакцинировала всю семью и обоих детей, сына и дочь в бархатный сезон по заграничным курортам отдыхать разослала. Сын не помню куда полетел, а дочь всей своей семьей в Доминикану.
В Доминикане "цепляют" корону и проводят отпуск в больничке. Сын после прилета приболел, (живет один) мама решила его навестить и "цепляет" корону от него. Ее на "скорую" и в платную клинику в Мск. Там и умерла. 40 дней недавно было. У сына сейчас образуются тромбы, лежит на обследовании.
Брат мужа, привились в конце весны, для поездки в июле в Абхазию. В итоге, за несколько дней до поездки заболели, жена и сын пренесли сами знаете чего в средней форме, брат мужа в реанимации на кислороде провел отпуск. Восстанавливается с трудом.
И это только ближний круг.
Рассказы постоянных клиентов моей компании еще "краше".
Народ, скажем так, в недоумении.

Ответить
1
Andrew Freez

я чот хрензнает
кто-то им сказал что прививка дает 100% иммунитет? это не волшебство, алло...

Ответить
0
Светлана Владимирова

Согласна, это не волшебство, а мутоген.
У меня трое детей, только недавно власть признала, что в рф болеют короной около 60К детей. А статистику по тяжести и смертости вообще не найти.
Прокоментируйте пожалуйста! Прием!

Ответить
–1
Анон Плиз

Че значит признала? Сто лет трещат, что дети ее и разносят

Ответить
0
Александр

Да и вообще иммунитет не дает.
Просто это вопрос денег...

Ответить
–2
Иннокентий Фефилов

Вы на сайте про бизнес, не в паблике подслушано. Статистика и научные исследования так не работают.

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Научные исследования проводят те, кто создает прививку)) Они то скажут правду)

Ответить
–4
Рамиль Газетдинов

Ага, ведь доказательства "знакомая сказала" более правдивы

Ответить
1
Маркетологов к стенке

Они ничем не отличаются от официальных "исследований"

Ответить
0
Рамиль Газетдинов

Именно, тогда с чего нам верить твоей знакомой? Только потому, что ей врать смысла нет?

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Ей смысла врать нет, она не производитель и лицо незаинтересованное.

Ответить
0
Рамиль Газетдинов

Ты мне предлагаешь верить неизвестной знакомой типа под ником "маркетологов к стенке"?

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Ты предлагаешь мне верить людям, которые все жизнь врали?

Ответить
0
Рамиль Газетдинов

А может ты агент мирового правительства, что хочет сократить население и специально дискридитирует вакцины, что больше народу сдохло?

Ответить
1
Валерий Крокус

Это вы так думаете.

Ответить
0
Иннокентий Фефилов

Остальным запрещают проводить?

Ответить
1
Маркетологов к стенке

Кому остальным то? Те, кто говорят об этих исследованиях, либо компании, которые производят вакцину, либо те, кто сидит на бюджете. И тем, и этим выгодно, чтобы все кололись.

Ответить
–1
Валерий Крокус

А вы хотите производить вакцину без исследований?

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Еще раз, вакцина безопасна для здоровья?

Ответить
0
Иннокентий Фефилов

Про Сан-Марино почитайте. Откуда у них Спутник появился.

Ответить
0
Маркетологов к стенке

В третий раз спрашиваю, вакцина безопасна для здоровья? Она не несет побочных эффектов?

Ответить
0
Иннокентий Фефилов

Опасна, несет.

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Тогда она идет нах. Вопрос закрыт.

Ответить
–2
Валерий Крокус

Да сейчас что ни возьми - всё опасно для здоровья. В том числе и срачи на vc...

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Верно, но я задал простой вопрос, безопасна ли она и есть ли от нее побочный эффект? Это детский вопрос.

Ответить
0
Валерий Крокус

Вы не утрируйте! Даже соль и сахар опасны и имеют побочные эффекты.

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Соль и сахар не принуждают меня делать то, что я не хочу. Я не хочу есть сахар, я его не ем. Я не хочу есть соль, я ее не ем. Я не хочу делать прививку, но меня принуждают ее делать. Чуете разницу?

Ответить
0
Валерий Крокус

Чуете разницу?

Нет.
Уголовный кодекс, например, вас принуждает не убивать людей. Почему вы не возмущаетесь, что вас принуждают и лишают свободы выбора - убивать или нет?

Ответить
0
Иннокентий Фефилов

Тогда все вакцины идут нах.

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Пусть идут. Это выбор каждого, раз производители вакцин не могут сделать ее без смертей и побочек.

Ответить
–1
Валерий Крокус

Вы даже не представляете, в какой жопе сейчас было бы человечество, не будь вакцин вообще.

Ответить
0
Валерий Крокус

А вы бы хотели чтобы научные исследования по вакцинам проводили маркетологи?

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Если вы производитель вакцин, то естественно вы будете топить за то, что вакцины супер полезны, хотя по факту, все наоборот.
Что же всех обязывают подписывать добровольную бумажку то?) Никто не хочет отвечать по закону, все скажут, что вы сами согласились.

Ответить
0
Валерий Крокус

Судьба. Не от короны, так от чего-то другого умерла бы всё равно. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет.

Ответить
0
Маркетологов к стенке

)))))))) Гениально!

Ответить
1
Валерий Крокус

Кому суждено быть повешенным, тот не утонет.

Народная мудрость. Да, народ гениален. Бывает. Иногда.

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Я думаю, под таким девизом и создавались вакцины.

Ответить
–3
Иннокентий Фефилов

Так не работает. Прыгайте под поезд, если вам не суждено, то и не умрете.

Ответить
0
Валерий Крокус

А это уже свободная воля. Вас никто не заставляет прыгать под поезд.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

А точно ли не купил прививку? Уж очень похоже. Или это эпивак.

И главный вопрос: как поделят её наследство?

Ответить
–1
Andrey Starchenko

Ну в мае и гриппом никто не болел а было 8% вакцинированных, а сейчас 60% а заболевание гриппом взлетело до небес. Получается вакцина вызывает грипп! Вот ведь, а мужики то и не знают!

Ответить
5
Геннадий Томшин

Я бы не вмешивал сюда грипп, прививки от ковида ставят и тц тоже из за него не пускают.

Ответить
0
Gennady Marchenko

В смысле не вмешивал? Привито 60? Грипп вырос? Все понятно

Ответить
0
Gennady Marchenko

Сколько из этих 60 привито эпиваком? Сколько привито физраствором с купленными сертификатом?

Почему мы вообще решили, что привито 60, а не 43 или 6? Нам что, всегда сообщали правду?

Ответить
5
Валерий Крокус

Сколько привито физраствором с купленными сертификатом?

А что так можно было???
Какие ваши доказателства?
Блин, одни мемы...

Ответить
0
Gennady Marchenko

Вам что, за ручку привести моих родственников с купленными сертификатами? Или какие доказательства вам нужны, чистосердечное признание?

Уголовные дела за доказательства сойдут или тоже не катит?

Ответить
0
Маркетологов к стенке

Люди пытаются себя защитить всеми доступными способами, это нормальная человеческая реакция.

Ответить
0
Валерий Крокус

Уголовные дела за доказательства сойдут

Сойдут. Только пожалуйста ссылки на официальные ресурсы, а не "одна бабка сказала".

Ответить
0
Gennady Marchenko

https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/24869885/

В следующий раз, перед тем как обвинять в лжи и мемности, погуглите сами.

В 2021 году столичной полицией возбуждено 44…
В 2021 году столичной полицией возбуждено 44 уголовных дела по фактам незаконного оборота…
77.xn--b1aew.xn--p1ai
Ответить
0
Маркетологов к стенке

Очевидно, что цифры просто рисуют, какие нужно. Никаких толп больных не наблюдается, сколько было, столько и есть.

Ответить
0
Денис Демидов

На американцев и хохлов списывать кратное обеднение населения уже трудно, теперь вся надежда на ковид.

Ответить
1
Gennady Marchenko

А вы пешком в больничку сходили, зашли своими глазами проверили, пересчитали? Может даже фотки сделали, с отсутствием толп, временем и геотегом на снимках? :)

И конечно в середине 19 года вы тоже были, всех пересчитывали, и вам есть с чем сравнить?)

Очевидно цифры рисуют, но из этого факта однозначно ничего утверждать нельзя

Ответить
0
Sergei Timofeyev

В мае дельты не было почти. А вот с июля - почти 90% - новый штамм.

Ответить
1
El Negro

Тут есть небольшой парадокс.
Основная масса людей не понимает как работает вакцина. Она не даёт вам иммунитет от болезни, а позволяет ей протекать легче. То есть вы всё равно заболеете, рано или поздно, но легче чем могло быть без вакцины.

Так вот, те кто привился свято верят что получили иммунитет и пренебрегают мерами предосторожности, думая что невосприимчивы к болезни. Тем самым способствуют заражению большего количества людей, чем если бы соблюдали меры предосторожности как до вакцинации.

Ответить
0
am8am

Шанс заболеть тоже же снижает (но не до 0%) но аналогично перенесенной болезни второй раз тут же заболеть же проблемно? Разве нет?

Ответить
0
Артём Палённый

Ну, скажем так, доза вируса для вакцинированного должна быть больше чтобы заболеть. Но это если есть антитела, конечно :)

Ответить
0
Александр _

Оксана, откуда ж у меня летом тогда антител целая куча? :) Ради лулзов пошёл провериться.
А я ж не вакцинировался, и не болел.

Ответить
0
Name

Значит, болели.

Ответить
1
Александр _

Значит. Болел. Но бессимптомно.
Зачем таким как я вакцинироваться, интересно?

Выдайте здоровым кабанам вечный qr-код и не трогайте никогда - вот чего хочется от государства ;)

Ответить
1
Александр _

Кстати, только что вычитал, что директор Гамалеи полностью меня поддерживает ;)

https://iz.ru/1246224/anna-urmantceva/my-vyiasnili-chto-300-edinitc-antitel-zashchishchaiut-ot-delty-polnostiu

У меня же в конце лета этих условных единиц насчитали под 900, тогда же и сказала медсестричка, что у меня их на троих, вы где столько набрали...

Ответить
0
Name

Вероятно, рано или поздно измерят и точно установят уровень антител, достаточный для того, чтобы не прививаться. Пока вроде такой практики нет ни в одной стране. Нужно ждать. И не факт, что это произойдет.

Ответить
0
Николай Владимирович Грудинин

Прививка та же самая, что и весной была

Ответить
0
Семен Переделкин

"до 13 октября 2021 (его не пустили в магазин)"

Пусть твой знакомый скажет спасибо, что его не оштрафовали (пока) за все дни, которые он ходил после 13 октября с просроченным сертификатом.

Кстати, неплохая идея для пополнения бюджета.

Ответить
9
Иванов Иван

Зачем вы им подсказываете?

Ответить
2
Gennady Marchenko

Можно подумать что без его подсказки они не справляются

Ответить
2
Юрий Карпов
Ответить
9
ivan krapivin

Кто-то слишком рано выкатил фичу на прод ред.

Ответить
8
ЯжПрограммист

Накатили апдейт просто раньше времени, сейчас может и откатят, но все поняли к чему готовиться ;)

Ответить
7
Сергей О

Блин! Они же обещали что сертификат будет действителен год. Зашел в гос. услуги - та же фигня. Задолбали, что теперь, срочно ревакцинироваться?

Ответить
5
Spiker Spunreal

Они обещали следующее:
Срок действия QR-кода - 1 год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев.

Ответить
1
Сергей О

А может об этом нужно сообщать заранее, что бы можно было успеть ревакцинироваться? Я вот в СМИ не нашел информации, что с 8-го будет действовать только год. Писали только, что с 8-го будет какая-то единая форма сертификата и все. У нас в стране еще не все вакцинировались, а тут уже требуют ревакцинироваться и еще с тотальной проверкой этих самых QR кодов по всей стране. А вакцинировался я один из первых, вон, посмотрите даты.

Ответить
7
Sasha Step

А из поликлиники не было сообщения что надо ревакцинироваться? Мне за неделю пришла смска из поликлиники что надо ревакцинироваться.

Ответить
0
Игорь К.

У меня не было ничего.

Ответить
0
Sasha Step

Ну хорошая идея для стартапа в вашем регионе, оповещение для поликлиник, учитывая что они не плохо получают за вакцинацию и ревакцинацию могут покупать

Ответить
0
Максим Иванов

Обещали ничего не обещать.

Ответить
0
Дмитрий Гладышев

Уже всё вернули, как было

Ответить
0
Владимир Большаков

И у меня сократился срок действия сертификата. Что там в голове у этих людей? Почему не было объявления? Какого черта? Насколько же им плевать на граждан.

Ответить
4
Светлана Владимирова

Вы начали играть в "игру" с теми, кто меняет правила игры без предупреждения, одновременно манипулируя с результатом игры. Сочувствую.

Ответить
4
Николай Смирнов

Сбой по как уже написали. Оставил комментарий ниже

Ответить
1
Владимир Большаков

Хорошо если так. У меня сейчас приложение "Стоп коронавирус" не работает вообще. Евразийское приложение с сертификатом (я сейчас в Армении, поэтому туда заливал сертификат) показывает год действия. А Госуслугах пока еще пол года действия показывается.

Ответить
0
Denis Sh

Володя, ты даже заголовок новости не осилил прочитать, сразу бросился комментировать?

Ответить
0
Светлана Владимирова

Что колят, сколько действует, защищает, не защищает-один большой знак вопроса.

Ответить
3
Sasha Step

Это так, но альтернативы пока нет...

Ответить
–1
Маркетологов к стенке

Не прививаться

Ответить
–4
Igor Fedorov

Обнуление - национальная забава

Ответить
4
Spiker Spunreal

Читаем новость за август:
...Срок действия QR-кода - 1 год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев.

https://minzdrav.gov.ru/news/2021/08/24/17217-minzdrav-rossii-obnovil-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-po-poryadku-provedeniya-vaktsinatsii-protiv-covid-19 ред.

Минздрав России обновил временные методические…
Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации
minzdrav.gov.ru
Ответить
–5
Игорь К.

Об этом все в курсе, ключевое слово "может быть", но чтобы ограничение было в силе, нужно как минимум опубликовать в официальных источниках, мол с такого-то такого-то дня срок действия qr-кодов сокращается. Если бы такие данные были бы никто не возмущался бы. Я бы например спокойно заранее ревакцинировался бы и всё.

Ответить
6
Spiker Spunreal

Сегодня опубликуют :)
Я тоже разделяю с вами идею заблаговременного предупреждения, но как есть так есть. Я ждал снижение срока в пол года ещё в начале "нерабочей недели", но что-то затянули.

Ответить
2
Spiker Spunreal

хм.. На ЕМИАС год. На госуслугах пол года. Возможно, кто-то накосячил и ввёл срок в пол года раньше времени.

Ответить
0
Игорь К.

Да тут и вопрос в том что либо косяк, либо всё так и задумывалось. Но я думаю людям которых сегодня не пустят в ТЦ или в другие общественные места будет всё равно.

Ответить
1
Spiker Spunreal

Был косяк, стала фича :awesome:

Ответить
1
Николай Смирнов

❗️"Госуслуги" вдвое сократили срок действия QR-кодов о вакцинации

Это произошло из-за обновления ПО на "Госуслугах" и вступления новых правил о единой форме сертификата. Новые сроки действия кодов россияне обнаружили утром 8 ноября 2021 года, пишет Ura.ru. Если сейчас просканировать такой QR-код, то получится красный цвет. Это значит, что пройти в общественные места не получится. Позднее в федеральном оперативном штабе назвали «обнуление» QR-кодов сбоем программы. Там подтвердили E1.RU, что официально никакого документа об изменении сроков действия QR-кодов не было. На самом портале Госуслуг сообщается, что в течение дня будут восстановлены прежние сроки действия сертификата.

Ответить
3
Игорь Протасов

А прогулы и штрафы они тоже восстановят?

Ответить
1
Предметный Гоша

Инфляция съела.

Ответить
3
Феттучини с Креветкой

Вот единственное нормальное объяснение! )))

Ответить
0
Игорь К.

Совсем охренели. Тоже протух qr код. У нас как обычно, сначала делают потом думают. А я ещё вчера думал, чего это Путин выступал на открытии памятника жертвам гражданской войны...))) Видимо готовили почву)) Что сегодня начнётся когда людей не пустят по qr- кодам в ТЦ, а в некоторых регионах в общественный транспорт? Бунт?)) ред.

Ответить
1
Roman Trifonov

@Nazigul Jusupova идея для новости

Ответить
2
Roman Trifonov
Ответить
2
Алексей Спицын

❗️ Федеральный оперативный штаб назвал «обнуление» QR-кодов сбоем программы ❗️

Там подтвердили E1.RU, что официально никакого документа об изменении сроков действия QR-кодов не было. И сообщили, что скорее всего, это сбой системы «Госуслуг». Тем, кто столкнулся с «обнулением», советуют позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн.

Ответить
2
ЯжПрограммист

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/11/08/n_16816543.shtml

Оперштаб прояснил ситуацию с «просроченными…
Федеральный оперативный штаб по коронавирусу назвал «обнуление» QR-кодов у ряда граждан сбоем…
www.gazeta.ru
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0
Test Test

Больше всего волнует вопрос, почему не признают вакцинацию другими вакцинами сделанную в других странах. За это хочется плюнуть в лицо если честно.

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1
Mike Notimportant

полгода вроде
- было и есть

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–3
Игорь К.

Вчера было 1 год) Специально смотрел.

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4
Vladimir Kuzmin