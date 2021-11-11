ВТБ уже инвестировал в кинотеатры — с 2014 года ADG Group на деньги банка перестраивает советские кинотеатры «Байконур», «Будапешт», «Киргизия», «Марс» и другие, всего 39. Срок окончания работ сдвигается каждый год, пока на месте кинотеатров открыто восемь торговых центров, сообщает «Ъ». ВТБ финансировал и экспансию «Киномакса» в регионы.