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Маша Цепелева

ВТБ начал переговоры о покупке одной из крупнейших в России сетей кинотеатров «Каро» — «Ъ» Статьи редакции

С августа сеть полностью перешла в залог к банку.

  • UFG Private Equity и предприниматель Пол Хет начали переговоры с ВТБ о продаже своих долей в киносети «Каро», сообщили «Ъ» источники на медиарынке. Стороны отказались от комментариев. Один из источников считает, что банк может может быть посредником в интересах другой компании.
  • ВТБ кредитует «Каро» несколько лет, в августе открыл возможность для новых кредитов на 4,1 млрд рублей. После этого сеть полностью перешла в залог к банку, выяснило издание. Деньги пойдут на развитие и открытие новых кинотеатров в Москве и регионах.
  • В сети «Каро» 33 кинотеатра, она на втором месте по числу собственных кинозалов, по данным «Невафильм Research». Сеть контролирует консорциум инвесторов из UFG Private Equity, Российского фонда прямых инвестиций и Пола Хета. У UFG самая крупная доля — около 60%.
  • По данным «Контур.Фокуса», в 2020 году выручка «Каро Фильм Менеджмент» упала на 59%, до 2,16 млрд рублей, убыток составил 402 млн рублей. В 2019 году была прибыль в 450 млн рублей.

  • ВТБ уже инвестировал в кинотеатры — с 2014 года ADG Group на деньги банка перестраивает советские кинотеатры «Байконур», «Будапешт», «Киргизия», «Марс» и другие, всего 39. Срок окончания работ сдвигается каждый год, пока на месте кинотеатров открыто восемь торговых центров, сообщает «Ъ». ВТБ финансировал и экспансию «Киномакса» в регионы.

#новость #instagram

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28 комментариев
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BLVCK SQUARE

Блин, вот тут обидно. Зная сервис ВТБ, я боюсь что будет с Каро. Каро слишком хорошая сеть, как по мне, и если Втб их выкупят пожалуй на рынке останется одна дичь..

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2
Тактический Даниль

Слуште, ну ВТБ не Сбер, для них это чистой воды инвест проект, учитывая, что ВТБ их кредитор. Из-за локдаунов у кинотеатров дела не очень, сейчас их заберут по дешевке или тупо за долги, а через пару лет продадут с наценкой.
Крайне сомнительна идея, что банк полезет в операционную деятельность кинотеатра.

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3
роман долгополов

Помнится ВТБ кредит 5 млрд долларов выдал 25летнему сынку сенатора Керимова ,чтобы он купил золотые прииски и с них этот кредит отдавал))

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0
Black Jack

https://m.youtube.com/watch?v=yT2Fgrsau30

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0
роман долгополов

Да,типа такого)))

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0
BLVCK SQUARE

Согласен с операционкой✊

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0
Денис Трон

Формула Кино получше будет

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0
Цкуро Бесцветный

Ну ВТБ например выкупил "Магнит" у Галицкого, потом вроде перепродал третьему лицу в кредит. Может и тут то же самое будет.

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0
Old Nick

чем Каро хороша? 30 минутными рекламными вставками перед ОПЛАЧЕННЫМ фильмом?

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0
Андрей Кустов

“Пока на месте кинотеатров открыто восемь торговых центров». Как жеж утомили такие новости про любую реконструкцию (

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1
Arartem

Каро очень нравятся кинотеатры. Киномакс ужасные. Никому не советую туда ходить.

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1
Виктор Крылов

Чем?
Киномакс лучше IMAX залы в Москве .

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0
Александр Борусяк

Первая крупная сеть кинотеатров потоплена и инициируется по сути переход к государству, ведь ВТБ не частный банк. Подозреваю это лишь первая ласточка. Что на очереди? ТЦ? Гостиницы?
И это ведь не просто так - в кинотеатрах можно будет контролировать что показывать людям, показывать им свое видео перед основным фильмом. В общем легко и непринужденно можно будет направлять мышление людей в нужное русло.
Очень бы хотелось верить, что это лишь параноя, а не реальный ход вещей.

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1
Цкуро Бесцветный

С учетом стремительного развития стриминговых сервисов это не выглядит такой уж проблемой.
Скорей там интересы в области недвижки и земли.

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0
Александр Борусяк

Да, тоже возможно. У кинотеатров недвижки и земли много. И у ТЦ тоже... У ресторанов с гостиницами тоже помещения хорошие. Вот их и пресуют нещадно...

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0
Black Jack

То, что ты малюешь, было актуально для СССР.

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0
Маркетологов к стенке

ведь ВТБ не частный банк.

Вы серьезно?))) У нас даже ЦБ частный. В России нет и не может быть государственных банков, это запрещено.

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0
Александр Харитонов

«Основным акционером банка ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% акционерного капитала Группы»

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0
Маркетологов к стенке

Где тут слова, что он государственный? Это коммерческий банк, часть акций которых принадлежит государству, но эту часть акций она может в любой момент продать.
Это на 146% чисто коммерческий банк. У нас нет государственных банков и быть не может в принципе, даже ЦБ - это на 100% частная лавочка.

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0
Цкуро Бесцветный

Контрольным пакетом считается 50% + 1 акция

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0
Маркетологов к стенке

Контрольный пакет не делает банк государственным)) Это просто акционер, точно такой же, как и любой другой.
Государственное у нас только МДВ, армия, МЧС.

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0
Цкуро Бесцветный

де-факто он государственный.
вы и про госдуму можете сказать, что она многопартийная, но по факту все решния принимает одна партия.

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0
Маркетологов к стенке

Де-факто - это коммерческий банк со всеми потрохами. Акции государственно банка купить нельзя.

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0
Mik Petrov

Похоже больше на то, что забрали за долги

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0
роман долгополов

Похоже на национализацию убытков,как выведут в прибыль-отдадут за копейки "нужным" людям

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0
Максим Абдрахманов

Покупать кинотеатры во время пандемии? Сомнительная идея.
Даже если они покупают его как актив для последующей перепродажи - когда эта перепродажа случится? Коронавирус с нами очень надолго.
Хотелось бы чтобы убыточный банк, существующий только благодаря поддержки государства, всё-таки занимался своей основной деятельностью, а не лез в какие-то сомнительные предприятия.

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0
Denis Bystruev

Альтернатив особо не видно — списать кредит в убыток?

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0
Никита Марушков

Когда не пережил пандемию и за тобой пришёл гробовщик

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0
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