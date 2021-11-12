Мастерская «Очень стильный ковёр» за год набрала 390 тысяч подписчиков в TikTok получила заказ от Puma Russia и бренда спортивного питания. Ковры приносят её основателям до 150 тысяч рублей прибыли в месяц.

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Ковёр для бара «Коба»

Алексей Токарев с Эльвирой Матвиенко в 2020 году вместе переехали в Петербург. Он хотел заниматься ремонтом и перепродажей автомобилей, а она — шить шопперы и продавать их через Instagram. Пандемия нарушила планы, и пара занялась скупкой и ремонтом велосипедов.

Осенью того же года они увидели в TikTok американку, которая делает ковры своими руками, и тоже захотели попробовать. Они выложили первую работу в TikTok, и ролик набрал больше миллиона просмотров.

Подписчики стали заказывать у них ковры с любимыми персонажами, а бренды — свои логотипы. Спустя год мастера уже не справляются с потоком заказов вдвоём.

Летом 2021 года они арендовали мастерскую, наняли сотрудников и открывают ИП.

Оглавление

Попытки начать своё дело

Эльвира Матвиенко и Алексей Токарев вместе переехали в Санкт-Петербург из Кирова зимой 2020 года. Они арендовали и оплатили жильё на несколько месяцев вперёд. Токарев купил Audi и ремонтировал его для перепродажи.

Когда машина была готова, началась пандемия, и покупателей долго не удавалось найти — люди боялись тратить деньги.

Я вложил все деньги в эту машину. У нас была оплачена аренда, но надо было как-то добывать деньги и действовать дальше. Я случайно купил велосипед на «Авито» за 2500 рублей, привёл его в порядок и продал за 6500 рублей. За неделю мы перепродали девять велосипедов и заработали 20 тысяч рублей. После этого мы с девушкой два-три месяца ездили по пустому городу, скупали велосипеды, обслуживали и продавали. Так и восстановили своё финансовое положение. Алексей Токарев

Эльвира Матвиенко не работала и помогала молодому человеку продавать велосипеды. В Кирове она начала шить сумки-шопперы для продажи через Instagram и планировала продолжать это дело в Петербурге.

Первые ковры и попадание в тренды TikTok

Осенью 2020 года Матвиенко наткнулась в американском TikTok на ролик девушки, которая сделала декоративный ковёр своими руками. Эльвира показала ролик Алексею, и оба загорелись идеей делать ковры на продажу.

Они сразу начали искать мастер-классы, но в рунете ничего не нашли. Оказалось, тафтинг — техника создания ковра на тканевом холсте, который простёгивают пряжей с помощью специального пистолета — ещё не набрала популярность в России.

Техника известна давно, но в США интерес к ней вырос на фоне самоизоляции и развития TikTok. Пара начала учиться по американским сайтам и нашла пистолет для тафтинга на «Авито».

Мы поняли, что есть шанс раскрутиться, если начнём прямо сейчас. Когда пробуешь себя в предпринимательстве и видишь в соцсетях что-то новое, надеешься, что у тебя всё точно залетит. А потом начинаешь сомневаться, почему больше никто таким не занимается, раз это крутая тема. Начинаешь гуглить и видишь, что другие пробовали и прогорели. Насчёт тафтинга у нас тоже были сомнения, но там требовались не такие большие вложения. Мы решили, что в конце концов, есть «Авито», где можно всё продать и продолжить жить прежней жизнью. Поэтому рискнули. Алексей Токарев

Над брендингом долго не раздумывали и назвались «Очень стильным ковром». Матвиенко завела аккаунт в TikTok и выкладывала туда первые ковры, которые делала для знакомых.

Ролики собирали миллионы просмотров и принесли первые заказы. Сейчас у аккаунта custom_rugs в TikTok больше 390 тысяч подписчиков. Мастер отключила все способы связи в TikTok и оставила ссылку на профиль в Instagram с 300 подписчиками, который создавала под продажу шопперов.

Осеню 2021 года на странице больше 30 тысяч подписчиков и через неё проходит вся работа с клиентами.

Начинали мы так: сделали пробный ковёр — он получился косячный, просто ужасный, но мы всё равно сняли про него TikTok. Пока монтировали, сделали ещё парочку, которые получились уже лучше. Мы делали их для друзей почти за себестоимость. Тем временем залетел наш TikTok с первым ковром — там больше миллиона просмотров. Это тот случай, когда всю жизнь ждёшь момента, чтобы влететь куда-то на первой волне. Мы продолжали делать ковры и параллельно получали заказы. Поначалу ставили невысокие цены — 5-7 тысяч рублей — и регулярно показывали работы в соцсетях. На них повышался спрос, мы становились опытнее и поднимали ценник. Мы по-прежнему ищем идеал и каждый месяц замечаем, что работы становятся качественнее. Алексей Токарев

Все ковры мастера изготавливают по индивидуальному дизайну: заказчик присылает изображение, которое они адаптируют под технику тафтинга в графическом редакторе. Потом рисунок переносят на ткань с помощью проектора и обводят изображение по контуру маркером.

Затем рисунок на ткани плотно простёгивают нитями с помощью пистолета, вырезают его из ткани-основы, промазывают ворс с обратной стороны клеем и сажают на него ткань-задник. После этого лицевую сторону ковра вручную подстригают, прочёсывают и пылесосят.

На странице в Instagram мастера пишут, что вернут ковры на стены — они смотрятся как картины. Но их также можно постелить на полу или на лестнице. Чаще всего у пары заказывают ковры с героями аниме, фильмов или игр.

Эльвира Матвиенко и Алексей Токарев

Что нужно для создания ковра

В США на волне популярности тафтинга появился интернет-магазин, где продаётся всё для создания ковров. В России не выпускают специальных материалов для тафтинга, поэтому Токарев с Матвиенко покупали и тестировали разную ткань и пряжу. Половина материалов оказалась непригодной, и её выбросили.

Нитки мастера закупают под заказ в магазинах для рукоделия. Брать пряжу оптом нет смысла. Для каждого ковра нужно несколько цветов, а собрать большую палитру шерстяной пряжи — слишком дорого, объясняет Токарев.

Начинающим мастерам основатели «Очень стильного ковра» советуют сначала потренироваться на недорогих акриловых материалах.

Мы как и многие начинали с акрила. Но на практике поняли, что это непрочная пряжа: он скатывается в комочки, если по ковру провести рукой, и линяет. Шерсть — надёжный, но нестабильный материал. Нужно подбирать бренды, которые подходят под твою технику забивания. Мы выбираем смесь шерсти и акрила по 200-300 рублей за моток. Будет неловко, если ковёр за 50-100 тысяч рублей, развалится через пару месяцев. Мы изначально не рассчитывали построить на тафтинге бизнес и просто хотели заниматься творчеством, развиваться как мастера и зарабатывать скорее не на количестве, а на качестве и сложности работ. Алексей Токарев

Мастера закупают в основном отечественные материалы. Они берут хлопковую ткань с крупными волокнами на петербургском производстве, которое выпускает её со времён СССР.

Токарев договорился с руководством фабрики, чтобы там перенастроили оборудование под выпуск полотна до 1,5 м в ширину. Для больших ковров он заказывает ткань в Китае шириной до 9 м.

Тафтинг-ганы — пистолеты для изготовления ковров — тоже получает напрямую с китайского производства и перепродаёт. Стартовый набор для двух-трёх ковров — рама, ткань на задник, пистолет, пряжа, клей и проектор — обойдётся примерно в 30 тысяч рублей .

Тафтинг-ган — 16,5 тысяч рублей.

Проектор с хорошей цветопередачей — от 10 тысяч.

Ножницы для стрижки — 2000-3000 рублей.

Самодельная рама — около 1000 рублей.

Клей — 400 рублей.

Ткань-основа — 300-400 рублей за 1 м.

Ткань-мешковина на задник — от 150 рублей за 1 м.

Акриловая пряжа — 1000 рублей на 1 м². Пряжа из шерсти с акрилом — около 5-6 тысяч рублей на 1 м².

Ткань должна быть надёжной, а раму для тафтинга можно собрать из длинных деревянных брусков, саморезов и крючков которые продаются в строительных магазинах.

Пистолет, пряжа и ткань для создания ковров

Для пробы сил можно обойтись проектором за 3000 рублей с AliExpress и там же купить пистолет. Но для заработка на коврах лучше переплатить и приобрести надёжное оборудование, считают предприниматели.

Мы долго стригли ковры ножницами, как парикмахер стрижёт человека. У нас был ковёр-круг два метра в диаметре — я три дня стриг его ножницами без остановки. Ворс достаточно плотный, и не даёт ножницам проваливаться. Глубже определённого уровня резануть не получится. А если миллиметр-полмиллиметра разница между ворсинками — это не особо видно. Но через пару месяцев мы купили специальную машинку для стрижки ковров за 60 тысяч рублей. С ней процесс пошёл гораздо быстрее. Алексей Токарев

По запросу «Очень стильный ковёр» обрабатывает края ковра оверлоком — это стоит около 1000 рублей. Эти деньги уходят на дорогу в пригород к мастеру и его работу. Эту услугу редко запрашивают, поэтому предприниматели не планируют покупать оверлок за 120 тысяч рублей.

Через неделю тренировок можно научиться делать ковры, которые не стыдно подарить друзьям, а спустя месяц — выставлять их на продажу, говорит Токарев.

Одновременно с тренировками нужно смотреть мастер-классы или учиться у опытного мастера. Конкуренты «Очень стильного ковра» уже продают обучение, а им пока не хватает на это времени.

Сколько можно заработать на коврах

Спустя год работы основатели «Очень стильного ковра» берут за 1 м² ковра в среднем 15-20 тысяч рублей . Обычно у них заказывают ковры от 1 м² до 1,5 м².

На пряжу для 1 м² ковра уходит 5-6 тысяч рублей, а на трёхметровый ковёр может уйти 13-15 тысяч. Мастера не ведут учёт расходников, потому что закупают пряжу штучно под каждый заказ на деньги заказчика. Перерасход ниток есть, но его проще не учитывать, говорит Токарев.

Ковёр на лестницу для художницы

Ткань для ковров у мастеров всегда есть в наличии. Они заказывают её оптом на производстве и продают мастерам по 310 рублей за 1 м при покупке от 11 м. Каждый месяц они закупают несколько рулонов примерно на 100 тысяч рублей.

Точную цену ковра мастера назначают после обсуждения дизайна и согласования эскиза. Перед началом работы заказчик должен внести предоплату 50% , на которую мастера покупают пряжу, клей и другие расходники. Оставшаяся сумма — их выручка.

Цена ковра зависит не только от его размера, но и от сложности дизайна: небольшие ковры со сложным рисунком и мелкими деталями могут занять больше времени, чем трёхметровые ковры с простым рисунком.

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Например, круглый ковёр радиусом 1 м с простым дизайном мастера забивают за день и ещё столько же нужно на его стрижку, проклейку и просушку. Больше времени занимает согласование эскиза и подбор пряжи, за которой приходится ездить по всему городу.

Мастера отказывают заказчикам, которые просят сделать ковры с портретами по фотографии. Обычно они предлагают создать дизайн по аватару человека на iPhone или Facebook либо заказать у иллюстраторов портрет в стилистике мультфильма.

Как правило, люди не готовы платить большие деньги за ковры. А если и готовы, то подходят к этому очень осознанно. Многие видят, что можно сделать коврик по своему дизайну, и просят сделать надпись «Любимой маме» с её портретом или свою заставку на телефоне. Я не трачу время на объяснения, что это будет смотреться колхозно, просто называю цену. Обычно после этого неосознанные заказчики отсеиваются. Алексей Токарев

Самый дорогой ковёр за 40 тысяч рублей диаметром 2 м для TikTok-хауса

У «Очень стильного ковра» уже появились постоянные клиенты, которые заказывали ковры трижды, а один заказчик купил четыре ковра за раз. Пара получает от 100 до 150 тысяч рублей прибыли в месяц .

Около 60% суммы приносит продажа ковров. С каждой сделки мастера платили 4-6% налога на профессиональную деятельность по режиму для самозанятых. Около 40% прибыли приходится на ткани и пистолеты для тафтинга, которые они продают через ИП знакомых.

До весны 2021 года Токарев параллельно занимался ремонтом и перепродажей машин, а теперь полностью погрузился в работу с клиентами и подрядчиками «Очень стильного ковра». Летом пара арендовала мастерскую площадью около 20 м² за 10 тысяч рублей и стала искать помощников.

Мы долго работали дома: был страх не окупиться или меньше зарабатывать, потому что придётся платить за студию. Но со временем мы поняли, что психологически тяжело, когда нет смены работы и дома, ты просто просыпаешься на рабочем месте и работаешь там же, где и спишь. Гораздо быстрее наступает выгорание. Хотя казалось бы — хобби, и от чего можно уставать, делая коврики. Мы работаем с утра до 23 часов, и даже студия не очень помогает переключиться. Тяжело находиться всё время вместе, при этом быть дома друг с другом парой, а на работе — коллегами. Я легко переключаюсь, а Эля почти всегда работает. Только когда спит, она не думает об этом. Но благодаря своему делу мы хотя бы можем себе позволить чаще бывать в отпуске. Алексей Токарев

Как привлекли клиентов и крупные бренды

Большинство заказчиков узнали об «Очень стильном ковре» из TikTok. Мастера консультировались с другом-таргетологом и поняли, что тратить деньги на рекламу пока не целесообразно.

Вместо этого они пробовали делать коллаборации с брендами. Мастера предлагали разным компаниям сделать брендированный ковёр: те соглашались, но брали время придумать что-то креативное и пропадали.

Потом нас заметили Puma Russia и бренд спортивного питания, который снимал рекламу с клубом «Локомотив». Мы сделали для них ковры с логотипами. Одни оплатили работу на общих условиях и разместили наш ковёр у себя в соцсетях, с другими мы договорились только на оплату расходников. Конечно, приток аудитории не такой, как с 3 млн просмотров в TikTok, но коллаборации дают более качественную аудиторию, которая делает больше интересных заказов. Ещё мы поняли, что бессмысленно делать ковры в обмен на рекламу у блогеров. Мы выполнили заказ в обмен на упоминание для интересного нам инфлюенсера, но это принесло меньше заказов, чем наш авторский контент. Нам часто пишут блогеры-миллионники из TikTok и строят свои предложения так будто открывают дверь с ноги, а мы должны им обрадоваться и сделать всё бесплатно. Алексей Токарев

Эльвира Матвиенко делает ковёр для Puma Russia

Планы по развитию проекта

Основателям «Очень стильного ковра» интересны не столько рекламное, сколько творческое сотрудничество с художниками и дизайнерами. Они хотят сформировать тафтинг-сообщество, чтобы о нём узнало больше людей. С некоторыми единомышленниками они уже познакомились и вместе работают в соцсетях.

Мы продаём ткань и заказываем для других мастеров пистолеты для развития индустрии. Стараться откусить самый большой кусок пирога, пока этот пузырь не лопнет, и потом менять сферу деятельности — это глупо. Гораздо интереснее укреплять её, чтобы все росли и была конкуренция — это двигатель прогресса. Конечно, не со всеми получается сотрудничать. Часто нам пишут ребята, которые хотят дистанционно выполнять наши заказы, но мы пока отказываем им. Непонятно, как контролировать их работу. По видеосвязи? Это не сэкономит нам время, но даст лишний повод волноваться. Кстати, у нас Казахстан — это мекка юных бизнесменов. Оттуда много молодых людей пишет: «Напишите нам бизнес-план, мы сходим, получим от нашего правительства грант и будем ковры делать как вы». Они наивно просят разложить им бизнес по полочкам. Алексей Токарев

Главная цель команды — обучить мастеров: в октябре 2021 года у «Очень стильного ковра» была очередь из 40 заказов. Предприниматели привлекли подписчиков, которые сами захотели с ними поработать.

Один ученик уже сам забивает рисунок пряжей и получает сдельную оплату — 3000-4000 рублей за 1 м² в зависимости от сложности эскиза. С его помощью предприниматели стали делать около 10 ковров в месяц и возобновили приём заказов, который хотели остановить до 2022 года.

Основатели мастерской хотят переключиться на организационную работу и перейти от ремесла к бизнесу. Они занимаются оформлением ИП, чтобы облегчить расчёты с поставщиками и трудоустроить работников.