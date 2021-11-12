«Тот случай, когда попал в первую волну»: пара из Петербурга научилась делать ковры по TikTok и продаёт их Статьи редакции
Мастерская «Очень стильный ковёр» за год набрала 390 тысяч подписчиков в TikTok получила заказ от Puma Russia и бренда спортивного питания. Ковры приносят её основателям до 150 тысяч рублей прибыли в месяц.
Алексей Токарев с Эльвирой Матвиенко в 2020 году вместе переехали в Петербург. Он хотел заниматься ремонтом и перепродажей автомобилей, а она — шить шопперы и продавать их через Instagram. Пандемия нарушила планы, и пара занялась скупкой и ремонтом велосипедов.
Осенью того же года они увидели в TikTok американку, которая делает ковры своими руками, и тоже захотели попробовать. Они выложили первую работу в TikTok, и ролик набрал больше миллиона просмотров.
Подписчики стали заказывать у них ковры с любимыми персонажами, а бренды — свои логотипы. Спустя год мастера уже не справляются с потоком заказов вдвоём.
Летом 2021 года они арендовали мастерскую, наняли сотрудников и открывают ИП.
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Попытки начать своё дело
Эльвира Матвиенко и Алексей Токарев вместе переехали в Санкт-Петербург из Кирова зимой 2020 года. Они арендовали и оплатили жильё на несколько месяцев вперёд. Токарев купил Audi и ремонтировал его для перепродажи.
Когда машина была готова, началась пандемия, и покупателей долго не удавалось найти — люди боялись тратить деньги.
Эльвира Матвиенко не работала и помогала молодому человеку продавать велосипеды. В Кирове она начала шить сумки-шопперы для продажи через Instagram и планировала продолжать это дело в Петербурге.
Первые ковры и попадание в тренды TikTok
Осенью 2020 года Матвиенко наткнулась в американском TikTok на ролик девушки, которая сделала декоративный ковёр своими руками. Эльвира показала ролик Алексею, и оба загорелись идеей делать ковры на продажу.
Они сразу начали искать мастер-классы, но в рунете ничего не нашли. Оказалось, тафтинг — техника создания ковра на тканевом холсте, который простёгивают пряжей с помощью специального пистолета — ещё не набрала популярность в России.
Техника известна давно, но в США интерес к ней вырос на фоне самоизоляции и развития TikTok. Пара начала учиться по американским сайтам и нашла пистолет для тафтинга на «Авито».
Над брендингом долго не раздумывали и назвались «Очень стильным ковром». Матвиенко завела аккаунт в TikTok и выкладывала туда первые ковры, которые делала для знакомых.
Ролики собирали миллионы просмотров и принесли первые заказы. Сейчас у аккаунта custom_rugs в TikTok больше 390 тысяч подписчиков. Мастер отключила все способы связи в TikTok и оставила ссылку на профиль в Instagram с 300 подписчиками, который создавала под продажу шопперов.
Осеню 2021 года на странице больше 30 тысяч подписчиков и через неё проходит вся работа с клиентами.
Все ковры мастера изготавливают по индивидуальному дизайну: заказчик присылает изображение, которое они адаптируют под технику тафтинга в графическом редакторе. Потом рисунок переносят на ткань с помощью проектора и обводят изображение по контуру маркером.
Затем рисунок на ткани плотно простёгивают нитями с помощью пистолета, вырезают его из ткани-основы, промазывают ворс с обратной стороны клеем и сажают на него ткань-задник. После этого лицевую сторону ковра вручную подстригают, прочёсывают и пылесосят.
На странице в Instagram мастера пишут, что вернут ковры на стены — они смотрятся как картины. Но их также можно постелить на полу или на лестнице. Чаще всего у пары заказывают ковры с героями аниме, фильмов или игр.
Что нужно для создания ковра
В США на волне популярности тафтинга появился интернет-магазин, где продаётся всё для создания ковров. В России не выпускают специальных материалов для тафтинга, поэтому Токарев с Матвиенко покупали и тестировали разную ткань и пряжу. Половина материалов оказалась непригодной, и её выбросили.
Нитки мастера закупают под заказ в магазинах для рукоделия. Брать пряжу оптом нет смысла. Для каждого ковра нужно несколько цветов, а собрать большую палитру шерстяной пряжи — слишком дорого, объясняет Токарев.
Начинающим мастерам основатели «Очень стильного ковра» советуют сначала потренироваться на недорогих акриловых материалах.
Мастера закупают в основном отечественные материалы. Они берут хлопковую ткань с крупными волокнами на петербургском производстве, которое выпускает её со времён СССР.
Токарев договорился с руководством фабрики, чтобы там перенастроили оборудование под выпуск полотна до 1,5 м в ширину. Для больших ковров он заказывает ткань в Китае шириной до 9 м.
Тафтинг-ганы — пистолеты для изготовления ковров — тоже получает напрямую с китайского производства и перепродаёт. Стартовый набор для двух-трёх ковров — рама, ткань на задник, пистолет, пряжа, клей и проектор — обойдётся примерно в 30 тысяч рублей.
- Тафтинг-ган — 16,5 тысяч рублей.
- Проектор с хорошей цветопередачей — от 10 тысяч.
- Ножницы для стрижки — 2000-3000 рублей.
- Самодельная рама — около 1000 рублей.
- Клей — 400 рублей.
- Ткань-основа — 300-400 рублей за 1 м.
- Ткань-мешковина на задник — от 150 рублей за 1 м.
- Акриловая пряжа — 1000 рублей на 1 м². Пряжа из шерсти с акрилом — около 5-6 тысяч рублей на 1 м².
Ткань должна быть надёжной, а раму для тафтинга можно собрать из длинных деревянных брусков, саморезов и крючков которые продаются в строительных магазинах.
Для пробы сил можно обойтись проектором за 3000 рублей с AliExpress и там же купить пистолет. Но для заработка на коврах лучше переплатить и приобрести надёжное оборудование, считают предприниматели.
По запросу «Очень стильный ковёр» обрабатывает края ковра оверлоком — это стоит около 1000 рублей. Эти деньги уходят на дорогу в пригород к мастеру и его работу. Эту услугу редко запрашивают, поэтому предприниматели не планируют покупать оверлок за 120 тысяч рублей.
Через неделю тренировок можно научиться делать ковры, которые не стыдно подарить друзьям, а спустя месяц — выставлять их на продажу, говорит Токарев.
Одновременно с тренировками нужно смотреть мастер-классы или учиться у опытного мастера. Конкуренты «Очень стильного ковра» уже продают обучение, а им пока не хватает на это времени.
Сколько можно заработать на коврах
Спустя год работы основатели «Очень стильного ковра» берут за 1 м² ковра в среднем 15-20 тысяч рублей. Обычно у них заказывают ковры от 1 м² до 1,5 м².
На пряжу для 1 м² ковра уходит 5-6 тысяч рублей, а на трёхметровый ковёр может уйти 13-15 тысяч. Мастера не ведут учёт расходников, потому что закупают пряжу штучно под каждый заказ на деньги заказчика. Перерасход ниток есть, но его проще не учитывать, говорит Токарев.
Ткань для ковров у мастеров всегда есть в наличии. Они заказывают её оптом на производстве и продают мастерам по 310 рублей за 1 м при покупке от 11 м. Каждый месяц они закупают несколько рулонов примерно на 100 тысяч рублей.
Точную цену ковра мастера назначают после обсуждения дизайна и согласования эскиза. Перед началом работы заказчик должен внести предоплату 50%, на которую мастера покупают пряжу, клей и другие расходники. Оставшаяся сумма — их выручка.
Цена ковра зависит не только от его размера, но и от сложности дизайна: небольшие ковры со сложным рисунком и мелкими деталями могут занять больше времени, чем трёхметровые ковры с простым рисунком.
Например, круглый ковёр радиусом 1 м с простым дизайном мастера забивают за день и ещё столько же нужно на его стрижку, проклейку и просушку. Больше времени занимает согласование эскиза и подбор пряжи, за которой приходится ездить по всему городу.
Мастера отказывают заказчикам, которые просят сделать ковры с портретами по фотографии. Обычно они предлагают создать дизайн по аватару человека на iPhone или Facebook либо заказать у иллюстраторов портрет в стилистике мультфильма.
У «Очень стильного ковра» уже появились постоянные клиенты, которые заказывали ковры трижды, а один заказчик купил четыре ковра за раз. Пара получает от 100 до 150 тысяч рублей прибыли в месяц.
Около 60% суммы приносит продажа ковров. С каждой сделки мастера платили 4-6% налога на профессиональную деятельность по режиму для самозанятых. Около 40% прибыли приходится на ткани и пистолеты для тафтинга, которые они продают через ИП знакомых.
До весны 2021 года Токарев параллельно занимался ремонтом и перепродажей машин, а теперь полностью погрузился в работу с клиентами и подрядчиками «Очень стильного ковра». Летом пара арендовала мастерскую площадью около 20 м² за 10 тысяч рублей и стала искать помощников.
Как привлекли клиентов и крупные бренды
Большинство заказчиков узнали об «Очень стильном ковре» из TikTok. Мастера консультировались с другом-таргетологом и поняли, что тратить деньги на рекламу пока не целесообразно.
Вместо этого они пробовали делать коллаборации с брендами. Мастера предлагали разным компаниям сделать брендированный ковёр: те соглашались, но брали время придумать что-то креативное и пропадали.
Планы по развитию проекта
Основателям «Очень стильного ковра» интересны не столько рекламное, сколько творческое сотрудничество с художниками и дизайнерами. Они хотят сформировать тафтинг-сообщество, чтобы о нём узнало больше людей. С некоторыми единомышленниками они уже познакомились и вместе работают в соцсетях.
Главная цель команды — обучить мастеров: в октябре 2021 года у «Очень стильного ковра» была очередь из 40 заказов. Предприниматели привлекли подписчиков, которые сами захотели с ними поработать.
Один ученик уже сам забивает рисунок пряжей и получает сдельную оплату — 3000-4000 рублей за 1 м² в зависимости от сложности эскиза. С его помощью предприниматели стали делать около 10 ковров в месяц и возобновили приём заказов, который хотели остановить до 2022 года.
Основатели мастерской хотят переключиться на организационную работу и перейти от ремесла к бизнесу. Они занимаются оформлением ИП, чтобы облегчить расчёты с поставщиками и трудоустроить работников.
В дальнейшем они собираются продавать готовые изделия по эскизам, которые будут делать привлечённые художники и дизайнеры. Также предприниматели хотят вырастить самостоятельных мастеров, которые будут выполнять заказы в кооперации с ними.
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