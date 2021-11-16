Илон Маск обещал выделить $6 млрд на борьбу с голодом, если увидит план по решению проблемы — ООН его опубликовала Статьи редакции
Миллиардер пока не ответил на обращение.
В октябре исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли в интервью CNN сказал, что 2% состояния Илона Маска (около $6 млрд) хватило бы, чтобы спасти от голода 42 млн человек.
В ответ Илон Маск написал в Twitter, что если ООН опишет, как эти деньги решат проблему, то он продаст акции Tesla и даст $6 млрд.
15 ноября ВПП выпустила «разовое обращение к миллиардерам», где расписала программу на $6,6 млрд.
Из этих денег $3,5 млрд — траты на продукты и доставку по воздуху, земле и воде, зарплаты водителей и сопровождающих в зоне военных конфликтов. $2 млрд — это денежные или продовольственные купоны для нуждающихся, они помогут поддержать местную экономику.
$700 млн — расходы на разработку программ распределения еды и ваучеров в 43 странах. $400 млн — административные расходы на координацию снабжения, контракты на доставку, мониторинг и анализ ситуации в мире.
1) собираешь охулиард денег с сочувствующих и иже с ними на борьбу с голодом
2) покупаешь на это бабло у американских фермеров еды
3) везешь еду в Африку американскими компаниями
4) раздаешь еду голожопым неграм.
Итого.
Жертвователь - доволен.
Фермер - доволен.
Голожопый негр - тоже доволен, ведь жрачка валится с неба и работать не надо.
Повторить.
Нет, не утрируйте.
Я не знаю точного рецепта, как победить голод (иначе бы уже церковь имени Я не скажу... воздвигнули), но это точно не раздача вертолетной еды.
Субсидии на покупку, блять, тяпки чтоль или лейки - уже хорошо.
Не получится ничего, если нет мотивации. Это примерно как с выпускниками детдомов - 18 лет все давали, кормили, поили, добрые меценаты игрушки носили, а вот 18 - и хуй на рыло, иди во взрослый мир.
Здравствуйте, я умираю от голода из-за засухи, дайте, пожалуйста бутылку воды и корочку хлеба
Да, конечно, вижу, что вас жизнь побила, да и лет вам всего 8. Покушай и отдохни, сынок, все будет хорошо.
Здравствуйте, я умираю от голода из-за засухи, дайте, пожалуйста бутылку воды и корочку хлеба
Тебе всего лишь 13, скоро сможешь выполнять какую-никакую неквалифицированную работу, чтобы не умереть с голода. А пока поешь и поспи.
Здравствуйте, я умираю от голода из-за засухи, дайте, пожалуйста бутылку воды и корочку хлеба
Тебе уже 35? И всего 12 детей? И ты так не нашёл способа найти себе краюху хлеба и воды?
А пошёл-ка ты нахуй такой
Собственно, если вы не тролль а просто заблуждаетесь, то попробую объяснить. До революции, например, в бедных крестьянских семьях тоже было дофига детей, а у знати обычно меньше. И это легко объяснялось.
Вот в вашем примере: 12 детей у негра, вы говорите, но на самом деле их было ещё больше, штук 20. 8 просто умерли уже. А оставшиеся 12, например, ищут воду или возделывают землю в 12-и разных местах. И только двоим из 12-и удаётся найти воду/вырастить еду. Её потом делят на всю семью. И их соседи, где, жена, например, всего 5 детей смогла родить, умерли в прошлом году: число статистически им реже удавалось воду найти на всех.
И я не утверждаю, что все африканцы — невинные ангелочки, которых надо защищать и лелеять. Лишь говорю, что проблема сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Я не тролль, мне эта тема и вправду интересна -)
Я тоже не утверждаю, что все африканцы - бездельники (в начальном посте гипербола, конечно), но сам факт раздачи еды является демотивирующим фактором. Ну зачем мне рожать 20 детей, 15 из которых умрут, если еду все равно привезут?
Хочешь помочь? Да ради бога - привези еды, привези тяпку /лейку /волоискатель и научи. Тогда и не надо будет 20 детей рожать -)
PS. И проблема, действительно, очень сложная, поэтому я нисколько не претендую на истинность, лишь делаю свои предложения, как по моему мнению, можно было бы поступить. В начальном посте я просто описал, как оно обстоит сейчас
Нет, я не это имел ввиду, когда говорил, что "работать не надо".
Работы нет, потому что в случае, когда тебе просто так привозят еды, зачем работать - то вообще?
Ведь рабочие места создаёт тот, кто тоже хочет повысить свой уровень жизни.
Я просто считаю, что такой вот способ "помощи" - это медвежья услуга.
Тут как с детьми и домашним заданием, например.
Даёшь ручку, задание и сам давай, с песней и вперёд.
Не получается - попроси помощи, разберёмся.
Но делать домашку вместо ребёнка - разве это полезно ребёнку?
Я могу пизже всех в классе нарисовать треугольники и считать шарики, козырять этим в родительских чатиках, чесать свое ЭГО, но разве это полезно ребёнку? ред.
Тут есть один психологический момент, который надо учитывать.
Те люди не считают, что у них есть проблема с водой и хлебом!!!
Это тебе кажется, что у них есть такие проблемы.
Потому что ты смотришь со своей точки зрения. Со своей планки.
У каждого отдельного человека есть психологическая планка. Некий уровень комфорта. И человек стремится быть на этом уровне.
Богатый человек считает, что ты живёшь бедно и не понимает, почему ты не стремишься к богатству. Как ты вообще можешь так жить?!
Ты смотришь на бомжа и не понимаешь, почему он так живёт! Почему он не устраивается на работу?!
Вообще непонятно!!!
А ответ прост!! Ему так удобно! Это его уровень комфорта.
Ты можешь дать бомжу еды! Или денег на эту еду!
Он поблагодарит тебя за подачку. Съест! И не попытается ничего изменить в своей жизни.
А попробуй сам ему помочь перестать быть бомжом! Найди ему работу, помоги найти жильё, отмой его.
Он так жить не сможет! Он вернётся на свой уровень и ты его опять найдёшь на улице.
Такие подачки бесполезны.
Дай человеку из среднего класса миллионы, и он спустит их на всякий мусор и через время, вернётся на свой уровень комфорта!
Сомневаюсь что его устроит метод борьбы с голодом. Многие кто голодает не в странах с военными конфликтами, сидят без работы.
Имхо.Создание социальной среды является ключевым элементом на борьбе с голодом, создание рабочих мест в продовольственном секторе по крайней мере.
А так дыру можно сколько угодно затыкать покупая продукты для голодных, но дыра так и будет увеличиваться в маштабе с ростом нищеты и безработицы.
Из этих денег $3,5 млрд — траты на продукты и доставку по воздуху, земле и воде, зарплаты водителей и сопровождающих в зоне военных конфликтов. $2 млрд — это денежные или продовольственные купоны для нуждающихся, они помогут поддержать местную экономику.
Стоп. Решить проблему голода не означает дать еду и деньги. Т.к продукты и деньги кончатся и все по новой. Решить проблему голода - это дать способ получать еду. Условно вместо рыбы, дать удочку и научить ловить рыбу.
Собственно план WFP никак не решает проблему голода, он про "рыбу", а Маск написал про "удочку". Это значит что не выполнено условие Маска. ред.
Я, конечно, не эксперт, но не думаю, что это так работает :)
Что будут кушать рыбы? Вода будет испаряться, кто будет подвозить водичку? Кто будет подвозить еду рыбам?
И ещё много подводных камней, о которых мы даже не догадываемся, т.к. не являемся экспертами. Если бы это так работало, думаю, проблему с голодом была бы уже решена.
Проще уж людей переместить тогда ближе к воде, чем каждый раз развозить столько ресурсов.
Я постарался как мог. )) Я тоже не эксперт. Но Китай например справился с голодом. Значит и Африка может.
У них же другая проблема, там менталитет - пожирать людей. Олигархи и правители тупо каннибалы. А "чужого правителя" народ просто не примет. Это нужно везти цивилизацию и христианские ценности в первую очередь.
Илон Маск обещал выделить деньги на борьбу с голодом, те на решение проблемы, а не на консервацию вопроса голода и как следствие увеличение бюджетов и количества полезных идиотов и бездельников из ООН и прочих чаще всего бесполезных и вредных международных организаций, которые импотентны в решении реальных задач и могут только жрать гранты и бюджеты и усугублять проблемы.
Это серьёзная проблема, мой мир изменился - когда я узнал, что каждые 10 секунд от голода умирает ребёнок.. Здесь можно взглянуть на цифры: https://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/how-many-people-die-from-hunger-each-year/story
США выплачивают своим гражданам по 1-2000 долларов в месяц на время пандемии. Комментаторы ВЦ ооо даа помощь так нужна сейчас, вот в Рашке плохо никаких денег не дают. Эти деньги раздувают рынок акций (оказывается далеко не все американцы голодали а просто копили деньги) и делают Маска миллиардером номер 1.
ООН набрасывает в твитер что люди голодают изза пандемии и нужна помощь Маск мог бы и поделиться. Маск откликается что бы набрать баллов на публике, проводит голосование. И готовится дать заднюю выставляя кучу условий.
Комментаторы ВЦ: да нефига неграм в Африке где война и беспорядки денег давать негры не работают хотят нашего Маска нахлобучить на бабки.
Теперь у меня два вопроса зачем Маск проводит опрос когда может не публично узнать про программы помощи от голода.
Второй почему американцу во время пандемии можно дать денег на еду и покупку акций на бирже, а Негру в африке и прочих странах нельзя?
Если разделить 6 млрд долларов на запрашиваемое количество людей 43 млн то это 140 долларов на человека. И это разовая просьба, для постоянной помощи есть другие программы. Но американцам по 2000 в месяц можно отстегивать и пусть америкосы сидят не работают, а вот бедолаги в Африке на помощь рассчитывать не должны.
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