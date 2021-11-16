Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":8503,"title":"\u0427\u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0443\u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u0432 \u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u00ab\u0443\u043c\u043d\u0443\u044e \u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u0443\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=8503&url=https:\/\/vc.ru\/yandex\/314205-po-osennemu-peterburgu-s-umnoy-kameroy&placeBit=1&hash=a33f212f748a32aaf20ec34880913994717f57851eaee3bfcd5af89995c9d2bf","isPaidAndBannersEnabled":false}
Офлайн
Маша Цепелева

Илон Маск обещал выделить $6 млрд на борьбу с голодом, если увидит план по решению проблемы — ООН его опубликовала Статьи редакции

Миллиардер пока не ответил на обращение.

100 100 комментариев
4914 просмотров

В октябре исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли в интервью CNN сказал, что 2% состояния Илона Маска (около $6 млрд) хватило бы, чтобы спасти от голода 42 млн человек.

В ответ Илон Маск написал в Twitter, что если ООН опишет, как эти деньги решат проблему, то он продаст акции Tesla и даст $6 млрд.

Elon Musk @elonmusk
@DrEliDavid If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.
Если ВПП сможет точно описать в этой ветке Twitter, как $6 млрд решат проблему голода в мире, я продам акции Tesla прямо сейчас и сделаю это.
Elon Musk @elonmusk
@DrEliDavid But it must be open source accounting, so the public sees precisely how the money is spent.
Но это должен быть открытый бухгалтерский учет, чтобы общественность точно видела, как расходуются деньги.

15 ноября ВПП выпустила «разовое обращение к миллиардерам», где расписала программу на $6,6 млрд.

David Beasley @WFPChief
This hunger crisis is urgent, unprecedented, AND avoidable. @elonmusk, you asked for a clear plan & open books. Here it is! We're ready to talk with you - and anyone else - who is serious about saving lives. The ask is $6.6B to avert famine in 2022: https://www.wfp.org/appeal-billionaires-famine
Этот голодный кризис — беспрецедентный. Его можно избежать. @elonmusk, вы просили четкий план и открытые счета. Вот! Мы готовы поговорить с вами, и с кем угодно, кто серьезно относится к спасению жизней. Требуется $6,6 млрд на предотвращение голода в 2022 году.

Из этих денег $3,5 млрд — траты на продукты и доставку по воздуху, земле и воде, зарплаты водителей и сопровождающих в зоне военных конфликтов. $2 млрд — это денежные или продовольственные купоны для нуждающихся, они помогут поддержать местную экономику.

$700 млн — расходы на разработку программ распределения еды и ваучеров в 43 странах. $400 млн — административные расходы на координацию снабжения, контракты на доставку, мониторинг и анализ ситуации в мире.

  • В июле ООН указывала, что проблема голода в мире усугубилась из-за пандемии Covid-19, начался дефицит продуктов на мировых рынках.
  • По данным ВПП на начало ноября, на грани голодной смерти находятся 45 млн человек в 43 странах. В начале 2021 года — 42 млн, в 2019 года — 27 млн.

#новость #илонмаск

100 100 комментариев
15
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
100 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Andrew Sirchenko

Зучит как издевательство. Никаких решений нет - одноразовый распил доставки еды и все.

Ответить
55
Владислав Егоров

Ага, я думал там гидропонные фермы захуярят, продвинутые оросительные системы, аграриев завезут, помощь знаниями и технологиями местным фермерам. А они просто швырнуть едой на несколько миллиардов хотят, ебать решение шедевральное, ниче не скажешь

Ответить
41
Andrew Sirchenko

Причем у брата Илона, Кимбала все проекты с едой связаны - гидропоника, агратек в городе и тп. Это сколько же можно было создать и рабочих мест и еды просто организовав вокруг этого хоть что-то похожее на долгосрочное решение.

Ответить
7
Владислав Егоров

Ну вот, ща братан предложит, Илон вложит, а так как проект на благое дело обойдется без налогов или с гос поддержкой какой

Ответить
4
Михаил Стерлин

Ему не привыкать с распилом ZEV баллов-то.

Ответить
0
Агнец невинный

как в известной библейской притче только наоборот. не дать невод рыбакам а раздать голодным рыбакам еды на неделю.

Ответить
3
Михаил Стерлин

Это тот самый фокус, который первый мир проделывает с прочими со времен....да всегда проделывает.

Ответить
0
ИгорьOK

Илон, ну а что ты от них ожидал увидеть?

Ответить
1
Алексей Петухов

Умеют делать красиво

Ответить
1
BigWho

Если кто-то знает, как за 6 млрд навсегда решить проблему прокорма 42 млн людей в 43 странах, в т.ч. охваченных боевыми действиями, анархией и прочим "весельем", Нобелевка для него маловатого калибра премиюшка будет...

Ответить
3
Louis Cyphre

Ты не уловил суть перформанса:
1. ООН привлекает внимание к Маску
2. Маск привлекает внимание к ООН
3. Profit
4. Голодающие — потрачено

Ответить
3
Юрий Другач

Где-то даде не еды, а купонов, что еще легче в доставке

Ответить
0
Serge Bo

$400 млн — административные расходы.
Отлично они там пилят.

Интересно, не хотели бы они поменять свои новые Toyota Land Cruiser на буханки? Сэкономят и вот они денежки для голодных :))

Ответить
20
Sergey Shlyakhov

Хорошая попытка, УАЗ. Но нет.

Ответить
41
Yan Varskii

Да и вместо водителей на ЗП пусть посадят тех самых волонтеров, которых привлекают со всего мира. По идее Маску лучше собрать команду, которая явит миру свою схему решения данного вопроса, не полагаясь на коррупционные системы. Было бы куда вероятнее...

Ответить
8
Последовательный Женя

Да тех же местных нанять.
Вот, считай, какой - никакой, а уже реальный вклад в местную экономику, пусть и небольшой

Ответить
3
Агнец невинный

так и етсь коммерческий подход может быть на порядок эффективнее

Ответить
1
Антон Штадлер

Крузер выгоднее. Он надёжнее и его остаточная стоимость практически не обнуляется. Так что это плохой пример

Ответить
4
Агнец невинный

наши чинушам и не снилось то как ТАМ пилят, воруют там не меньше, просто экономика больше и всеравно дофига остается

Ответить
–1
Руслан Ніколаєнко

вы немного не правы, воруют там реально меньше и если попался, то можно на 10-300 лет сесть в "казенный дом"

Ответить
1
Агнец невинный

нене ворут прилично, просто более легально. в форме лобизма интересов

Ответить
2
Андрей Васильев

Смысл был в том что 6 ярдов на решение проблемы он готов выделить, но не кормить Африку год за свой Счёт))) оон его не поняла имхо

Ответить
25
Andrei Myagkov

Надо понимать, что оон - это сборище чинуш, озабоченных собственным обогащением и обогащением членов своих семей.
Оон всё поняла и предложила сыграть в лохотрон. Если реально решить проблему, то больше на эту-же тему клянчить бабло не получится.
Теперь посмотрим понял - ли Маск?

Ответить
8
Последовательный Женя

1) собираешь охулиард денег с сочувствующих и иже с ними на борьбу с голодом
2) покупаешь на это бабло у американских фермеров еды
3) везешь еду в Африку американскими компаниями
4) раздаешь еду голожопым неграм.

Итого.
Жертвователь - доволен.
Фермер - доволен.
Голожопый негр - тоже доволен, ведь жрачка валится с неба и работать не надо.

Повторить.

Ответить
17
Руслан Ніколаєнко

кстати сейчас так и делают, как итог негры работать не хотят и только требуют под предлогом "мне нужно кормить моих 14 детей, давай еду белый угнетатель"

Ответить
5
Последовательный Женя

Я про то и говорю -)

Ответить
2
Михаил Иванович

То есть, надо голожопым африканцам откликнуться на многочисленные свободные вакансии и просто пойти с первой зарплаты себе еды купить?

Ответить
2
Последовательный Женя

Нет, не утрируйте.
Я не знаю точного рецепта, как победить голод (иначе бы уже церковь имени Я не скажу... воздвигнули), но это точно не раздача вертолетной еды.
Субсидии на покупку, блять, тяпки чтоль или лейки - уже хорошо.
Не получится ничего, если нет мотивации. Это примерно как с выпускниками детдомов - 18 лет все давали, кормили, поили, добрые меценаты игрушки носили, а вот 18 - и хуй на рыло, иди во взрослый мир.

Ответить
3
Михаил Иванович

— Здравствуйте, я умираю от голода из-за засухи, дайте, пожалуйста бутылку воды и корочку хлеба
— Я не знаю, как победить голод, но хлеб и вода тебе не помогут, вот тебе субсидия на покупку лейки

Ответить
0
Последовательный Женя

Здравствуйте, я умираю от голода из-за засухи, дайте, пожалуйста бутылку воды и корочку хлеба

Да, конечно, вижу, что вас жизнь побила, да и лет вам всего 8. Покушай и отдохни, сынок, все будет хорошо.

Здравствуйте, я умираю от голода из-за засухи, дайте, пожалуйста бутылку воды и корочку хлеба

Тебе всего лишь 13, скоро сможешь выполнять какую-никакую неквалифицированную работу, чтобы не умереть с голода. А пока поешь и поспи.

Здравствуйте, я умираю от голода из-за засухи, дайте, пожалуйста бутылку воды и корочку хлеба

Тебе уже 35? И всего 12 детей? И ты так не нашёл способа найти себе краюху хлеба и воды?
А пошёл-ка ты нахуй такой

Ответить
3
Михаил Иванович

Собственно, если вы не тролль а просто заблуждаетесь, то попробую объяснить. До революции, например, в бедных крестьянских семьях тоже было дофига детей, а у знати обычно меньше. И это легко объяснялось.
Вот в вашем примере: 12 детей у негра, вы говорите, но на самом деле их было ещё больше, штук 20. 8 просто умерли уже. А оставшиеся 12, например, ищут воду или возделывают землю в 12-и разных местах. И только двоим из 12-и удаётся найти воду/вырастить еду. Её потом делят на всю семью. И их соседи, где, жена, например, всего 5 детей смогла родить, умерли в прошлом году: число статистически им реже удавалось воду найти на всех.

И я не утверждаю, что все африканцы — невинные ангелочки, которых надо защищать и лелеять. Лишь говорю, что проблема сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Ответить
4
Последовательный Женя

Я не тролль, мне эта тема и вправду интересна -)
Я тоже не утверждаю, что все африканцы - бездельники (в начальном посте гипербола, конечно), но сам факт раздачи еды является демотивирующим фактором. Ну зачем мне рожать 20 детей, 15 из которых умрут, если еду все равно привезут?

Хочешь помочь? Да ради бога - привези еды, привези тяпку /лейку /волоискатель и научи. Тогда и не надо будет 20 детей рожать -)

PS. И проблема, действительно, очень сложная, поэтому я нисколько не претендую на истинность, лишь делаю свои предложения, как по моему мнению, можно было бы поступить. В начальном посте я просто описал, как оно обстоит сейчас

Ответить
1
Михаил Иванович

Мы опять вернулись к тому, с чего начали: якобы работы и еды полно у них там полно, просто голожопые негры почему-то не откликаются на вакансии ред.

Ответить
1
Последовательный Женя

Нет, я не это имел ввиду, когда говорил, что "работать не надо".

Работы нет, потому что в случае, когда тебе просто так привозят еды, зачем работать - то вообще?
Ведь рабочие места создаёт тот, кто тоже хочет повысить свой уровень жизни.

Я просто считаю, что такой вот способ "помощи" - это медвежья услуга.

Тут как с детьми и домашним заданием, например.
Даёшь ручку, задание и сам давай, с песней и вперёд.
Не получается - попроси помощи, разберёмся.
Но делать домашку вместо ребёнка - разве это полезно ребёнку?
Я могу пизже всех в классе нарисовать треугольники и считать шарики, козырять этим в родительских чатиках, чесать свое ЭГО, но разве это полезно ребёнку? ред.

Ответить
2
ИгорьOK

Тут есть один психологический момент, который надо учитывать.
Те люди не считают, что у них есть проблема с водой и хлебом!!!
Это тебе кажется, что у них есть такие проблемы.
Потому что ты смотришь со своей точки зрения. Со своей планки.
У каждого отдельного человека есть психологическая планка. Некий уровень комфорта. И человек стремится быть на этом уровне.

Богатый человек считает, что ты живёшь бедно и не понимает, почему ты не стремишься к богатству. Как ты вообще можешь так жить?!

Ты смотришь на бомжа и не понимаешь, почему он так живёт! Почему он не устраивается на работу?!
Вообще непонятно!!!
А ответ прост!! Ему так удобно! Это его уровень комфорта.
Ты можешь дать бомжу еды! Или денег на эту еду!
Он поблагодарит тебя за подачку. Съест! И не попытается ничего изменить в своей жизни.
А попробуй сам ему помочь перестать быть бомжом! Найди ему работу, помоги найти жильё, отмой его.
Он так жить не сможет! Он вернётся на свой уровень и ты его опять найдёшь на улице.

Такие подачки бесполезны.
Дай человеку из среднего класса миллионы, и он спустит их на всякий мусор и через время, вернётся на свой уровень комфорта!

Ответить
1
Ян Зовём

Простите, но в контексте беседы, это классическое - человек из Беверли-Хиллз советует человеку в Магадане выйти из зоны комфорта.

Ответить
0
Артем Павлючук

Или научится ее выращивать.

Ответить
2
Михаил Иванович

Ну провести НИОКР на выращивание еды в малопригодных для этого районах — это, мягко говоря, совсем не равно «негры не хотят работать»

Ответить
3
Dmitriy Lobanov

Щас раздербанят)

Ответить
12
Последовательный Женя

Дербанят везде, с той лишь разницей что где-то лярдик из шести попилят, а пять в дело пустят, а где-то шесть попилят, скажут что не хватило, выбьют ещё шесть, из них пять опять попилят, а на лярд кое-как создадут видимость решения проблемы.

Ответить
14
Alexander Kirpichenkov

Сомневаюсь что его устроит метод борьбы с голодом. Многие кто голодает не в странах с военными конфликтами, сидят без работы.

Имхо.Создание социальной среды является ключевым элементом на борьбе с голодом, создание рабочих мест в продовольственном секторе по крайней мере.
А так дыру можно сколько угодно затыкать покупая продукты для голодных, но дыра так и будет увеличиваться в маштабе с ростом нищеты и безработицы.

Ответить
12
Jay Green

хуже. затыкание дыр усугубляет проблему

Ответить
4
H Jenkins

Да, особенно когда одноразово помогают. Ломают всю экономику для местных производителей, а потом бизнес помер и жрать нечего.

Ответить
2
Роман Онищенко

Презики раздавать индийцам и неграм в африке в этом план?

Ответить
8
Dimitri

Этим уже давно индийское правительство занялось. Сейчас у них рост минимальный. ред.

Ответить
4
Kirill Semin

У индЕйцев - действительно минимальный рост

Ответить
2
Юрий Другач

Это, кстати, более системный подход, чем временное затыкание дыр

Ответить
1
Илья Волочков

Как это решит проблему в долгосрочной перспективе? Накормить разово или в течение определённого промежутка времени может и можно, а потом что? Опять выделять 6 миллиардов долларов?

Ответить
6
Serge Bo

Это помощь-голодающим-as-a-service (ПГaaS) от ООН.
А Маска они хотят развезти сразу на годовую подписку :)

Ответить
5
Никита Костов

Сохдать рабочие места) с достойной оплатой труда

Ответить
1
Александр Ненадо

Из этих денег $3,5 млрд — траты на продукты и доставку по воздуху, земле и воде, зарплаты водителей и сопровождающих в зоне военных конфликтов. $2 млрд — это денежные или продовольственные купоны для нуждающихся, они помогут поддержать местную экономику.

Стоп. Решить проблему голода не означает дать еду и деньги. Т.к продукты и деньги кончатся и все по новой. Решить проблему голода - это дать способ получать еду. Условно вместо рыбы, дать удочку и научить ловить рыбу.
Собственно план WFP никак не решает проблему голода, он про "рыбу", а Маск написал про "удочку". Это значит что не выполнено условие Маска. ред.

Ответить
5
Dimitri

Есть только один способ решить проблему с голодом. Это развитие африканских экономик. Китайцы этом вроде занимаются. Подачки от всяких НКО проблему никак не решат.

Ответить
4
Михаил Иванович

Ага, а Роттенберги и Дерипаски тогда занимаются развитием экономики России

Ответить
2
Руслан Ніколаєнко

китайцы этим не занимаются, они выкачивают ресурсы силами китайцев и местным почти ничего не попадает, кроме взяток чиновникам)

Ответить
1
Gre Li

Про Россию тоже самое сказать можно. Выкачиваются ресурсы силами госкорпораций, местным почти ничего не перепадает кроме чиновников и обслуживающего персонала.

Ответить
3
Илья Волочков

А есть вообще уверенность в том, что хватит еды? Ну деньги нельзя превратить в еду, я вот к чему.

Ответить
3
Ilya Tarasov

Почему нельзя, можно, например завезя средства для производства этой еды

Ответить
0
Последовательный Женя

Ещё нужно завезти 7 Камазов мотивации

Ответить
3
Dmitry Kiselev

И окультурить до хренища пустынь и прочих непригодных для сх земель. Притом, что их количество все время уменьшается. Проблема реально нефиговая, особенно учитывая, что в голодающих обществах принято активно плодиться вне зависимости от наличия перспектив/работы/денег на ипотеку и так далее.

Ответить
3
Иван Шеметов

А вертикальные фермы не смогут решить задачу?

Ответить
0
Илья Волочков

Откуда взять столько воды в пустыне? И удобрений?

Ответить
0
Иван Шеметов

Ну на 6 миллиардов я тебе и воды и удобрение найду очень много

Ответить
0
Илья Волочков

Опять разово. Перевозка воды будет обходиться очень дорого. Денег хватит только на короткий промежуток времени.

+ столько удобрений нереально будет произвести без наращивания мощностей. и с сырьём не всё ясно. Сейчас и так дефицит удобрений в мире.

Ответить
1
Дмитрий Дронов

Опреснители, рыбные морские фермы

Ответить
0
Илья Волочков

Я, конечно, не эксперт, но не думаю, что это так работает :)

Что будут кушать рыбы? Вода будет испаряться, кто будет подвозить водичку? Кто будет подвозить еду рыбам?

И ещё много подводных камней, о которых мы даже не догадываемся, т.к. не являемся экспертами. Если бы это так работало, думаю, проблему с голодом была бы уже решена.

Проще уж людей переместить тогда ближе к воде, чем каждый раз развозить столько ресурсов.

Ответить
1
Дмитрий Дронов

Я постарался как мог. )) Я тоже не эксперт. Но Китай например справился с голодом. Значит и Африка может.

У них же другая проблема, там менталитет - пожирать людей. Олигархи и правители тупо каннибалы. А "чужого правителя" народ просто не примет. Это нужно везти цивилизацию и христианские ценности в первую очередь.

Ответить
0
Последовательный Женя

Да пиздец какая нефиговая...
В условиях нехватки земли только интенсификация поможет, вот тут тоже ещё одно из мест, где можно найти применение пожертвованиям

Ответить
0
Jay Green

и 14 начального образования в голодающие страны...

Ответить
1
Dmitry Mikushin

Илон, а суповой набор из пятёрочки приравнивается к голодной смерти?

Ответить
2
John Doe

Да, если Вы и есть содержимое этого супового набора :)

Ответить
4
Alex Petrov

Илон Маск обещал выделить деньги на борьбу с голодом, те на решение проблемы, а не на консервацию вопроса голода и как следствие увеличение бюджетов и количества полезных идиотов и бездельников из ООН и прочих чаще всего бесполезных и вредных международных организаций, которые импотентны в решении реальных задач и могут только жрать гранты и бюджеты и усугублять проблемы.

Ответить
3
Иван Шеметов

Просто накорми всех голодных, в чем проблема

Ответить
2
Anton Z.

типичная бюрократия, вместо решения проблемы - кормежка себя любимых (400 лямов) и возвращение к тем же самым позициям через х месяцев.

Ответить
1
Руслан Ніколаєнко

дык, она идеальна(схема)...для ООН и чиновников)

Ответить
3
Yaroslav Brandtner

Решение проблемы - это ее отсутсвие в будущем. А тут попытка подкормить кого-то в течение пары месяцев, а не решение

Ответить
1
evilnw

Лол. По мнению ООН это план по решению проблемы? На такой бы я и 1$ не выделил.

Ответить
1
lakoros

Весь план это раздать рыбу? Как делать удочки и где ловить не написано?
Это не решение.

Ответить
1
hakhagmon

пиздец, а самое главное в пост не добавили
Илон скинул ссылку на статью «ДЕВЯТИЛЕТНИЕ ДЕТИ ВЫНУЖДЕНЫ СОСАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ООН ЗА ЕДУ»

Ответить
1
Михаил Янкелевич-Подгаец

Те, кто не внес ни рубля и не сделал ничего,
критикуют тех, кто вносит и делает.
Тухлые диванные критиканы без ума и совести

Ответить
–2
Anton Z.

предлагаю скидку, всего за 350 миллионов я соберу команду и мы также просрем денег Маска в африке.

Ответить
2
Руслан Ніколаєнко

я готов 300 миллионов просрать деньги Маска для Африки...в Украине

Ответить
1
H Jenkins

250, кто меньше?

Ответить
1
Anton Z.

да можно хоть 100. остальное отобьется откатами на закупках еды.

Ответить
1
Руслан Ніколаєнко

пока что выглядит, что ООН хочет бюджет под красивый распил, без решения проблемы, чтобы на следующий год повторить цикл...такое грех не покритиковать

Ответить
2
Дмитрий Дронов

Обсуждение проблемы это тоже способ её решить. Критика личностей - диалоговый тупик

Ответить
0
Serg Bell

Это серьёзная проблема, мой мир изменился - когда я узнал, что каждые 10 секунд от голода умирает ребёнок.. Здесь можно взглянуть на цифры: https://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/how-many-people-die-from-hunger-each-year/story

The World Counts
The World Counts
www.theworldcounts.com
Ответить
0
Leha Shum

Стал больше жрать? В Макдональдсе доедаешь теперь?

Ответить
2
Alexander Polozov

Перешёл на колбасу из магнита 89 рублей за килограмм.

Ответить
0
Valentin Dombrovsky

Этот голодный кризис — беспрецедентный

Давайте устроим голодные игры

Ответить
0
Роман

План ООН должен звучать так: 6млрд. Илона Маска хватит чтобы в течении года кормить людей в Африке (или где-то еще). Проблему голода это решит только на срок пока есть деньги, а потом вероятно все сначала. ред.

Ответить
0
Артем Павлючук

Вот люди рукожопы! Не уж-то нельзя научить выращивать еду, бурить скважины. Нет, проще покупать еду и поставлять. Ах да, тогда те люди, государства будут развитыми, а это нахер им не нужно.

Ответить
0
Егор Овчаров

да чето их уже 500 лет примерно пытаются научить выращивать еду и бурить скважины. И прогресс так себе, я вам скажу.

Ответить
0
Юрий Другач

Я так понял, только при четком плане такие четкие цифры. Ни одна сумма не оканчивается на 10 или 100$ Миллиарды туда, сотни миллионов сюда.
Интересно, учли ли они суммы из запланированного ранее бюджета на 2022 или они банкроты.

Ответить
0
Nikolay Vavilov

Сначала Штаты по своим интересам устанавливают в "назови восточную страну" демократию, далее налогоплательщики помимо обеспечения Армии, должны еще и с голодом бороться.
И это не затрагивая развитие ГМО культур, которые бы как раз смогли эту проблему решить, нежели "вертолетные" деньги

Ответить
0
Ян Зовём

Может смогли бы, а может и не смогли.

За те 20 лет (или даже 30), что "золотой рис" делали, ООН во много проблему решило, банальной раздачей витамина А и внедрением грядки с морковкой около дома.

Ответить
0
Andrey Vasilev

Дать голодающим странам возможность оформить подписку delivery pro.

Вот, решено. Где мои 6 лярдов?

Ответить
0
Балкон.Ру

$700 млн — расходы на разработку программ распределения еды и ваучеров в 43 странах. $400 млн — административные расходы на координацию снабжения, контракты на доставку, мониторинг и анализ ситуации в мире.

Великолепный план

Ответить
0
Blackrock

США выплачивают своим гражданам по 1-2000 долларов в месяц на время пандемии. Комментаторы ВЦ ооо даа помощь так нужна сейчас, вот в Рашке плохо никаких денег не дают. Эти деньги раздувают рынок акций (оказывается далеко не все американцы голодали а просто копили деньги) и делают Маска миллиардером номер 1.
ООН набрасывает в твитер что люди голодают изза пандемии и нужна помощь Маск мог бы и поделиться. Маск откликается что бы набрать баллов на публике, проводит голосование. И готовится дать заднюю выставляя кучу условий.
Комментаторы ВЦ: да нефига неграм в Африке где война и беспорядки денег давать негры не работают хотят нашего Маска нахлобучить на бабки.
Теперь у меня два вопроса зачем Маск проводит опрос когда может не публично узнать про программы помощи от голода.
Второй почему американцу во время пандемии можно дать денег на еду и покупку акций на бирже, а Негру в африке и прочих странах нельзя?
Если разделить 6 млрд долларов на запрашиваемое количество людей 43 млн то это 140 долларов на человека. И это разовая просьба, для постоянной помощи есть другие программы. Но американцам по 2000 в месяц можно отстегивать и пусть америкосы сидят не работают, а вот бедолаги в Африке на помощь рассчитывать не должны.

Ответить
0
Эдуард Лиринг

Маску прям не везёт с обещаниями, то JP Morgan, то ООН

Ответить
0
Sergey Freedman

С африканскими детьми всё понятно, да прибудет с ними гуманитарная помощь. А что делать с ребятами, которые в акции теслы вложили, их кто кормить будут? Там вообще то 200 лярдов убыло, але! :)

Ответить
–1
Написать комментарий...
Читать все 100 комментариев
БКС Мир инвестиций
Как оценивать долги компании
0 Обсудить
0
Дизайн
Modum Lab
Вне плоскости экрана. Новые вызовы для дизайнеров интерфейсов

13 ноября состоялась международная конференция WUD@ITMO от Университета ИТМО и UsabilityLab. Креативный директор Modum Lab Денис Тамбовцев рассказал, как развитие иммерсивных технологий — VR/AR, распознавания жестов, голоса и других решений — меняет роль дизайнера интерфейсов. Представляем вам текстовую версию выcтупления.

0 Обсудить
10
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Дизайн
Go Mobile
9 правил типографики, которые сделают вашу мобильную рекламу заметной

Тимлид отдела дизайна агентства Go Mobile Екатерина Дмитриева рассказывает, о каких правилах типографики необходимо помнить, когда создаешь баннеры для мобильной рекламы.

4 4 комментария
49
Офлайн
Маша Цепелева
Илон Маск обещал выделить $6 млрд на борьбу с голодом, если увидит план по решению проблемы — ООН его опубликовала Статьи редакции

Миллиардер пока не ответил на обращение.

100 100 комментариев
15
Финансы
Евгения Евсеева
«Тинькофф Инвестиции» запустили сервис для накоплений на высшее образование Статьи редакции

Нужно выбрать, где хочется учиться, а сервис подсчитает сумму накоплений и предложит список вузов, в которых её хватит для оплаты обучения.

89 89 комментариев
30
GenerationS
Демо День Global Partners Program
0 Обсудить
1
ITI Capital
Финансовый консультант: где искать, как выбрать, сколько платить

В самом широком смысле финансовый консультант – это любой, кому вы платите, чтобы эффективно и безопасно управлять своими деньгами.

0 Обсудить
0
Русская Медиагруппа
Искусственный интеллект в музыкальной индустрии: аватары артистов и робот в жюри музыкального конкурса

Использование высоких технологий в ивент-индустрии давно стало реальностью. Сегодня они позволяют сделать шоу более зрелищными, объединить на онлайн-платформах зрителей из разных стран, а также оптимизировать многие процессы. Как IT-разработки вплетались в креативную отрасль, и какова связь виртуальной реальности и музыкальной индустрии сегодня?

0 Обсудить
0
Тинькофф Инвестиции
Тинькофф Инвестиции помогут накопить на образование в лучших вузах мира
2 2 комментария
0
Трибуна
Роман Ромашин
@АнтиспамБот — Даем отпор всем «П0шлым_Дев4енкам» в Telegram

Говорят, что если за день на vc.ru не было поста о новом телеграм-боте и кто-то не задолбался, то день прожит зря. Поэтому избавлю вас от такого и расскажу о новом боте @antispamname_bot, которые фильтрует ботов по имени и помогает избавиться от «PEАЛЬНЫX_ZНAКОМСТV» и «ПОИСК_PAPTHЕRОV» (орфография сохранена), массовый спам которых вы могли…

65 65 комментариев
75
Крипто
Анастасия Абдуллина
14-летняя художница заработала $1 млн на мультяшных NFT-китах — и продолжает получать деньги от их перепродажи Статьи редакции

Эбигейл вместе с братом запустила NFT-проект Belugies — 8000 картинок с белухами раскупили за десять часов. О его создании рассказал Business Insider.

Belugies
3 3 комментария
10
Больше статей
null