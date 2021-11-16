Миллиардер пока не ответил на обращение.

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В октябре исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли в интервью CNN сказал, что 2% состояния Илона Маска (около $6 млрд) хватило бы, чтобы спасти от голода 42 млн человек.

В ответ Илон Маск написал в Twitter, что если ООН опишет, как эти деньги решат проблему, то он продаст акции Tesla и даст $6 млрд.

Elon Musk @elonmusk @DrEliDavid If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. Если ВПП сможет точно описать в этой ветке Twitter, как $6 млрд решат проблему голода в мире, я продам акции Tesla прямо сейчас и сделаю это.

Elon Musk @elonmusk @DrEliDavid But it must be open source accounting, so the public sees precisely how the money is spent. Но это должен быть открытый бухгалтерский учет, чтобы общественность точно видела, как расходуются деньги.

15 ноября ВПП выпустила «разовое обращение к миллиардерам», где расписала программу на $6,6 млрд.

David Beasley @WFPChief This hunger crisis is urgent, unprecedented, AND avoidable. @elonmusk , you asked for a clear plan & open books. Here it is! We're ready to talk with you - and anyone else - who is serious about saving lives. The ask is $6.6B to avert famine in 2022: https://www.wfp.org/appeal-billionaires-famine Этот голодный кризис — беспрецедентный. Его можно избежать. @elonmusk, вы просили четкий план и открытые счета. Вот! Мы готовы поговорить с вами, и с кем угодно, кто серьезно относится к спасению жизней. Требуется $6,6 млрд на предотвращение голода в 2022 году.

Из этих денег $3,5 млрд — траты на продукты и доставку по воздуху, земле и воде, зарплаты водителей и сопровождающих в зоне военных конфликтов. $2 млрд — это денежные или продовольственные купоны для нуждающихся, они помогут поддержать местную экономику.

$700 млн — расходы на разработку программ распределения еды и ваучеров в 43 странах. $400 млн — административные расходы на координацию снабжения, контракты на доставку, мониторинг и анализ ситуации в мире.