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Nazigul Jusupova

Операторы в США договорились снизить мощность 5G-вышек, пока регулятор проверяет их влияние на самолёты Статьи редакции

Федеральное управление гражданской авиации считает, что вышки могут создавать помехи в работе авиационной электроники.

  • Ограничения продлятся полгода и будут действовать по всей стране, но возле аэропортов и вертолётных площадок будут более строгими, пишет The Wall Street Journal.
  • Операторы связи AT&T и Verizon ожидают, что временные ограничения не повлияют на качество связи, рассказал источник, знакомый с вопросом. Компании уверены, что сигналы от вышек не мешают во время полётов, но согласились снизить их мощности на время проверки, пишет издание.
  • The Wall Street Journal отмечает, что это редкий шаг со стороны компаний. Американские операторы потратили $81 млрд на покупку лицензий на установку вышек 5G и еще $15 млрд на их подготовку к работе зимой.
  • В ноябре 2021 года компании отложили до начала января 2022 года планы по проведению новых сетей 5G из-за опасений Федерального управления гражданской авиации (FAA). Чиновники заявили, что сигналы от вышек могут сбить работу некоторых радиолокационных высотомеров — их самолёты используют для измерения расстояния до земли.

#новости #сша #операторысвязи

840 просмотров
16 16 комментариев
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16 комментариев
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Антон Штадлер

Всё-таки шапочка из фольги не лишняя 😁

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8
Алексей Зиборов

Сначала в драку ввязываемся, а потом разбираемся. И да) видимо шапочки всё же расчехлять нужно.

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0
Сергей Щукин

.

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0
Stas Kokin

Шах и мат, скептики, кто там говорил, что вышки не убивают людей с неполным средним образованием, отсутствием амбиций и, как итог, биомассным существованием?

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3
Stas Kokin

Никогда не вкладывал столько смыслов в пару строк, такое ощущение, что если оставить абзац выше на пару тысяч лет, в нем зародится жизнь

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0
Valeratal Val

проекция, что поделать

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0
Борис Васильев

Полагаю, в России следует в начале спрятать в городах под землю высоковольтные линии.
Этим существенно снизим ЭМ загрязнение на частоте 50 герц.
Многократно меньшие мощности 5G мешают жить существенно меньше, причём не непосредственно людям, а опосредованной, через приборы, что всегда можно нейтрализовать расчетным путем.

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2
Sergey Freedman

Зачем в микроволновке делают частоту 2ггц? Просто увеличили бы можность 50 гц и не тратились на генераторы?

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0
Vladimir Chyorniy

Тайная оппозиция, борется с заговорщиками пытаясь отключить вышки в мегаполисах, чтобы спасти человечество)

Mister Spielberg, please don’t use this comment as a plot in you movie without my share. Thank You.

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2
Иван Шеметов

Вышки поставили под угрозы химтрейлы

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1
Алексей Зиборов

началось)

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0
Дмитрий Филиппов

Ну все ребят, скоро наши чипы активируют.

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1
vmp

Теперь внимательно следим за статистикой заболевания короной в штатах.

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0
Фирменный турник

Смешно же))

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0
Мухаммед Эмомалиев

мяу-мяу))

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0
Эмиль Нургалиев

А оказывается боня была права ...

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–2
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Читать все 16 комментариев
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Chipsa
Разработка сайта для калифорнийского производителя продуктов на основе каннабиса

Мы ни в коем разе не пропагандируем, мы просто студия дизайна, которая создает креативные сайты и интерфейсы не как у всех. Эта статья посвящена одному из наших зарубежных проектов, продукт которого запрещен здесь, но идёт семимильными шагами к разрешению там.

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