Операторы в США договорились снизить мощность 5G-вышек, пока регулятор проверяет их влияние на самолёты Статьи редакции
Федеральное управление гражданской авиации считает, что вышки могут создавать помехи в работе авиационной электроники.
- Ограничения продлятся полгода и будут действовать по всей стране, но возле аэропортов и вертолётных площадок будут более строгими, пишет The Wall Street Journal.
- Операторы связи AT&T и Verizon ожидают, что временные ограничения не повлияют на качество связи, рассказал источник, знакомый с вопросом. Компании уверены, что сигналы от вышек не мешают во время полётов, но согласились снизить их мощности на время проверки, пишет издание.
- The Wall Street Journal отмечает, что это редкий шаг со стороны компаний. Американские операторы потратили $81 млрд на покупку лицензий на установку вышек 5G и еще $15 млрд на их подготовку к работе зимой.
- В ноябре 2021 года компании отложили до начала января 2022 года планы по проведению новых сетей 5G из-за опасений Федерального управления гражданской авиации (FAA). Чиновники заявили, что сигналы от вышек могут сбить работу некоторых радиолокационных высотомеров — их самолёты используют для измерения расстояния до земли.
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