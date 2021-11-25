Жизнь после акселератора: что дает Alchemist стартапам

Мы уже рассказывали о топовом американском b2b акселераторе Alchemist и инструментах, которые он дает фаундерам в нашей предыдущей статье. А сейчас хотим поделиться тем, как же выглядит жизнь после прохождения Alchemist и стоит ли лететь через океан ради того, чтобы в него попасть. В этом нам помогут фаундеры и выпускники различных потоков —…