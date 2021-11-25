ЦБ предложил ввести «кредитные каникулы» для россиян на постоянной основе Статьи редакции
Сейчас они доступны только ипотечным заёмщикам, в 2020-м их давали на время пандемии.
- «Кредитные каникулы» могли бы стать полезной практикой, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаила Мамуты.
- По его словам, это гарантированное право на передышку, так как не все банки идут навстречу в «сложный для заёмщика момент», а некоторые начинают «пользоваться доминирующим положением».
- Сейчас отсрочить или сократить платежи могут ипотечные заёмщики. «Кредитные каникулы» для ипотечных и потребительских кредитов ввели на шесть месяцев в марте 2020 года в связи с пандемией. В сентябре 2020 года их продлили ещё на три месяца.
Квартира окупается 19 лет, за которые трижды ремонт ещё делать. Смысл? Дом строить всю жизнь на старость, где нибудь не сотню а несколько км от моря) а платить банку это дичь. Я платил рассрочку как-то. Как своим. Ни графика ни сроков. Но чтобы ежемесячно и ещё штрафы.. Это полный идиотизм!! Самая большая страна в мире! Зачем эти конуры
Ну, там замуж не собирается, ей уже за сорок. Просто вопрос, за сколько бы она могла собрать миллион на покупку квартиры, если у нее остается 15 тысяч, на жизнь?
Да, если даже не девушка. А семья? С детьми. У них тоже на семью хорошо если 30–40 тысяч выходит. Ты может быть в Москве живешь, и в IT работаешь, а в реальной России у большей части людей зарплата 25 тысяч считается крутой.
Агга, но прежде надо пройти 7 кругов ада с бумажками, проверками и списаниями со счетов. Тупо отключить на время кредитное ЗАБРАЛО не могут. Будьте уверены, предложение от ЦБ поступило, но условия будут #таксебе
Представьте, что вам нужно передать архив своему знакомому. И вместо того, чтобы закачать его в облако, он предлагает записать файл на съемный диск и… привезти его лично. Выглядит странно? Для нас с вами — да. А вот для предприятий физическая транспортировка данных только набирает обороты. И тому есть логическое объяснение.
За три года через нее провели уроки больше 50 тысяч педагогов, а сегодня мы делаем крутой продукт, который может конкурировать со SkyEng.
Как так вышло, что, якобы, самый успешный по количеству слушателей подкаст на российском (и не только) рынке не попадает в топы приложений, подборки изданий и вообще никак не появляется в медийном пространстве?
Мы ни в коем разе не пропагандируем, мы просто студия дизайна, которая создает креативные сайты и интерфейсы не как у всех. Эта статья посвящена одному из наших зарубежных проектов, продукт которого запрещен здесь, но идёт семимильными шагами к разрешению там.
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В 70-х Кармайкл предлагала вложиться в машину, которая будет расходовать всего литр бензина на 30 км и стоить $2000. Клиенты и инвесторы несли ей деньги, но оказалось, что у компании нет ни разработок, ни прототипов, а сама Лиз — это фальшивомонетчик Джерри Дин Майкл, который скрывается от ФБР.