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Nazigul Jusupova

ЦБ предложил ввести «кредитные каникулы» для россиян на постоянной основе Статьи редакции

Сейчас они доступны только ипотечным заёмщикам, в 2020-м их давали на время пандемии.

  • «Кредитные каникулы» могли бы стать полезной практикой, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаила Мамуты.
  • По его словам, это гарантированное право на передышку, так как не все банки идут навстречу в «сложный для заёмщика момент», а некоторые начинают «пользоваться доминирующим положением».
  • Сейчас отсрочить или сократить платежи могут ипотечные заёмщики. «Кредитные каникулы» для ипотечных и потребительских кредитов ввели на шесть месяцев в марте 2020 года в связи с пандемией. В сентябре 2020 года их продлили ещё на три месяца.

#новости #центробанк

1369 просмотров
41 41 комментарий
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41 комментарий
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Илья Волочков

Поддерживаю. Дайте возможность заморозить кредит на 20 лет. С текущей инфляцией потом мои внуки или дети погасят весь кредит со всеми процентами одной заработной платой.

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11
Вася Пражкин

одной заработной платой

А если за рубль 75 баксов будут давать, мало ли, с колен встанем, скрепы затянем, что скажут дети?

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1
Ivan Zamorev

Кредит это страдание, он должен быть неудобным) это же глупость, не понимаю зачем ими пользуются)

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–2
Фирменный турник

Ну на квартиру накопить не реально многим. И лучше таки банку платить, чем аренду 15 лет оплачивать и копить.

Ну а потребительские это да, дурость.

Ответить
2
Roman Tarasov

Ну, с потребительскими тоже вопрос. Я весной смотрел стиралку, она стоила 26 тысяч. В кредит решил не брать, а денег на тот момент не было. Сейчас поехали брать, а она уже 40 тысяч стоит. Кредит был бы дешевле)))

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1
Фирменный турник

Тут я больше о том, что люди благодаря кредитам покупают вещи, на которые они не зарабатывают.

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0
Ivan Zamorev

Квартира окупается 19 лет, за которые трижды ремонт ещё делать. Смысл? Дом строить всю жизнь на старость, где нибудь не сотню а несколько км от моря) а платить банку это дичь. Я платил рассрочку как-то. Как своим. Ни графика ни сроков. Но чтобы ежемесячно и ещё штрафы.. Это полный идиотизм!! Самая большая страна в мире! Зачем эти конуры

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1
Фирменный турник

Ну да, лучше 10 лет платить условно 300 баксов за аренду и после 10 лет понять, что 36к у тебя нет ни в каком виде. А в случае ипотеки они останутся у тебя в виде квадратных метров )

Дом строить всю жизнь? Если за год не можешь построить, то ИМХО нечего и начинать.

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0
badResistor

И лучше таки

Совсем не однозначно. Такое просчитывать надо.

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0
badResistor

Вопрос в умении преумножать деньги. При некоторых раскладах ипотека дешевле съема выходит. Или использование вещи приносит больший доход чем переплата за кредит.
Но в большинстве случаев — да, люди берут "Потому что своя квартира", "Я хочу машину сейчас" итп.

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0
Алексей Зиборов

Сиюминутные выгоды

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2
Roman Tarasov

Реальный пример. Знакомая зарабатывает 25 тысяч. Из них отдавала около 10 тысяч за съем.

Внимание! Вопрос!

Господа знатоки, посчитайте через сколько лет она смогла бы накопить на покупку квартиры один миллион рублей?

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0
Алексей Зиборов

Вопрос риторический

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1
Roman Tarasov

Ага. Но, он есть))

Ответить
0
Ivan Zamorev

Для девушки другое. Им важно тратить на питание, заниматься спортом и выйти замуж. А если они хотят убиваться то всё сами вынуждены делать 🤗

Ответить
–2
Roman Tarasov

Ну, там замуж не собирается, ей уже за сорок. Просто вопрос, за сколько бы она могла собрать миллион на покупку квартиры, если у нее остается 15 тысяч, на жизнь?

Да, если даже не девушка. А семья? С детьми. У них тоже на семью хорошо если 30–40 тысяч выходит. Ты может быть в Москве живешь, и в IT работаешь, а в реальной России у большей части людей зарплата 25 тысяч считается крутой.

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0
Сергей S.L.

В доп условиях пропишут необходимость внукам поработать на сбер

Ответить
0
Jay Green

ну это слишком.
уж лучше смертная казнь

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0
neolol

За еду.

Ответить
0
Kirill Shapovalov

Так не прокатит, "каникулы" это маркетинговый ход. Вы по сути берёте ещё один кредит на это время которым покрываете 12 месяцев "отдыха" и потом выплачиваете уже увеличенное тело кредита.

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0
Евгения Ж

Само словосочетание -кредитные каникулы, звучит как нечто мифическое. Скорее всего будет много условий по которым ни один не пройдёт. Либо условия будут драконовские, что сами же плательщики не захотят воспользоваться каникулами.

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2
badResistor

пиар ход дедовских управленцев.

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2
Алексей Зиборов

не "будет", а уже есть.

Ответить
1
Алексей Зиборов

А кто-то вообще их получал в реале? Сколько друзей пытались - никому не дали

Ответить
2
Vlad Stashek

Банки чем-то мотивировали почему не дают ?

Ответить
0
Юрий Терещенко

Условия звучали как "подтвержденное документально уменьшение дохода на 30% или потеря работы, связанные с эпидемий короны". Мало кому дали справку "Вы уволены организацией в связи с вирусом"

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3
Алексей Зиборов

вот и ответ. Один из

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1
Алексей Зиборов

А они когда-то объясняли свои отказы? Работаю с ипотекой лет 12. ни разу официально не мотивировали своих причин.

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0
Yan Varskii

Агга, но прежде надо пройти 7 кругов ада с бумажками, проверками и списаниями со счетов. Тупо отключить на время кредитное ЗАБРАЛО не могут. Будьте уверены, предложение от ЦБ поступило, но условия будут #таксебе

Ответить
2
Хозяин

За чей счёт будет банкет?

Ответить
1
Vlad Stashek

Как всегда, наш, налогоплательщиков

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1
Leech59

Странно.. почему тогда часть банков ссылалось на отсутствие пункта «кредитные каникулы» в договоре и продолжали использовать «доминирующее положение» по отношению к клиентам? 🙄

Ответить
1
Алексей Зиборов

вижу скорее закономерность, нежели странность

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0
Андрей Верижников

Блэт, только для автокредитов не вводите!!! Пусть люди возвращают машины обратно, может рынок хоть остынет немного.

Ответить
1
Виктор Резнов

Хорошая мера в моменте, но очередная подачка в долгую. Это же просто очередная социальная подачка-компенсация падения реальных доходов населения.

Ответить
0
Алексей Зиборов

Это еще не инструкция к действию и не свершившийся факт. "Они" же типа рассматривать будут, прежде чем всем отказать.

Ответить
1
Фирменный турник

За тех кто не может заплатят те, кто способен платить?

Ответить
0
Вася Пражкин

для россиян на постоянной основе

Как узнать, я россиянин на постоянной основе или нет?

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0
Хозяин

Крым чей?

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0
Вася Пражкин

Ну ясно же чей, что за вопрос.

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0
Велосипед

Зависит от геолокации спросившего ред.

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0
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