В Петербурге перенесли введение QR-кодов для кафе и гостиниц с 1 декабря на 27 декабря Статьи редакции
Также власти планируют ввести дополнительные ограничения с 27 декабря до 9 января.
- С 27 декабря QR-коды надо будет показывать при посещении кафе и ресторанов, а также при заселении в гостиницы. Те, кто заселился на основании отрицательного ПЦР-теста, должны предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа.
- Также власти города планируют ввести с 27 декабря по 9 января дополнительные запреты и ограничения, связанные с работой общепита, магазинов, театров, кинотеатров и других объектов развлечения. Другие ограничения продлеваются до 31 января.
В ноябре власти Петербурга планировали ввести QR-коды для посещения кафе, ресторанов и части магазинов с 1 декабря.
- С 8 ноября общепит, цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки и другие развлекательные заведения работают до 23:00. В театры, музеи, цирки, выставочные залы и кинотеатры можно попасть только с QR-кодом.
- В аптеках, продуктовых магазинах, автозаправках, магазинах с товарами первой необходимости или без зала обслуживания QR-коды не нужны.
Вы так говорите, будто это что-то плохое ©
А денежную помощь (уж на новый год-то даже повод есть!) людям выплатят? В "туристических мекках" ого-го как много людей завязаны на туристических доходах. Или они заслужили за пустым столом сидеть?
А выпавшие доходы бюджету города федеральный бюджет восполнит? Тоже нет, и расходы на чиновников не урежут, так что просто будет больше ям на дорогах и очередей в больницах.
вполне логичный шаг
... если делать по уму. А с людоедских позиций "кнут дадим, а пряник не дадим" - ну дальше продолжим нагнетать злость и культивировать нигилизм. Отличное управлеческое решение.
За три года через нее провели уроки больше 50 тысяч педагогов, а сегодня мы делаем крутой продукт, который может конкурировать со SkyEng.
В 70-х Кармайкл предлагала вложиться в машину, которая будет расходовать всего литр бензина на 30 км и стоить $2000. Клиенты и инвесторы несли ей деньги, но оказалось, что у компании нет ни разработок, ни прототипов, а сама Лиз — это фальшивомонетчик Джерри Дин Майкл, который скрывается от ФБР.
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Как так вышло, что, якобы, самый успешный по количеству слушателей подкаст на российском (и не только) рынке не попадает в топы приложений, подборки изданий и вообще никак не появляется в медийном пространстве?
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Мы ни в коем разе не пропагандируем, мы просто студия дизайна, которая создает креативные сайты и интерфейсы не как у всех. Эта статья посвящена одному из наших зарубежных проектов, продукт которого запрещен здесь, но идёт семимильными шагами к разрешению там.