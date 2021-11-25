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Nazigul Jusupova

В Петербурге перенесли введение QR-кодов для кафе и гостиниц с 1 декабря на 27 декабря Статьи редакции

Также власти планируют ввести дополнительные ограничения с 27 декабря до 9 января.

  • С 27 декабря QR-коды надо будет показывать при посещении кафе и ресторанов, а также при заселении в гостиницы. Те, кто заселился на основании отрицательного ПЦР-теста, должны предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа.
  • Также власти города планируют ввести с 27 декабря по 9 января дополнительные запреты и ограничения, связанные с работой общепита, магазинов, театров, кинотеатров и других объектов развлечения. Другие ограничения продлеваются до 31 января.

  • В ноябре власти Петербурга планировали ввести QR-коды для посещения кафе, ресторанов и части магазинов с 1 декабря.

  • С 8 ноября общепит, цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки и другие развлекательные заведения работают до 23:00. В театры, музеи, цирки, выставочные залы и кинотеатры можно попасть только с QR-кодом.
  • В аптеках, продуктовых магазинах, автозаправках, магазинах с товарами первой необходимости или без зала обслуживания QR-коды не нужны.

#новости #петербург #qrкоды

1450 просмотров
26 26 комментариев
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26 комментариев
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Jameson Deagle

Очень жаль 😂

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6
Дмитрий Оверчук

сейчас народ ломанется в магазины за подарками "пока не ввели коды" и заболеваемость улетит на луну просто

план надёжный, как швейцарские часы

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–1
Сергей Пирогов

впрочем, ничего нового

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0
Евгений Русаков

Антиваксеры есть? А если найду?

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2
Роман Вяткин

Нет слов,специально все делают,чтобы дома сидели. Это уже не защита и не забота,давно продуманный ход. Слежка и контроль. Так как ещё в Москве это не ввели,а в приложении Московского транспорта уже есть раздел проверки QR-кода. Прям тотально все

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1
Павел

специально все делают,чтобы дома сидели

Это какое-то откровение что ли?

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1
Роман Вяткин

Просто крик души. Как они за….ли

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3
Andrey Horyakov

Правильно! Пора валить в нормальную страну

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0
василий василий

Кол-во дебилов во властных верхах давно уже превысило все разумные пределы.
Каким образом кукукод связан с жизнедеятельностью микроба (которого до сих пор так и не нашли) неясно. ПЦР тест тоже люто гоючная шняга. Зато дорогая, это да...

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1
Anton Kostenko

(которого до сих пор так и не нашли)

Это кого не нашли? Какого микроба?:)

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0
Александр Привалов

Микроба сарс-ков-2!!! Потому что это вирус. Шах и мат, прививочники!

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0
Даниил Романов

Ложил я на ваш QR код большой и толстый.....
Денежки целее будут
Давно надо подняться народу и снести все это к чертям собачьим - все эти прививки, QR коды, ну и чипы впоследствии, как же без них....

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1
Семен Переделкин

Всё это даже в теории никак не поможет до тех пор, пока полностью не запретят весь общественный транспорт. И передвижения людей количеством больше одного. И вообще людей.

Ответить
1
Ivan

Жаль было 3 дня? У всех же праздник!!! С 1 января бы уж.

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0
Alexander Bobylev

В этом году новогодние праздники начнутся раньше.

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0
Jack Hammer

В новогодние праздники будем дрочить по домам. 💪

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Гм, я не помню новогодние, чтобы тусил по барам. Вообще. По гостям - да, но не по барам.

Ответить
0
Jack Hammer

Не, ну тут по факту.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

По факту можете, но смысл?

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Вполне логичный шаг, так как Питер является туристической меккой москвичей на период новогодних каникул.

Ответить
0
Александр Привалов

Вы так говорите, будто это что-то плохое ©

А денежную помощь (уж на новый год-то даже повод есть!) людям выплатят? В "туристических мекках" ого-го как много людей завязаны на туристических доходах. Или они заслужили за пустым столом сидеть?

А выпавшие доходы бюджету города федеральный бюджет восполнит? Тоже нет, и расходы на чиновников не урежут, так что просто будет больше ям на дорогах и очередей в больницах.

вполне логичный шаг

... если делать по уму. А с людоедских позиций "кнут дадим, а пряник не дадим" - ну дальше продолжим нагнетать злость и культивировать нигилизм. Отличное управлеческое решение.

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0
Anna Petrova

Сообщество социально активных людей заваливает прокуратуру и прочие ведомства заявлениями о незаконности данных ограничений.

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0
Semyashkin Oleg

Зря чипировался и умирал два дня, штош

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0
Сергей Ермилов

Непонятно, Нового Года не будет?

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0
Александр Привалов

Будет, но не у всех.

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0
Эмилия Теплова

Оскорбление чувств верующих в коронавирус

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0
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