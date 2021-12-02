«Деззащита» получает 600 заказов в месяц и проводит обработки в квартирах, офисах «Газпрома», отелях Holiday Inn, магазинах Leroy Merlin и ресторанах.

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Дезинфекция кухни

В 2015 году москвич Антон Морозов ушёл с госслужбы, чтобы заниматься дезинфекцией. Сначала он работал на семью друга, а через год открыл собственную фирму «Деззащита».

Они сделали ставку на работу с компаниями, которым раз в месяц проводят обработки от вирусов, насекомых, грызунов и помогают готовиться к проверкам Роспотребнадзора.

Морозов рассказал, где выучиться на дезинфектора, как работать с ядохимикатами и находить клиентов.

Оглавление

Первый заработок на дезинфекции

Антон Морозов в 2008 году поступил в Тимирязевскую академию на факультет почвоведения, агрохимии и экологии. После учёбы работал в Министерстве транспорта, где получал небольшую зарплату.

В 2015 году он стал по вечерам подрабатывать в компании семьи приятеля: помогал проводить дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию — обработку помещений и участков от вирусов, насекомых и грызунов. В академии Морозов изучил ядохимикаты для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, а друг научил его готовить из них растворы и работать с ними.

Антон Морозов

Сначала они вместе выполняли заказы, которые им поручали родители знакомого. С первых заработков приятели отложили около 8000 рублей и потратили их на контекстную рекламу своих услуг в «Яндексе» и Google.

Это помогло привлечь новые заказы и заработать за две недели 40 тысяч рублей . Товарищи отделились от семейного бизнеса и наняли помощников, но проработали вместе всего несколько месяцев.

Назрел вопрос: мы будем растить бизнес или тратить деньги на себя? Я хотел идти первым путём, а приятель не был готов жертвовать чем-то, кроме своего времени. По этой причине мы и разошлись. Антон Морозов

Один дезинфектор из команды ушёл работать с Морозовым. Они обзвонили прежних заказчиков, обработали несколько квартир и заключили договоры на ежемесячное обслуживание с рестораном и двумя хостелами.

За неделю они заработали около 70 тысяч рублей . На них предприниматель в 2016 году зарегистрировал ООО «Деззащита», купил несколько дезинфицирующих средств и ядов, арендовал офис 20 м² в Гостиничном проезде в Москве за 24 тысячи рублей в месяц и потратил остаток на рекламу.

Обработка от клопов

Через месяц к Морозову присоединился его друг и однокурсник Андрей Злобин. У него не было опыта работы с ядами, поэтому он занялся документооборотом и привлечением клиентов. Каждому из партнёров принадлежит по 40% компании, а ещё 20% — отцу Морозова.

Как стать дезинфектором и сколько это стоит

Минздрав выделяет две группы дезинфекторов:

Медицинский дезинфектор. Подготавливает растворы, препараты, приманки и оборудование. Отвечает за хранение и учёт ядохимикатов, соблюдение техники безопасности и ведёт документацию по каждому обработанному объекту. Согласно приказу Минздрава, специалист должен получить среднее медицинское образование или пройти подготовку на трёхмесячных профессиональных курсах.



Подготавливает растворы, препараты, приманки и оборудование. Отвечает за хранение и учёт ядохимикатов, соблюдение техники безопасности и ведёт документацию по каждому обработанному объекту. Согласно приказу Минздрава, специалист должен получить среднее медицинское образование или пройти подготовку на трёхмесячных профессиональных курсах. Дезинфектор-инструктор. Составляет план работ и проводит обработки от вирусов, насекомых и грызунов, ведёт учёт численности вредителей в городе, отлавливает их для проверки на вирусы, контролирует работу медицинского дезинфектора, ведёт документацию. Должен иметь среднее профессиональное образование по специальности «Медико-профилактическое дело» и сертификат специалиста по специальности «Дезинфекционное дело».



Морозов повышал квалификацию на трёхнедельных курсах в коммерческом образовательном центре, но рекомендует пройти обучение в госструктурах:

Научно-исследовательском институте дезинфектологии при Роспотребнадзоре. Там есть образовательные программы на 250 часов за 60 тысяч рублей и курсы повышения квалификации на 72 часа за 16 тысяч.

Городском центре дезинфектологии при Роспотребнадзоре. Например, в Московском городском центре дезинфектологии трёхмесячный курс с присвоением квалификации медицинского дезинфектора стоит 27,6 тысяч рублей.



У «Деззащиты» тоже есть курсы для подготовки дезинфекторов — компания потратила около 100 тысяч рублей на образовательную лицензию. Полный курс с дезинфекцией в домах, садах и на предприятиях стоит 25 тысяч рублей. Можно пройти и оплатить только отдельные его блоки.

Слушатели получают сертификат о прохождении курса по дезинфекции, дезинсекции и дератизации сроком на пять лет, после чего нужно снова повышать квалификацию.

Чтобы стать дезинфектором и работать на себя надо потратить 50-60 тысяч рублей .

Обучение — 20-30 тысяч рублей.

Генератор холодного тумана для распыления дезинфицирующих препаратов — около 20 тысяч рублей.



Маска с фильтрами — от 2700 до 3700 за штуку.

Помповый опрыскиватель — 2000-3000 рублей.

Яды и средства для обработки — около 1500 рублей за литр.

Рюкзак — до 1000 рублей.

Фонарик — до 500 рублей.

Прорезиненные перчатки — 200-300 рублей.

Одноразовый защитный комбинезон — около 200 рублей.

Отвёртка — около 200 рублей.

Защитные очки — 100-200 рублей.

Правила работы дезинфектора

Для дезинсекции и дератизации специалисты используют ядохимикаты и могут понести уголовную ответственность за причинения вреда здоровью людей.

С 1 сентября 2021 года правительство исключило дезинфекцию из перечня медицинских услуг, для оказания которых нужны лицензия. Послабление приняли, чтобы отели, фитнес-клубы, общепит и другие предприятия могли самостоятельно проводить дезинфекцию для профилактики коронавируса.

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11 сентября два человека умерли от отравления арбузом из «Магнита» из-за нарушения техники безопасности при дезинсекции. По версии следствия специалист не убедился, что овощи и фрукты тщательно укрыты, и они впитали яд. С октября дезинсектор находится под домашним арестом и ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Из-за этого регулятор предложил снова ввести лицензию на дезинфекциию, дезинсекцию и дератизацию с 1 марта 2022 года. Согласно законопроекту, её нужно получать даже клининговым компаниям, которые используют при уборке дезсредства, пишет отраслевой портал Infoclean. Однако инициативу пока не внесли в Госдуму.

Применение и хранение ядохимикатов

Все госструктуры и компании, которые проводят обработки, подчиняются Роспотребнадзору и главному санитарному врачу России, который утверждает правила и требования к дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Для борьбы с вредителями используют клеевые ловушки, приманки с едой, обрабатывают поверхности гелями, порошками, распыляют препарат из опрыскивателей и парогенераторов. Ядохимикаты первого и второго классов опасности запрещено использовать в быту необученным людям.

Остальные группы препаратов Морозов советует проверять перед покупкой в госреестре дезинфекционных средств и запрашивать у производителей сертификаты, декларации соответствия и паспорта безопасности.

В начале работы предприниматель покупал средства в ограниченном количестве — хранить 100 литров яда дома или в гараже нельзя. А теперь у компании есть собственный склад. Его, согласно постановлению главного санитарного врача, надо оборудовать водопроводом, канализацией и металлическими стеллажами.

Полы и стены надо отделать легко моющимися материалами — кафелем, линолеумом, масляной краской. Рабочие столы должны быть из нержавеющей стали или пластика.

Вскрытые упаковки с ядохимикатами хранить нельзя. Остатки препарата выбрасывают вместе с тарой, которую надо предварительно замочить в растворе кальцинированной соды.

Порядок действий

При получении заявки на обработку квартиры «Деззащита» предупреждает заказчика по телефону, что надо спрятать еду, одежду, гигиенические принадлежности, игрушки, отодвинуть мебель и открутить плинтусы. Если клиент не справляется сам, то с подготовкой помогают дезинфекторы.

Для подбора препарата дезинфектору нужно узнать, чем до этого пробовали травить вредителей, и посмотреть отчёты предшественников. Если несколько раз подряд использовать один и тот же яд и увеличивать дозировку, он перестанет действовать на вредителей.

У каждого средства есть норма расхода, которая указана на упаковке. Например, 5 граммов на литр воды. Если вредители не умерли после обработки, не нужно наливать 50 граммов на литр. От увеличения дозировки часть из них получится вытравить, а часть выживет. В итоге следующую популяцию не возьмёт не только этот яд, но и другие. Но есть средства, которые не вызывают привыкание. Например, борная кислота. Антон Морозов

В первые годы работы «Деззащита» получила заказ на обработку в шестиэтажном общежитии на 1250 человек, где почти в каждой комнате были клопы.

Дезинфекторы по неопытности не спросили, кто и чем обрабатывал объект до них, и купили средство того же типа на 70 тысяч рублей. Месяц они не могли вытравить клопов, пока не поняли, в чём дело. Клиент не хотел менять компанию и согласился доплатить за новый препарат. «Деззащита» отработала заказ в ноль, но получила опыт, вспоминает Морозов.

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В помещении специалист сперва должен найти следы вредителей — в этих местах нужно провести самую тщательную обработку. При этом надо предупредить клиентов, что от средства могут вздуться обои или испортиться мебель. Если этого не сделать, придётся компенсировать ущерб имуществу.

За пять лет ничьему здоровью мы не навредили — это главное. Но претензии были. Мы обрабатывали квартиру с помощью парогенератора, и к соседям нашего клиента по вентиляции поднялся газ. Они испугались, и вызвали пожарных. Те вскрыли дверь в квартиру нашему заказчику, и ему пришлось менять замок. Ущерб клиенту мы возместили бесплатной дополнительной обработкой. Второй момент был с мебелью: нашего дезинфектора не предупредили, что она вздувается при контакте с влагой. В последний момент клиенты отказались от претензий, хотя перед этим уже вызывали специалиста для оценки ущерба. Антон Морозов

Если насекомые бегут от соседей, специалисты компании сперва проводят комплекс барьерной защиты: устанавливают москитную сетку в вентиляционных каналах на кухне и в туалете и обрабатывают герметиком щели в стояках водоснабжения и стыки плитки.

По регламенту дезинфекторы работают в защитных масках и комбинезонах. После дезинфекции нужно проветрить помещение. Если клиенту станет плохо, специалист должен оказать ему первую помощь.

«Деззащита» обещает справиться с вредителями за один раз. Если это не удаётся, компания проводит повторные обработки бесплатно до тех пор, пока полностью не вытравит насекомых или грызунов.

Компания заявляет, что в течение года вредители не вернуться. Если это случится, заказчик может вызвать дезинфектора, который проведёт бесплатную обработку. Более длительную защиту обеспечить невозможно, утверждает глава «Деззащиты».

У препаратов разные сроки действия. Концентраты выветриваются, а их остаток кристаллизуется на поверхности и может прослужить от трёх недель до двух месяцев. После он либо смывается, либо покрывается слоем пыли и перестаёт работать. Гель высыхает, клеевая ловушка запыляется, инсектицид смывается с поверхности. Антон Морозов

Гарантия не распространяется на хостелы, отели, рестораны и фабрики. С компаниями «Деззащита» заключает бессрочный договор и раз в месяц проводит у них проверки и при необходимости обрабатывает помещения.

Перед дезинфекцией на предприятия выезжает штатный санитарный врач компании, который составляет план работы и подбирает средства. После обработки специалист даёт рекомендации для защиты от новых вредителей: например, укрепить ворота, заделать дыры в стенах и обшить их металлическим листом, поставить москитные сетки на вентиляцию.

Продвижение и основные расходы

В 2016 году, когда компания только начала работу, в Москве развелись клопы, и услуги дезинфекторов пользовались большим спросом у трудовых мигрантов, вспоминает Морозов. Они рассказывали у себя на работе про «Деззащиту», и у компании появлялись новые корпоративные клиенты.

Первые месяцы «Деззащита» с двумя дезинфекторами работала с выручкой 50-100 тысяч рублей, вспоминает Морозов. Чтобы перейти от частной практики к бизнесу они вкладывали две трети этих денег в рекламу и сделали ставку на обслуживание компаний.

Партнёры рекламировались в интернете, рисовали объявления на асфальте по трафарету, раздавали листовки на улицах и бросали в почтовые ящики жилых домов.

«Цыганский метод» тоже был: заходишь в первое попавшееся заведение, спрашиваешь, с кем работаете, давно ли, сколько платите, есть ли проблемы. Сложно обойти администратора и хостес и добраться до собственника.

Лучше всего сработало сарафанное радио и холодные звонки — мы обзванивали разные предприятия и предлагали обработку.

Антон Морозов

В команде было четыре человека: Морозов с дезинфектором занимались обработками, а Злобин вместе с менеджером по продажам принимали заявки. У «Деззащиты» был сайт-одностраничник, где партнёры собирали заявки с рекламы в Google.

По итогам первого года работы компания получила около 300 тысяч рублей выручки, а прибыль заработала через полтора года.

Кто-то в 25 лет уже хорошо зарабатывает, а мы тогда почти ничего не получали. Нам добавляли денег родители. Первые полгода было тяжело, но заявки шли. Вся выручка уходила на аренду, препараты и рекламу. По сравнению с прежней работой в деньгах мы не потеряли, но золотые горы тоже не сразу стали на горизонте маячить. Антон Морозов

В 2018 году Морозов перестал участвовать в обработках сам и стал нанимать дезинфекторов. В «Деззащите» около 20 штатных сотрудников и ещё около 10 специалистов работают по договору гражданско-правового характера или на аутсорсинге.

На зарплаты приходится около трети ежемесячных расходов компании. Дезинфекторы получают от 10 до 100 тысяч рублей в месяц в зависимости от квалификации и нагрузки.

Основные расходы «Деззащиты» составляют более 3 млн рублей в месяц :

Фонд оплаты труда — около 1 млн рублей в месяц.



Дезсредства — от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей.

Средства индивидуальной защиты — до 800 тысяч рублей в месяц.



Реклама, отзывы, SMM — 200-240 тысяч рублей в месяц.

В 2020 году основатели занялись развитием партнёрской сети: компания не открывает филиалы в разных городах, а находит дезинфекционные службы в регионах и передаёт им свои заявки. При выборе партнёра Морозов ориентируется на оборот бизнеса и принимает решение после переговоров.

«Деззащита» работает с 28 компаниями по России. Например, в Петербурге заказы компании выполняет служба «2044», а в Хабаровске и Владивостоке — «РДК Восток». Оплата заказов проходит через «Деззащиту», в каких долях между партнёрами распределяется прибыль, она не разглашает.

Выручка и прибыль

В месяц «Деззащиты» получает больше 600 заказов, которые приносят ей 1,5-2,5 млн рублей валовой прибыли до вычета налогов и других расходов , поделился глава компании. Около 90% всех её клиентов — это компании и предприятия.

Обработка кухни в общепите

Среди них сети магазинов товаров для дома Hoff и Leroy Merlin, отели Holiday Inn, «Газпром», «СДЭК», «Роснефть», рестораны братьев Новиковых и другие. Обработка одного объекта по стандартам для предприятий может принести компании от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей .

Предпринимателям, которые хотят начать этот бизнес, нужно планировать работу с юрлицами. Мы работаем с ними по договорам, которые приносят нам ежемесячный доход. Но наши услуги не ограничиваются тем, что мы приходим потравить каких-то вредителей. Мы делаем для них анализы воды и пищевых продуктов, следим за нормами по освещённости и шуму, ведём учёт моющих и чистящих средств, помогаем готовиться к проверкам Роспотребнадзора, чтобы они прошли мягче.

Антон Морозов

Расценки на услуги почти не изменились за пять лет, утверждает глава компании.

Дезинфекция в однокомнатной квартире — от 1300 рублей, в коммерческом помещении до 100 м² — от 3900 рублей.

в однокомнатной квартире — от 1300 рублей, в коммерческом помещении до 100 м² — от 3900 рублей. Дезинсекция в однокомнатной квартире — от 1300 рублей, в коммерческом помещении — от 1000 рублей за одну комнату, на земельном участке до 5 соток — от 2500 рублей.

в однокомнатной квартире — от 1300 рублей, в коммерческом помещении — от 1000 рублей за одну комнату, на земельном участке до 5 соток — от 2500 рублей. Дератизация в жилом или коммерческом помещении до 100 м² — от 3000 рублей, на земельном участке до 5 соток — от 2500 рублей.

Курс доллара сильно вырос, и подорожали дезсредства, оборудование и средства защиты. Мы закупаем их у российских поставщиков, а также у представительств немецких, испанских и французских производителей. Но ни мы, ни конкуренты пока не поднимаем цены: экономика слабая, и люди не могут платить больше.



Мы стараемся удержать клиента, пусть даже он маленький и ворчит, договариваться с ним и продолжать работать. Параллельно мы ищем новые каналы продаж — например, сотрудничаем с клининговыми компаниями, которые сами не проводят дезинфекцию помещений.

Антон Морозов

Также компания участвует в аукционах для получения госконтрактов на обработку общежитий, институтов, предприятий и больниц. Тендерный специалист ищет контракты на площадках Россельторга, АСТ и «СберАСТ», оформляет заявки, помогает предварительно оценить техзадание и возможную прибыль.

Из-за пандемии компания стала получать больше заявок на дезинфекцию. Благодаря этому в 2020 году выручка «Деззащиты» выросла на 40% в год, отмечает Морозов: компания получила 35,8 млн рублей выручки, 15 млн рублей прибыли и заплатила 3,5 млн рублей налогов.

Предприниматель прогнозирует, что по итогам 2021 года выручка и прибыль увеличатся на 20%.

Служебный автомобиль компании

Часть выручки «Деззащиты» партнёры инвестируют в собственное производство средств для обработки под брендом Köder и продают их в одноимённом интернет-магазине.