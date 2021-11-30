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Евгения Евсеева

В России сократят срок действия ПЦР-теста до 48 часов из-за «особенностей» нового штамма Covid-19 Статьи редакции

А для приезжающих из стран, где есть высокие риски заразиться им, введут двухнедельный карантин.

  • У нового штамма повышенная заразность и потенциальная способность «вызывать более быстрый ответ организма», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. До этого ПЦР-тест действовал 72 часа — срок сократили на сутки.
  • Также Роспотребнадзор потребует соблюдать двухнедельный карантин при возвращении из страны, где высока вероятность заразиться новым штаммом — ЮАР, Китай, Великобритании и других, которые заявили об его обнаружении.
  • Попова призвала россиян на новогодних праздниках остаться дома и не выезжать за границу. «Новогодние праздники не за горами, и многие граждане планируют поездки, планируют отдых в новогодние праздники, в том числе и за рубежом. Но сегодня очевидно, что лучше провести их дома», — заявила она.
  • Новый штамм Covid-19 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР, затем его нашли в Гонконге и Европе. ВОЗ назвала новый вариант «омикрон».
  • Россия с 28 ноября уже ограничила въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.

#новость #covid19

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27 комментариев
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Виктор Якунин

Можно сразу делать на 3 часа. Как только сдал тест сразу есть возможность подцепить вирус.

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15
Арсений Сиверцев

Да лучше всех сразу избить палками, превентивно, и от будущих штаммов и ради будущих вакцин

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5
Роман Степанов

Продлевать будете?

Ответить
3
Дмитрий Дронов

Как только сдал тест и так есть возможность его подцепить ) прямо на выходе из тестовой лаборатории )

Ответить
1
Роман Степанов

Продлевать пцр будете?

Ответить
1
Сергей

Сделал тест, надел противогаз с пломбой. Снять можно только через 48 часов, когда снова тест оплатишь и сделаешь

Ответить
0
Lisa Pucci

Аппетиты производителей ПЦР тестов растут)

Ответить
7
Andrey Kulakov

Аппетиты прививателей)

Ответить
2
Семен Переделкин

Ждём новостей про уменьшение сроков действия вакцины. Ревакцинация каждые три месяца, для начала. До следующего штамма Омикрон-Персей 8.

Ответить
5
Igor Fedorov

Великобритания уже объявила
https://twitter.com/sajidjavid/status/1465399080612417538

Sajid Javid @sajidjavid
I've accepted their advice today to:

👉🏽Halve the dose interval for boosters from 6 to 3 months

👉🏽Offer boosters to everyone aged 18+

👉🏽Offer people that are immunosuppressed boosters after their 3rd dose

👉🏽Offer 2nd doses to 12 to 15 year olds
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1
Andre Macareno

очевидно, что лучше провести их дома

о, а шо, прививки не работают?

Ответить
2
Sergei Timofeyev

Вакцинация даёт защиту от тяжёлого течения болезни. И то не 100%. А от заражения она не уберегает.

Ответить
1
Евгений Кузнецов

Очередная ху и тень. Когда же это шоу прекратится…

Ответить
1
Илья Попов

Когда ПОПОВА говорит - слушайте и повинуйтесь. А как иначе? 😊

Ответить
0
Sasha Bor

ПЦР уже надо сдавать за сутки до вылета в Штаты к примеру. Больше 24 часов не действует. 😎

Ответить
1
Rokia Acirbal

Может сразу, круглосуточный мониторинг делать?
По подписке, конечно же!)

Ответить
1
Denis Averyanov

@ Сделал ПЦР
@ Просрочен еще до получения результатов

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1
Сергей

Делайте сразу чтобы два часа действовать. Сделал тест и бегом в ресторан, кафе, на самолет или куда-то еще. Тесты же платные, а деньги населения бесконечны

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1
NNM ASSN
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0
NNM ASSN

@Инспектор отличное решение отправлять стикер без нажатия кнопки отправить.
12/10.

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2

Комментарий удален

Aleksandr A

Такое пафосное название у нового штамма. Прям как будто его создала Амбрелла.

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0
Роман Степанов

Я человек простой, вижу роспотреб, пцр и жду иммунологов, вирусологов и политологов с vc.ru

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0
Sergei Timofeyev

Пока рано говорить о том, что стало быстрее или дольше.

Ответить
0
Alexander Ivanov
Ответить
0
Sergei Timofeyev

Иногда лучше молчать. Расслабляться и снимать маски рано.

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0
kuskus kuskus

Блин, сейчас меня по возвращению из Таллина закроют на 2 недели🤣

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0
Roman Off

Я бы с удовольствием оплатил подписку на vc с отсутствием новостей про корону

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0

Комментарий удален

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