В России сократят срок действия ПЦР-теста до 48 часов из-за «особенностей» нового штамма Covid-19 Статьи редакции
А для приезжающих из стран, где есть высокие риски заразиться им, введут двухнедельный карантин.
- У нового штамма повышенная заразность и потенциальная способность «вызывать более быстрый ответ организма», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. До этого ПЦР-тест действовал 72 часа — срок сократили на сутки.
- Также Роспотребнадзор потребует соблюдать двухнедельный карантин при возвращении из страны, где высока вероятность заразиться новым штаммом — ЮАР, Китай, Великобритании и других, которые заявили об его обнаружении.
- Попова призвала россиян на новогодних праздниках остаться дома и не выезжать за границу. «Новогодние праздники не за горами, и многие граждане планируют поездки, планируют отдых в новогодние праздники, в том числе и за рубежом. Но сегодня очевидно, что лучше провести их дома», — заявила она.
- Новый штамм Covid-19 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР, затем его нашли в Гонконге и Европе. ВОЗ назвала новый вариант «омикрон».
- Россия с 28 ноября уже ограничила въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.
Великобритания уже объявила
https://twitter.com/sajidjavid/status/1465399080612417538
👉🏽Halve the dose interval for boosters from 6 to 3 months
👉🏽Offer boosters to everyone aged 18+
👉🏽Offer people that are immunosuppressed boosters after their 3rd dose
👉🏽Offer 2nd doses to 12 to 15 year olds
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