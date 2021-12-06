Путин утвердил минимальный размер оплаты труда в 13 890 рублей Статьи редакции
Сейчас МРОТ составляет 12 792 рубля.
- Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, пишут «РИА Новости».
- Законопроект предлагал установить в 2022 году минимум оплаты труда в 13 617 рублей в месяц, Госдума одобрила его в первом чтении. В ноябре Владимир Путин предложил повысить прожиточный минимум и МРОТ на 8,6% из-за скачка инфляции.
- Ко второму чтению сумму повысили до 13 890 рублей. Такой же минимальный размер оплаты труда депутаты предусмотрели в федеральном бюджете на 2022-2024 годы, отмечает издание.
- С 1 января 2021 года МРОТ рассчитывается из медианной зарплаты россиян. Сейчас он составляет 12 792 рубля. По оценкам властей, увеличение МРОТ повлияет на зарплаты примерно трёх миллионов россиян.
Пользователь выше имел ввиду не курс, а то, что на эти деньги (переведенные по курсу в рубли) можно было купить. В этом плане, 100$ тогда и сейчас по нынешнему курсу - разные деньги ) Я был студентом как раз в то время и стал жить отдельно от родителей. Хлеб стоил чуть больше пяти рублей руб, помню. Проезд 50 копеек студентам, а так 1 рубль, а большую квартиру 3-к с мебелью рядом с вузом мы с друзьями снимали за 1500 рублей за всё. Инфляция, все дела. Но больше всего обесценился рубль после 2014 уже.
Не понимаю схему расчета МРОТ, вроде многие работодатели обходят это, оформляя на бумагах на пол ставки, а остальное в чёрную. Помнится в 2017 году подрабатывал в детском дошкольном образовательном учреждений и там у помощников воспитателя и техничек были зарплаты в 6-8 тыс рублей🤷🏻♂️.
Почему не установят как во многих странах почасовую оплату труда, 160 рублей в час и т.д.
а какой смысл?
Проблема в грамотности населения. Если эта техничка или помошник воспитателя работает больше 20 часов в неделю (по факту думаю что больше 40) и сука молчит при достаточно хороших законах защиты трудящихся, она так же будет молчать и при 160 в час которые ей насчитаю с 4х часов а не с 8...
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