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Nazigul Jusupova

Путин утвердил минимальный размер оплаты труда в 13 890 рублей Статьи редакции

Сейчас МРОТ составляет 12 792 рубля.

  • Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, пишут «РИА Новости».
  • Законопроект предлагал установить в 2022 году минимум оплаты труда в 13 617 рублей в месяц, Госдума одобрила его в первом чтении. В ноябре Владимир Путин предложил повысить прожиточный минимум и МРОТ на 8,6% из-за скачка инфляции.
  • Ко второму чтению сумму повысили до 13 890 рублей. Такой же минимальный размер оплаты труда депутаты предусмотрели в федеральном бюджете на 2022-2024 годы, отмечает издание.
  • С 1 января 2021 года МРОТ рассчитывается из медианной зарплаты россиян. Сейчас он составляет 12 792 рубля. По оценкам властей, увеличение МРОТ повлияет на зарплаты примерно трёх миллионов россиян.

#новости #мрот

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78 комментариев
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Илья Попов

Разумеется 13890 гораздо лучше, чем 13617.

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33
ЯжПрограммист

Странно что не 13999

Ответить
23
Илья Попов

Один человек съел 99 пельменей. Когда спросили, а почему не 100 он ответил - вы думаете, что я свинья?

Ответить
21
Stanislav Vitinskiy

Я в чёрную пятницу платят только 10% от этого (она же 13-я зарплата) 😂

Ответить
2
Митя Мурасов

не 13618

Ответить
0
Павел Антипов

Широкой души человек)
Зимбабве обогнали?

Ответить
2
Вадим Клюев

а чего не 13666? народ бы порадовался - и цифры красивые, и смотрятся привычнее, чем куриные коды

Ответить
0
Семен Переделкин

Если так дальше пойдёт, то через пару лет у нас не останется ни одного человека за чертой бедности - все будут принадлежать среднему классу. Хехе.

Ответить
19
Илья Попов

Гуляем?

Ответить
0
Семен Переделкин

На все 13 890 денег!

Ответить
3
Илья Шишкунов

Неплохая месячная зарплата, в долларах

Ответить
5
/\ec

По курсу 2005г.

Ответить
0
Кирилл Виноградов

1+3+8+9+0 = 21
Очко

Ответить
16
Илья Попов

Вы выиграли.👍

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Очко переходит в зрительный зал

Ответить
3
Genio Genio

Точно

Ответить
0
Лев Коптев

И сейчас
1+2+7+9+2=21
Совпадение?

Ответить
0
Genio Genio

Медведев напомнил о зарплатах в $50 в 2000 году
По словам экс-премьера, в 2000 году, когда Владимир Путин только стал президентом, средняя зарплата по стране составляла около $50. Однако сейчас этого уже почти никто не помнит, заявил Медведев

Ответить
5
N'existe Pas

Покупательская способность у этих 50 долларов только была другая. На 100 долларов в начале девяностых можно было неплохо жить и не один месяц

Ответить
–2
Genio Genio

Среднегодовой курс в 2000 году: 28.12 рублей за 1 Доллар США

Курс на начало года: 27 ₽
На конец года: 28.16 ₽
Минимальный: 26.9 ₽
Максимальный: 28.87 ₽

Ответить
2
Абстрактный дебаркадер

Но и цены были другие

Ответить
0
Genio Genio

Килограмм мяса в 2000 году стоил от 15 рублей до 50

Ответить
0
Василий Степанофф

В 2000 году в моем городе далеко-далеко за МКАДом можно было купить 1-к. кв. за 5 тыс. долларов.
В 2004 году однушки уже стоили 30 тыс. долларов.

Ответить
0
Maxim Sergeevich

Пользователь выше имел ввиду не курс, а то, что на эти деньги (переведенные по курсу в рубли) можно было купить. В этом плане, 100$ тогда и сейчас по нынешнему курсу - разные деньги ) Я был студентом как раз в то время и стал жить отдельно от родителей. Хлеб стоил чуть больше пяти рублей руб, помню. Проезд 50 копеек студентам, а так 1 рубль, а большую квартиру 3-к с мебелью рядом с вузом мы с друзьями снимали за 1500 рублей за всё. Инфляция, все дела. Но больше всего обесценился рубль после 2014 уже.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Нет. 300 - можно

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

По словам экс-премьера, в 2000 году, когда Владимир Путин только стал президентом, ещё не был придуман iPhone, в также не был сертифицирован 4G. Однако сейчас этого уже почти никто не помнит, заявил Медведев.

Ответить
1
Jay Green

зачем оформлять в отдельную новость? Это технический момент.
МРОТ не может быть ниже 42% медианной ЗП. По этому его и подняли. При этом судя по цифрам как раз к этим 42%

Ответить
5
Чит Чат

Пособие по безработице: 1.500 руб в месяц - живи как хочешь

Ответить
4
Genio Genio

Ешь снег

Ответить
0
Александр Мартианов

Учитывая глобальное потепление-ешь грязь.

Ответить
0
Genio Genio

Снег + грязь = кофе

Ответить
0
Александр Мартианов

И если туда передернуть, то капучино.

Ответить
0
Louis Cyphre

Открывайте франшизу)

Ответить
0
Станислав Назаров

Пердучино™

Ответить
0
Фрост Тобин

Работа в помощь

Ответить
0
Станислав Назаров

Только если ты до этого не работал, так то пособие по безработице обычно в районе МРОТ. Это специально сделано, чтобы нельзя было жить на пособие, если ты не скидывался. В целом, разумно.

Ответить
0
Akalaka Rus

Нус, теперь то заживем лучше чем гейропа и запад!

Ответить
4
Дрюс Уилис

Нет, с нового года поднимут тарифы на все и исправят эту коллизию )

Ответить
0
Ware Wow

Путин лишь ретранслятор ментальных парадигм населения.

Ответить
3
Семен Переделкин

То есть, это получается, что Путин - это... я?

Ответить
3
Илья Попов

Простите, я говорю с Владимиром Винокуром?

Ответить
0
Семен Переделкин

Почти.

Ответить
1
Pavel Steshin

В/На Украине вроде уже выше 🤦‍♂️

Ответить
3
user_90123129312

Зато лукашенко сыт и не за решёткой.

Ответить
0
Jay Green

и какой в этом толк если средняя и медианные ЗП у них очень сильно ниже?

Ответить
0
EyesLaser

«Швейцарская Женева установила самую высокую в мире минимальную зарплату 4000 евро» не скреповно как-то у них

Ответить
3
Александр Мартианов

Там по три ствола на одного человека в среднем, тяжело принимать непопулярные законы и решения.

Ответить
0
Stanislav

Кажется это прорыв

Ответить
2
Митя Мурасов

достойный уровень жизни. ебать

Ответить
2
Евгений Приходько

Почему не 1488? Мы должны защитить само существование нашего народа! Слава вождю!

Ответить
2
Семен Переделкин

Один четыре восемь восемь -
Наш русский дух все скрепы сносит!

Ответить
0
Тихон Устинов

Тем временем в USA 15 долларов в час утвердили...

Ответить
0
Genio Genio

Ехай туда

Ответить
2
Тихон Устинов

🤦

Ответить
0
Иван Шеметов

Мб штат утвердил?)

Ответить
0
Artem Udovychenko

Путин — чёрт.

Ответить
0
Stanislav

Опасненько

Ответить
0
Genio Genio

За вами уже выехали

Ответить
0
Абстрактный дебаркадер

Насколько уменьшился процент среднего класса среди граждан встающей с колен?

Ответить
1
Илья Попов

Когда граждане встают с колен это для некоторых анархия. Вы хотите получить анархию?

Ответить
1
Александр Мартианов

Когда граждане встают с колен, у них освобождается рот, а их него лезут крамольные мысли.

Ответить
0
Walter Kovacs

Со звуком

Ответить
1
Илья Попов

Расцветай моя родная Россия
Величава, добра и красива!
Расцветай моя родная Россия
Величава, добра и красива!

Ответить
0
Илья Попов

Квартет

Ответить
0
Radna

Не понимаю схему расчета МРОТ, вроде многие работодатели обходят это, оформляя на бумагах на пол ставки, а остальное в чёрную. Помнится в 2017 году подрабатывал в детском дошкольном образовательном учреждений и там у помощников воспитателя и техничек были зарплаты в 6-8 тыс рублей🤷🏻‍♂️.
Почему не установят как во многих странах почасовую оплату труда, 160 рублей в час и т.д.

Ответить
1
Jay Green

а какой смысл?
Проблема в грамотности населения. Если эта техничка или помошник воспитателя работает больше 20 часов в неделю (по факту думаю что больше 40) и сука молчит при достаточно хороших законах защиты трудящихся, она так же будет молчать и при 160 в час которые ей насчитаю с 4х часов а не с 8...

Ответить
0
павел

потому что , видимо задача другая

Ответить
1
Илья Попов

Задача на логику.

Ответить
0
Женя Гагарин

Начались гонки с Украиной.
Вперёд!!

Ответить
–1
Vasiliy coconut

Заживем !

Ответить
0
павел

13890 . 10 рублей для ровной суммы могли бы накинуть.

Ответить
0
Oleg Zhuravlev

Чтобы Путин жил на пенсии на МРОТ ;))

Ответить
0
Artyom

+1 к загниванию запада

Ответить
0
Кристина Хомич

Заживём теперь ..

Ответить
0
Валерий Голованов

Куплю костюм с отливом и в Ялту (с)

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0
Фрост Тобин

Цены 🆙

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0
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0
Максим Николаев

Володьке уже давно пора на виселицу, а не законы подписывать.

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–2
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