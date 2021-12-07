ОАЭ отменит выходной в пятницу и перенесёт его на воскресенье с 2022 года Статьи редакции
Рабочая неделя в ОАЭ и других арабских странах начинается с воскресенья.
- Власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили, что с 1 января 2022 года страна переходит на четырёхдневную рабочую неделю, с выходными днями по субботам и воскресеньям. При этом для госорганов пятница будет рабочей только в первую половину дня.
- В заявлении не говорится, коснётся ли новое правило частного сектора и образовательных учреждений. По данным Bloomberg, от графика учебной недели будет зависеть и работа частных компаний.
- По данным The National News, школы и другие образовательные учреждения перейдут к западной рабочей неделе с нового семестра. А частные компании могут сами устанавливать рабочие дни и не согласовывать решение с правительством.
- Опрошенные Bloomberg эксперты отметили, что переход на рабочую неделю с понедельника позволит ОАЭ проще взаимодействовать с международными корпорациями, — например, «увеличит дни, в течение которых можно вести дела с остальным миром» и приведёт к росту продаж.
- Кроме этого, Абу-Даби и Дубай хотят сохранить статус делового центра в Персидском заливе и конкурировать за иностранные инвестиции с соседними странами.
- Сейчас в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ и Саудовской Аравии, рабочая неделя длится с воскресенья по четверг. Эмираты стали первым государством региона, которое переходит на западную рабочую неделю.
"переходит на четырёхдневную рабочую неделю, с выходными днями по субботам и воскресенья" у меня что-то не сходится
По ссылке на твиттер властей пишется, что это «четырех-с-половиной-дневная» рабочая неделя. Выходные: вторая половина пятницы, сб и вс.
Каково было мое удивление когда я в мае в 9 утра не попал в дубайске метро, из за того что в выходные оно работает с 11. Благо убер сразу приехал.
Лентяи. То ли дело в Москве!
В Москве в метро лучше вообще не попадать!
А что там происходит? Расскажите
Разборки между Ганзой и Рейхом опять начались.
Спартанцы разрулят,не боись ✌️😂
Словами не описать, это нужно видеть.
Там метро Люблино работает
Поделите рабочее время так, чтобы все работали по 3,5 дня из 7 дней, и так во все дни работа не будет останавливаться, так как неделя поделится между людьми пополам.
Уже придумали, называется график 2 через 2
В итоге изобретательные арабы будут отдыхать и в пятницу и в воскресенье. Иншалла!
Шабатные лифты им ещё установите в небоскрёбах, ну так, чисто поржать🤣
Т.е. Россия теперь как ОАЭ? Класс
Лигалайз не за горами?
Занимательно наблюдать, как родина ислама становится адекватнее своих последователей
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