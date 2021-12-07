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Nazigul Jusupova

ОАЭ отменит выходной в пятницу и перенесёт его на воскресенье с 2022 года Статьи редакции

Рабочая неделя в ОАЭ и других арабских странах начинается с воскресенья.

  • Власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили, что с 1 января 2022 года страна переходит на четырёхдневную рабочую неделю, с выходными днями по субботам и воскресеньям. При этом для госорганов пятница будет рабочей только в первую половину дня.
  • В заявлении не говорится, коснётся ли новое правило частного сектора и образовательных учреждений. По данным Bloomberg, от графика учебной недели будет зависеть и работа частных компаний.
  • По данным The National News, школы и другие образовательные учреждения перейдут к западной рабочей неделе с нового семестра. А частные компании могут сами устанавливать рабочие дни и не согласовывать решение с правительством.
  • Опрошенные Bloomberg эксперты отметили, что переход на рабочую неделю с понедельника позволит ОАЭ проще взаимодействовать с международными корпорациями, — например, «увеличит дни, в течение которых можно вести дела с остальным миром» и приведёт к росту продаж.
  • Кроме этого, Абу-Даби и Дубай хотят сохранить статус делового центра в Персидском заливе и конкурировать за иностранные инвестиции с соседними странами.
  • Сейчас в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ и Саудовской Аравии, рабочая неделя длится с воскресенья по четверг. Эмираты стали первым государством региона, которое переходит на западную рабочую неделю.

#новости #оаэ

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18 комментариев
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Чит Чат

"переходит на четырёхдневную рабочую неделю, с выходными днями по субботам и воскресенья" у меня что-то не сходится

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20
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alien i

По ссылке на твиттер властей пишется, что это «четырех-с-половиной-дневная» рабочая неделя. Выходные: вторая половина пятницы, сб и вс.

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3
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Igor Kachura

Каково было мое удивление когда я в мае в 9 утра не попал в дубайске метро, из за того что в выходные оно работает с 11. Благо убер сразу приехал.

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4
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Johnny Vorony

Лентяи. То ли дело в Москве!

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0
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Marat Ahiar

В Москве в метро лучше вообще не попадать!

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–6
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Johnny Vorony

А что там происходит? Расскажите

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Виктор Якунин

Разборки между Ганзой и Рейхом опять начались.

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12
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Mr Black

Спартанцы разрулят,не боись ✌️😂

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0
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Владимир Вольфович

Словами не описать, это нужно видеть.

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0
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Fred Han

Там метро Люблино работает

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0
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Sergey Ontime

Поделите рабочее время так, чтобы все работали по 3,5 дня из 7 дней, и так во все дни работа не будет останавливаться, так как неделя поделится между людьми пополам.

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0
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Максим Чистов

Уже придумали, называется график 2 через 2

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10
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Mike Raitsyn

В итоге изобретательные арабы будут отдыхать и в пятницу и в воскресенье. Иншалла!

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1
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Fred Han

Шабатные лифты им ещё установите в небоскрёбах, ну так, чисто поржать🤣

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1
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Сергей Ермилов

Т.е. Россия теперь как ОАЭ? Класс

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Дмитрий Милюков

Лигалайз не за горами?

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Ali Baba

Занимательно наблюдать, как родина ислама становится адекватнее своих последователей

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Комментарий удален

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Nikolay Ganin

@Инспектор

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