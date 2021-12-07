Почему я не люблю свою работу?

Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, 56% россиян недовольны своей работой. При этом подавляющее большинство не готовы ничего предпринимать, чтобы найти более подходящее место работы. Почему так? И почему вообще люди не любят свою работу? Рассуждаем с психологом «Ясно», Надеждой Кузьминой.