Все четыре мобильных оператора страны согласовали график выведения оборудования из эксплуатации — один из них отключит его уже к началу 2023 года.

В правительстве Великобритании запланировали к 2033 году полностью отказаться от сетей 2G и 3G. Это должно облегчить выход на рынок новых производителей оборудования для мобильной связи 5G и впоследствии 6G, поскольку их электроника не будет обязана поддерживать устаревшие технологии, пишет Reuters.

По мнению властей, решение поможет освободить частоты для связи, используемой для высокотехнологичных устройств: беспилотных автомобилей, летательных аппаратов и устройств с доступом к виртуальной реальности.

Все четыре мобильных оператора Великобритании — EE, Vodafone, O2 и Three — уже согласовали расписание отключений 2G и 3G-сетей. British Telecom, владеющая оператором EE, объявила, что выведет из эксплуатации оборудование для 3G уже к началу 2023 года.