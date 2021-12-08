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Великобритания к 2033 году постепенно отключит сети 2G и 3G, чтобы освободить частоты для 5G — Reuters Статьи редакции

Все четыре мобильных оператора страны согласовали график выведения оборудования из эксплуатации — один из них отключит его уже к началу 2023 года.

В правительстве Великобритании запланировали к 2033 году полностью отказаться от сетей 2G и 3G. Это должно облегчить выход на рынок новых производителей оборудования для мобильной связи 5G и впоследствии 6G, поскольку их электроника не будет обязана поддерживать устаревшие технологии, пишет Reuters.

По мнению властей, решение поможет освободить частоты для связи, используемой для высокотехнологичных устройств: беспилотных автомобилей, летательных аппаратов и устройств с доступом к виртуальной реальности.

Все четыре мобильных оператора Великобритании — EE, Vodafone, O2 и Three — уже согласовали расписание отключений 2G и 3G-сетей. British Telecom, владеющая оператором EE, объявила, что выведет из эксплуатации оборудование для 3G уже к началу 2023 года.

#новости #5g

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Эдуард Лиринг

У 3g есть хороший плюс, меньше жрёт батарейку и если хорошо ловить то и скорость достаточная для ватсапа и сайтов

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3
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Илья Волочков

Что забавно, у меня дома 3G работает в 10 раз быстрее, чем 4G.

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6
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postmotremat -

Наверно, все остальные по дефолту подключаются к 4г, а 3г остается более-менее свободным.

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8
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Илья Попов

4G работает с частотой 6ГГЦ, а 5G будет работать с 30 - 300 ГГЦ. Представьте себе, какой будет скорость. Во всем этом разбираюсь, но все равно удивляюсь до чего дошли и что будет дальше.

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1
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Вася Пражкин

В России для 5G используется в том числе и 3.4-3.8 ГГц.

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0
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Мутный корабль

Именно.
У меня на даче такая фигня была.
Как только принудительно поставил 3жэ, так сразу интернет перестал с 22:00 до 00:00 (ровно!) валиться к 128кб

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1
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Влад Берг

Это везде так. Все бездумно сидят на 4g автоматом и линии перегружены. Стоит переключится на 3g все летает.

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1
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Дэни Трэхо

Потому что все новые телефоны подключаются по 4g, поэтому частоты выделенные под 3g переводят под 4g. Для совсем старья оставляют немного в 2g.

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0
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Эдуард Лиринг

кстати да, бывает и такое

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Илья Попов

Известно, что человек никогда не довольствуется достигнутым - уже начал думать, каким будет 50 G, 100G и какие будут технологии. Хочется хоть одним глазком посмотреть.

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0
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Valentin Dombrovsky

Нейро-интерфейсы и прочая, и прочая - наши внуки будут удивляться тому, что мы использовали какие-то там «смартфоны».

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12
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Илья Попов

Мы для них будем, как для нас старые папуасы.🤣

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7
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Fred Han

Не несите пурги, наши деды и отцы на луну высажтвались, на самолётах в космос летали, а сейчас дети только тикток снимают.

Если вам недостаточного моего мнения, то Илон Маск со мной солидарен. Инноваций что в телефонах, что в автопроме 0.0

Раньше было лучше, офишали

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6
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Дмитрий Рыбин

Ок, бумер, пойду запишу о тебе тикток и продам в виде NFT

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7
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Fred Han

Напомни кто ты

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0
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Valentin Dombrovsky

«They promised us flying cars»…

Хуйня это всё — прочитайте книжку по истории Нобелевских премий по медицине за последние лет 20 хотя бы — много интересного узнаете про прогресс в науке, который Вы просто не замечаете, поскольку к этому привыкли.
Вообще книжки по новейшим достижениям разных наук полезно читать. Космологии той же, кстати.

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0
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Fred Han

Тезисно можно про 21 век?
Топ4 хотя бы

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0
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Valentin Dombrovsky

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5

Список лауреатов Нобелевской премии по…
Нобелевская премия по физиологии или медицине (швед. Nobelpriset i fysiologi eller medicin…
ru.m.wikipedia.org
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Fred Han
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Смирнов Владислав

Если не хуже, но ваше желание я понимаю, у сам раз по разу такое хочу))

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1
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Илья Попов

Я вам желаю тысяча лет жизни! А потом по вашему усмотрению.🙋

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5
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Ware Wow

Наши внуки удивляются тому, что мы использовали смартфоны:

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6
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Фагиз Мавлютов

Если у них будет установлено такое чувство)))

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1
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ЯжПрограммист

"Дед, а как вы жили без чипа идентификации? В смысле можно было без паспорта в интернет? Что значит у нас не всегда ВВП был вождём?"

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4
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Valentin Dombrovsky

— Что значит когда-то президент был человеком, а не Андроидом с вживлённым человеческим мозгом?

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0
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Mark Borisov

Прямо в мозг будут транслировать

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1
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Илья Попов

И будут давать советы, как включить прямую трансляцию.🤣 Сегодня смешно, но может в ближайщем будущем все это станет реальностью. Супер и тысяча раз супер!!!

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0
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Igor Novák

Они и так транслируют.

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0
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ЯжПрограммист

Быстрее скорости света всё равно не будет.

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1
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Илья Попов

Раз мы уже начали мечтать - создать варп двигатель, можно что придумают что-то похожее, как искривлять пространство. Всё возможно.

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Vlad Zloy

https://habr.com/ru/company/gms/blog/593943/

Скорость света ближе, чем казалось: ученые…
Еще одна технология из Star Trek оказалась больше наукой, чем фантастикой. Ученые под…
habr.com
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0
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Igor Novák

Терминатор не смотрели ? ))

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NNM ASSN

С точки зрения дилетанта:

Разве 2G, 3G и т.д. это не именно разные частоты?

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3
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Syzygy

Разные, но в последние несколько лет начала рулить сетевая нейтральность, когда на частотах, предназначенных для GSM, можно строить LTE, к примеру.

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0
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NNM ASSN

Частота это понятие чёткое, если говорить об определённой частоте, на сколько мне известно.
Так вот мне не понятно, каким образом на частоту 2G можно засунуть 4G.

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0
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Дэни Трэхо

2G, 3G, 4G это не частоты, а поколения связи. Можешь строить какую угодно сеть на каких угодно частотах, главное чтобы это дело было стандартизировано 3GPP.

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1
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Sergei Timofeyev

Сообщение удалено

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0
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Sergei Timofeyev

А в чём проблема? В России уже на частоты NMT запихнули. :)

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Дэни Трэхо

Сообщение удалено

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Syzygy

.

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Syzygy

В чём проблема? 4G - это не что-то фиксированное, это общее название технологий. Никаких препятствий для работы на других частотах (о которых договорились в стандарте) нет.

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NNM ASSN

Понял, полагал, что G имеет нечто общее с герцами и это неизменно.

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Utin Antip

G - Generation - поколение.

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Anton Chigaev

По идее, 2G нужно оставить для IoT оборудования, там где не важна задержка и скорость, а таких приложений очень много.

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1
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Taras Halturin

для IoT давно уже пользуют LoRaWan, это на 825МГц живет (или около того). для железяк последней мили более чем достаточно. 2Г на полосах выше живет

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Злой Полушубок

Особенность 5G меньший размер соты по сравнению с 3G и тем более 2G. И если в городе это плюс, то где нибудь на севере Шотландии - это большой минус.

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Александр А.

Вот и я удивился насчёт отключения 2G. Неужто так все четко накрыто базовыми станциями 4G?

Что-то сомнительно....

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Александр _

А что это ты так далеко смотришь? В подмосковных реалиях 5G - это огромный минусяра. Если 2G лупит на хреньти знает сколько километров, то 5G-вышка закрывает центр города, и всё.

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Syzygy

В правительстве Великобритании запланировали к 2033 году полностью отказаться от сетей 2G и 3G.
Ох уж эти британские учёные. Это тоже самое, что запланировать к 2100 году переход на электромобили.

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Alex Choybson

Переход на электромобили запланировали на 2030. К слову 5G уже есть во всех крупных населённых пунктах.

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Антон Штадлер

Это именно 5Г или только иконка, а по факту 4Г, в лучшем случае 4Г+?

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2
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Alex Choybson

400 mb/s летает, даже в центре Лондона, где раньше при всех деланиях 4G интернет в принципе не работал.

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Syzygy

Я про это и говорю - к 2033 году старые сети загнутся естественным путём.

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Комментарий удален

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VerverLoginova

Ясно. В Англию с кнопочным телефоном не ехать

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Цимерманн

Вся автомобильная телематика на 2g, поэтому у нас эта музыка будет вечной (или очень ещё долгой). Странно, что у них это не так.

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