Великобритания к 2033 году постепенно отключит сети 2G и 3G, чтобы освободить частоты для 5G — Reuters Статьи редакции
Все четыре мобильных оператора страны согласовали график выведения оборудования из эксплуатации — один из них отключит его уже к началу 2023 года.
В правительстве Великобритании запланировали к 2033 году полностью отказаться от сетей 2G и 3G. Это должно облегчить выход на рынок новых производителей оборудования для мобильной связи 5G и впоследствии 6G, поскольку их электроника не будет обязана поддерживать устаревшие технологии, пишет Reuters.
По мнению властей, решение поможет освободить частоты для связи, используемой для высокотехнологичных устройств: беспилотных автомобилей, летательных аппаратов и устройств с доступом к виртуальной реальности.
Все четыре мобильных оператора Великобритании — EE, Vodafone, O2 и Three — уже согласовали расписание отключений 2G и 3G-сетей. British Telecom, владеющая оператором EE, объявила, что выведет из эксплуатации оборудование для 3G уже к началу 2023 года.
У 3g есть хороший плюс, меньше жрёт батарейку и если хорошо ловить то и скорость достаточная для ватсапа и сайтов
Что забавно, у меня дома 3G работает в 10 раз быстрее, чем 4G.
Наверно, все остальные по дефолту подключаются к 4г, а 3г остается более-менее свободным.
4G работает с частотой 6ГГЦ, а 5G будет работать с 30 - 300 ГГЦ. Представьте себе, какой будет скорость. Во всем этом разбираюсь, но все равно удивляюсь до чего дошли и что будет дальше.
В России для 5G используется в том числе и 3.4-3.8 ГГц.
Это везде так. Все бездумно сидят на 4g автоматом и линии перегружены. Стоит переключится на 3g все летает.
Потому что все новые телефоны подключаются по 4g, поэтому частоты выделенные под 3g переводят под 4g. Для совсем старья оставляют немного в 2g.
кстати да, бывает и такое
Известно, что человек никогда не довольствуется достигнутым - уже начал думать, каким будет 50 G, 100G и какие будут технологии. Хочется хоть одним глазком посмотреть.
Нейро-интерфейсы и прочая, и прочая - наши внуки будут удивляться тому, что мы использовали какие-то там «смартфоны».
Мы для них будем, как для нас старые папуасы.🤣
Не несите пурги, наши деды и отцы на луну высажтвались, на самолётах в космос летали, а сейчас дети только тикток снимают.
Если вам недостаточного моего мнения, то Илон Маск со мной солидарен. Инноваций что в телефонах, что в автопроме 0.0
Раньше было лучше, офишали
Ок, бумер, пойду запишу о тебе тикток и продам в виде NFT
Напомни кто ты
«They promised us flying cars»…
Хуйня это всё — прочитайте книжку по истории Нобелевских премий по медицине за последние лет 20 хотя бы — много интересного узнаете про прогресс в науке, который Вы просто не замечаете, поскольку к этому привыкли.
Вообще книжки по новейшим достижениям разных наук полезно читать. Космологии той же, кстати.
Тезисно можно про 21 век?
Топ4 хотя бы
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
Если не хуже, но ваше желание я понимаю, у сам раз по разу такое хочу))
Я вам желаю тысяча лет жизни! А потом по вашему усмотрению.🙋
Наши внуки удивляются тому, что мы использовали смартфоны:
Если у них будет установлено такое чувство)))
"Дед, а как вы жили без чипа идентификации? В смысле можно было без паспорта в интернет? Что значит у нас не всегда ВВП был вождём?"
— Что значит когда-то президент был человеком, а не Андроидом с вживлённым человеческим мозгом?
Прямо в мозг будут транслировать
И будут давать советы, как включить прямую трансляцию.🤣 Сегодня смешно, но может в ближайщем будущем все это станет реальностью. Супер и тысяча раз супер!!!
Они и так транслируют.
Быстрее скорости света всё равно не будет.
Раз мы уже начали мечтать - создать варп двигатель, можно что придумают что-то похожее, как искривлять пространство. Всё возможно.
Терминатор не смотрели ? ))
С точки зрения дилетанта:
Разве 2G, 3G и т.д. это не именно разные частоты?
Разные, но в последние несколько лет начала рулить сетевая нейтральность, когда на частотах, предназначенных для GSM, можно строить LTE, к примеру.
Частота это понятие чёткое, если говорить об определённой частоте, на сколько мне известно.
Так вот мне не понятно, каким образом на частоту 2G можно засунуть 4G.
2G, 3G, 4G это не частоты, а поколения связи. Можешь строить какую угодно сеть на каких угодно частотах, главное чтобы это дело было стандартизировано 3GPP.
Сообщение удалено
А в чём проблема? В России уже на частоты NMT запихнули. :)
Сообщение удалено
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В чём проблема? 4G - это не что-то фиксированное, это общее название технологий. Никаких препятствий для работы на других частотах (о которых договорились в стандарте) нет.
Понял, полагал, что G имеет нечто общее с герцами и это неизменно.
G - Generation - поколение.
По идее, 2G нужно оставить для IoT оборудования, там где не важна задержка и скорость, а таких приложений очень много.
для IoT давно уже пользуют LoRaWan, это на 825МГц живет (или около того). для железяк последней мили более чем достаточно. 2Г на полосах выше живет
Особенность 5G меньший размер соты по сравнению с 3G и тем более 2G. И если в городе это плюс, то где нибудь на севере Шотландии - это большой минус.
Вот и я удивился насчёт отключения 2G. Неужто так все четко накрыто базовыми станциями 4G?
Что-то сомнительно....
А что это ты так далеко смотришь? В подмосковных реалиях 5G - это огромный минусяра. Если 2G лупит на хреньти знает сколько километров, то 5G-вышка закрывает центр города, и всё.
В правительстве Великобритании запланировали к 2033 году полностью отказаться от сетей 2G и 3G.
Ох уж эти британские учёные. Это тоже самое, что запланировать к 2100 году переход на электромобили.
Переход на электромобили запланировали на 2030. К слову 5G уже есть во всех крупных населённых пунктах.
Это именно 5Г или только иконка, а по факту 4Г, в лучшем случае 4Г+?
400 mb/s летает, даже в центре Лондона, где раньше при всех деланиях 4G интернет в принципе не работал.
Я про это и говорю - к 2033 году старые сети загнутся естественным путём.
Комментарий удален
Ясно. В Англию с кнопочным телефоном не ехать
Вся автомобильная телематика на 2g, поэтому у нас эта музыка будет вечной (или очень ещё долгой). Странно, что у них это не так.
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