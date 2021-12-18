Около 48% россиян выбирают искусственные деревья для праздников. Но это не всегда лучше для природы — всё зависит от того, сколько лет человек будет использовать одну и ту же ёлку.

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Как влияют на окружающую среду живые и искусственные ёлки

Живые ёлки

Ежегодно во всём мире для рождественских и новогодних праздников вырубают около 120 млн деревьев. Обычно в ход идут ели, сосны и пихты. Дерево высотой около двух метров растёт в среднем семь лет.

Питомники и лесные хозяйства заготавливают основную часть легальных ёлок в России. По данным Минприроды, специалисты контролируют вырубку деревьев, она разрешена только в определённых местах, чтобы не вредить лесу.

Ещё часть деревьев вырубают при строительстве или очистке линий электропередач, железных и автомобильных дорог, трубопроводов и противопожарных просек. Так как эти деревья не выращивали специально для праздников, то они считаются менее красивыми, чем те, что везут из скандинавских стран, Канады и Польши.

Заготовка ёлок Известия

Для выращивания натуральных хвойных фермеры могут применять пестициды и химические удобрения, которые наносят вред окружающей среде и здоровью человека. Иногда они используют гербициды, такие как глифосат, которые часто становятся причиной отравлений работников на плантациях.

Но фермеры всё чаще выбирают устойчивые к вредителям деревья, чтобы сократить применение пестицидов и затраты на них. А в некоторых странах для роста ёлок используют земли, непригодные для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Искусственные деревья

Их выбирает 48% россиян и более 80% населения США. Каждый сезон в стране закупают около 10 млн таких ёлок.

Около 80% неживых деревьев производят в Китае. Для изготовления используют следующие материалы:

Пластик из нефти — поливинилхлорид. Его производство приводит к выбросам диоксина, этилендихлорида и винилхлорида, которые увеличиваю риск развития рака и влияют на иммунную систему человека.

Сталь, алюминий и картон для упаковки и доставки.



Спрей белой латексной краски, чтобы ветки выглядели так, будто покрыты снегом.



Свинец для искусственных иголок. Он влияет на здоровье почек, нервной и репродуктивной системы.



Фабрика создания искусственных ёлок в Китае Vice

Производство неживой ёлки выделяет больше углекислого газа, чем выращивание настоящей. Рост концентрации этого парникового газа в атмосфере приводит к изменению климата, увеличению количества стихийных бедствий и скачкам температуры.

При производстве и утилизации одного искусственного дерева высотой около двух метров выбрасывается примерно 40 кг парниковых газов. Около двух третей углеродного следа дерева составляет пластик, из которого оно сделано.

Общий углеродный след живой рождественской ёлки составляет 2,6 кг. Если её выкинут на свалку, то показатель увеличится до 16 кг, столько же выделяет производство 160 бумажных стаканчиков.



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Исследование Американской ассоциации рождественских ёлок говорит, что при сравнении полного жизненного цикла настоящее дерево оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем искусственное. Но последнее будет экологичнее живого, если использовать его несколько лет подряд.

Ассоциация заявила, что одно дерево необходимо использовать не менее пяти лет. Британская организация, помогающая компаниям в устойчивом развитии Carbon Trust считает, что нужно не менее десяти лет, а Greenpeace — 20 лет. В среднем же в США одна искусственная ель переживает около шести праздников.

Рабочий на территории возле фабрики опрыскивает деревья искусственным снегом Al Jazeera

Какую ёлку выбрать

Если дома нет ёлки, WWF рекомендует купить живую. Но приобретать её нужно только в специализированных организациях: лесхозах, на легальных рождественских ярмарках и в магазинах, которые имеют соответствующие документы. Если её срубили нелегально, то это может привести к деградации лесных экосистем, так как браконьеры не сажают новое дерево взамен срубленного.

При правильном подходе к управлению лесами можно производить новогодние ёлки без особого ущерба природе. Например, в США более 50% лесов частные, покупка деревьев даёт землевладельцам прибыль, и на место купленного хвойного фермеры сажают 1-3 новых саженца.

Фермеры подготавливают ёлку к продаже в США. NBC

Срубить ёлку в России можно самостоятельно, но не во всех регионах. Для этого нужно зайти на сайт местного лесного ведомства, департамента или министерства природы, найти список лесничеств, выбрать ближайшее и попросить разрешение.

В случае положительного ответа человек едет в лесничество, заключает договор купли-продажи на дерево определённой высоты и вместе с лесничим отправляется к месту, где можно срубить ёлку.

Ещё один способ экологичного использования живого хвойного — это аренда ёлок в горшках. Но в WWF говорят, что это не помогает восстановить лесные экосистемы в России. Чтобы такие деревья дожили до весны, необходим сложный уход на протяжении зимы, и даже это не гарантирует, что они выживут.

Если всё-таки выбирать искусственное дерево, можно приобретать подержанное или сделанное из перерабатываемых материалов. Американская ассоциация ёлок утверждает, что настоящие и искусственные деревья составляют менее 0,1% годового углеродного следа, создаваемого человеком.

Переработка деревьев после праздника

Натуральное дерево, в отличие от пластикового, полностью разлагается. Но если после окончания праздников выбросить его на свалку, то при разложении оно будет выделять метан. Этот парниковый газ в 25 раз более мощный, чем углерод.

При сжигании, например на костре, ёлка выделяет углекислый газ, который накапливала во время роста. Лучше распилить её или разложить по саду — это снизит углеродный след на 80%.

Настоящие деревья можно сдать на переработку: в процессе их превращают в щепу и покрывают землю вокруг саженцев. В некоторых городах ёлки принимают в зоопарки: из них делают подстилки или скармливают животным.

Если сдать ёлку на переработку не получается, то выбрасывать её в мусоропровод или общий контейнер для отходов в доме не стоит. Дерево может повредить спецтехнику.

Можно выкинуть его в большие бункеры-контейнеры, которые стоят во дворах. Но если таких нет, то необходимо срезать с дерева все ветви, распилить, скрепить ветки и ствол и положить в мусорный бак в таком виде.

Есть ещё несколько методов, чтобы свести к минимуму негативное воздействие:

Ветки дерева можно использовать для защиты корней некоторых растений от резких перепадов температур.



Изрубленные новогодние ёлки подходят в качестве мульчи для других растений в саду.

Иголки с веток можно хранить их в бумажных пакетах, чтобы сохранить их резкий запах, а после использовать как ароматизатор.

Большинство искусственных деревьев не подлежат вторичной переработке и попадают на свалки. Их можно продать или отдать в дар для повторного использования.

Даже если у вашего дома есть контейнер, предназначенный для пластика, искусственную елку придется отправить не в него, а к обычным, несортируемым отходам. Дмитрий Нестеров эксперт Greenpeace