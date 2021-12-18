Живые и искусственные ёлки: какие вредят экологии больше и что с ними делать после Нового года Статьи редакции
Около 48% россиян выбирают искусственные деревья для праздников. Но это не всегда лучше для природы — всё зависит от того, сколько лет человек будет использовать одну и ту же ёлку.
Как влияют на окружающую среду живые и искусственные ёлки
Живые ёлки
Ежегодно во всём мире для рождественских и новогодних праздников вырубают около 120 млн деревьев. Обычно в ход идут ели, сосны и пихты. Дерево высотой около двух метров растёт в среднем семь лет.
Питомники и лесные хозяйства заготавливают основную часть легальных ёлок в России. По данным Минприроды, специалисты контролируют вырубку деревьев, она разрешена только в определённых местах, чтобы не вредить лесу.
Ещё часть деревьев вырубают при строительстве или очистке линий электропередач, железных и автомобильных дорог, трубопроводов и противопожарных просек. Так как эти деревья не выращивали специально для праздников, то они считаются менее красивыми, чем те, что везут из скандинавских стран, Канады и Польши.
Для выращивания натуральных хвойных фермеры могут применять пестициды и химические удобрения, которые наносят вред окружающей среде и здоровью человека. Иногда они используют гербициды, такие как глифосат, которые часто становятся причиной отравлений работников на плантациях.
Но фермеры всё чаще выбирают устойчивые к вредителям деревья, чтобы сократить применение пестицидов и затраты на них. А в некоторых странах для роста ёлок используют земли, непригодные для выращивания других сельскохозяйственных культур.
Искусственные деревья
Их выбирает 48% россиян и более 80% населения США. Каждый сезон в стране закупают около 10 млн таких ёлок.
Около 80% неживых деревьев производят в Китае. Для изготовления используют следующие материалы:
- Пластик из нефти — поливинилхлорид. Его производство приводит к выбросам диоксина, этилендихлорида и винилхлорида, которые увеличиваю риск развития рака и влияют на иммунную систему человека.
- Сталь, алюминий и картон для упаковки и доставки.
- Спрей белой латексной краски, чтобы ветки выглядели так, будто покрыты снегом.
- Свинец для искусственных иголок. Он влияет на здоровье почек, нервной и репродуктивной системы.
Производство неживой ёлки выделяет больше углекислого газа, чем выращивание настоящей. Рост концентрации этого парникового газа в атмосфере приводит к изменению климата, увеличению количества стихийных бедствий и скачкам температуры.
- При производстве и утилизации одного искусственного дерева высотой около двух метров выбрасывается примерно 40 кг парниковых газов. Около двух третей углеродного следа дерева составляет пластик, из которого оно сделано.
- Общий углеродный след живой рождественской ёлки составляет 2,6 кг. Если её выкинут на свалку, то показатель увеличится до 16 кг, столько же выделяет производство 160 бумажных стаканчиков.
Исследование Американской ассоциации рождественских ёлок говорит, что при сравнении полного жизненного цикла настоящее дерево оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем искусственное. Но последнее будет экологичнее живого, если использовать его несколько лет подряд.
Ассоциация заявила, что одно дерево необходимо использовать не менее пяти лет. Британская организация, помогающая компаниям в устойчивом развитии Carbon Trust считает, что нужно не менее десяти лет, а Greenpeace — 20 лет. В среднем же в США одна искусственная ель переживает около шести праздников.
Какую ёлку выбрать
Если дома нет ёлки, WWF рекомендует купить живую. Но приобретать её нужно только в специализированных организациях: лесхозах, на легальных рождественских ярмарках и в магазинах, которые имеют соответствующие документы. Если её срубили нелегально, то это может привести к деградации лесных экосистем, так как браконьеры не сажают новое дерево взамен срубленного.
При правильном подходе к управлению лесами можно производить новогодние ёлки без особого ущерба природе. Например, в США более 50% лесов частные, покупка деревьев даёт землевладельцам прибыль, и на место купленного хвойного фермеры сажают 1-3 новых саженца.
Срубить ёлку в России можно самостоятельно, но не во всех регионах. Для этого нужно зайти на сайт местного лесного ведомства, департамента или министерства природы, найти список лесничеств, выбрать ближайшее и попросить разрешение.
В случае положительного ответа человек едет в лесничество, заключает договор купли-продажи на дерево определённой высоты и вместе с лесничим отправляется к месту, где можно срубить ёлку.
Ещё один способ экологичного использования живого хвойного — это аренда ёлок в горшках. Но в WWF говорят, что это не помогает восстановить лесные экосистемы в России. Чтобы такие деревья дожили до весны, необходим сложный уход на протяжении зимы, и даже это не гарантирует, что они выживут.
Если всё-таки выбирать искусственное дерево, можно приобретать подержанное или сделанное из перерабатываемых материалов. Американская ассоциация ёлок утверждает, что настоящие и искусственные деревья составляют менее 0,1% годового углеродного следа, создаваемого человеком.
Переработка деревьев после праздника
Натуральное дерево, в отличие от пластикового, полностью разлагается. Но если после окончания праздников выбросить его на свалку, то при разложении оно будет выделять метан. Этот парниковый газ в 25 раз более мощный, чем углерод.
При сжигании, например на костре, ёлка выделяет углекислый газ, который накапливала во время роста. Лучше распилить её или разложить по саду — это снизит углеродный след на 80%.
Настоящие деревья можно сдать на переработку: в процессе их превращают в щепу и покрывают землю вокруг саженцев. В некоторых городах ёлки принимают в зоопарки: из них делают подстилки или скармливают животным.
Если сдать ёлку на переработку не получается, то выбрасывать её в мусоропровод или общий контейнер для отходов в доме не стоит. Дерево может повредить спецтехнику.
Можно выкинуть его в большие бункеры-контейнеры, которые стоят во дворах. Но если таких нет, то необходимо срезать с дерева все ветви, распилить, скрепить ветки и ствол и положить в мусорный бак в таком виде.
Есть ещё несколько методов, чтобы свести к минимуму негативное воздействие:
- Ветки дерева можно использовать для защиты корней некоторых растений от резких перепадов температур.
- Изрубленные новогодние ёлки подходят в качестве мульчи для других растений в саду.
- Иголки с веток можно хранить их в бумажных пакетах, чтобы сохранить их резкий запах, а после использовать как ароматизатор.
Большинство искусственных деревьев не подлежат вторичной переработке и попадают на свалки. Их можно продать или отдать в дар для повторного использования.
В других случаях из веток можно сделать венки, гирлянды или другие композиции, например для украшения дома или садового участка. Самое главное — использовать материалы как можно дольше, пишет The Guardian.
Не вижу смысла в этом атрибуте. Без ёлки новый год прекрасен, попробуйте! :)
Искусственные вредят здоровью выделяя вредные вещества? Да в доме пластика, лкп, двп этого круглогодично фонящего тонны, от елки за сезон уж точно не больше выделится, потом не надо до следующего нового года иголки по дому выметать, да и если и живую ставить, то десяток сажайте взамен тогда, а если не делаете этого, то без елки значит попразднуете, на городскую сходите.
Молодцы, первую половину статьи написали
Теперьосталось самое сложное - собрать в одном месте информацию про большие и малые города, где можно сдать натуральную ёлку на переработку. Знаю только про Воронеж - у ТРЦ Арена в прошлом году была зона для сдачи деревьев. Где в этом году будет - хз, но думаю повторится история
Загрязнения воздуха? Серьезно?
Расскажите жителям этих городов
https://basetop.ru/top-12-samyh-gryaznyh-gorodov-rossii-itogi-2020-goda/
Однозначно пластиковая елка. Китайцы итак из рф нормально леса вывозят. Дык еще и к этому нам молодые елки каждый год пилят ради 2х недель. Потом помойки забиты все.
Пластиковая на года + несколько живых веток = С новым годом!
Мне кажется что человек долго не будет держать одну пластиковую ёлку,и они болще вреда приносят чем живые
Бред какой-то. Искусственная ёлка на года, а натуральную надо каждый год срубать.
Неплохим вариантом было бы делать вот такие букеты. По идее, дерево нормально переносит потерю нескольких мелких веток.
Пластиковая двух метровая от 16к. Пихта аналогичного размера в Леруа около 4к.
Единственное пихту потом хрен выбросить.
Живые вон продаются
https://www.ozon.ru/product/el-kanadskaya-konika-sazhenets-40-sm-v-5-l-konteynere-novogodnyaya-upakovka-380550626/
Но на сколько я знаю, её нельзя дома долго в тепле держать, она проснется из зимней спячки и обратно её запихать практически не возможно. Поэтому вот эти все живые ёлки в аренду, все это фуфло как и 90% всего экобиокарбонфри биоразлагаемого дерьма.
А еще те кто растят как саженцы для озеленения никогда не занимаются выращиванием под рубку на праздники, это у них какое-то профессиональное западло. Да и химию никто не использует как тут написано, просто огромная территория питомника утыканная саженцами.
Вообще вся эта бытовая забота об экологии выглядит примерно вот так.
Быстро и без вреда пользовательскому опыту проверяем предпочтения и ожидания аудитории.
Около 48% россиян выбирают искусственные деревья для праздников. Но это не всегда лучше для природы — всё зависит от того, сколько лет человек будет использовать одну и ту же ёлку.
Вы спросите, что всё это значит? И как вообще понимать? Неужели «Открытие Инвестиции» выкатили новую версию мобильного приложения? Так точно, выкатили. Заглянем внутрь? Мы добавили в дизайн щепотку новогоднего настроения (для веселья) и ряд топовых функций:
Если вы заметили, что ваш канал в телеграме засыпает в комментариях ссылками на разные интересные способы познакомиться, и вас это порядком напрягает - чтож, выход есть! Я сделал бота @DeFensy_bot, который помогает чистить все это непотребство. Бот бесплатный, и вы прям сейчас можете поставить его у себя.
Декабрь всегда подкрадывается незаметно, и в какой-то момент понимаешь, что время пришло: приближается Новый год — пора закупаться продуктами для праздничного стола. Для многих это головная боль пострашнее списка подарков. Придумать меню, побегать по магазинам, в которых творится предпраздничный хаос, с полок смели половину ассортимента, и снова…
Кейс, как с помощью Y-воронки я упаковал B2C-продукт в B2B-решение, увеличил наценку до 2000%, определил product-market fit и подписал первый B2B-контракт уже через 2 месяца.
Cервис доставки продуктов и товаров СберМаркет вступил в Ассоциацию развития интерактивной рекламы.
В середине ноября 2021 года я решила закрыть все счета в Альфа-банке. Причиной закрытия стали слишком частые негативные публикации от клиентов и реакция банка на проблемы клиентов. Это предложение не просто эмоциональное заключение, причина именно в отношении банка к клиентам, что и подтвердил мой личный опыт.
Мы запустили meetmeeasy.app чтобы сделать жизнь на «удаленке» более комфортной и результативной. Приложение упрощает назначение и бронирование встреч онлайн, устраняя массу мелких рутин.