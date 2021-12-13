Граждане с антителами также смогут получить сертификат.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что россияне, привитые иностранными вакцинам от коронавируса, с 1 января 2022 года смогут сдать тест на антитела и получить сертификат сроком на полгода. Об этом сообщает РИА «Новости».

Голикова уточнила, что получить сертификат смогут и те, кто привился вакциной «Спутник V» в других странах.

Россияне, не сообщавшие в медицинские учреждения о своём заражении коронавирусом и не делавшие ПЦР-тест, смогут сдать анализы на антитела и получить QR-код на полгода. Гражданам с антителами, которые во время болезни делали ПЦР-тест, выдадут сертификат на год.

Ни одна из иностранных вакцин не признана в России. Власти Ленинградской области 1 ноября объявили, что для посещения общественных мест в регионе можно будет предъявлять зарубежные сертификаты. Однако это предложение не согласовал Роспотребнадзор. В конце ноября глава Ленобласти Александр Дрозденко отозвал своё решение.