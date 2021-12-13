Россияне, привившиеся иностранными вакцинами, смогут получить QR-код на полгода Статьи редакции
Граждане с антителами также смогут получить сертификат.
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что россияне, привитые иностранными вакцинам от коронавируса, с 1 января 2022 года смогут сдать тест на антитела и получить сертификат сроком на полгода. Об этом сообщает РИА «Новости».
Голикова уточнила, что получить сертификат смогут и те, кто привился вакциной «Спутник V» в других странах.
Россияне, не сообщавшие в медицинские учреждения о своём заражении коронавирусом и не делавшие ПЦР-тест, смогут сдать анализы на антитела и получить QR-код на полгода. Гражданам с антителами, которые во время болезни делали ПЦР-тест, выдадут сертификат на год.
Ни одна из иностранных вакцин не признана в России. Власти Ленинградской области 1 ноября объявили, что для посещения общественных мест в регионе можно будет предъявлять зарубежные сертификаты. Однако это предложение не согласовал Роспотребнадзор. В конце ноября глава Ленобласти Александр Дрозденко отозвал своё решение.
Заголовок скорее должен звучать так:
«Россияне смогут получить QR-код по результатам теста на антитела»
Иначе создаётся впечатление будто иностранные вакцины признаются России.
Так, а чем не устраивает такой вариант? Вроде вполне себе. По идее выдавать все эти коды должны изначально только по этому показателю, а, как и где ты эти антитела получал вообще не должно волновать. И вопросы о признании или не признании чего-то там уйдут сами собой.
А если, например, укололся, а антител не найдено, то пусть производитель вакцины отвечает, как же так получилось... но это правда уже экстремизмом попахивает.
Что за глупость, изначально не признавать вакцины Спутник сделанные зарубежом?
Вторая глупость не признавать чужие вакцины.
Мне что, нужно десяток разных себе колоть, чтобы по разным странам ездить? 😅
Люди на вакцинах бизнес делают - конечно они предпочтут убрать конкурентов, объявив их вакцину плохой)
Лоббизм фарм компаний таких как Pfizer, Moderna (и те кто делает Спутник-V). На эпидемии простуды они делают бизнес.
Когда переходим на ежемесячные ревакцинации?
Неожиданно. Ещё бы выбор дали, прививаться спутником, pfizer, astrazeneca и т.п. и процент вакцинировавшихся приятно удивит Минздрав.
После слова "полгода" должна стоять звёздочка. А в сноске мелким шрифтом указано, что срок может меняться в сторону уменьшения хоть каждый день.
Ждём на прилавках "Спутник H" - для ежедневного применения.
вдыхать порошок с утра?
Ширнулся с утра - весь день свободен.
Казалось бы причем здесь Украина...
Красный!
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