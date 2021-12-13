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TJ

Россияне, привившиеся иностранными вакцинами, смогут получить QR-код на полгода Статьи редакции

Граждане с антителами также смогут получить сертификат.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что россияне, привитые иностранными вакцинам от коронавируса, с 1 января 2022 года смогут сдать тест на антитела и получить сертификат сроком на полгода. Об этом сообщает РИА «Новости».

Голикова уточнила, что получить сертификат смогут и те, кто привился вакциной «Спутник V» в других странах.

Россияне, не сообщавшие в медицинские учреждения о своём заражении коронавирусом и не делавшие ПЦР-тест, смогут сдать анализы на антитела и получить QR-код на полгода. Гражданам с антителами, которые во время болезни делали ПЦР-тест, выдадут сертификат на год.

Ни одна из иностранных вакцин не признана в России. Власти Ленинградской области 1 ноября объявили, что для посещения общественных мест в регионе можно будет предъявлять зарубежные сертификаты. Однако это предложение не согласовал Роспотребнадзор. В конце ноября глава Ленобласти Александр Дрозденко отозвал своё решение.

#новость #covid19

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11 комментариев
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Labelig

Заголовок скорее должен звучать так:

«Россияне смогут получить QR-код по результатам теста на антитела»

Иначе создаётся впечатление будто иностранные вакцины признаются России.

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7
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ЯжПрограммист

Так, а чем не устраивает такой вариант? Вроде вполне себе. По идее выдавать все эти коды должны изначально только по этому показателю, а, как и где ты эти антитела получал вообще не должно волновать. И вопросы о признании или не признании чего-то там уйдут сами собой.

А если, например, укололся, а антител не найдено, то пусть производитель вакцины отвечает, как же так получилось... но это правда уже экстремизмом попахивает.

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0
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Andrey Novikov

Что за глупость, изначально не признавать вакцины Спутник сделанные зарубежом?
Вторая глупость не признавать чужие вакцины.
Мне что, нужно десяток разных себе колоть, чтобы по разным странам ездить? 😅

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3
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Николай Глущенко

Люди на вакцинах бизнес делают - конечно они предпочтут убрать конкурентов, объявив их вакцину плохой)

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0
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Gennadiy Khatuntsev

Лоббизм фарм компаний таких как Pfizer, Moderna (и те кто делает Спутник-V). На эпидемии простуды они делают бизнес.

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0
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Эмилия Теплова

Когда переходим на ежемесячные ревакцинации?

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2
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Александр У

Неожиданно. Ещё бы выбор дали, прививаться спутником, pfizer, astrazeneca и т.п. и процент вакцинировавшихся приятно удивит Минздрав.

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1
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Семен Переделкин

После слова "полгода" должна стоять звёздочка. А в сноске мелким шрифтом указано, что срок может меняться в сторону уменьшения хоть каждый день.

Ждём на прилавках "Спутник H" - для ежедневного применения.

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0
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Максим Милованов

вдыхать порошок с утра?

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0
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Семен Переделкин

Ширнулся с утра - весь день свободен.

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1
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Владислав Недзвецкий

Казалось бы причем здесь Украина...

Красный!

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–3
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