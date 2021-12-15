Есть разные условия: в одних странах привьют бесплатно и без визы, а в других потребуется просидеть в карантине и заплатить €580 (48 тысяч рублей) за укол.

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В декабре 2021 года Всемирная организация здравоохранения отложила одобрение российского «Спутник V» на неопределенный срок. Привившихся препаратом россиян принимают почти 50 стран, но въезд в большинство европейских государств закрыт.

Для свободного перемещения между странами в Евросоюзе ввели «зелёные паспорта» — EU Digital Covid Certificate. В них записывают информацию о вакцинации, перенесённом ковиде или наличии отрицательного ПЦР-теста. Граждане России могут получить такой документ после того, как привьются одним из четырех одобренных ВОЗ препаратов: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

Быстрее всего можно привиться однокомпонентной Janssen. Для остальных потребуется второй укол как минимум через три недели. В некоторых странах россияне со «Спутником V» могут пройти ревакцинацию, то есть получить третий укол — только одну дозу двухкомпонентной вакцины.

«Зелёный паспорт» действует год после прививки. Пациент может получить его через семь дней после двухкомпонентной прививки и через 14 дней после однокомпонентной. После укола иностранным препаратом QR-код можно получить и в России, но для этого нужно сдать анализ на антитела. Действовать российский сертификат будет полгода.

Где привиться?

Российские туроператоры осенью 2021 года отметили увеличение запросов на так называемые прививочные туры. Наибольшим спросом пользуются поездки в Хорватию и Сербию.

Туроператоры предлагают клиентам помощь с записью на процедуру и оформлением документов, а ещё предоставляют услуги переводчика. Но поехать за иностранной вакциной можно и самостоятельно.

Хорватия

В Хорватии бесплатно прививают всеми одобренными ВОЗ препаратами: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen. В стране также можно пройти ревакцинацию — нужно предъявить сертификат о полной вакцинации, пройденной не менее шести месяцев назад.

Записываться на прививку не нужно, достаточно явиться в один из пунктов. Сертификат можно оформить в онлайне, его присылают на электронную почту.

Для въезда нужна либо шенгенская, либо национальная виза. В страну пускают после предъявления сертификата о вакцинации, в том числе и «Спутник V», или с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 48 часов до пересечения границы.

Сербия

В Сербии можно привиться Pfizer и AstraZeneca. Они двухкомпонентные, перерыв между первой и второй дозой составляет три недели для Pfizer и два месяца для AstraZeneca.

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Иностранцев прививают бесплатно с пятницы по воскресенье. На вакцинацию надо записываться, это может заранее сделать гостиница, которую забронировал турист. Чтобы получить сертификат, нужно заполнить онлайн-форму, QR-код присылают на электронную почту.

Россияне могут въезжать в Сербию без визы, на границе нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста — его нужно сделать за 48 часов до прибытия.

Армения

Сертификаты Армении о вакцинации признаются в Евросоюзе. Иностранец может привиться AstraZeneca или Moderna. Сделать это можно в мобильных пунктах в порядке живой очереди, а сертификат выдают отдельно в поликлинике при предъявлении справки о прививке.

Чтобы въехать в Армению, гражданин России должен предъявить либо сертификат о полной вакцинации любым российским препаратом, либо результаты отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия.

Франция

Получить дозу Janssen во Франции могут только люди старше 55 лет, а остальным предлагают Pfizer или Moderna. В стране проводят и ревакцинацию — для этого нужно показать справку о наличии антител IgG.

Привиться бесплатно можно в пунктах общей вакцинации. Если по какой-то причине в пункте отказываются делать прививку, то можно обратиться в частную клинику, где приём и укол обойдутся в €25-40.

Без одобренной ЕС прививки въехать во Францию туристам из России нельзя. Но попасть туда можно из соседних стран на автомобиле, если есть шенгенская виза.

Австрия

Австрия предлагает иностранцам бесплатные прививки Pfizer, Moderna или Janssen в одном из мобильных пунктов. Привитые «Спутник V» могут пройти ревакцинацию, для этого нужно предоставить справку о достаточном количестве нейтрализующих антител.

Из-за коронавирусных ограничений въехать в страну можно только предоставив справку о прививке одобренным ЕС препаратом или согласившись отбыть карантин, на пятый день которого нужно сдать ПЦР-тест. Можно попасть в Австрию и через соседние «открытые» государства, если есть шенгенская виза.

Сертификаты однокомпонентной Janssen перестанет действовать на территории страны 3 января. Такое решение власти приняли из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. После этого числа тем, кто хочет продлить действие «зелёного паспорта», нужно будет пройти ревакцинацию.

Греция

Туристов прививают препаратами Pfizer и Janssen. Процедура бесплатная, записаться можно в аптеке — нужен регистрационный номер социального обеспечения (АМКА). Туристы могут сделать временный номер в центре обслуживания граждан (KEP), для этого потребуется паспорт и греческая сим-карта.

При этом активация номера может занимать до 21 дня, но некоторые туристы рассказывали и о более длительном ожидании.

Для въезда в страну нужна шенгенская виза и заполненная электронная форма PLF. Россияне также должны предоставить сертификат о вакцинации против коронавируса, можно «Спутником V». Сертификат можно заменить на ПЦР-тест, антиген-тест или справку о перенесенном в последние полгода заболевании.

Германия

В Германии можно привиться вакцинами Pfizer и Janssen. Для иностранцев процедура платная. По данным российских туроператоров, которые занимаются организацией прививочных туров, одна доза Pfizer обойдется в €580 (около 48 тысяч рублей), а укол Janssen — €870 (около 72 тысяч рублей).