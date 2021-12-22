Офлайн
Валерия Козлова

В Петербурге перенесли введение QR-кодов для кафе и магазинов с 27 декабря на 2 января Статьи редакции

В новогоднюю ночь рестораны смогут работать без ограничений

  • Соответствующий указ подписал губернатор города Александр Беглов.
  • В ноябре власти Петербурга уже переносили введение QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и части магазинов на 27 декабря.

#новости #петербург #qrкоды

408 просмотров
Статья дополняется
4
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку
Arthur Niazyan

В новогоднюю ночь коронавирус спит. С ним договорились.

Ответить
7
Развернуть ветку
Маркетологов к стенке

Следующий этап, когда признают, что коды неэффективны. Сейчас прививочники начнут писать, что это отличная идея))
Да, кстати, что там по поводу вакцинации? С чего это Европу опять закрывают?))

В Швеции начали вживлять в тело человека чипы с…
Шведская компания Epicenter начала выпуск чипов с ковид-паспортами, которые вживляются под кожу…
rg.ru
Ответить
2
Развернуть ветку
Владислав Куликов

Именно так. Но может и до 7-го

Ответить
0
Развернуть ветку
A V

А что, мы опять победили ковид или он в НГ не опасный ? 😉

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Сервисы
Валерия Козлова
VK добавит двухфакторную аутентификацию во все сервисы экосистемы Статьи редакции

И сделает её обязательной для администраторов групп «Вконтакте», у которых больше 10 тысяч подписчиков.

4
3
Сервисы
Александр Герасимов
Безопасная разработка: как сократить затраты на киберзащиту до релиза продукта

Всем привет, меня зовут Александр Герасимов, я директор по ИБ в Awillix — разработчика решений в области кибербезопасности. Часто мое общение с продуктовыми компаниями начинается со слов — «Нас взломали». А это означает — слив коммерческой тайны или клиентских данных, миллионные потери, удар по репутации и иногда даже шантаж. Тогда я рассказываю…

3
11
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
«Я стажируюсь в “Сбере”, чтобы схантить к себе отличных разработчиков»

Как студентка ВШЭ, 19-летняя Анастасия Королева придумала стартап, который сэкономит лесопромышленной отрасли России до 50 млрд рублей ежегодно

0
0
Офлайн
Валерия Козлова
В Петербурге перенесли введение QR-кодов для кафе и магазинов с 27 декабря на 2 января Статьи редакции

В новогоднюю ночь рестораны смогут работать без ограничений

Статья дополняется
4
Офис
TJ
Intel отправит всех невакцинированных сотрудников в неоплачиваемый отпуск Статьи редакции

При этом работников не будут увольнять, но позволят вернуться к работе лишь после прохождения вакцинации от коронавируса.

27
3
Почта России
Первый в истории положительный NPS, доставка за час, беспилотники, почтоматы и рост цифровой выручки

Почта России подвела итоги 2021 года.

11
9
Финансы
Nazigul Jusupova
«Тинькофф» разрешит российским инвесторам торговать иностранными бумагами каждый день без выходных Статьи редакции

Со временем расширят время торгов и для российских ценных бумаг.

95
30
Утконос Онлайн
И работать, и отдыхать с chill out треками, в основе которых — звук склада, машины и заказа

Мы превратили индустриальные звуки нашего склада в треки для работы и отдыха. Микстейп из четырех chill out треков, в основу которых легли звуки, записанные на складе, в машине курьера и квартире клиента.

0
1
Дизайн
Repina branding
Коробка с идеей: зачем нужна сквозная концепция в дизайне упаковки и как она помогает продавать. Кейс Palmolive

Рассказываем, как мы в Repina Branding систематизировали дизайн упаковок подарочных сетов Palmolive и сделали «стандартный» подарок более лаконичным, но не менее эмоциональным. Показываем эволюцию за последние 3 года. К чему пришли, как к этому отнеслись ритейлеры и покупатели.

2
5
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
Лесопромышленные компании России смогут экономить 50 млрд рублей ежегодно

В настоящий момент из-за недостоверного учета древесины и создаваемых из-за этого рисков мошенничества отрасль теряет до 50 млрд рублей. Эта цифра составляет порядка 5% от ежегодного объема заготовки древесины в стране, и может быть снижена за счeт внедрения в процессы заготовки, перевозки и складирования древесины современных цифровых решений.

0
0
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
Российские компании могут сэкономить на каждом сотруднике 20 тыс. рублей: какие идеи уже реализовали победители HSE Star

В субботу, 18 декабря, прошел финал конкурса студентов и сотрудников Высшей школы экономики — HSE Startup Cup. В треке «MVP» победил проект «Офис на районе» — сервис аренды коворкингов для компаний, который призван помочь им адаптироваться к постковидным условиям удаленной работы, снизить расходы на аренду офиса и повысить лояльность сотрудников.…

0
1
Больше статей
null