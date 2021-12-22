В Петербурге перенесли введение QR-кодов для кафе и магазинов с 27 декабря на 2 января Статьи редакции
В новогоднюю ночь рестораны смогут работать без ограничений
- Соответствующий указ подписал губернатор города Александр Беглов.
- В ноябре власти Петербурга уже переносили введение QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и части магазинов на 27 декабря.
В новогоднюю ночь коронавирус спит. С ним договорились.
Следующий этап, когда признают, что коды неэффективны. Сейчас прививочники начнут писать, что это отличная идея))
Да, кстати, что там по поводу вакцинации? С чего это Европу опять закрывают?))
Именно так. Но может и до 7-го
А что, мы опять победили ковид или он в НГ не опасный ? 😉
И сделает её обязательной для администраторов групп «Вконтакте», у которых больше 10 тысяч подписчиков.
Всем привет, меня зовут Александр Герасимов, я директор по ИБ в Awillix — разработчика решений в области кибербезопасности. Часто мое общение с продуктовыми компаниями начинается со слов — «Нас взломали». А это означает — слив коммерческой тайны или клиентских данных, миллионные потери, удар по репутации и иногда даже шантаж. Тогда я рассказываю…
Как студентка ВШЭ, 19-летняя Анастасия Королева придумала стартап, который сэкономит лесопромышленной отрасли России до 50 млрд рублей ежегодно
В новогоднюю ночь рестораны смогут работать без ограничений
При этом работников не будут увольнять, но позволят вернуться к работе лишь после прохождения вакцинации от коронавируса.
Почта России подвела итоги 2021 года.
Со временем расширят время торгов и для российских ценных бумаг.
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