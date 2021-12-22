Amazon, Meta, Twitter, Pinterest и другие компании начали отказываться от участия в выставке CES из-за Covid-19 Статьи редакции
Некоторые решили совсем не участвовать, другие решают, как присутствовать на выставке онлайн.
- В Amazon и её подразделении по производству умного дома Ring заявили, что не будут присутствовать на CES в январе 2022 года из-за «быстро меняющейся ситуации» вокруг нового штамма Covid-19, пишет Reuters.
- По этой же причине спонсор конференции — оператор беспроводной связи — T-Mobile заявил, что на конференцию не приедет большая часть команды, а исполнительный директор компании не будет выступать с программной речью.
- По данным издания, Twitter планировала отправить некоторых сотрудников для участия в переговорах, но теперь и Twitter, и Facebook заявили, что рассматривают участие только онлайн.
- На конференцию планируют приехать Qualcomm, Sony, Google и подразделение беспилотных автомобилей Waymo. Они будут представлять собственные новые технологии и организовывать встречи в рамках мероприятия.
- Другие компании планировали присутствовать на CES онлайн, в том числе Nvidia — два руководителя компании выступят с докладом по видео. Также на CES планирует приехать гендиректор General Motors Мэри Барра. Она представит электромобиль Silverado.
- CES проводится более 50 лет, на ней стартапы и крупные компании демонстрируют своё видение будущего — концепты машин, новые технологии, роботов и другие устройства. В 2020 году выставку посетили более 171 тысячи человек.
- В 2021 году мероприятие полностью проходило онлайн из-за ограничений в период пандемии. В 2022 году организаторы пригласили на офлайн-мероприятие только привитых от Covid-19. Онлайн-программа будет проходить параллельно очной.
Как будто компании в заголовке могут представить что-то на CES :)
А вот у нас ковид куда более сговорчивый. Какой крупный праздник, выборы или НГ- он тактично исчезает)
"В 2022 году организаторы пригласили на офлайн-мероприятие только привитых" - а вот и сегрегация пожаловала)
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