Новое в Checkaso: Ranking tool, Keywords Movement Index, Installs и многое другое

Как оценить эффективность продвижения по ключевым запросам? Для этого у нас появился новый индекс, отражающий динамику ранжирования вашего приложения. Мы расширили возможности анализа по позициям в разделе Ranking. Добавили новую метрику Installs, обновили Text Editor и переработали меню. Кроме этого, теперь доступна вся аналитика по Китаю.