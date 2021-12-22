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Маша Цепелева

Умер основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин Статьи редакции

Ему было 88 лет.

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О смерти сообщил его сын Борис Зимин на своей странице в Facebook.

Дмитрий Зимин

Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за всё, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушёл в полном сознании, умиротворённо, немного грустя о нас и о жизни, но всё-таки с облегчением, последние месяцы он тяжело болел.

Борис Зимин

Дмитрий Зимин в 1992 году стал инициатором основания ЗАО «Вымпелком», владельца «Билайна».

В мае 2001 года Зимин оставил должность гендиректора. Совет директоров присвоил ему титул «Почетный Президент и Учредитель компании «Вымпелком».

После ухода в отставку Зимин основал фонд некоммерческих программ «Династия» (объявлен в России «иностранным агентом») для «поддержки российской фундаментальной науки и образования и популяризации научных знаний».

#новость #билайн #вымпелком

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38 комментариев
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Марат Язмыш

Очень жаль, великий человек, образец того что совестливый, порядочный и честный человек вполне может стать миллиардером в нашей стране. Соболезнования родным и близким.

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53
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BearStrikesBack

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Кузовой, Константин Степанович
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5
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KINCH

Добра без зла не существует.

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1
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Антон Лахин

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Mik Petrov

А как связаны эти Зимины

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Фиктивный Аккаунт

образец того что совестливый, порядочный и честный человек вполне может стать миллиардером в нашей стране
*мог стать

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1
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Get Money

*смог стать

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Евгений Дроздов

Светлая память.
Спасибо на помощь Алёше Н.

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9
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Пол Финч

Там же был Борис Зимин

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2
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Igor Shkarin

Учитывая, что у отца Билайн угнали, вряд ли отец был против)

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3
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Фиктивный Аккаунт

Был ли он русофобом?

Скорбить или нет?

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–27
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Denis S

Зависит от количества ваты в голове.

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23
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Pavel Pokrovsky

Вот ты дебил-то

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Митя Мурасов

Даже если бы и был. Это вообще никому не интересно.

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Konstantin_Andreevich

Когда ещё фонд "Династия" был жив и не был объявлен иноагентом, знакомая учительница по физике из провинциального города получила от фонда Зимина хороший такой грант на фоне зарплат учителей. Хотя бы за это Зимин уже молодец, - таких учителей было много по стране.

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6
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Цкуро Бесцветный

Да, они же научпоп издавали, классные книги были https://web.archive.org/web/20190924030824/https://www.dynastyfdn.com/programs/popular/izdat
Похоже генетика и физика не приоритет для сырьевой экономики(((

Фонд Дмитрия Зимина 'Династия': Библиотека фонда…
Фонд Дмитрия Зимина 'Династия': Библиотека фонда «Династия»
web.archive.org
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4
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Alexandre Babkin

Да, Династия очень много сделала для популяризации науки в стране. Во времена, когда еще не было такого количества научпоп блогеров и ресурсов сайт elementy был отличным проводником. Был и остается.

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0
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Арсений Зябликов

Действительно жаль. Замечательный был человек. Соболезнования родным

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4
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Igor Shkarin

Светлой памяти. Спасибо за Билайн.

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3
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Чувствительный коктейль

Фонд Династия – это одно из лучших начинаний в поддержке фундаментальной российской науки. Пусть память о человеке живёт.

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3
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Giant Schlong

Дело говоришь, Меер

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0
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Цкуро Бесцветный

Билайн крутая компания была лет 15-20 назад, первая моя симка была с их пчелкой.

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2
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Чувствительный коктейль

Ну внес вклад в ощество. Тоже пчелку помню, но сейчас предпочтение отдаю другим ребятам. В любом случае мужик молодец.

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0
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Василий Степанофф

Кто же не помнит пчелку

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Alice

Соболезнуем.

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1
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Mik Petrov

https://russian.rt.com/russia/article/807025-navalnyi-zimin-svyaz-kriminal-rassledovanie

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–6
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Make Luv

Самому не стремно ссылки на эти помойные говносми кидать?

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4
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Mik Petrov

Неудобные факты ?

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–3
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Make Luv

Эти чмошники столько раз были пойманы на лжи, что верить им может только конченный дебил.

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7
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Михаил

Ты не туда попал, сынок))

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Коля Кирьянов

светлая память, Соболезнуем. спасибо за билайн

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Nikolay Pomeschenko

очень уважал его, настоящий предприниматель.

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Дмитрий Банников

Реальный мозг был. Соболезнуем 🔝🔝🔝🔝🔝

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R-Globus

Человек понял, что детище начинает превращаться в большую помойку и решил уйти. Лучше уйти на год раньше, чем на день позже, все правильно сделал. Соболезную.

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AeternaMens

Печально.

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Fred Han

Скорбить по Зимину не бросим
Умер он конечно же в 88..

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Sergey Ontime

И даже тут полезный институт обозвали иноагентом. Прям как слово «еретики» в средних веках.

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Андрей Путра

Светлая память.

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