Умер основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин Статьи редакции
Ему было 88 лет.
О смерти сообщил его сын Борис Зимин на своей странице в Facebook.
Дмитрий Зимин в 1992 году стал инициатором основания ЗАО «Вымпелком», владельца «Билайна».
В мае 2001 года Зимин оставил должность гендиректора. Совет директоров присвоил ему титул «Почетный Президент и Учредитель компании «Вымпелком».
После ухода в отставку Зимин основал фонд некоммерческих программ «Династия» (объявлен в России «иностранным агентом») для «поддержки российской фундаментальной науки и образования и популяризации научных знаний».
Очень жаль, великий человек, образец того что совестливый, порядочный и честный человек вполне может стать миллиардером в нашей стране. Соболезнования родным и близким.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Добра без зла не существует.
Del
А как связаны эти Зимины
образец того что совестливый, порядочный и честный человек вполне может стать миллиардером в нашей стране
*мог стать
*смог стать
Светлая память.
Спасибо на помощь Алёше Н.
Там же был Борис Зимин
Учитывая, что у отца Билайн угнали, вряд ли отец был против)
Был ли он русофобом?
Скорбить или нет?
Зависит от количества ваты в голове.
Вот ты дебил-то
Даже если бы и был. Это вообще никому не интересно.
Когда ещё фонд "Династия" был жив и не был объявлен иноагентом, знакомая учительница по физике из провинциального города получила от фонда Зимина хороший такой грант на фоне зарплат учителей. Хотя бы за это Зимин уже молодец, - таких учителей было много по стране.
Да, они же научпоп издавали, классные книги были https://web.archive.org/web/20190924030824/https://www.dynastyfdn.com/programs/popular/izdat
Похоже генетика и физика не приоритет для сырьевой экономики(((
Да, Династия очень много сделала для популяризации науки в стране. Во времена, когда еще не было такого количества научпоп блогеров и ресурсов сайт elementy был отличным проводником. Был и остается.
Действительно жаль. Замечательный был человек. Соболезнования родным
Светлой памяти. Спасибо за Билайн.
Дело говоришь, Меер
Билайн крутая компания была лет 15-20 назад, первая моя симка была с их пчелкой.
Кто же не помнит пчелку
Соболезнуем.
Самому не стремно ссылки на эти помойные говносми кидать?
Неудобные факты ?
Эти чмошники столько раз были пойманы на лжи, что верить им может только конченный дебил.
Ты не туда попал, сынок))
светлая память, Соболезнуем. спасибо за билайн
очень уважал его, настоящий предприниматель.
Реальный мозг был. Соболезнуем 🔝🔝🔝🔝🔝
Человек понял, что детище начинает превращаться в большую помойку и решил уйти. Лучше уйти на год раньше, чем на день позже, все правильно сделал. Соболезную.
Печально.
Скорбить по Зимину не бросим
Умер он конечно же в 88..
И даже тут полезный институт обозвали иноагентом. Прям как слово «еретики» в средних веках.
Светлая память.
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