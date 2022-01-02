В Санкт-Петербурге со 2 января ввели QR-коды для посещения общепита, ТЦ и части магазинов Статьи редакции
Исключение власти города сделали для аптек, продовольственных магазинов, автозаправок и магазинов, продающих товары первой необходимости или не имеющих зала обслуживания.
- Соответствующие изменения в постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов.
- Ранее введение QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и части магазинов перенесли сначала с 1 на 27 декабря, а затем на 2 января.
- С 8 ноября общепит, цирк, кинотеатры и другие развлекательные заведения работают до 23:00.
- В городе уже требуют QR-коды для посещения театров, музеев, выставочных залов, цирков и кинотеатров.
- В Ленобласти ТЦ работают без QR-кодов, губернатор Александр Дрозденко подтвердил, что вводить их не планируют.
Если бы Хемингуэй родился в России, то он бы написал рассказ "Цирк, который всегда с тобой".
Не знал, что ограничения ток в РФ, спасиба
Если бы Хемингуэй родился в России, то он бы ещё в младенчестве себе пулю в голову пустил. Просто видя множество альтернативно-одаренных
47 регион one love) а усатый дятел лучше бы снег убирал в городе(
Ты не поверишь, но гулял недавно и удивлялся тому, как чисто в городе.
А потом увидел новость о том, что Путин в Петербурге.
а в спальных районах завалено напрочь всё) И даже Васька завалена)
На Ваське все в снегу, да. Возле метро даже особо не убирают.
его чистить начали когда Темнейший анонсировал получение живительных люлей губеру. А до того было два мощных снежных заряда в городе, и ни одна скотина не чесалась - новости о плохой уборке в городе ушли на федеральный уровень на ТВ, и только тогда кое кто начал шевелиться.
- У нас даже детям запретили выходить на улицу без масок
- Ахахаха, рашка такой цирк
- Это во Франции
- Правильно, заботятся о здоровье граждан
P.S. я против куаркодного рабства, но за добровольную вакцинацию
Я надеюсь, вы ещё за лечение непривитых за свой собственный счёт? И, желательно, своими силами и методами. Ну, там, подорожник, молитва и прочий хайтек
За какой свой счёт? Или по вашему непривитые денег в бюджет на здравоохранение не вносят?
PS А привитых вообще можно не лечить, они уже уколоты, всё само легко пройдёт, одна экономия. Можно продолжать сокращать больницы и экипажи скорой помощи.
Так можно дойти до лечения всех за свой счет. А что, алкоголь употреблял, жаренное ел, не по погоде одевался.
"...общепит, цирк, кинотеатры и другие развлекательные заведения работают до 23:00"
На самом деле, цирк работает в круглосуточном режиме по всей территории России.
Ага. Недавно открыли новое шоу ковид-диссидентов
Вообще печаль. И звание самой читающей страны, и огромное количество людей с дипломом о высшем образовании оказалось фуфелом. Не то чтобы были сильные сомнения, но была надежда, что с мозгами в стране получше. Оказалось, что не казалось.
огромное количество людей с дипломом о высшем образовании оказалось фуфелом.
Диплом - не признак ума, а начитанность - мозгов и интеллекта.
Так это ещё с тех пор, когда советские люди баночки от телека заряжали
Возрастные изменения в мозгу происходят, увы. Критичность ума падает.
Возрастные изменения...
Зависит от соотношения: морские купания к алкоголю внутрь.
Так что не у всех, не сразу, и не всегда.
была надежда, что с мозгами в стране получше.
Не совсем так.
Мозговитых меньшинство.
А
Вся власть - народу! (с)
То есть, шум, "пыль от шагающих сапог" (с) - солдатская песня - создается большинством + утечка мозгов + занятость оставшихся зарабатыванием денег.
Если только на первом канале…🤦🏻♂️
На первом, кстати, тоже. Не люблю Малышеву и их кодлу врачей-недоучек
Шёл третий год якобы борьбы с якобы пандемией...
Если не приносить денежку в куаревые заведения они вскоре схлопнутся. Но вот парадокс: в алкомаркеты вход свободный.
Потому что алкомаркеты вовремя учуяли неладное. И быстренько добавили в ассортимент всяких продуктов, чтобы набралось на % достаточный для признания продовольственным магазином/магазином товаров первой необходимости.
Да не работает это.
Подскажите, а что работает?
Может, город с иконой облететь?
Шведский подход отлично работает.
Это при котором смертность на 100000 чел оказалась раз в 5-10 выше чем в соседних странах? Это тут, который был их Минздравом признан провалом? Вам виднее)
Швеция Андерс Тигнел -
«Если посмотреть, например, на избыточную смертность, в Швеции дела обстоят совсем не плохо, по этому показателю страна находится на четвертом или пятом месте с конца в Евросоюзе», — уточнил эпидемиолог.
PS
Завязывайте с первым каналом и RT
смертность ... оказалась раз в 5-10 выше
У живущих у моря шведов - не заметна смертность.
Переписываюсь, как говорится, из первых рук.
Где первые лица признали, что совершили ошибку. Ну-ну!
Первые лица Швеции везде заявляли и заявляют что их подход был и остается правильным. Андерс тигнел как был так и остается главным эпидемиологом швеции.
Из свежего -
«Если посмотреть, например, на избыточную смертность, в Швеции дела обстоят совсем не плохо, по этому показателю страна находится на четвертом или пятом месте с конца в Евросоюзе», — уточнил эпидемиолог.
Может пора уже переключиться с RT и первого канала на другие источники
https://www.bbc.com/news/world-europe-52903717
Может тебе ещё источников кинуть?
Я тогда в первоисточниках читал, если не будет лениво, поищу.
Вы же умеете в логику?
Diamond Princess (чашка петри)
из 3700чел
заразилось 700
умерло 7
все старше 60
Факт остаётся фактом, количество смертей превышающее соседей. И признание того, что стратегия достижения коллективного иммунитета через заболевания стоило шведскому государству слишком много жизней своих граждан.
Здравый смысл работает безотказно. Но это не про ковид.
Чё, правда? Потому что какой-то Сергей-с-горы так сказал?
Проход в автобус....... 10 приседаний
Проход в пятерочку... 30 подпрыгиваний
Проход в аптеку......... 100 отжиманий
Проход в больницу.....500 берпи
Всем добра и счастья в новом году 🖤
Проход в больницу.....500 берпи
Моё бездыханное тело захоронят раньше. Значительно раньше.
вы ещё за лечение непривитых за свой собственный счёт?
Я - да.
Жаль, что не реально.
Напомню еще раз
Круизный лайнер Diamond Princess 3700 человек без масок на бору с страшным коронавирусом в течении 2х недель плавания и потом еще месяц в порту. В итоге на борту было 3700 чел, заразилось 700 умерло 7 или 8 (точно не помню) младшему умершему было за 60.
Кто умеет в логику?
Какой вывод?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Diamond_Princess
У нас тут страшнейшая болезнь, А вы с богомерзкой статистикой!
Кто контролировать будет выполнение требований Беглова?
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