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Илья Склюев

В Санкт-Петербурге со 2 января ввели QR-коды для посещения общепита, ТЦ и части магазинов Статьи редакции

Исключение власти города сделали для аптек, продовольственных магазинов, автозаправок и магазинов, продающих товары первой необходимости или не имеющих зала обслуживания.

  • Соответствующие изменения в постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов.
  • Ранее введение QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и части магазинов перенесли сначала с 1 на 27 декабря, а затем на 2 января.
  • С 8 ноября общепит, цирк, кинотеатры и другие развлекательные заведения работают до 23:00.
  • В городе уже требуют QR-коды для посещения театров, музеев, выставочных залов, цирков и кинотеатров.
  • В Ленобласти ТЦ работают без QR-кодов, губернатор Александр Дрозденко подтвердил, что вводить их не планируют.

#новости #петербург #qrкоды

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evilnw

Если бы Хемингуэй родился в России, то он бы написал рассказ "Цирк, который всегда с тобой".

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25
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Иван Шеметов

Не знал, что ограничения ток в РФ, спасиба

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25
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Alexander Mitryashkin

Если бы Хемингуэй родился в России, то он бы ещё в младенчестве себе пулю в голову пустил. Просто видя множество альтернативно-одаренных

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–4
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Денис Колокольцев

47 регион one love) а усатый дятел лучше бы снег убирал в городе(

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11
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Hambala Fully

Ты не поверишь, но гулял недавно и удивлялся тому, как чисто в городе.

А потом увидел новость о том, что Путин в Петербурге.

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9
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Нелли

а в спальных районах завалено напрочь всё) И даже Васька завалена)

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5
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Hambala Fully

На Ваське все в снегу, да. Возле метро даже особо не убирают.

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3
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Денис Колокольцев

его чистить начали когда Темнейший анонсировал получение живительных люлей губеру. А до того было два мощных снежных заряда в городе, и ни одна скотина не чесалась - новости о плохой уборке в городе ушли на федеральный уровень на ТВ, и только тогда кое кто начал шевелиться.

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3
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Dmitrii Luckyenko

- У нас даже детям запретили выходить на улицу без масок
- Ахахаха, рашка такой цирк
- Это во Франции
- Правильно, заботятся о здоровье граждан

P.S. я против куаркодного рабства, но за добровольную вакцинацию

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10
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Maxim Petrukhin

Я надеюсь, вы ещё за лечение непривитых за свой собственный счёт? И, желательно, своими силами и методами. Ну, там, подорожник, молитва и прочий хайтек

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–1
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Дэни Трэхо

За какой свой счёт? Или по вашему непривитые денег в бюджет на здравоохранение не вносят?
PS А привитых вообще можно не лечить, они уже уколоты, всё само легко пройдёт, одна экономия. Можно продолжать сокращать больницы и экипажи скорой помощи.

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4
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Lexx Sky

Так можно дойти до лечения всех за свой счет. А что, алкоголь употреблял, жаренное ел, не по погоде одевался.

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1
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Семен Переделкин

"...общепит, цирк, кинотеатры и другие развлекательные заведения работают до 23:00"

На самом деле, цирк работает в круглосуточном режиме по всей территории России.

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7
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Alexander Mitryashkin

Ага. Недавно открыли новое шоу ковид-диссидентов

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2
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Maxim Petrukhin

Вообще печаль. И звание самой читающей страны, и огромное количество людей с дипломом о высшем образовании оказалось фуфелом. Не то чтобы были сильные сомнения, но была надежда, что с мозгами в стране получше. Оказалось, что не казалось.

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3
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Sergei Timofeyev

огромное количество людей с дипломом о высшем образовании оказалось фуфелом.
 Диплом - не признак ума, а начитанность - мозгов и интеллекта.

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7
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Yarro S

Так это ещё с тех пор, когда советские люди баночки от телека заряжали

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2
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Sergei Timofeyev

Возрастные изменения в мозгу происходят, увы. Критичность ума падает.

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1
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Борис Васильев

Возрастные изменения...
 Зависит от соотношения: морские купания к алкоголю внутрь.
Так что не у всех, не сразу, и не всегда.

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0
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Борис Васильев

была надежда, что с мозгами в стране получше.
 Не совсем так.
Мозговитых меньшинство.
А
Вся власть - народу! (с)
 То есть, шум, "пыль от шагающих сапог" (с) - солдатская песня - создается большинством + утечка мозгов + занятость оставшихся зарабатыванием денег.

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1
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Anton Neverov

Если только на первом канале…🤦🏻‍♂️

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Alexander Mitryashkin

На первом, кстати, тоже. Не люблю Малышеву и их кодлу врачей-недоучек

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1
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Руководитель отдела выдр

Шёл третий год якобы борьбы с якобы пандемией...

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5
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Владислав Куликов

Если не приносить денежку в куаревые заведения они вскоре схлопнутся. Но вот парадокс: в алкомаркеты вход свободный.

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1
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Артём Федотов

Потому что алкомаркеты вовремя учуяли неладное. И быстренько добавили в ассортимент всяких продуктов, чтобы набралось на % достаточный для признания продовольственным магазином/магазином товаров первой необходимости.

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9
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Sergey Ontime

Да не работает это.

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–1
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Maxim Petrukhin

Подскажите, а что работает?
Может, город с иконой облететь?

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6
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Aleksandr Azh

Шведский подход отлично работает.

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–2
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Alexander Mitryashkin

Это при котором смертность на 100000 чел оказалась раз в 5-10 выше чем в соседних странах? Это тут, который был их Минздравом признан провалом? Вам виднее)

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5
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Aleksandr Azh

Швеция Андерс Тигнел -
«Если посмотреть, например, на избыточную смертность, в Швеции дела обстоят совсем не плохо, по этому показателю страна находится на четвертом или пятом месте с конца в Евросоюзе», — уточнил эпидемиолог.
PS
Завязывайте с первым каналом и RT

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0
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Борис Васильев

смертность ... оказалась раз в 5-10 выше
У живущих у моря шведов - не заметна смертность.
Переписываюсь, как говорится, из первых рук.

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0
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Pavel Voronkov

Где первые лица признали, что совершили ошибку. Ну-ну!

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1
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Aleksandr Azh

Первые лица Швеции везде заявляли и заявляют что их подход был и остается правильным. Андерс тигнел как был так и остается главным эпидемиологом швеции.
Из свежего -
«Если посмотреть, например, на избыточную смертность, в Швеции дела обстоят совсем не плохо, по этому показателю страна находится на четвертом или пятом месте с конца в Евросоюзе», — уточнил эпидемиолог.

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0
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Aleksandr Azh

Может пора уже переключиться с RT и первого канала на другие источники

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–1
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Pavel Voronkov

https://www.bbc.com/news/world-europe-52903717

Может тебе ещё источников кинуть?

Coronavirus: Sweden's Tegnell admits too many died
Anders Tegnell says more should have been done early on to stem coronavirus in Sweden.
www.bbc.com
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Aleksandr Azh

Я тогда в первоисточниках читал, если не будет лениво, поищу.

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Aleksandr Azh

Вот оттуда же
https://www.bbc.com/russian/features-52915870

"Не признавал ошибок". Почему мир решил, что…
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл дал короткое интервью местной радиостанции и привлек к…
www.bbc.com
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Pavel Voronkov

https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)32750-1/fulltext

COVID-19 and the Swedish enigma
In the second wave of the COVID-19 pandemic, the Swedish national response continues to be an…
www.thelancet.com
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0
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Aleksandr Azh

https://www.euromomo.eu/

EUROMOMO EuroMOMO Bulletin, Week 51, 2021
EuroMOMO pooled estimates show substantial excess mortality This week’s overall pooled EuroMOMO…
www.euromomo.eu
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0
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Aleksandr Azh

Вы же умеете в логику?
Diamond Princess (чашка петри)
из 3700чел
заразилось 700
умерло 7
все старше 60

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Pavel Voronkov

Факт остаётся фактом, количество смертей превышающее соседей. И признание того, что стратегия достижения коллективного иммунитета через заболевания стоило шведскому государству слишком много жизней своих граждан.

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Sasha Bochkin

Здравый смысл работает безотказно. Но это не про ковид.

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Alexander Mitryashkin

Чё, правда? Потому что какой-то Сергей-с-горы так сказал?

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Ilya Z

Проход в автобус....... 10 приседаний
Проход в пятерочку... 30 подпрыгиваний
Проход в аптеку......... 100 отжиманий
Проход в больницу.....500 берпи

Всем добра и счастья в новом году 🖤

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1
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Sergei Timofeyev

Проход в больницу.....500 берпи
 Моё бездыханное тело захоронят раньше. Значительно раньше.

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Борис Васильев

вы ещё за лечение непривитых за свой собственный счёт?
Я - да.
Жаль, что не реально.

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Aleksandr Azh

Напомню еще раз
Круизный лайнер Diamond Princess 3700 человек без масок на бору с страшным коронавирусом в течении 2х недель плавания и потом еще месяц в порту. В итоге на борту было 3700 чел, заразилось 700 умерло 7 или 8 (точно не помню) младшему умершему было за 60.
Кто умеет в логику?
Какой вывод?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Diamond_Princess

Diamond Princess
Diamond Princess («Бриллиантовая принцесса») — большое круизное судно, находящееся в собственности…
ru.wikipedia.org
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Lexx Sky

У нас тут страшнейшая болезнь, А вы с богомерзкой статистикой!

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1
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Дмитрий Смирнов

Кто контролировать будет выполнение требований Беглова?

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Yakovlevv.com

Подготовка к запуску метавселенных))

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