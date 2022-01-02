Наши лучшие материалы за год: новости, кейсы и обновления рекламных платформ

2021 год стал очень продуктивным и ознаменовался для нас рядом важных событий. Мы собрали их в этом небольшом материале, чтобы вспомнить о них вместе с вами. Подведем итоги 2021 года.