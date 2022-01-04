Он хочет создать узнаваемый бренд для молодых специалистов, которых привлекал в коворкинги сети, говорят источники.

Связанные с Адамом Ньюманом организации незаметно купили контрольные пакеты акций в зданиях с более 4000 квартир в разных городах США на общую сумму более $1 млрд. Многие из этих инвестиций произошли в 2021 году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые со сделками источники и документы.

Предприниматель говорил друзьям и знакомым о планах создать компанию, которая «встряхнёт» рынок аренды жилья, рассказали собеседники издания.

По словам одного из них, Ньюман хочет создать узнаваемый бренд квартир, оснащённых всеми удобствами. Например, одна из его инвестиций — 268 квартир в комплексе Stacks on Main в Нэшвилле, где есть бассейн с морской водой и парк для выгула собак.

Ньюман рассчитывает на ту же аудиторию молодых специалистов, которых он привлекал в коворкинги WeWork будучи гендиректором сети, пишет издание. У компании уже был проект WeLive — коливинги, оснащённые всем необходимым для жизни. После ухода предпринимателя с поста гендиректора в 2019 году WeWork его закрыла.

В 2020 году Ньюман инвестировал $30 млн в личный помощник для арендаторов квартир Alfred Club. С помощью сервиса жильцы могут получить услуги консьержа, обработать платежи и найти человека, который выгуляет собаку.