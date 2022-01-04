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Таня Боброва

Сооснователь WeWork начал скупать квартиры, чтобы «встряхнуть» рынок аренды жилья в США — WSJ Статьи редакции

Он хочет создать узнаваемый бренд для молодых специалистов, которых привлекал в коворкинги сети, говорят источники.

Связанные с Адамом Ньюманом организации незаметно купили контрольные пакеты акций в зданиях с более 4000 квартир в разных городах США на общую сумму более $1 млрд. Многие из этих инвестиций произошли в 2021 году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые со сделками источники и документы.

Предприниматель говорил друзьям и знакомым о планах создать компанию, которая «встряхнёт» рынок аренды жилья, рассказали собеседники издания.

По словам одного из них, Ньюман хочет создать узнаваемый бренд квартир, оснащённых всеми удобствами. Например, одна из его инвестиций — 268 квартир в комплексе Stacks on Main в Нэшвилле, где есть бассейн с морской водой и парк для выгула собак.

Ньюман рассчитывает на ту же аудиторию молодых специалистов, которых он привлекал в коворкинги WeWork будучи гендиректором сети, пишет издание. У компании уже был проект WeLive — коливинги, оснащённые всем необходимым для жизни. После ухода предпринимателя с поста гендиректора в 2019 году WeWork его закрыла.

В 2020 году Ньюман инвестировал $30 млн в личный помощник для арендаторов квартир Alfred Club. С помощью сервиса жильцы могут получить услуги консьержа, обработать платежи и найти человека, который выгуляет собаку.

#новость #wework

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John Rickman

«‎Миша, всё хуйня, давай по новой»

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Roman Vyatkin

У нас бы кто встряхнул рынок аренды

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Рамиль Муфтеев

ДОМ.РФ

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Фагиз Мавлютов

Еще чуть чуть и они коммуналку переизобретут...
И будет у них коворкинг и коливинг в коммунизме)))

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4
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Евгений Давыдов

ждем легендарных инвестиций от софтбанка

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Божена Литвинова

Я так и не поняла, чем особенным встряхивать планирует?

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Хозяин

После того как помочился надо не забыть стряхнуть.

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Божена Литвинова

Нечего стряхивать...если что.

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Maxim Petrukhin

"контрольные пакеты акций в зданиях"
Wow. Гуглом переводили?

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aebutius lampronius

Эти копейки ничего не встряхнут. Просто вкладывают деньги в реальные активы перед очередным кризисом так, что бы не вызвать на рынке лишнюю панику. Что будет дальше, если сегодня уже люди отказываются покупать что-то, кроме недвижимости?

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Миша Магадан

стекольщику нужен мальчик с рогаткой

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Old Nick

в США с их налогами на имущество крайне глупая затея.

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Миша Магадан

сколько они там платят? может, если на компанию брать, то и ничего?

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Old Nick

почитай. иметь собственность это скорее хобби.

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Миша Магадан

почитай
 :) т.е. можно считать утверждение о глупости затеи безосновательным?

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Old Nick

я должен метнуться и аналитическую справку составить по теме вопроса?

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Taras Halturin

ну, подкрепить бы чем-то существенным столь широкое заявление не помешало бы.

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Old Nick

ну вон клоны товарища уже дальше некуда заминусовали пошел плакать и аналитику писать

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John Doe

Проценты по кредиту вычитаются из налогооблагаемой базы. Так что берешь в кредит, кредит выплачиваешь потихоньку, как выплатил - продаешь и берешь в кредит следующий объект.

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Artemy

Парк для выгула собак? Вау!

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Рамиль Муфтеев

Ну 1млрд$ инвестиций в Новый формат коливинга некого, конечно не рукой встряхнуть, но тоже не много для рынка штатов.

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Vasya Pupkin

Хмм, не знал что у зданий есть акции и их можно купить.

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Speed Racer

Дом.Рф это делает и вполне успешно.
Все квартиры заняты. Студия 20 квадратов на Октябрьском поле 41К

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Таня Боброва
Сооснователь WeWork начал скупать квартиры, чтобы «встряхнуть» рынок аренды жилья в США — WSJ Статьи редакции

Он хочет создать узнаваемый бренд для молодых специалистов, которых привлекал в коворкинги сети, говорят источники.

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