Сооснователь WeWork начал скупать квартиры, чтобы «встряхнуть» рынок аренды жилья в США — WSJ Статьи редакции
Он хочет создать узнаваемый бренд для молодых специалистов, которых привлекал в коворкинги сети, говорят источники.
Связанные с Адамом Ньюманом организации незаметно купили контрольные пакеты акций в зданиях с более 4000 квартир в разных городах США на общую сумму более $1 млрд. Многие из этих инвестиций произошли в 2021 году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые со сделками источники и документы.
Предприниматель говорил друзьям и знакомым о планах создать компанию, которая «встряхнёт» рынок аренды жилья, рассказали собеседники издания.
По словам одного из них, Ньюман хочет создать узнаваемый бренд квартир, оснащённых всеми удобствами. Например, одна из его инвестиций — 268 квартир в комплексе Stacks on Main в Нэшвилле, где есть бассейн с морской водой и парк для выгула собак.
Ньюман рассчитывает на ту же аудиторию молодых специалистов, которых он привлекал в коворкинги WeWork будучи гендиректором сети, пишет издание. У компании уже был проект WeLive — коливинги, оснащённые всем необходимым для жизни. После ухода предпринимателя с поста гендиректора в 2019 году WeWork его закрыла.
В 2020 году Ньюман инвестировал $30 млн в личный помощник для арендаторов квартир Alfred Club. С помощью сервиса жильцы могут получить услуги консьержа, обработать платежи и найти человека, который выгуляет собаку.
«Миша, всё хуйня, давай по новой»
У нас бы кто встряхнул рынок аренды
ДОМ.РФ
Еще чуть чуть и они коммуналку переизобретут...
И будет у них коворкинг и коливинг в коммунизме)))
ждем легендарных инвестиций от софтбанка
Я так и не поняла, чем особенным встряхивать планирует?
После того как помочился надо не забыть стряхнуть.
Нечего стряхивать...если что.
"контрольные пакеты акций в зданиях"
Wow. Гуглом переводили?
Эти копейки ничего не встряхнут. Просто вкладывают деньги в реальные активы перед очередным кризисом так, что бы не вызвать на рынке лишнюю панику. Что будет дальше, если сегодня уже люди отказываются покупать что-то, кроме недвижимости?
стекольщику нужен мальчик с рогаткой
в США с их налогами на имущество крайне глупая затея.
сколько они там платят? может, если на компанию брать, то и ничего?
почитай. иметь собственность это скорее хобби.
почитай
:) т.е. можно считать утверждение о глупости затеи безосновательным?
я должен метнуться и аналитическую справку составить по теме вопроса?
ну, подкрепить бы чем-то существенным столь широкое заявление не помешало бы.
ну вон клоны товарища уже дальше некуда заминусовали пошел плакать и аналитику писать
Проценты по кредиту вычитаются из налогооблагаемой базы. Так что берешь в кредит, кредит выплачиваешь потихоньку, как выплатил - продаешь и берешь в кредит следующий объект.
Парк для выгула собак? Вау!
Ну 1млрд$ инвестиций в Новый формат коливинга некого, конечно не рукой встряхнуть, но тоже не много для рынка штатов.
Хмм, не знал что у зданий есть акции и их можно купить.
Дом.Рф это делает и вполне успешно.
Все квартиры заняты. Студия 20 квадратов на Октябрьском поле 41К
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