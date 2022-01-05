В Казахстане отключили интернет Статьи редакции
Мессенджеры и местные СМИ работают с перебоями.
- Связность казахстанского сегмента интернета с остальной сетью упала со 100% до 2%, сообщает организация NetBlocks.
- Интернет блокируют на фоне массовых протестов из-за резкого подорожания газового топлива для автомобилей, которые продолжаются в Казахстане четвертый день. Сбои в работе интернета начались вечером 4 января, отмечает организация.
- Этот тип нарушения работы интернета влияет на связь на сетевом уровне, и его не всегда можно обойти с помощью специальных программ или VPN, пишет NetBlocks.
- Мобильная связь также работает с перебоями. Также в стране прекратили вещание несколько телеканалов.
Время закупаться на всю котлету посоны
Кумысом?
Второе дно в подарок
докупим его попозже )
Можно наблюдать и думать, что именно так власти будут действовать в какой-то другой постсоветской стране
Если такая ситуация была бы в «цивилизованных» западных странах разгоняли бы газом, гвардией, пулями в лоб.
...в чьих то влажных фантазиях. Вспоминаем недавний штурм белого дома. Там видимо сразу ядрёны бонбы на протестующих кидали. За что вам только 27 рублей платят, ума не приложу.
Круто ты решил упустить из вида незначительную подробность того, что коп изрешетил боевыми патронами безоружную гражданку на этом "штурме"
Тут у тех кто пишет/минусует мою позицию ни пруфов, ни фактов. Ребята, подкрепите ссылочками пожалуйста, что протестующим капитолия медали вручили за демократию, суверенитет и защиту промышленности США от глобалистов. (Трамп защищает именно слой элиты промышленников)
Довольно детская попытка перевести стрелы. Никто тут не утверждал кроме вас ни про какие медали за защиту капитолия, поэтому и требования пруфов этому вы можете предъявить лишь себе. А вот вы утверждали следующее:
Вообще-то всех этих протестующих посадили надолго в тюрьму.
И мы все еще ждем ссылочки на инфу о посаженных протестующих, особенно мне понравилось слово "всех" ).
Никому никаких медалей не вручили. Потому что за вооружённый штурм законно и конкуретно избранного органа власти сажают. Тем временем, оппозиционный Fox News, чехвостящий Байдена и демократов - самый популярный новостной кабельный канал в США. Эльфы просто тупые, не умеют работать.
Добро пожаловать в клуб ))
коп изрешетил боевыми патронами
Прямо изрешетил?
Ну ты изучи вопрос сначала, подготовься, прочитай разные источники, а не википедию, подумай, а потом пиши.
А в какой ситуации это произошло вы тоже упустили из вида? Или сознательно манипулируете?
Вообще-то всех этих протестующих посадили надолго в тюрьму. И никаких пабликов в фейсбуке по их освобождению никто завести не дал.
Из 160 осужденных посадили только 27. Остальным дали общественные работы или подобные
Для сравнения можно взять наше "болотное дело" - из 400 задержанных уголовные дела завели на 30, из которых сроки от 2 до 5 лет получили 15.
Где во время болотного осуществлялся штурм Кремля? Менты начали избивать протестующих на ровном месте.
Ну-да, ну-да, кучка забежавших с целью пофоткаться клоунов - это называется штурм, а у нас сопротивление полиции и участие в массовых беспорядках - это называется менты избивали протестующих на ровном месте.
Эм, какая пропагандисткая чушь.
С целью пофоткаться? Там люди, которые штурмовали, были в бронижилетах, наколленикахи касках. Имели структуру взаимодействия между собой.
Договорились до того, что наколенники теперь отягчающее обстоятельство.
Какие же вы забавные.
Толпа ломится в помещение, где находятся представители власти, с намерением их убить - это мирные зеваки. Застрелили мирную жинщину, которая хотела пофоткаться. А то, что она участвовала в взломе дверей, за которыми находились представители высшей власти, которой в тот момент прямо угрожали расправой - так это ерунда.
Но зато вы же поддерживаете сроки за кинутый стаканчик в мента.
Нет, это вы поддерживаете сроки за наколенники и мирные посещения музеев, а мы как раз против беспредела.
Посетители музея
Граждане вынуждены защищаться от обезумевших ментов даже при мирном посещении музея.
что ты втираешь. это гвардейцы.
Плюнь в глаза - божья роса, это отлично
Мирные посетители музея пытаются починить двери, которые разбили полицейские своей стрельбой
https://www.youtube.com/watch?v=XrhATD5mSRg
Это менты их довели. Нарушали право на мирные собрания и свободу передвижения, начали пиздить ни за что и в итоге убили человека.
Ну как говорится: вы выиграли это спор - разбросали все шахматные фигуры и улетели.
Выражайтесь корректно. Полицейский. Вы в его сторону не то, чтобы стаканчик бросить, а посмотреть лишний раз в глаза ему не должны. Человек представляет и защищает закон.
Мусор
А вы - холоп.
Цитирую закон о полиции - "Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации..."
А у нас одна действительно защищает законы, принятые узкой группой лиц в интересах этой группы лиц.
штурм капитолия это постановка, чтобы подставить трампа. посмотрите как они стоят неестественно)
Какой дешевофарсный коммент )). А никто здесь и не говорил, что штур - постановка. Ну кроме вас конечно, на это намекнувшего ))
Могу также у вас пропагандистский бред констатировать, какая структура взаимодействия, о чем это все, если бы их планы были хоть чуточку серьёзными, то сроки начинались бы от 25 лет, и трампа закрыли бы первым.
Так если вы не в теме, то о чем вопрос? Люди пришли на штурм в тактической защите. Да, расскажите это ФБР как они случайно прогуливались рядом с Капитолием после игры в аирсофт и решили заглянуть.
Даже русские сми об этом пишут, что фбр знало заранее. А если немного покапаться в буржуйских, можно много интересных маленьких фактов найти. Но это я вам затравочку оставлю. не все же на подносе выносить.
https://ria.ru/20210112/kapitoliy-1592791514.html
По ссылке написано, что ФБР просто начиталось комментов в интернете, где речь шла об агрессии в ответ на очередной локдаун, но никак не о свержении власти. Собственно, это все, что нужно знать о ваших "фактах".
Было за что. Видимо.
Конечно правильно, ведь в стране власть никогда не сменялась на выборах. Поэтому шатать эту скрепу требованием честных выборов - это преступление.
Золотые слова. В казахстане смены власти требует тот же враг, что и в украине, белоруссии, грузии. С теми же паттернами: на выборы допускаются только прозападные политики (агенты запада), уровень жизни ухудшается, страна начинает агрессию против россии. Все по одним лекалам, но комментаторы здесь, которые умнее среднего россиянина это в упор не хотят видеть.
Я людям пытаюсь объяснить простые вещи. Что если так будет продолжаться, то вокруг нашей страны будет уже пылать, а им весело. Куда это покатится мне даже страшно представить. Где спецслужбы которые должны все это отрабатывать? Ситуация выглядит не очень. Видимо наша субъектность реально отсутствует, потому что США или Франция не разрешили бы раскачивать лодку в соседних странах, а у нашей власти видимо инстинкт самосохранения потерян. Сейчас введут qr коды и получат такие протесты и у нас. Малый бизнес уничтожен, регионы воют. А революция нам сейчас очень не нужна, что бы не писали местные дурачки и агенты разведки (уверен они тут есть и все читают), а хомяков тем временем ведут на убой, ведь Россия как страна западу не нужна.
А как определить, устраивает ли власть, если нет выборов?
Ну соц опрос провести например?
ну да, это называется выборы. Сюрприз. Их нет.
А у них развиты соц.опросы?
В целом, это не сложно.
Я вот помню, как лет 20 назад, шахтеры на мосту перед белым домом касками стучали. Трассы федеральные перекрывали.
А сейчас на этом месте такси больше чем пешеходов.
И не трассу теперь надо перекрывать, а мост на остров Русский.
И по опросу Левады, 86% одобряют присоединение Крыма, а 69% считают, что пользы больше, чем вреда.
Вот как-то так это определить можно, на таких примерах.
20 лет назад мы жили совсем в другой стране. Сейчас хоть 100% будет недовольны - выход на улицу ничем не поможет. Никто вам власть не отдаст.
Да легко.
Смотрим любое, ну например последнее Декабрьское, выступление президента. А потом сравниваем с реальностью. Также можно окунуться в систему образования. А ещё в поликлинику сходить, там посмотреть на сервис в 21 веке. А ещё начать интересоваться законами, которые выдвигает доминирующая (и конечно же легитимно избранная) партия. Можно начать задаваться вопросами принятого бюджета, например на текущий год.
Попытаться найти ответ на вопрос: А накой чёрт нам росгвардия. И вот уже после выполнения всех этих пунктов придёт оно, Понимание.
Люди всего-то зашли в музей на мирную экскурсию, но 1 человека застрелили, остальных объявили внутренними террористами. 27 уже посадили, а скольких довели до самоубийства? Доколе?
Че за ботяры налетели? Нет, ладно когда вы власть в рф выгораживаете, это хоть понятно. Но зачем врать про мирную экскурсию? Не понятно.
От бота слышу!!
А это мало?
А это много? Посадили не протестующих, а участвующих в штурме.
Это раз. (Которые еще и вину не признали, кстати, тем кто признал и имел первую судимость дали не сроки)
Два. Чего вы так все возбудились то, майдан в рф никогда не пройдет, вам нечего беспокоиться, свободы не будет. Шфабростан всегда останется родным и нетронутым либерастами и прочими навальнятами.
Ссылочки пожалуйста, где об этом можно почитать. Естественно не на соловьева с киселёвым.
Пруфы?
Вообще-то всех этих протестующих посадили надолго в тюрьму
Вот этому пруфы пожалуйста. В статье по ссылке рассказано о предъявлявшихся обвинениях а не о судах и сроках.
Человек не обязан вам, получая по 27 рублей за комментарий, ещё и пруфы давать. Просто пишет от балды)
Зачем вы расстраиваете человека и заставляете его думать. Праздники, а вы тут лезете.
а где твои пруфы об обратном?
Хаха, не бывает никаких пруфов об обратном, мил человек, доказывают утверждения, а не их опровержения. Ну вы как дети прямо )
А вы кто и пруфы о чем? О последствиях штурма Капитолия? В Вики огромная статья.
Википедия - недостоверный источник, который правят левые, как хотят. Особенно в плане истории.
.
А правые его левят?
Блин, ну какой же вы клёвый. Ну как вот у вас получается так? А что ж тогда достоверный источник? Первый канал что ли? А ничего, что в Вики ссылка есть на каждый факт, а то и не одна?
Но не это самое главное. Самое главное, что там как раз написано, кого и за что посадили. То есть она ваш тезис и подтверждает. Вы не в ту сторону воюете.
https://www.kommersant.ru/doc/4908911
Вот пруф о реальных сроках.
а интернет в сша тоже отключили?
Parler удалили же, не весь инет, но тоже немного цензура, не?
цензура но Parler не интернет
Те вопрос все же в масштабе? А не самом факте применения в странах победившей демократии?
да масштаб
В США более тонкие методы управления. Казахстанской элите которая училась в Британии даже и не снился такой горизонт планирования (50-100 лет). В Казахстане даже на год вперед спланировать не могут, как мы видим.
Мой источник в Бильдербергском клубе утверждает, что вы брешете
Планирования чего?
штурма Капитолия 🤣
Ну, частично да :)
Не на что не намекаю, но вот так разгоняли недавно протесты против антиковидных мер в Амстердаме. (Я против таких мер)
Потому что это протесты не в интересах элиты, поэтому таких протестующих будут любыми способами разгонять. Но судя по комментирующим здесь мозгов на то, чтобы различать протесты/мотивы/реакцию властей у людей нет.
Нет у них там никакой элиты, отвыкайте от российских реалий
И капиталов нет, и влиятельных компаний... Виталий все там есть
Ять, вы это серьезно вообще?
ахахахаххааах ахаххахахахахаха
В монархиях всегда все как в 15 веке. Когда власть передается половым путем они всегда реагируют на все покушения на свою власть очень лично
Разгоняли или не давали пройти?
Зазывали на трогательный зоопарк питомцами.
В Украине с этого началася майдан в 2014. Когда разогнали протестующих дубинками (я не говорю уже про собак, там их не было), то весь западный мир сразу ая-я-яй мирных людей дубинками. И все понеслось. А тут подумаешь, нормально, и ни одна западная шваль не заикнется даже ничего по этому поводу
Они развитая страна и знают, что делают 😉
Точечные удары по не основным органам и частям тела.))
Не видно, но вроде там у чувака наколенники? Тогда норм, заслужил!
Амстердам, велосипеды, наколенники. Уберите лишнее.
Del
Что конечно является доказательством того, что всех штурмовавших белый дом посадили - фраза с которой я спорил. Не давите на эмоции, друг мой )
А вот и коммент удалили. Ай яй яй ))
Было же 15
Я слышал от знакомых, что там негров линчуют. Это правда?
О чем это нам должно говорить? Что в европе не так хорошо как мы думаем? Что в России не так все плохо, как нам кажется?
Нет, это о другом. О том что любая власть если она сильная - гасит не интересные ей протесты, а интересные протесты (зеленая повестка, блм, желтые жилеты) поддерживаются. Но понятие власть здесь сложнее чем фигуры Макрона или Меркель, которыми обычно отгораживаются недалёкие люди.
Ну то есть, везде будут разгонять газом, гвардией, пулями и вопрос не в западности стран.
Это тебя надо разогнать таким образом и прочих ольгинцев
Ага, нет чтоб как в США, просто прислать из интернета (cancelнуть) всех негодных начиная с действующего президента:)
Там только скайнет решит вопрос
ой допи3дитесь!
Да, думаю решили пошатать, перед саммитом нато и Россия
Солдаты нато уже в Казахстане? Или это бандеровцы?
Думаю, там своих хватает...
Русофобов? Кого? Не томите уже, вы же точно уже брифинг захаровой посмотрели и знаете.
Казахофобов уже тогда, Захарову только когда она танцует смотрю
Куме, ну шо вы ото опять пи3дете? Ну побили лица, ну напились - но свинью еб@ть то было зачем?
Опять НАТОвцы и рептилойды решили пошатать? Местные власти, как всегда, не причем и ни в чем не виновны?
Скажите честно у вас методичка, вы верите в совпадения?
В чем совпадения? Что диктатуру сколько не строй, рано или поздно рухнет? Это не совпадения, это закономерность. Произойдет это сегодня, через месяц или через 5 лет. Роль особо не играет. При чем тут НАТО РФ саммит непонятно. Не такая уж и великая РФ держава, что бы специально из-за саммита с НАТО госпереворот в Казахстане устраивать.
Настолько не великая, что танки у границы с Украиной всех испугали, нафига вообще общаться с Россией, отключили бы уже давно все и жили бы спокойно, пока мы бы тут умирали от голода. Вы же понимаете мир глобален, и торг идет не за три копейки, а за сферы влияния...
Сейчас внешняя политика России напоминает алкаша, который не даёт жить всему подъезду. Орёт, стучит по батареям, ссыт в лифте и т.д. При чём сам алкаш думает, что если его боятся, то уважают. Наш "лидер" называет это "держать в напряжении". К сожалению, у России вообще не осталось настоящих союзников, а вся наша внешняя политика строится на том, чтобы подводить и отводить войска от границ.
А у кого в мире есть "настоящие" союзники? Причем с тем, что внешняя политика сейчас, несколько, кривая - не спорю, но вот вы реально думаете, что весь запад сейчас выдохнет, если Россия и Китай переделается?
Западу плевать на Россию и её внутренние проблемы. Им просто хочется, чтобы завтра ближайший сосед с ядерным вооружением и огромной армией не начал вторгаться на чужие территории.
Западу плевать на Россию и её внутренние проблемы.
Хм, а как без внешнего врага пополнять военные бюджеты? Или думаете Китая хватит?
не начал вторгаться на чужие территории.
Эм, а им то оно зачем? Из альтруистических побуждений? А почему тогда на Россию плевать? И если на территории России кто-нибудь вторгнется запад придет на помощь?)
нафига вообще общаться с Россией,
Не забываем у кого самый крупный арсенал атомных боеголовок. Загонять совсем в угол Кремль никто не хочет из-за этого.
И торг идет не за три копейки, а за сферы влияния...
Все верно. И РФ теряет с каждым годом сферы влияния. По этому только и остается пугать танками на границы с европейским государством.
Настоящий противник за сферы влияния у НАТО и США только один, и это не Россия.
пугать танками на границы с европейским государством
Это что за "европейское государство"? И кому оно сдалось, чтоб его пугать? 😂
Вы что географии прогуливали? Где по вашему мнению находиться Украина? В Азии или Африки?
Там же, где и Россия. А Вы похоже уроки русского языка прогуливали...
Северную корею загнали и ничего, не стреляет своими бомбами, сидят там "радуются жизни"
中國 ,🇨🇳
Я не верю. Все не случайно. В том числе и вы здесь все это написали не просто так, а за деньги и по заданию. Так ведь?
Раскрыл и уничтожил, просто мне интересно люди, которые верят в то что Темнейший нападет на Украину, как они оценивают вероятность, какие предпосылки, мне правда интересно
а днр с лнр не предпосылки или это метавселенная?
ДНР и ЛНР это считай Казахстан, только с нашим участием, хотя может и Казахстан с нашим участием. Но это не вторжение, о котором грезят наши либералы. Смысла нападать на Украину не вижу, но я и не политик, если у них там хоть чуть чуть мозгов есть, не нападут
Ну, я не верю, что нападёт. Второй раз не прокатит. Социология плохая.
Когда главная задача вашей жизни состоит в том, чтобы вас не посадили или не убили, а бежать некуда, простор для решений сужается.
Совпадения в чем? Как связаны протесты в Казахстане с попыткой утихомирить путина и откатить его войска от границ Украины?
Почему Темнейший должен откатывать войска??? Просто объясни?
Чтобы вы не начали питаться по карточкам. Чтобы вы не увеличили количество гробов (хотя, по госту даже гробов не понадобится, будут массовые захоронения)
Вам страшно, понимаю.
Конечно страшно, если путин начнет полномасштабную войну, я не успею слинять с территории рф.
Таблетки пить надо. Войска находятся у границ России в первую очередь. Если бы Тот-Кого-Нельзя-Называть хотел напасть, как на Крым к примеру, никто бы об этом не писал за 2 месяца ДО нападения.
А в Казахстане есть новогодние праздники? Может просто народ гуляет.
ахахах, те мяу!
Ужасные требования, надеюсь они одумаются и захотят жить как при СССР.
Они не ужасны, а тупые. Хотя-то они хотят. Вопрос не в этом. Вопрос в том, готовы ли они сами для этого что-то сделать ;) Я подозреваю, что это быдло, которое все громит, жжет и т.д. как раз таки делать нихуя не хочет. Ну там типа работать, быть законопослушными, не засирать природу и т.д. и т.п.
Ну а если кто-то верит, что после силового переворота жизнь станет как в Швеции то он дурачок, вот и все.
Я тоже хочу жить как Илон Маск, например. Как думаешь, мне достаточно хотеть или нужно что-то делать? А если я пойду грабить магазины и пиздить невиновных, мне это поможет жить как он? Аналогия предельно простая ;)
Может если не удерживать власть силой, то и силового переворота не будет?
Пхаха. Смешно. Если власть не удерживать, то будет полная хуйня. Она будет меняться каждый год. Потому что если общества нормального не существует, то жить оно будет плохо вне зависимости от властей. Ну а политики там за себя воюют, на людей им насрать.
Это реально смешно, как с подростком разговариваю.
так она и должна по идеи меняться каждые 4 года, а не раз в 30-50 лет из-за естественной смерти дедушек
Она может меняться хоть раз в год, политические элиты остаются теми же.
Повысить уровень жизни можно только сообща. Но для этого нужно хоть как-то принимать участие в социальной и политической жизни своего муниципального округа, района, а не перекладывать всё на плечи соседей, надеясь на авось.
Блин, почему ваша братия все время хамит? Откуда вы все этого понабрались?
Вся восточная Европа. Но в целом вы явно необразованны и агрессивны. Это плохое комбо.
Конечно - Украина, Ирак, Ливия.
Про ливию - ты издеваешься чтоли? Там до сих пор вялотекущая гражданская война, страна распалась на 3 куска, каждый контролируют какие-то местые банды. Деградировали все государственные институты, все кто мог уехал, страна в развитии отброшена лет на 150 назад
. Она будет меняться каждый год.
Как можно планировать свою жизнь, когда ты не знаешь кто у тебя в следующем году будет президент и губернатор? Какой-то бред. Один народ, один Фюрер!
Нужно принимать человеческие законы, тогда может и люди станут более законопослушными
Хотя бы исполнять то, что написано в конституции. Если там за людьми закреплено право мирных собраний - не нужно пиздить их дубинами и заливать газом.
Когда у людей не остаётся законных метов - происходит то, что происходит
Они и делают прямо сейчас, чтобы цена на газ не росла в местных аулах. Так же делают во Франции и Германии. Живут, надо сказать, неплохо.
Так стоп. Власти пошли им навстречу. Цены заморозили, правительство в отставку, еще там что-то. Но эти пошли уже в разнос.
Ну, на самом деле мне совершенно безразличен Казахстан. Так, очередной инфоповод. А если они разрушат свою страну, так мне плевать. Это их выбор. Я только посмеюсь. Потом ;)
А интернет зачем тогда отключили? Не помню, чтобы во Франции во время протестов ЖЖ что-то отключали.
Власти выполнили их требования, заморозили цены. Но они не остановились. Появились другие лозунги. Начали оружие у силовиков отбирать, жечь здания, громить помещения телеканалов и т.д. и т.п. И вот уже после этого отрубили интернет. Но поздно.
Я думаю, если бы в вашей любой Франции начали жечь правительственные здания, отбирать у полицейских оружие и стрелять из него, там не только интернет отключили.
потому что заебало. у всего есть точка невозвратного кипения когда по хую на всё
вы забыли дописать - "пляшем"
О какой такой «власти» ты говоришь?
Президент - это наёмно лицо, временный избираемый «директор», а не отец нации
а пацаны то не знают!
Значит во Франции народ не доведён до такого состояния, что готов жечь здания, как и в условной Беларуси. А этим людям просто нечего терять, как в Африке, за них некому заступиться. Во Франции есть профсоюзы, реальная оппозиция, независимый суд. В Казахстане ничего этого нет, там автократия клана Назарбаевых.
Такие акции не появляются просто так, у них всегда есть бэкграунд.
это тупо работа спецслужб страны - у них реально метода. по списку вырубать связь и инет. Через инет думают идет управление переворотом типа.