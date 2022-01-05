Офлайн
Лиана Липанова

В Казахстане отключили интернет Статьи редакции

Мессенджеры и местные СМИ работают с перебоями.

  • Связность казахстанского сегмента интернета с остальной сетью упала со 100% до 2%, сообщает организация NetBlocks.
  • Интернет блокируют на фоне массовых протестов из-за резкого подорожания газового топлива для автомобилей, которые продолжаются в Казахстане четвертый день. Сбои в работе интернета начались вечером 4 января, отмечает организация.
  • Этот тип нарушения работы интернета влияет на связь на сетевом уровне, и его не всегда можно обойти с помощью специальных программ или VPN, пишет NetBlocks.
  • Мобильная связь также работает с перебоями. Также в стране прекратили вещание несколько телеканалов.
NetBlocks

#новость

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Андрей Иванов

Время закупаться на всю котлету посоны

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35
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Роман

Кумысом?

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44
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Igor Kachura

Второе дно в подарок

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7
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Андрей Иванов

докупим его попозже )

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5
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Anatoly Babkin

Можно наблюдать и думать, что именно так власти будут действовать в какой-то другой постсоветской стране

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18
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Михаил Швец

Если такая ситуация была бы в «цивилизованных» западных странах разгоняли бы газом, гвардией, пулями в лоб.

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–11
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Andrew Simon

...в чьих то влажных фантазиях. Вспоминаем недавний штурм белого дома. Там видимо сразу ядрёны бонбы на протестующих кидали. За что вам только 27 рублей платят, ума не приложу.

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37
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Олег Пулемётное Туловище

Круто ты решил упустить из вида незначительную подробность того, что коп изрешетил боевыми патронами безоружную гражданку на этом "штурме"

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24
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Уральский цвет

Вы не понимаете, это другое )

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16
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Михаил Швец

Тут у тех кто пишет/минусует мою позицию ни пруфов, ни фактов. Ребята, подкрепите ссылочками пожалуйста, что протестующим капитолия медали вручили за демократию, суверенитет и защиту промышленности США от глобалистов. (Трамп защищает именно слой элиты промышленников)

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0
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Andrew Simon

Довольно детская попытка перевести стрелы. Никто тут не утверждал кроме вас ни про какие медали за защиту капитолия, поэтому и требования пруфов этому вы можете предъявить лишь себе. А вот вы утверждали следующее:
Вообще-то всех этих протестующих посадили надолго в тюрьму.
 И мы все еще ждем ссылочки на инфу о посаженных протестующих, особенно мне понравилось слово "всех" ).

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2
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Maxim Petrukhin

Никому никаких медалей не вручили. Потому что за вооружённый штурм законно и конкуретно избранного органа власти сажают. Тем временем, оппозиционный Fox News, чехвостящий Байдена и демократов - самый популярный новостной кабельный канал в США. Эльфы просто тупые, не умеют работать.

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0
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Женя Семиряков

Добро пожаловать в клуб ))

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0
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Романелло Кивогенс

коп изрешетил боевыми патронами
 Прямо изрешетил?

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1
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Михаил Швец

Ну ты изучи вопрос сначала, подготовься, прочитай разные источники, а не википедию, подумай, а потом пиши.

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–1
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Mesye Sharl-Maximilyen

А в какой ситуации это произошло вы тоже упустили из вида? Или сознательно манипулируете?

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0
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Михаил Швец

Вообще-то всех этих протестующих посадили надолго в тюрьму. И никаких пабликов в фейсбуке по их освобождению никто завести не дал.

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–6
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Mesye Sharl-Maximilyen

Из 160 осужденных посадили только 27. Остальным дали общественные работы или подобные

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6
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Владислав Владимирович

Для сравнения можно взять наше "болотное дело" - из 400 задержанных уголовные дела завели на 30, из которых сроки от 2 до 5 лет получили 15.

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–2
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Mesye Sharl-Maximilyen

Где во время болотного осуществлялся штурм Кремля? Менты начали избивать протестующих на ровном месте.

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7
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Владислав Владимирович

Ну-да, ну-да, кучка забежавших с целью пофоткаться клоунов - это называется штурм, а у нас сопротивление полиции и участие в массовых беспорядках - это называется менты избивали протестующих на ровном месте.

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–4
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Mesye Sharl-Maximilyen

Эм, какая пропагандисткая чушь.
С целью пофоткаться? Там люди, которые штурмовали, были в бронижилетах, наколленикахи касках. Имели структуру взаимодействия между собой.

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1
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Сильвестр Иванов

Договорились до того, что наколенники теперь отягчающее обстоятельство.

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2
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Mesye Sharl-Maximilyen

Какие же вы забавные.
Толпа ломится в помещение, где находятся представители власти, с намерением их убить - это мирные зеваки. Застрелили мирную жинщину, которая хотела пофоткаться. А то, что она участвовала в взломе дверей, за которыми находились представители высшей власти, которой в тот момент прямо угрожали расправой - так это ерунда.
Но зато вы же поддерживаете сроки за кинутый стаканчик в мента.

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0
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Сильвестр Иванов

Нет, это вы поддерживаете сроки за наколенники и мирные посещения музеев, а мы как раз против беспредела.

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–1
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Mesye Sharl-Maximilyen

Посетители музея

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3
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Сильвестр Иванов

Граждане вынуждены защищаться от обезумевших ментов даже при мирном посещении музея.

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–1
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LETS DO SMTH

что ты втираешь. это гвардейцы.

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–5
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Maxim Petrukhin

Плюнь в глаза - божья роса, это отлично

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0
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Mesye Sharl-Maximilyen

Мирные посетители музея пытаются починить двери, которые разбили полицейские своей стрельбой
https://www.youtube.com/watch?v=XrhATD5mSRg

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2
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Сильвестр Иванов

Это менты их довели. Нарушали право на мирные собрания и свободу передвижения, начали пиздить ни за что и в итоге убили человека.

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1
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Mesye Sharl-Maximilyen

Ну как говорится: вы выиграли это спор - разбросали все шахматные фигуры и улетели.

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2
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Gleb Tyutikov

Выражайтесь корректно. Полицейский. Вы в его сторону не то, чтобы стаканчик бросить, а посмотреть лишний раз в глаза ему не должны. Человек представляет и защищает закон.

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0
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Mesye Sharl-Maximilyen

Мусор

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1
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Mesye Sharl-Maximilyen

А вы - холоп.

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0
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Maxim Petrukhin

Цитирую закон о полиции - "Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации..."
А у нас одна действительно защищает законы, принятые узкой группой лиц в интересах этой группы лиц.

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0
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LETS DO SMTH

штурм капитолия это постановка, чтобы подставить трампа. посмотрите как они стоят неестественно)

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–5
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Andrew Simon

Какой дешевофарсный коммент )). А никто здесь и не говорил, что штур - постановка. Ну кроме вас конечно, на это намекнувшего ))

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0
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Владислав Владимирович

Могу также у вас пропагандистский бред констатировать, какая структура взаимодействия, о чем это все, если бы их планы были хоть чуточку серьёзными, то сроки начинались бы от 25 лет, и трампа закрыли бы первым.

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–3
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Mesye Sharl-Maximilyen

Так если вы не в теме, то о чем вопрос? Люди пришли на штурм в тактической защите. Да, расскажите это ФБР как они случайно прогуливались рядом с Капитолием после игры в аирсофт и решили заглянуть.

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1
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Mesye Sharl-Maximilyen

Даже русские сми об этом пишут, что фбр знало заранее. А если немного покапаться в буржуйских, можно много интересных маленьких фактов найти. Но это я вам затравочку оставлю. не все же на подносе выносить.
https://ria.ru/20210112/kapitoliy-1592791514.html

СМИ: ФБР предупреждало о возможных погромах за…
Представительство ФБР в Виргинии за день до беспорядков в Капитолии предупреждало о том, что некие…
ria.ru
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0
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Владислав Владимирович

По ссылке написано, что ФБР просто начиталось комментов в интернете, где речь шла об агрессии в ответ на очередной локдаун, но никак не о свержении власти. Собственно, это все, что нужно знать о ваших "фактах".

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–1
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Gleb Tyutikov

Было за что. Видимо.

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0
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Уральский цвет

Глядя на Украину, Беларусь и теперь Казахстан, понимаем, что правильно начали.

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0
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Mesye Sharl-Maximilyen

Конечно правильно, ведь в стране власть никогда не сменялась на выборах. Поэтому шатать эту скрепу требованием честных выборов - это преступление.

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2
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Уральский цвет

Очевидно, что есть в стране есть власть, которая устраивает 50%+ населения, то вопрос ее сменяемости уже вторичен.
А требовать смены, ради смены, может только враг или идиот.

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3
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Михаил Швец

Золотые слова. В казахстане смены власти требует тот же враг, что и в украине, белоруссии, грузии. С теми же паттернами: на выборы допускаются только прозападные политики (агенты запада), уровень жизни ухудшается, страна начинает агрессию против россии. Все по одним лекалам, но комментаторы здесь, которые умнее среднего россиянина это в упор не хотят видеть.

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–2
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Уральский цвет

Самое забавное, что среди таких людей много тех, кто искренне верит, что РФ надо сейчас сменить суверенитет на колбасу и "дружбу".
В ИТ таких дофига, например.
У нас пол офиса в штабе Навального лет 7-10 назад волонтерило.

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2
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Михаил Швец

Я людям пытаюсь объяснить простые вещи. Что если так будет продолжаться, то вокруг нашей страны будет уже пылать, а им весело. Куда это покатится мне даже страшно представить. Где спецслужбы которые должны все это отрабатывать? Ситуация выглядит не очень. Видимо наша субъектность реально отсутствует, потому что США или Франция не разрешили бы раскачивать лодку в соседних странах, а у нашей власти видимо инстинкт самосохранения потерян. Сейчас введут qr коды и получат такие протесты и у нас. Малый бизнес уничтожен, регионы воют. А революция нам сейчас очень не нужна, что бы не писали местные дурачки и агенты разведки (уверен они тут есть и все читают), а хомяков тем временем ведут на убой, ведь Россия как страна западу не нужна.

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0
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Уральский цвет

США или Франция не разрешили бы раскачивать лодку в соседних странах
Интересно, что произойдёт, если Россия и Канада договорятся о размещении российских военных баз на территории Канады.

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2
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Уральский цвет

Они искренне считают, что будут при новом режиме полицаями :)

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0
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Mesye Sharl-Maximilyen

А как определить, устраивает ли власть, если нет выборов?

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2
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Игорь Маренков

Ну соц опрос провести например?

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2
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Mesye Sharl-Maximilyen

ну да, это называется выборы. Сюрприз. Их нет.

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2
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Виталий Яковлев

А у них развиты соц.опросы?

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–1
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Уральский цвет

В целом, это не сложно.
Я вот помню, как лет 20 назад, шахтеры на мосту перед белым домом касками стучали. Трассы федеральные перекрывали.
А сейчас на этом месте такси больше чем пешеходов.
И не трассу теперь надо перекрывать, а мост на остров Русский.
И по опросу Левады, 86% одобряют присоединение Крыма, а 69% считают, что пользы больше, чем вреда.
Вот как-то так это определить можно, на таких примерах.

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0
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Mesye Sharl-Maximilyen

20 лет назад мы жили совсем в другой стране. Сейчас хоть 100% будет недовольны - выход на улицу ничем не поможет. Никто вам власть не отдаст.

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1
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Уральский цвет

Не «нам», а «вам» :)

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0
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Роман Ваничкин

Да легко.
Смотрим любое, ну например последнее Декабрьское, выступление президента. А потом сравниваем с реальностью. Также можно окунуться в систему образования. А ещё в поликлинику сходить, там посмотреть на сервис в 21 веке. А ещё начать интересоваться законами, которые выдвигает доминирующая (и конечно же легитимно избранная) партия. Можно начать задаваться вопросами принятого бюджета, например на текущий год.
Попытаться найти ответ на вопрос: А накой чёрт нам росгвардия. И вот уже после выполнения всех этих пунктов придёт оно, Понимание.

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0
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Уральский цвет

Где во время болотного осуществлялся штурм Кремля?

Думаю, что была бы у нас аналогичная штатам ситуация со штурмом Кремля, была бы стрельба на поражение.

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0
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Сильвестр Иванов

Люди всего-то зашли в музей на мирную экскурсию, но 1 человека застрелили, остальных объявили внутренними террористами. 27 уже посадили, а скольких довели до самоубийства? Доколе?

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1
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Mesye Sharl-Maximilyen

Че за ботяры налетели? Нет, ладно когда вы власть в рф выгораживаете, это хоть понятно. Но зачем врать про мирную экскурсию? Не понятно.

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1
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Сильвестр Иванов

От бота слышу!!

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1
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Михаил Швец

А это мало?

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–2
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Mesye Sharl-Maximilyen

А это много? Посадили не протестующих, а участвующих в штурме.
Это раз. (Которые еще и вину не признали, кстати, тем кто признал и имел первую судимость дали не сроки)
Два. Чего вы так все возбудились то, майдан в рф никогда не пройдет, вам нечего беспокоиться, свободы не будет. Шфабростан всегда останется родным и нетронутым либерастами и прочими навальнятами.

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0
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Andrew Simon

Ссылочки пожалуйста, где об этом можно почитать. Естественно не на соловьева с киселёвым.

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1
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Anton Hugg

Пруфы?

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0
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Михаил Швец

https://meduza.io/feature/2021/02/23/ne-prosto-bednye-redneki-kto-na-samom-dele-uchastvoval-v-shturme-kapitoliya

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0
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Anton Hugg

Вообще-то всех этих протестующих посадили надолго в тюрьму
 Вот этому пруфы пожалуйста. В статье по ссылке рассказано о предъявлявшихся обвинениях а не о судах и сроках.

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2
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Мурад Муртазалиев

Человек не обязан вам, получая по 27 рублей за комментарий, ещё и пруфы давать. Просто пишет от балды)

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2
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Maxim Petrukhin

Зачем вы расстраиваете человека и заставляете его думать. Праздники, а вы тут лезете.

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1
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LETS DO SMTH

а где твои пруфы об обратном?

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–4
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Andrew Simon

Хаха, не бывает никаких пруфов об обратном, мил человек, доказывают утверждения, а не их опровержения. Ну вы как дети прямо )

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4
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Maxim Petrukhin

А вы кто и пруфы о чем? О последствиях штурма Капитолия? В Вики огромная статья.

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–1
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Михаил Швец

Википедия - недостоверный источник, который правят левые, как хотят. Особенно в плане истории.

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1
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Alex S.

.

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0
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Виталий Яковлев

А правые его левят?

Ответить
0
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Maxim Petrukhin

Блин, ну какой же вы клёвый. Ну как вот у вас получается так? А что ж тогда достоверный источник? Первый канал что ли? А ничего, что в Вики ссылка есть на каждый факт, а то и не одна?
Но не это самое главное. Самое главное, что там как раз написано, кого и за что посадили. То есть она ваш тезис и подтверждает. Вы не в ту сторону воюете.

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0
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Михаил Швец

https://www.kommersant.ru/doc/4908911

Вот пруф о реальных сроках.

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2
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madkliq

а интернет в сша тоже отключили?

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1
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Павел

Parler удалили же, не весь инет, но тоже немного цензура, не?

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3
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madkliq

цензура но Parler не интернет

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0
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Павел

Те вопрос все же в масштабе? А не самом факте применения в странах победившей демократии?

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0
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madkliq

да масштаб

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0
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Михаил Швец

В США более тонкие методы управления. Казахстанской элите которая училась в Британии даже и не снился такой горизонт планирования (50-100 лет). В Казахстане даже на год вперед спланировать не могут, как мы видим.

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0
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Maxim Petrukhin

Мой источник в Бильдербергском клубе утверждает, что вы брешете

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1
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aebutius lampronius

Планирования чего?

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0
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Виталий Яковлев

штурма Капитолия 🤣

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2
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Игорь Маренков

Ну, частично да :)

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0
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Степан Фадеев

Не на что не намекаю, но вот так разгоняли недавно протесты против антиковидных мер в Амстердаме. (Я против таких мер)

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7
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Михаил Швец

Потому что это протесты не в интересах элиты, поэтому таких протестующих будут любыми способами разгонять. Но судя по комментирующим здесь мозгов на то, чтобы различать протесты/мотивы/реакцию властей у людей нет.

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0
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Виталий Яковлев

Нет у них там никакой элиты, отвыкайте от российских реалий

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–3
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Sergio Molotkoni

И капиталов нет, и влиятельных компаний... Виталий все там есть

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3
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Игорь Маренков

Ять, вы это серьезно вообще?

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1
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Иван Шеметов

ахахахаххааах ахаххахахахахаха

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0
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aebutius lampronius

В монархиях всегда все как в 15 веке. Когда власть передается половым путем они всегда реагируют на все покушения на свою власть очень лично

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0
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Романелло Кивогенс

Разгоняли или не давали пройти?

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0
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Степан Фадеев

Зазывали на трогательный зоопарк питомцами.

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0
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Georgy Uvarov

В Украине с этого началася майдан в 2014. Когда разогнали протестующих дубинками (я не говорю уже про собак, там их не было), то весь западный мир сразу ая-я-яй мирных людей дубинками. И все понеслось. А тут подумаешь, нормально, и ни одна западная шваль не заикнется даже ничего по этому поводу

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0
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Виталий Яковлев

Они развитая страна и знают, что делают 😉

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–1
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Степан Фадеев

Точечные удары по не основным органам и частям тела.))

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0
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Сильвестр Иванов

Не видно, но вроде там у чувака наколенники? Тогда норм, заслужил!

Ответить
–1
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Степан Фадеев

Амстердам, велосипеды, наколенники. Уберите лишнее.

Ответить
0
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Georgy Uvarov

Del

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0
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Andrew Simon

Что конечно является доказательством того, что всех штурмовавших белый дом посадили - фраза с которой я спорил. Не давите на эмоции, друг мой )

А вот и коммент удалили. Ай яй яй ))

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0
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Андрей Браиловский

Было же 15

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0
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Andrei

Я слышал от знакомых, что там негров линчуют. Это правда?

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1
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Эдуард Гладышев

О чем это нам должно говорить? Что в европе не так хорошо как мы думаем? Что в России не так все плохо, как нам кажется?

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0
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Михаил Швец

Нет, это о другом. О том что любая власть если она сильная - гасит не интересные ей протесты, а интересные протесты (зеленая повестка, блм, желтые жилеты) поддерживаются. Но понятие власть здесь сложнее чем фигуры Макрона или Меркель, которыми обычно отгораживаются недалёкие люди.

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0
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Эдуард Гладышев

Ну то есть, везде будут разгонять газом, гвардией, пулями и вопрос не в западности стран.

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0
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Евгений Ларин

Это тебя надо разогнать таким образом и прочих ольгинцев

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0
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Игорь Маренков

Ага, нет чтоб как в США, просто прислать из интернета (cancelнуть) всех негодных начиная с действующего президента:)

Ответить
0
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Уральский цвет

Илан Маск введи скайлинк

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23
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Волоцкой Дмитрий

Там только скайнет решит вопрос

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2
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Уральский цвет

Скайнет, мне кажется, собирался решить вопрос совсем уж радикально.
Может быть Старлинк?

Ответить
2
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Vlad

ой допи3дитесь!

Ответить
0
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Уральский цвет

Жыве Казахстан!🇰🇿

Ответить
11
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Sergio Molotkoni

Да, думаю решили пошатать, перед саммитом нато и Россия

Ответить
4
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Mesye Sharl-Maximilyen

Солдаты нато уже в Казахстане? Или это бандеровцы?

Ответить
9
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Sergio Molotkoni

Думаю, там своих хватает...

Ответить
3
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Mesye Sharl-Maximilyen

Русофобов? Кого? Не томите уже, вы же точно уже брифинг захаровой посмотрели и знаете.

Ответить
3
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Sergio Molotkoni

Казахофобов уже тогда, Захарову только когда она танцует смотрю

Ответить
–1
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Vlad

Куме, ну шо вы ото опять пи3дете? Ну побили лица, ну напились - но свинью еб@ть то было зачем?

Ответить
1
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Уральский цвет

Это бенладен

Ответить
0
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Dimitri

Опять НАТОвцы и рептилойды решили пошатать? Местные власти, как всегда, не причем и ни в чем не виновны?

Ответить
6
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Sergio Molotkoni

Скажите честно у вас методичка, вы верите в совпадения?

Ответить
–4
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Dimitri

В чем совпадения? Что диктатуру сколько не строй, рано или поздно рухнет? Это не совпадения, это закономерность. Произойдет это сегодня, через месяц или через 5 лет. Роль особо не играет. При чем тут НАТО РФ саммит непонятно. Не такая уж и великая РФ держава, что бы специально из-за саммита с НАТО госпереворот в Казахстане устраивать.

Ответить
7
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Sergio Molotkoni

Настолько не великая, что танки у границы с Украиной всех испугали, нафига вообще общаться с Россией, отключили бы уже давно все и жили бы спокойно, пока мы бы тут умирали от голода. Вы же понимаете мир глобален, и торг идет не за три копейки, а за сферы влияния...

Ответить
–6
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evilnw

Сейчас внешняя политика России напоминает алкаша, который не даёт жить всему подъезду. Орёт, стучит по батареям, ссыт в лифте и т.д. При чём сам алкаш думает, что если его боятся, то уважают. Наш "лидер" называет это "держать в напряжении". К сожалению, у России вообще не осталось настоящих союзников, а вся наша внешняя политика строится на том, чтобы подводить и отводить войска от границ.

Ответить
9
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Павел

А у кого в мире есть "настоящие" союзники? Причем с тем, что внешняя политика сейчас, несколько, кривая - не спорю, но вот вы реально думаете, что весь запад сейчас выдохнет, если Россия и Китай переделается?

Ответить
1
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evilnw

Западу плевать на Россию и её внутренние проблемы. Им просто хочется, чтобы завтра ближайший сосед с ядерным вооружением и огромной армией не начал вторгаться на чужие территории.

Ответить
1
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Павел

Западу плевать на Россию и её внутренние проблемы.
 Хм, а как без внешнего врага пополнять военные бюджеты? Или думаете Китая хватит?

не начал вторгаться на чужие территории.
 Эм, а им то оно зачем? Из альтруистических побуждений? А почему тогда на Россию плевать? И если на территории России кто-нибудь вторгнется запад придет на помощь?)

Ответить
2
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Dimitri

нафига вообще общаться с Россией,

Не забываем у кого самый крупный арсенал атомных боеголовок. Загонять совсем в угол Кремль никто не хочет из-за этого.

И торг идет не за три копейки, а за сферы влияния...

Все верно. И РФ теряет с каждым годом сферы влияния. По этому только и остается пугать танками на границы с европейским государством.

Настоящий противник за сферы влияния у НАТО и США только один, и это не Россия.

Ответить
1
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Get Money

пугать танками на границы с европейским государством

Это что за "европейское государство"? И кому оно сдалось, чтоб его пугать? 😂

Ответить
0
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Dimitri

Вы что географии прогуливали? Где по вашему мнению находиться Украина? В Азии или Африки?

Ответить
1
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Get Money

Там же, где и Россия. А Вы похоже уроки русского языка прогуливали...

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0
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Sergio Molotkoni

Северную корею загнали и ничего, не стреляет своими бомбами, сидят там "радуются жизни"

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Gleb Tyutikov

中國 ,🇨🇳

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Maxim Petrukhin

Я не верю. Все не случайно. В том числе и вы здесь все это написали не просто так, а за деньги и по заданию. Так ведь?

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2
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Sergio Molotkoni

Раскрыл и уничтожил, просто мне интересно люди, которые верят в то что Темнейший нападет на Украину, как они оценивают вероятность, какие предпосылки, мне правда интересно

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–1
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madkliq

а днр с лнр не предпосылки или это метавселенная?

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1
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Sergio Molotkoni

ДНР и ЛНР это считай Казахстан, только с нашим участием, хотя может и Казахстан с нашим участием. Но это не вторжение, о котором грезят наши либералы. Смысла нападать на Украину не вижу, но я и не политик, если у них там хоть чуть чуть мозгов есть, не нападут

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Maxim Petrukhin

Ну, я не верю, что нападёт. Второй раз не прокатит. Социология плохая.
Когда главная задача вашей жизни состоит в том, чтобы вас не посадили или не убили, а бежать некуда, простор для решений сужается.

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Mesye Sharl-Maximilyen

Совпадения в чем? Как связаны протесты в Казахстане с попыткой утихомирить путина и откатить его войска от границ Украины?

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Sergio Molotkoni

Почему Темнейший должен откатывать войска??? Просто объясни?

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Mesye Sharl-Maximilyen

Чтобы вы не начали питаться по карточкам. Чтобы вы не увеличили количество гробов (хотя, по госту даже гробов не понадобится, будут массовые захоронения)

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Sergio Molotkoni

Вам страшно, понимаю.

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Mesye Sharl-Maximilyen

Конечно страшно, если путин начнет полномасштабную войну, я не успею слинять с территории рф.

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Gutal1n

Таблетки пить надо. Войска находятся у границ России в первую очередь. Если бы Тот-Кого-Нельзя-Называть хотел напасть, как на Крым к примеру, никто бы об этом не писал за 2 месяца ДО нападения.

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Сильвестр Иванов

А в Казахстане есть новогодние праздники? Может просто народ гуляет.

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Vlad

ахахах, те мяу!

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Уральский цвет

Читал, хотят жить как в Швеции. А также топят за все хорошее против всего плохого. Потому и пиздят медиков и пожарных.

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Уральский цвет

А шо минусуете, политботы?) Я написал просто факты. Медиков избили. Пожарных тоже. Видосы есть. Про Швецию и Норвегию это тоже в новости было, интервью на фоне погромов.

Если правда вам не нравится, то она не перестанет быть правдой. Взрослейте, детишки ;)

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Andrei

Ужасные требования, надеюсь они одумаются и захотят жить как при СССР.

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10
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Уральский цвет

Они не ужасны, а тупые. Хотя-то они хотят. Вопрос не в этом. Вопрос в том, готовы ли они сами для этого что-то сделать ;) Я подозреваю, что это быдло, которое все громит, жжет и т.д. как раз таки делать нихуя не хочет. Ну там типа работать, быть законопослушными, не засирать природу и т.д. и т.п.

Ну а если кто-то верит, что после силового переворота жизнь станет как в Швеции то он дурачок, вот и все.

Я тоже хочу жить как Илон Маск, например. Как думаешь, мне достаточно хотеть или нужно что-то делать? А если я пойду грабить магазины и пиздить невиновных, мне это поможет жить как он? Аналогия предельно простая ;)

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11
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Andrei

Может если не удерживать власть силой, то и силового переворота не будет?

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5
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Уральский цвет

Пхаха. Смешно. Если власть не удерживать, то будет полная хуйня. Она будет меняться каждый год. Потому что если общества нормального не существует, то жить оно будет плохо вне зависимости от властей. Ну а политики там за себя воюют, на людей им насрать.

Это реально смешно, как с подростком разговариваю.

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Андрей Иванов

так она и должна по идеи меняться каждые 4 года, а не раз в 30-50 лет из-за естественной смерти дедушек

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11
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Уральский цвет

Она может меняться хоть раз в год, политические элиты остаются теми же.
Повысить уровень жизни можно только сообща. Но для этого нужно хоть как-то принимать участие в социальной и политической жизни своего муниципального округа, района, а не перекладывать всё на плечи соседей, надеясь на авось.

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1
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Уральский цвет

Вот именно. Должны жить честно и правильно (ну скажем так) все слои общества. А не только власти или народ.

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Maxim Petrukhin

Блин, почему ваша братия все время хамит? Откуда вы все этого понабрались?

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Уральский цвет

Дык как на чушь инфантильную еще реагировать?
А че, есть примеры стран, где власти уходят по первому требованию улицы и там жизнь налаживается? Есть примеры стран, где люди стали лучше жить после насильственной смены власти с подобными лозунгами?)

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–1
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Ivan Demidov

Вся восточная Европа. Но в целом вы явно необразованны и агрессивны. Это плохое комбо.

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Alex Kuz

Конечно - Украина, Ирак, Ливия.

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Eugene Danilov

Про ливию - ты издеваешься чтоли? Там до сих пор вялотекущая гражданская война, страна распалась на 3 куска, каждый контролируют какие-то местые банды. Деградировали все государственные институты, все кто мог уехал, страна в развитии отброшена лет на 150 назад

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Уральский цвет

Так это у него был сарказм. А смысл в том, что нет таких примеров. Ну чтобы стало лучше не за 40-50 лет, а хотя бы через 10. Элиты только меняют и все.

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Mesye Sharl-Maximilyen

. Она будет меняться каждый год.
 Как можно планировать свою жизнь, когда ты не знаешь кто у тебя в следующем году будет президент и губернатор? Какой-то бред. Один народ, один Фюрер!

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0
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Mikhail Leonovich

Нужно принимать человеческие законы, тогда может и люди станут более законопослушными
Хотя бы исполнять то, что написано в конституции. Если там за людьми закреплено право мирных собраний - не нужно пиздить их дубинами и заливать газом.
Когда у людей не остаётся законных метов - происходит то, что происходит

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4
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Антон Штадлер

Они и делают прямо сейчас, чтобы цена на газ не росла в местных аулах. Так же делают во Франции и Германии. Живут, надо сказать, неплохо.

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1
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Уральский цвет

Так стоп. Власти пошли им навстречу. Цены заморозили, правительство в отставку, еще там что-то. Но эти пошли уже в разнос.

Ну, на самом деле мне совершенно безразличен Казахстан. Так, очередной инфоповод. А если они разрушат свою страну, так мне плевать. Это их выбор. Я только посмеюсь. Потом ;)

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–3
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Антон Штадлер

А интернет зачем тогда отключили? Не помню, чтобы во Франции во время протестов ЖЖ что-то отключали.

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1
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Уральский цвет

Власти выполнили их требования, заморозили цены. Но они не остановились. Появились другие лозунги. Начали оружие у силовиков отбирать, жечь здания, громить помещения телеканалов и т.д. и т.п. И вот уже после этого отрубили интернет. Но поздно.

Я думаю, если бы в вашей любой Франции начали жечь правительственные здания, отбирать у полицейских оружие и стрелять из него, там не только интернет отключили.

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–1
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Андрей Иванов

потому что заебало. у всего есть точка невозвратного кипения когда по хую на всё

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5
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Vlad

вы забыли дописать - "пляшем"

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0
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Mikhail Leonovich

О какой такой «власти» ты говоришь?
Президент - это наёмно лицо, временный избираемый «директор», а не отец нации

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4
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Vlad

а пацаны то не знают!

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0
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Антон Штадлер

Значит во Франции народ не доведён до такого состояния, что готов жечь здания, как и в условной Беларуси. А этим людям просто нечего терять, как в Африке, за них некому заступиться. Во Франции есть профсоюзы, реальная оппозиция, независимый суд. В Казахстане ничего этого нет, там автократия клана Назарбаевых.
Такие акции не появляются просто так, у них всегда есть бэкграунд.

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1
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Vlad

это тупо работа спецслужб страны - у них реально метода. по списку вырубать связь и инет. Через инет думают идет управление переворотом типа.

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