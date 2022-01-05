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Лиана Липанова

Умер основатель и владелец интернет-магазина Holodilnik.ru Валерий Ковалев Статьи редакции

Ему был 51 год.

  • Ковалев умер в ночь на 31 декабря 2021 года, говорится на сайте «Викиновости». Предприниматель был также известен как один из авторов русскоязычной «Википедии».
  • Его смерть подтвердил ТАСС исполнительный директор «Викимедиа.ру» (Wikimedia Russia) Станислав Козловский. Причина смерти не сообщается.
  • «Это большая и невосполнимая потеря для всех нас. В "Википедии" он написал огромное количество высококачественных статей», — заявил Козловский.
  • Ковалев родился 24 апреля 1970 года в городе Нойруппин в ГДР. Forbes несколько раз включал Holodilnik.ru в список самых дорогих интернет-компаний России. По итогам 2014 года компания заняла девятую строчку этом в рейтинге.

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Fred Han
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Anton Kuchumov

Корона?

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Nikolay Belousov

Повод сделать заказ в холодильнике.
RIP.

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Спиридон Гаврилов

Топ-1 в самых всратых поводах для покупки холодильника занимает...

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Nikolay Keskinov

Похоже сердечко не выдержало разборок и давления меча правосудия по уголовным делам.

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Лиана Липанова
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