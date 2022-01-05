Умер основатель и владелец интернет-магазина Holodilnik.ru Валерий Ковалев Статьи редакции
Ему был 51 год.
- Ковалев умер в ночь на 31 декабря 2021 года, говорится на сайте «Викиновости». Предприниматель был также известен как один из авторов русскоязычной «Википедии».
- Его смерть подтвердил ТАСС исполнительный директор «Викимедиа.ру» (Wikimedia Russia) Станислав Козловский. Причина смерти не сообщается.
- «Это большая и невосполнимая потеря для всех нас. В "Википедии" он написал огромное количество высококачественных статей», — заявил Козловский.
- Ковалев родился 24 апреля 1970 года в городе Нойруппин в ГДР. Forbes несколько раз включал Holodilnik.ru в список самых дорогих интернет-компаний России. По итогам 2014 года компания заняла девятую строчку этом в рейтинге.
Корона?
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