В Смольном не заметили большого количества нарушений и называют заявления очередным «креативным» рекламным ходом.

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Со 2 января кафе, рестораны и ритейлеры Санкт-Петербурга, кроме аптек, продуктовых магазинов и точек, торгующих товарами первой необходимости, обязаны проверять QR-коды у посетителей. QR-коды в бассейнах, фитнес-центрах и развлекательных заведениях действуют с ноября.

Через несколько дней после вступления в силу постановления бойкот кодам объявил ресторатор Александр Коновалов, которого РБК в 2018 году называл «куратором нелегальной торговли в Петербурге». В конце 2020 года он организовал «Карту сопротивления» против ограничений баров на новогодние праздники и после 23:00. В ту же ночь к ним пришла полиция.

В начале января Коновалов опубликовал список заведений, которые якобы его поддержали. На 11 января в нём 84 участника: кроме общепита есть, например, центры изучения иностранных языков, кальянные, магазины и другие. Чтобы попасть в список, достаточно заполнить форму. По словам предпринимателя, сейчас около 20 заведений находится на рассмотрении.

Недовольны покупатели: они отказываются от ресторанов и бойкотируют магазины

Сам Коновалов объяснял, что постановление губернатора «не имеет ничего общего с заботой о здоровье». Бойкот — вынужденный шаг, говорил предприниматель: после введения проверки кодов выручка упала минимум вдвое.

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По данным Федерации рестораторов и отельеров, которая просила власти отложить введение кодов до февраля, даже без новых ограничений расположенный в центре Петербурга общепит потерял до 50% оборота в декабре по отношению к октябрю.

Исполнительный директор объединения «Рестоград» Александр Ружинский отмечал, что потери оборота заведений после введения QR-кодов составили от 20% в фастфуде и более 50% в ресторанах. По его словам, самое страшное, с чем пришлось столкнуться соблюдающим новые требования заведениям — это волна негатива в соцсетях и обвинения в сегрегации.

Это люди, которых мы рискуем потерять даже в случае изменения ситуации. А те заведения, которые не придерживаются правового поля, получат этих гостей. Мы предупреждали городские власти о том, что так будет. Александр Ружинский

Противники QR-кодов в Петербурге недовольны их проверкой не только в общепите, но и в непродовольственных магазинах. Например, как пишет «Бумага», они предлагают бойкотировать в соцсетях сеть «Улыбка радуги».

Горожане считают, что в магазинах не должны проверять коды, поскольку там продают товары первой необходимости, а в магазинах с похожим ассортиментом, например Watsons, не требуют у клиентов QR-коды. В «Улыбка радуги» пояснили, что проводят проверки, поскольку продают большую часть товаров не первой необходимости.

Власти считают заявления рестораторов «креативным» рекламным ходом

В январе Смольный продолжил проверки кафе, ресторанов, баров и магазинов на соблюдение коронавирусных ограничений. В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности рассказали, что с начала 2022 года составили более 50 протоколов об административных нарушениях.

Но доля нарушителей невелика. Например, 7 января на улице Рубинштейна большинство заведений соблюдали режим работы (барам и кафе запрещено работать после 23:00) и проверяли у гостей коды.

На удивление, это делали даже в тех заведениях, владельцы которых ранее заявляли об отсутствии данного контроля. По всей видимости, такие заявления — не более чем очередной «креативный» рекламный ход. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

Адреса проверок «определяются по обращениям граждан в соцсетях, а также в соответствии со списком нарушителей, который модерирует социально ответственный предприниматель», уточнили в комитете.