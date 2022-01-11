В кафе и магазинах Петербурга стали проверять QR-коды: рестораторы пообещали бунтовать, гости — не ходить в заведения Статьи редакции
В Смольном не заметили большого количества нарушений и называют заявления очередным «креативным» рекламным ходом.
Со 2 января кафе, рестораны и ритейлеры Санкт-Петербурга, кроме аптек, продуктовых магазинов и точек, торгующих товарами первой необходимости, обязаны проверять QR-коды у посетителей. QR-коды в бассейнах, фитнес-центрах и развлекательных заведениях действуют с ноября.
Через несколько дней после вступления в силу постановления бойкот кодам объявил ресторатор Александр Коновалов, которого РБК в 2018 году называл «куратором нелегальной торговли в Петербурге». В конце 2020 года он организовал «Карту сопротивления» против ограничений баров на новогодние праздники и после 23:00. В ту же ночь к ним пришла полиция.
В начале января Коновалов опубликовал список заведений, которые якобы его поддержали. На 11 января в нём 84 участника: кроме общепита есть, например, центры изучения иностранных языков, кальянные, магазины и другие. Чтобы попасть в список, достаточно заполнить форму. По словам предпринимателя, сейчас около 20 заведений находится на рассмотрении.
Недовольны покупатели: они отказываются от ресторанов и бойкотируют магазины
Сам Коновалов объяснял, что постановление губернатора «не имеет ничего общего с заботой о здоровье». Бойкот — вынужденный шаг, говорил предприниматель: после введения проверки кодов выручка упала минимум вдвое.
По данным Федерации рестораторов и отельеров, которая просила власти отложить введение кодов до февраля, даже без новых ограничений расположенный в центре Петербурга общепит потерял до 50% оборота в декабре по отношению к октябрю.
Исполнительный директор объединения «Рестоград» Александр Ружинский отмечал, что потери оборота заведений после введения QR-кодов составили от 20% в фастфуде и более 50% в ресторанах. По его словам, самое страшное, с чем пришлось столкнуться соблюдающим новые требования заведениям — это волна негатива в соцсетях и обвинения в сегрегации.
Противники QR-кодов в Петербурге недовольны их проверкой не только в общепите, но и в непродовольственных магазинах. Например, как пишет «Бумага», они предлагают бойкотировать в соцсетях сеть «Улыбка радуги».
Горожане считают, что в магазинах не должны проверять коды, поскольку там продают товары первой необходимости, а в магазинах с похожим ассортиментом, например Watsons, не требуют у клиентов QR-коды. В «Улыбка радуги» пояснили, что проводят проверки, поскольку продают большую часть товаров не первой необходимости.
Власти считают заявления рестораторов «креативным» рекламным ходом
В январе Смольный продолжил проверки кафе, ресторанов, баров и магазинов на соблюдение коронавирусных ограничений. В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности рассказали, что с начала 2022 года составили более 50 протоколов об административных нарушениях.
Но доля нарушителей невелика. Например, 7 января на улице Рубинштейна большинство заведений соблюдали режим работы (барам и кафе запрещено работать после 23:00) и проверяли у гостей коды.
Адреса проверок «определяются по обращениям граждан в соцсетях, а также в соответствии со списком нарушителей, который модерирует социально ответственный предприниматель», уточнили в комитете.
Прокуратура Петербурга напомнила о рисках штрафов, закрытии на срок до 90 суток и уголовной ответственности при массовом заболевании людей.
В Смольном и кучи снега не замечают и тротуары которые превратились в катки и утопающие дворы от мусора. Не могут заметить скорые которые застревают в сугробах на центральных улицах. С зрением что то что ли у них. В Смольный доктора прислать надо.
Эмираты: в соседний город проехать без QR кода невозможно, везде блокпосты. Европа: обязывают носить маски с 6 лет. США: миллион случаев заражения в сутки. Россия: гуляем! )))
Что ты не напишешь тогда какая и в каком размере оказывалась помощь государством простому населению в США и Европе, в отличии от России где только аккурат перед обнулением и имитацией голосования в думу кинули подачку по 10 000 семьям с детьми и по сути эта вся помощь "социального" государства при Путине, ах да еще раздали госсубсидий опосредованно и напряму. и так лопающимся от денег олигархам, , что они стали еще богаче на 53 ярда зелени только за 2021 год. Вот пусть они и носят маски.
Они-то носят маски ))) А мы назло бабушке отморозим уши.
Я вакцинировался в феврале, ревакцинировался в октябре, переболел в ноябре-декабре, да перестал носить маски, заебалло. Даже в метро захожу без маски, вахтеры просто таким как я боятся что то сказать. Единственное на работе одеваю, если клиент садится в маске.
в думу кинули подачку по 10 000 семьям с детьми
За счет каких статей бюджета вы предлагаете дать больше?
За счет сокращения расходов на силовиков, госаппарата, сокращение содержание Путина и просто сокращения числа чиновников, которых уже в разы больше чем в ССРР больший по населению, за счет сокращения поддержки Сирии и прочих диктаторов, не давать Лукашеко по полмиллиарда долларов каждые три-четыре месяца, не списывать ради призрачной геополитик долги всем подряд. За счет сокращения коррупции, за счет сокращения расходов на вооружение , не может страна с деградирующей экономикой вылетающая из 10 по ВВП, быть в тройке по расходам на оборону. Изучите бюджет, узнаете какие у нашего государства приоритеты.
Ну тогда надо будет написать, сколько налогов с ЗП платят в США и Европе и в России. Из этих денег то отчасти и выделяется помощь. А у нас люди не платят налоги, но при этом хотят какие-то крутые выплаты от государства.
Напиши. Напиши еще как у них там "где негров линчуют", домохозяйства имеющие детей не платят налоги с нескольких десятков тысяч долларов в год, напиши что у них налоговые вычеты реальные , а не как у нас 15 600 в год максимум за лечение или 262 тысяч за недвижимость в 10 млн рублей. Давай доставай методичку, что у вас там еще про налоги написано
У нас налоговая нагрузка на работающих , одна из самых высоких в мире, если посчитать сколько уходит ндфл и в соцстрах. У нас низкие налоги на суперрич, потому что на дивиденды налог копеечный и нет практически налога на роскошь.
О началась любимая тема "У нас налоговая нагрузка на работающих , одна из самых высоких в мире". Может дадите выкладку, конкретно с цифрами. А то все говорят, говорят...
Вы удивитесь - примерно одинаково. Просто в России еще с советских времён принято, что работодатель является налоговым агентом для работника. Поэтому он из ФОТ оплачивает большую часть налогов за него, а работник видит только 13% подоходного. Это делается совершенно намеренно, чтобы всегда можно было сказать "Ну вы же почти ничего не платите, чего же вы хотите?"
в центре Петербурга общепит потерял до 50% оборота в декабре по отношению к октябрю...... а чего не по отношению к апрелю? Центр - это туристы в основном, не делали соотношение к количеству туристов по отношению декабрь - октябрь (ноябрь почему-то пропускаем)
Просто оставлю это здесь
Спасибо!
"Революционная" зараза (в смысле, не приятие всего, что исходит от властей) в СПБ сильна с 1905 года, не смотря на усилия Царя, большевиков и лично И.Сталина.
Q: Как проверка кур-кодов поможет бороться с заболеваемостью?
A: Никак. Наличие у человека кур-кода (и, возможно, прививки) никак не связано с его текущим состоянием здоровья. Точно так же, как активность вирусов не связана с временем суток.
Q: Что же теперь, вообще ничего не делать?
A: В первую очередь думать. Если не получается - не стесняться просить тех, кто умеет. Например - сделать опции для ресторанов и прочих мест "право посещения без QR" и "право работать всю ночь". За отдельную плату, все сборы не разворовывать, а пускать на организацию дополнительных терапевтов в поликлиниках и койкомест в госпиталях.
P.S.: Да, очевидно что "не разворовывать" это утопия. И понятно, что если такие опции реально ввести - наши Честные Бизнесмены затраты мгновенно попытаются переложить на клиентов. Но тут уже будет фактически Святой Рыночек Порешающий - кому без ресторанов жизнь не мила - доплатит, а кому деньги важнее макарошек дома отварит.
Кстати да, в Москве чисто и относительно удобная городская среда не только потому что у вас бюджет , но и потому что его достаточно эффективно расходуют, Собянин очень редкий пример как во власти в современной России есть еще эффективные менеджеры, реально а не как Путин говорил.
Вот вы нашли островок свободы - Эмираты)))
А то, что никто не знает, как бороться с короной не делает любые действия правительства любой страны адекватными.
Так и не понял, рестораторы будут брать Зимний или нет?
Не ребята, в Зимнем сейчас брать нечего, только если полотна импрессионистов, столица у вас, вот и вы решайте кого и куда брать.
Ты так говоришь "у вас", будто я москвич.
Мы все прекрасно знаем, что ты живешь в Усть-Пердюйске, хотя воображаешь себя в Калифорнии ))
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