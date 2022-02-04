Его продают как сувенир или предмет искусства, собирают в регионах с хорошей экологией и экспортируют — например, в Китай. При этом цены на воздух могут достигать десятков тысяч долларов.

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Произведение искусства

В 1962 году французский художник-авангардист Ив Кляйн продал пустое парижское пространство — «Зону нематериальной изобразительной чувствительности» (Zone of Immaterial Pictorial Sensibility) — американскому сценаристу Майклу Бланкфорту за 14 золотых слитков, почти $2000 по курсу на 2022 год.

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Его передача сопровождалась сжиганием документов о приобретении, также нужно было выбросить половину золота при свидетелях. Соблюдая ритуал, покупатель получал «неотъемлемые и абсолютные» права на «Зону».

Кляйн работал с пространством, однако во французском еженедельном журнале об искусстве Arts его перформанс назвали продажей ветра.

Позднее предметом искусства становился буквально воздух. В 2014 году пекинский художник Лян Кеган посетил юг Франции — чистое небо региона контрастировало со смогом столицы Китая.

Кеган решил привлечь внимание к проблеме загрязнения атмосферы в своей стране: собрал французский воздух в банку и, вернувшись домой, выставил её на аукцион. Лот приобрели за $860, его покупатель неизвестен.

Лян Кеган на юге Франции в процессе создания своей работы. Источник: Artnet

В июне 2021 года итальянский художник Сальваторе Гарау продал нематериальную работу под названием I Am за более чем $18 тысяч. I Am — «пространство, наполненное энергией», которое, по задумке Гарау, должно активизировать силу воображения зрителя.

Как отмечает The Sydney Morning Herald, воздушное пространство привлекает современное художественное сообщество своей бестелесной, но всеобъемлющей природой.

Вопреки мнению большинства, воздух — это не ничто. На примере изменения климата видно, что он наполнен загрязнениями, и отношение к нему как к пустому месту влечёт политические, социальные и медицинские последствия.

Кинли Грей

художник

Предмет коллекционирования

В 2015 году поклонник музыканта Канье Уэста из Пенсильвании выставил пакет с надписью Air from Kanye show («Воздух с шоу Канье») со стартовой ценой в $5.

За лот боролись 90 человек, повысив его стоимость до $60 тысяч. Когда цена преодолела эту отметку, пакет удалили с сайта. Вскоре у пенсильванского продавца появились последователи — но большая их часть не могла доказать своё присутствие на концертах рэпера.

В том же году британская группа One Direction дала свой первый концерт в Сингапуре. Узнав о придумке фаната Уэста, сингапурские поклонницы тоже собрали воздух, однако продавать его не стали. «Никогда не продам его, он бесценен. Кроме того, цена на него может быть выше — думаю, он может стоить $1 млн», — говорила одна из девушек.

Время от времени появлялись лоты с выступлений и других артистов. Например, в 2017 году пакеты с концерта Джастина Бибера стоили от $20 до $200, а с шоу певицы Адель — более $1500.

В июле 2021 года на продажу снова выставили воздух с концерта Уэста. Теперь фанат продавал пакет с Donda Dro за более чем $3000. Для подтверждения подлинности он сфотографировал его на фоне выступления музыканта. К концу торгов продали за $7600 — покупатель неизвестен.

В декабре 2021 года звезда британского реалити-шоу 90 Day Fiancé Стефани Маттон заявила, что продает свои газы незнакомцам. По её словам, в неделю на них удаётся заработать около $50 тысяч, а покупают их потому, что «она действительно хороший человек, а ещё горяча».

Сувенир

Некоторые фирмы продают воздух в качестве сувенира. В России так делала, например, компания из Санкт-Петербурга «Лучникофф».

Идея появилась накануне празднования 300-летия со дня основания Санкт-Петербурга. Многие друзья и знакомые из заграничных поездок привозили оригинальные подарки — воздух Парижа, Берлина, Тель-Авива. Возник вопрос — почему подобного нет в России?

Сергей Лучников

основатель «Лучникофф»

В 2003 году предприниматель начал продавать консервированный запах Петербурга по 300–500 рублей за банку. Сперва компания выпустила тысячу банок, позднее производство достигло 30 тысяч ёмкостей в год. В 2006-м 10 тысяч проданных сувениров могли принести $20–30 тысяч.

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В 2022 году продукции от «Лучникофф» нет в продаже, однако на маркетплейсах Ozon и Wildberries есть похожие продукты от других производителей по цене от 210 до 550 рублей.

Ароматы туристических городов мира представлены, к примеру, на американской площадке хендмейд-товаров Etsy — его продают компании Fattrol и CannedAirFrom. Стоимость одной банки от первого производителя составляет чуть больше $13 — около 1000 рублей.

В отзывах покупатели делятся, что консервированный воздух — отличный подарок для друзей, которые любят путешествовать, и хорошая идея для поклонников отдельных городов.

CannedAirFrom появилась на платформе в 2014 году и с тех пор продала только 14 банок, в 2022 году они стоят по $10 за штуку.

Упаковка консервированного воздуха Нью-Йорка от CannedAirFrom



Утилитарный продукт

Ухудшение экологической обстановки в отдельных регионах создало для бизнеса возможности для экспорта чистого воздуха. По данным международной финансовой организации The World Bank, в 2014 году содержание опасных для человека частиц PM2.5 в атмосфере Китая в среднем составило почти 60 мкг/м³, а в Индии — почти 90 мкг/м³ при безопасном показателе в 10 мкг/м³.

Канадская компания Vitality Air

В начале 2014 года канадцы Моисей Лам и Трой Пакетт наполнили пакет воздухом и в шутку разместили на eBay за 99 канадских центов — меньше, чем за $1. Его купили, и тогда друзья повторили эксперимент. Цена на новый лот поднялась уже до $168.

В 2015 году партнёры основали компанию по продаже воздуха Vitality Air. Продукт собирают в горной местности Банф: в течение 40 часов закачивают через трубы в установленный на машине воздушный компрессор. В качестве упаковки Лам и Пакетт выбрали алюминиевый баллон с крышкой-маской.

Бизнес канадцы запустили на собственные деньги — на это ушёл $1 млн, ещё $74 тысячи они потратили на грузовик и прицеп к нему. Также предпринимателям пришлось пройти курсы по забору и транспортировке воздуха — это обошлось им более чем в $250 тысяч.

В июне 2015 года Vitality Air продала свою первую канистру. Через несколько месяцев пришёл заказ на 5000 бутылок из Китая — по словам Лама, там воздух покупают руководители крупных фирм для более продуктивной работы. В первый год продажи компании составили $30 тысяч.

Позже заказы поступали из Индии, Вьетнама, Южной Кореи, Ирана, Греции и Мексики. В 2016-м продажи выросли до $230 тысяч, а в 2017–2018 годах — до $300 тысяч. Цена за один баллон составляла от $13 до $32 в зависимости от объёма, а в Китае иногда доходила до $64.

Наш целевой рынок — это, безусловно, Китай, Индия, Южная Корея, Вьетнам, Дубай. Места, где атмосфера сильно загрязнёна. Моисей Лам



До 2018 года собранный воздух доставляли в гараж, где он вручную переливался по бутылям. Затем его стали разливать на полностью автоматизированном заводе Vitality. На такое расширение производства ушло более $1 млн.

Также Лам и Пакетт открыли филиалы в Швейцарии и Австралии. Из-за популярности продукта в Азии Vitality Air привлекла партнёра в Южной Корее и открыла филиал и там под названием Jiri Air.

При этом, как отмечают предприниматели, их продукты не призваны решить проблему загрязнения окружающей среды. «Мы как Starbucks — для удовольствия», — говорит Лам.

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Последователи Vitality Air

Британская Aethaer и новозеландская Breathe Easy

О канадской фирме узнал англичанин Лео Де Уоттс. В 2015 году вместе со своей семьёй он стал собирать кислород с помощью «воздушных ловушек» — непроницаемых сетей — с горных склонов в Дорсете.

В 2016 году Де Уоттс основал компанию Aethaer. В первые недели после открытия клиенты из Азии купили около 180 банок с британским воздухом — тогда они стоили по $115. На январь 2022 года цена составляет $125. Позднее помимо Дорсета cбор стали осуществлять в Йоркшире, Уилтшире, Сомерсете и Уэльсе.

«Собирая совершенство» — сотрудница Aethaer рассказывает о нюансах сбора воздуха

К 2018 году компания продала банок на $30 тысяч, однако продукт привлекает внимание к другому проекту Aethaer — приложению для отслеживания состояния атмосферы.

Подобно Aethaer вслед за Vitality Air в 2016 году воздух стал продавать новозеландец Филипп Дюваль под брендом Breathe Easy — идея пришла к нему после деловой поездки в угледобывающий китайский город Синтай.

Продукцию экспортируют в основном в Китай, а также в Южную Корею, Таиланд, Индию и Вьетнам. С началом пандемии Covid-19 компания выпустила бутилированный кислород с примесью новозеландского воздуха, а в 2020-м приступила к созданию кислородных баров при медицинских центрах по всей стране.

Российская Altay Air

Предприниматель из Горно-Алтайска Сергей Кухтуеков узнал о Vitality Air в 2019 году. Он решил проверить, пригоден ли кислород родного края для продажи — оказалось, что по чистоте он не уступает канадскому.

Мы посмотрели данные служб, которые занимаются глобальным мониторингом воздушной среды, выяснили, какой коэффициент чистоты воздуха в Канаде, где следят за экологией. Сравнили данные независимых экспертиз и выяснили, что в плане сырья мы конкурентоспособны. Сергей Кухтуеков

В том же году вместе с партнёром он запустил производство воздуха в баллонах под маркой Altay Air. Запуск включал несколько этапов:

Поиск подходящего места — для этого связались со специалистами по изучению атмосферы и экологами и с их помощью выбрали Семинский перевал.

Разработку технологии сбора — известные методы не подошли предпринимателям, так как, по их словам, воздух неизменно протухал. Нужного результата достигли с помощью установки, использующейся в военной промышленности, однако детали конструкции партнёры не раскрывают.



Выбор рынка сбыта — из-за сильной загрязнённости атмосферы и уже существующего спроса остановились на Китае. Это повлияло на дизайн тары — поскольку китайцы в среднем немного ниже и меньше россиян, баллоны и крышку-ингалятор для них сделали более маленькими, чем у конкурентов.



Баллон Altay Air в использовании. Источник: НГС

В год открытия Altay Air продала более 30 тысяч баллончиков в Китай, стоимость одного составляла около 350 рублей. Также с 2019 года компания выпускает «воздушные композиции для дыхания» с увеличенным содержанием кислорода под названием Ephyn — с чабрецом и кедром.

Первый компонент должен оказывать тонизирующее действие, а второй — успокаивающее. В феврале 2022 года одна бутыль ароматизированного кислорода стоит 570 рублей.

Польза консервированного воздуха для человека не доказана, говорит консультантка по заболеваниям органов дыхания Иперского колледжа Лондона Сара Элкин. Отсутствие данных по этому вопросу отмечает и специалист по респираторным исследованиям Шон Аарон: «Неизвестно, оказывает ли бутилированный воздух какое-либо воздействие, кроме эффекта плацебо».

Помощница генерального директора ВОЗ Флавиа Бустрео подчёркивает, что чистым воздухом нужно дышать постоянно — краткосрочные меры не могут повлиять на здоровье человека. При этом старший преподаватель Университета королевы Виктории в Веллингтоне Гао Хунчжи считает, что продающие воздух компании наживаются на страхах жителей загрязнённых регионов.