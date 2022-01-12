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Офлайн
Евгения Евсеева

Застройщик ПИК создал приложение для жителей домов, в котором можно забронировать коворкинг или сделать заказ в пекарне Статьи редакции

В будущем ПИК планирует открывать и другие места — фитнес-студии, детские центры и кинозалы.

62
3744 просмотров

«Места у дома» — приложение с доступом к пространствам рядом с домом: коворкингам, спортзалам, детским центрам и не только, объявила компания.

Сейчас воспользоваться сервисом могут жители квартала «Мещерский лес» в Москве, в будущем он будет доступен и в других районах. Для этого ПИК открыл коворкинг «Рабочее место» и пекарню «Место хлеба».

ПИК

Пока в приложении доступно только бронирование коворкинга. Например, можно купить 25 часов работы в «Рабочем месте» за 900 рублей, а взамен получить код для скидки в пекарне.

В описании приложения указаны и другие сервисы — можно будет оформить заказ в булочной и забрать его в запланированное время или нанять специалиста, который встретит ребёнка из школы и сделает с ним домашнее задание.

В будущем ПИК будет открывать новые заведения, а также сотрудничать с другими застройщиками. Например, в январе откроется фитнес-студия «Место спорта» в «Саларьево парке».

Всего в в 2022 году ПИК с партнёрами планирует открыть как минимум 10 разных «Мест у дома» — среди них детские образовательные проекты, спортивные студии, кинозалы и, например, место с грядками для выращивания фруктов и овощей. В планах — добавить в приложение возможность поиска работы или подработки.

#новость #пик

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62 комментария
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Антон Т

Всё ПИК круто, правильно и красиво делает. Жаль только дома из говна и палок, построенные пятками.

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23
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Богдан Анциферов

Согласен

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0
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Mike K

спасибо за пуш, не знаю как жил бы без этой информации

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17
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Evgeny Titarenko

Вопрос - зачем в одно приложение все запихивать? И работу искать, и коворкинг бронировать и тд.
Несколько таких приложений видел, все умерли

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3
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Юсуф Алиев

«Вынепонимаити». Мегаприложение, экосистема, все в одном месте, такси, билеты, рестораны, реклама, гараж бронировать, заказать плитку, поискать доказательство теоремы и тп. Это же так удобно, за этим будущее! Пик догоняет просто)

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9
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S.E. GOV

Это шиза приложение должно быть релеванто названию, а не вот эти супер системы, 80 процентов функционала таких систем становятся не востребованы ми чер 2-3года так будет, всегда оди будут сменить других ибо дети подрастает и делаю свой выбор) не благодарите...

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1
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Ivan Off

Отстаете от жизни. Как насчет метавселенной с работой и коворкингом, доступной только через очки виртуальной реальности?

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3
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Nikolay Skidanov

какая-то выдуманная и навязанная потребность. ну зачем делать заказ в пекарне, в приложении коворкинга - можно просто сходить за хлебом. а если хлеба не будет - сходить на следующий день. жизнь запланированная в таких мелочах как забронированный бублик становится тошнотворной.

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0
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Данила Капустин

Может они надеются на то, что это приложение покажет себя во всей красе

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0
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Andrew Muralov

А парковочное место можно будет забить?

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6
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Последний паук например

можно купить за пару лямов

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2
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Стартапер-пессимист

Парковочных мест не будет. Почитайте про муравейники ПИКа.

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2
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Илья Попов

Постепенно офиси преобразуются и принимают совершенный вид. Это же великолепно. Могу только пожелать успехов.

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3
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H Jenkins

А чем офис хуже коворкинга?

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2
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Илья Попов

Здесь создаётся эффект, как будто работаешь в домашних ( или на даче) условиях. Я думаю, лучше.

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1
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Последний паук например

Чисто идея для ПИК-а строить дома где в квартирах есть комната индивидуального воркинга, а вьезжающему дарить хлебопечку.

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3
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H Jenkins

Ну тогда сравнение с офисом некорректное. Тут скорее это аналог домашнего кабинета.

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2
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Илья Попов

Можно так тоже.🙂

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0
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Артем Баранов

Как жилье у них, ребят? Стоит брать?

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0
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Semyon Efimov

Почитайте отзывы в интернете (над которыми они не работают) и желание покупать у них вообще что-либо сразу отпадет само по себе. У меня, по-крайней мере, так и произошло: почитал отзывы, спросил друзей, кто рискнул у них взять, взвесил все за и против и решил, что диджитализированное оформление ипотеки (полностью онлайн) никогда не перекроет кучи косяков и говнопланировок, которые они продают.

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7
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S.Z

Где решили взять, если не секрет?

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2
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Александр Рамазанов

Купил у них двушку с кухней 23 квадрата за 7200 в конце 2019. Сейчас она стоит по оценке банка 13000.
Живу в ней. Про все косяки могу сказать - их не так много. По большей части с местами для парковки, но меня это не касается. Качество ремонта хорошее, но я смог отсудить 650 000 за строительные недостатки. На могу взгляд, они пустяковые. Слышимость соседей, как в любой панельке.
ЖК Бунинские луга в Москве.
Я доволен покупкой.

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1
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Миша Магадан

Купил у них двушку с кухней 23 квадрата за 7200 в конце 2019. Сейчас она стоит по оценке банка 13000.
 какая общая площадь?

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0
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BearStrikesBack

23

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0
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Valeratal Val

Бунинские луга это ж еще дома без модных трендов "двор без машин, квартиры без балконов" ? (и еще далеко от метро)

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0
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Дмитрий Мухин

на днях пришел их штатный специалист по вентиляции и спросил: а чем вы думали, когда новостройку пика покупали?..

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5
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Генератор Мемов

Выбирал в какую новостройку вложиться и в целом объективные отзывы об этом зайстройщике негативные.
НО, топ отзыв для меня был в ЖК Измайловский лес: "сквозняк из розеток"

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1
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Последний паук например

сквозняк из розеток
 П44: «Подержите мое пиво»

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0
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Anton Kuzmichev

Подержите мои несущие стены.

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0
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timosha timosha

Живу третий год, полет нормальный. Звукоизоляция норм. Зимой тепло. Ничего не отвалилось. Стены не потрескались (я их красил, так что все сразу было бы видно). Все знакомые кто живет в пике тоже довольны. Но сравнить могу только с одним девелопером (на букву Л) - другу продали квартиру с адскими косяками, девелопер полез в бутылку, пришлось судиться.

Те, кто ругаются "человейниками", видимо, живут не в Москве. Ничего другого тут не строят, по крайней мере для тех, кто платит НДФЛ 13%. Если выбирать из того, что есть, то пик точно один из лучших, если не самый лучший вариант.

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1
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Виктор

От дома зависит, нужно смотреть индивидуально. Есть нормальные варианты, есть стремные. Бюджетное жилье, без изысков. Но с парковками все супер-мега плохо. Прилегающая территория будет заставлена автомобилями не пройти не проехать

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0
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Old Nick

О нарисовалась очередная экосистема со смузи и самокатами.

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1
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3216q114

Ну у них вполне себе концепции. Знакомый пару лет назад в ближайшем Подмосковье купил квартиру в их панельке, под двором подземный паркинг (почему так не делают даже в Москве другие я хз), в подвале кладовые, двор полностью изолированный от транспорта. (это не бесплатно конечно, но оно есть и вполне по разумным деньгам. это не про двор) )
Экосистема по моему вполне, на фоне других.

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0
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Old Nick

ничего в пике хорошего нет.
п.с. кладовки по действующему законодательству в подвале запрещены.

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2
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3216q114

-1 или какой там этаж, подвал это разговорный.
PS Кто если не он ?

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0
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Old Nick

PS Кто если не он ?
 вообще пофиг. человейник и есть человейник.
решают жизненные обстоятельства, а не застройщик

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0
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Виктор

В Боброво (Бутово) в новостройке ПИК кромешный мрак. Там вечером не то что припарковаться, там проехать порой невозможно. Машины стоят в три ряда, друг на друге. Проезжая часть заставлена в два ряда так, что иногда встречные разъехаться не могут. Экосистема ПИК - говно

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0
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Dima Kalinov

Вбил в Гугле "Бутово парк ПИК" - есть м/м в продаже и в аренду.
Если люди накупили Солярисов в кредит и у них нет денег на аренду паркинга - это не вина застройщика.
Причём здесь экосистема?
Такая картина у множества ЖК. Что в Бутово, что на Филях.
Вина (любого) девелопера в таком случае - отсутствие эвакуаторов.

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1
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Виктор

Я живу в Бутово Парк 2, арендую место на парковке в километре от дома. Все тротуары и часть газонов заставлены автомобилями. В Боброво иногда езжу и там крошечная парковка мест на 100 максимум. Рядом с громадным жилым массивом на 25 этажей.

Вот типичный вечерний коллапс в Бутово Парк 2.
1) Платная наземная парковка, на которой мест нет
2) Территория поликлиники, в которой нет врачей, и на которую нельзя заезжать на своем авто
3) Огромная детская площадка между домами
4) Место затора, где стоят встречные автомобили и не могут разъехаться. Иногда среди них стоит и гудит скорая.

Как тут проедет пожарный автомобиль можно только догадываться. В Боброво все гораздо хуже. Автомобили стоят гораздо теснее.

Кстати, насчет эвакуаторов. В БП 2 вдоль Нового Шоссе эвакуаторы вполне себе работают ;) Ведь там запрещена парковка

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0
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Илья Шишкунов

Да вы совсем охренели, автолюбы хреновы.
1) ЭТО НЕ ПАРКОВКА И ОНА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ БЕСПЛАТНОЙ
2) ЭТО ТЕРРИТОРИЯ БОЛЬНИЦЫ, А НЕ ТВОЯ
3) ЭТО ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, КОТОРОЙ И ТАК НЕТ В ТВОЁМ МУРАВЕЙНИКЕ, А НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ТЫ ЖОПУ СТАВИЛ ТАМ
4) ЭТО НЕ МЕСТО ЗАТОРА, ЭТО ВЫ СТАВИТЕ АВТОМОБИЛИ ТАМ, ГДЕ ПАРКОВКИ НЕТ НИКАКОЙ, ТОЛЬКО ПРОЕЗД МЕЖДУ ДОМАМИ

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–3
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Виктор

Илья, вы ошиблись по нескольким пунктам, но я не могу ответить по существу из-за тона вашего сообщения

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1
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Giant Schlong

Илюш, обогащать образ деревенского дурачка обертонами агрессивного психопата — так себе ход, толку никакого, тебе ж самому расстройство одно

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1
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Антон Штадлер

Потому что в Мск их постоянно затапливает :)

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Светлана Терновая

Ну все, ждите дополнительных продаж 😂

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Сергей Таргетюк

К сожалению, в этих человейниках без приложения не разобраться!

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1
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Сергей Милосердов

Дак вот, почему акции за месяц на 25% выросли.

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1
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Семен Переделкин

"25 часов работы в «Рабочем месте» за 900 рублей"

А кровать там есть?

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0
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Виктор

Для совместной работы? )

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Семен Переделкин

Ну так-то недорогая аренда для Москвы выйдет. 27 тыщ в месяц, и коммуналку платить не надо. Ещё и скидку в пекарню дадут.

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1
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Ray Smith

Уйти на удаленку, чтобы платить за офис самому 30 тысяч. Выгодная затея, однако.

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0
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Konstantin_Andreevich

"Место хлеба", "Рабочее место", "Место возле параши"...

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Максим Горький

и, например, место с грядками для выращивания фруктов и овощей - это то, о чем я всю жизнь мечтал, тащемта.

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Gleb Tyutikov

В коворкинге будет очковая система с ранжированием. Первоходам и людям с пониженным рейтингом будут автоматически выделяться рабочие места у входа в помещение. За нарушение рабочей дисциплины в коворкинге - понижение социального статуса со сменой места дислокации, о чем сообщит голосовой помощник:" Дядя, Ваше место у параши".

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Alexander Romanov

«Места у дома» — в нём можно забронировать паркинг

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Denis Kromsky

Удобно. И поработал и перекусил. И никто не отвлекает как дома

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S.E. GOV

А по хорошему у застройщиков есть реальные шансы конкурировать за кошелёк пользователей с яндексами и гуглами! Или я ошибаюсь? В яндекс и гугл могу не возвращаться, а домой всегда хочетсяд

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Архип Сологубов

Очень интересно, держите в курсе

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Сергей Житников

А приложении по смене УК на не пик комфорт они еще не запили? Какое упущение.

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Последний паук например

Пик и этим все сказано

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расслабленный пост-хипстер

Идея для следующего приложения: карта уничтоженного ПИКом, вроде аллеи, посаженной ветеранами в Одинцове.

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Dmitrii Luckyenko

нанять специалиста, который встретит ребёнка из школы

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Андрей Верижников

А работающую вентиляцию можно заказать через приложение?

простите)

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