Застройщик ПИК создал приложение для жителей домов, в котором можно забронировать коворкинг или сделать заказ в пекарне Статьи редакции
В будущем ПИК планирует открывать и другие места — фитнес-студии, детские центры и кинозалы.
«Места у дома» — приложение с доступом к пространствам рядом с домом: коворкингам, спортзалам, детским центрам и не только, объявила компания.
Сейчас воспользоваться сервисом могут жители квартала «Мещерский лес» в Москве, в будущем он будет доступен и в других районах. Для этого ПИК открыл коворкинг «Рабочее место» и пекарню «Место хлеба».
Пока в приложении доступно только бронирование коворкинга. Например, можно купить 25 часов работы в «Рабочем месте» за 900 рублей, а взамен получить код для скидки в пекарне.
В описании приложения указаны и другие сервисы — можно будет оформить заказ в булочной и забрать его в запланированное время или нанять специалиста, который встретит ребёнка из школы и сделает с ним домашнее задание.
В будущем ПИК будет открывать новые заведения, а также сотрудничать с другими застройщиками. Например, в январе откроется фитнес-студия «Место спорта» в «Саларьево парке».
Всего в в 2022 году ПИК с партнёрами планирует открыть как минимум 10 разных «Мест у дома» — среди них детские образовательные проекты, спортивные студии, кинозалы и, например, место с грядками для выращивания фруктов и овощей. В планах — добавить в приложение возможность поиска работы или подработки.
Всё ПИК круто, правильно и красиво делает. Жаль только дома из говна и палок, построенные пятками.
Согласен
спасибо за пуш, не знаю как жил бы без этой информации
Вопрос - зачем в одно приложение все запихивать? И работу искать, и коворкинг бронировать и тд.
Несколько таких приложений видел, все умерли
«Вынепонимаити». Мегаприложение, экосистема, все в одном месте, такси, билеты, рестораны, реклама, гараж бронировать, заказать плитку, поискать доказательство теоремы и тп. Это же так удобно, за этим будущее! Пик догоняет просто)
Это шиза приложение должно быть релеванто названию, а не вот эти супер системы, 80 процентов функционала таких систем становятся не востребованы ми чер 2-3года так будет, всегда оди будут сменить других ибо дети подрастает и делаю свой выбор) не благодарите...
Отстаете от жизни. Как насчет метавселенной с работой и коворкингом, доступной только через очки виртуальной реальности?
какая-то выдуманная и навязанная потребность. ну зачем делать заказ в пекарне, в приложении коворкинга - можно просто сходить за хлебом. а если хлеба не будет - сходить на следующий день. жизнь запланированная в таких мелочах как забронированный бублик становится тошнотворной.
Может они надеются на то, что это приложение покажет себя во всей красе
А парковочное место можно будет забить?
Парковочных мест не будет. Почитайте про муравейники ПИКа.
Постепенно офиси преобразуются и принимают совершенный вид. Это же великолепно. Могу только пожелать успехов.
А чем офис хуже коворкинга?
Здесь создаётся эффект, как будто работаешь в домашних ( или на даче) условиях. Я думаю, лучше.
Ну тогда сравнение с офисом некорректное. Тут скорее это аналог домашнего кабинета.
Можно так тоже.🙂
Как жилье у них, ребят? Стоит брать?
Почитайте отзывы в интернете (над которыми они не работают) и желание покупать у них вообще что-либо сразу отпадет само по себе. У меня, по-крайней мере, так и произошло: почитал отзывы, спросил друзей, кто рискнул у них взять, взвесил все за и против и решил, что диджитализированное оформление ипотеки (полностью онлайн) никогда не перекроет кучи косяков и говнопланировок, которые они продают.
Где решили взять, если не секрет?
Купил у них двушку с кухней 23 квадрата за 7200 в конце 2019. Сейчас она стоит по оценке банка 13000.
Живу в ней. Про все косяки могу сказать - их не так много. По большей части с местами для парковки, но меня это не касается. Качество ремонта хорошее, но я смог отсудить 650 000 за строительные недостатки. На могу взгляд, они пустяковые. Слышимость соседей, как в любой панельке.
ЖК Бунинские луга в Москве.
Я доволен покупкой.
Купил у них двушку с кухней 23 квадрата за 7200 в конце 2019. Сейчас она стоит по оценке банка 13000.
какая общая площадь?
23
Бунинские луга это ж еще дома без модных трендов "двор без машин, квартиры без балконов" ? (и еще далеко от метро)
на днях пришел их штатный специалист по вентиляции и спросил: а чем вы думали, когда новостройку пика покупали?..
Выбирал в какую новостройку вложиться и в целом объективные отзывы об этом зайстройщике негативные.
НО, топ отзыв для меня был в ЖК Измайловский лес: "сквозняк из розеток"
Подержите мои несущие стены.
Живу третий год, полет нормальный. Звукоизоляция норм. Зимой тепло. Ничего не отвалилось. Стены не потрескались (я их красил, так что все сразу было бы видно). Все знакомые кто живет в пике тоже довольны. Но сравнить могу только с одним девелопером (на букву Л) - другу продали квартиру с адскими косяками, девелопер полез в бутылку, пришлось судиться.
Те, кто ругаются "человейниками", видимо, живут не в Москве. Ничего другого тут не строят, по крайней мере для тех, кто платит НДФЛ 13%. Если выбирать из того, что есть, то пик точно один из лучших, если не самый лучший вариант.
От дома зависит, нужно смотреть индивидуально. Есть нормальные варианты, есть стремные. Бюджетное жилье, без изысков. Но с парковками все супер-мега плохо. Прилегающая территория будет заставлена автомобилями не пройти не проехать
О нарисовалась очередная экосистема со смузи и самокатами.
Ну у них вполне себе концепции. Знакомый пару лет назад в ближайшем Подмосковье купил квартиру в их панельке, под двором подземный паркинг (почему так не делают даже в Москве другие я хз), в подвале кладовые, двор полностью изолированный от транспорта. (это не бесплатно конечно, но оно есть и вполне по разумным деньгам. это не про двор) )
Экосистема по моему вполне, на фоне других.
ничего в пике хорошего нет.
п.с. кладовки по действующему законодательству в подвале запрещены.
-1 или какой там этаж, подвал это разговорный.
PS Кто если не он ?
PS Кто если не он ?
вообще пофиг. человейник и есть человейник.
решают жизненные обстоятельства, а не застройщик
В Боброво (Бутово) в новостройке ПИК кромешный мрак. Там вечером не то что припарковаться, там проехать порой невозможно. Машины стоят в три ряда, друг на друге. Проезжая часть заставлена в два ряда так, что иногда встречные разъехаться не могут. Экосистема ПИК - говно
Вбил в Гугле "Бутово парк ПИК" - есть м/м в продаже и в аренду.
Если люди накупили Солярисов в кредит и у них нет денег на аренду паркинга - это не вина застройщика.
Причём здесь экосистема?
Такая картина у множества ЖК. Что в Бутово, что на Филях.
Вина (любого) девелопера в таком случае - отсутствие эвакуаторов.
Я живу в Бутово Парк 2, арендую место на парковке в километре от дома. Все тротуары и часть газонов заставлены автомобилями. В Боброво иногда езжу и там крошечная парковка мест на 100 максимум. Рядом с громадным жилым массивом на 25 этажей.
Вот типичный вечерний коллапс в Бутово Парк 2.
1) Платная наземная парковка, на которой мест нет
2) Территория поликлиники, в которой нет врачей, и на которую нельзя заезжать на своем авто
3) Огромная детская площадка между домами
4) Место затора, где стоят встречные автомобили и не могут разъехаться. Иногда среди них стоит и гудит скорая.
Как тут проедет пожарный автомобиль можно только догадываться. В Боброво все гораздо хуже. Автомобили стоят гораздо теснее.
Кстати, насчет эвакуаторов. В БП 2 вдоль Нового Шоссе эвакуаторы вполне себе работают ;) Ведь там запрещена парковка
Да вы совсем охренели, автолюбы хреновы.
1) ЭТО НЕ ПАРКОВКА И ОНА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ БЕСПЛАТНОЙ
2) ЭТО ТЕРРИТОРИЯ БОЛЬНИЦЫ, А НЕ ТВОЯ
3) ЭТО ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, КОТОРОЙ И ТАК НЕТ В ТВОЁМ МУРАВЕЙНИКЕ, А НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ТЫ ЖОПУ СТАВИЛ ТАМ
4) ЭТО НЕ МЕСТО ЗАТОРА, ЭТО ВЫ СТАВИТЕ АВТОМОБИЛИ ТАМ, ГДЕ ПАРКОВКИ НЕТ НИКАКОЙ, ТОЛЬКО ПРОЕЗД МЕЖДУ ДОМАМИ
Илья, вы ошиблись по нескольким пунктам, но я не могу ответить по существу из-за тона вашего сообщения
Илюш, обогащать образ деревенского дурачка обертонами агрессивного психопата — так себе ход, толку никакого, тебе ж самому расстройство одно
Потому что в Мск их постоянно затапливает :)
Ну все, ждите дополнительных продаж 😂
К сожалению, в этих человейниках без приложения не разобраться!
Дак вот, почему акции за месяц на 25% выросли.
"25 часов работы в «Рабочем месте» за 900 рублей"
А кровать там есть?
Для совместной работы? )
Ну так-то недорогая аренда для Москвы выйдет. 27 тыщ в месяц, и коммуналку платить не надо. Ещё и скидку в пекарню дадут.
Уйти на удаленку, чтобы платить за офис самому 30 тысяч. Выгодная затея, однако.
"Место хлеба", "Рабочее место", "Место возле параши"...
и, например, место с грядками для выращивания фруктов и овощей - это то, о чем я всю жизнь мечтал, тащемта.
В коворкинге будет очковая система с ранжированием. Первоходам и людям с пониженным рейтингом будут автоматически выделяться рабочие места у входа в помещение. За нарушение рабочей дисциплины в коворкинге - понижение социального статуса со сменой места дислокации, о чем сообщит голосовой помощник:" Дядя, Ваше место у параши".
«Места у дома» — в нём можно забронировать паркинг
Удобно. И поработал и перекусил. И никто не отвлекает как дома
А по хорошему у застройщиков есть реальные шансы конкурировать за кошелёк пользователей с яндексами и гуглами! Или я ошибаюсь? В яндекс и гугл могу не возвращаться, а домой всегда хочетсяд
Очень интересно, держите в курсе
А приложении по смене УК на не пик комфорт они еще не запили? Какое упущение.
Идея для следующего приложения: карта уничтоженного ПИКом, вроде аллеи, посаженной ветеранами в Одинцове.
нанять специалиста, который встретит ребёнка из школы
А работающую вентиляцию можно заказать через приложение?
простите)
Стартап из Сан-Франциско — первый «единорог» на техрынке, окончательно сокративший рабочую неделю. О том, что у него получилось, а что пока требует доработок.
В будущем ПИК планирует открывать и другие места — фитнес-студии, детские центры и кинозалы.
Без лишних слов опишу новую возможность Тинькофф. Инвестиций и ее суть. В конце 2021 года Тинькофф Инвестиции предоставила своим клиентом возможность подарить акции другу в подарок.
Чат-бот, управляемый искусственным интеллектом, может обеспечить исключительный клиентский опыт и удовлетворить возникший спрос в сфере e-commerce. В статье подробно рассмотрим интеграцию чат-бота и каковы его преимущества в онлайн-торговле.
Основатель компании выпускал обувь в послевоенной Японии: открыл офис у себя в гостиной и нарезал там подошвы для первых моделей. Идеи дизайнов кроссовок пришли ему, когда он ел салат или купался в ванной.
Рассказываем на примере ежегодной акции «Елочный круговорот».
В этой статье поделюсь краткими результатами продвижения нашего стартапа. Какие рекламные каналы использовали, какие эксперименты запустили, что из этого вышло.
Голосовой помощник VoiceBox от МТТ помогает российским компаниям проводить отбор сотрудников на рабочие специальности. Робот не просто оповещает по телефону об открытой вакансии, но и проводит первоначальный опрос и в виде интервью выясняет основные характеристики и данные кандидатов. В случае соответствия всем требованиям, голосовой бот передает…
Анонимные транзакции привлекут преступников, а вместе с ними и властей, которые давно выступают против шифрования данных. Почему заигрывание с «криптой» может лишить пользователей приватности в целом — в пересказе колонки журналиста Кейси Ньютона.
В прошлой статье рассказал с чем столкнулся купив абонемент на искусственную волну в SurfBrothers Skolkovo за 55 тысяч рублей. В этой хочу дополнить, что произошло спустя 42 дня.