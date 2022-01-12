В будущем ПИК планирует открывать и другие места — фитнес-студии, детские центры и кинозалы.

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«Места у дома» — приложение с доступом к пространствам рядом с домом: коворкингам, спортзалам, детским центрам и не только, объявила компания.

Сейчас воспользоваться сервисом могут жители квартала «Мещерский лес» в Москве, в будущем он будет доступен и в других районах. Для этого ПИК открыл коворкинг «Рабочее место» и пекарню «Место хлеба».

ПИК

Пока в приложении доступно только бронирование коворкинга. Например, можно купить 25 часов работы в «Рабочем месте» за 900 рублей, а взамен получить код для скидки в пекарне.

В описании приложения указаны и другие сервисы — можно будет оформить заказ в булочной и забрать его в запланированное время или нанять специалиста, который встретит ребёнка из школы и сделает с ним домашнее задание.

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В будущем ПИК будет открывать новые заведения, а также сотрудничать с другими застройщиками. Например, в январе откроется фитнес-студия «Место спорта» в «Саларьево парке».