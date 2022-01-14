Россияне и иностранцы, привитые зарубежными вакцинами, смогут получить QR-код на полгода — при наличии антител Статьи редакции
Россияне, которые болели бессимптомно или не обращались к врачу, после сдачи теста получат сертификат на год.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что к 1 февраля 2022 года будут внесены соответствующие поправки в постановления правительства, пишет ТАСС.
- Россияне, у которых был положительный ПЦР-тест, но они не обращались к врачу или перенесли болезнь бессимптомно, при наличии антител получат сертификат на год.
- В декабре 2021 года Голикова сообщала, что выдача сертификатов для россиян начнется с 1 января 2022 года.
- 13 декабря совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте с учётом «мнения регионов и обращений граждан».
- 14 января 2022 года правительство отложило рассмотрение законопроекта об обязательных QR-кодах в кафе и магазинах.
Зае уже со своими вакцинами, кот кодами и прочей нечистью
Сначала сделали корону
Потом, кто выжил - добить вакциной
Колитесь, колитесь, удачи.
Массоны чертовы!)))
жидорептидоиды!
Сначала микроволновками нас травили, потом Кай Метов, потом ГМО, потом Дом-2. Ну и вот. Чо вы хотели то?
При Кай Метове много полегло, помню родители рассказывали в детстве.
Position number one – отдыхаю сам.
Position number two – Игоря Качуру хочу.
Тёмные были времена
@Маркетологов к стенке , призываю тебя - ты все знаешь про "них"
Омикрон:
Подтереться вашими кодами разве что, госпожа Голикова
Кроме заголовка, ничего про иностранные вакцины в тексте нет.
Согласна. Похоже, статья писалась впопыхах. И пропустили самое важное...
Вакцины иностранные ни кто не признал и признавать особо не собирался. Признают антитела, если иностранная вакцина выработала антитела, то у вас будет qr код, если нет - то нет.
В тексте все равно про это нет, а про антитела - дичь. Ибо, получается, здоровые люди дискриминированы относительно больных.
получается, здоровые люди дискриминированы относительно больных.
ну это как бы не новость
Кстати да, тема нераскрыта
Правильно! А то наколются всякими пфайзерами в этих ихних Амстердамах а потом ходют тута и омикроны свои на наши скрепы трясут!!!! :-))))))
Что, никак народ добровольно не колется и в ГУЛАГ не идёт?
Клик бейт галимый. Где про иностранцев которые смогут получить код?
Так на полгода или на год? Чёт не сходится 🙄
Что делать тем, кто привит иностранной вакциной, но антител у него по какой-то причине нет? Рисковать жизнь и прививаться российской?
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