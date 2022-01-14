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Валерия Козлова

Россияне и иностранцы, привитые зарубежными вакцинами, смогут получить QR-код на полгода — при наличии антител Статьи редакции

Россияне, которые болели бессимптомно или не обращались к врачу, после сдачи теста получат сертификат на год.

  • Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что к 1 февраля 2022 года будут внесены соответствующие поправки в постановления правительства, пишет ТАСС.
  • Россияне, у которых был положительный ПЦР-тест, но они не обращались к врачу или перенесли болезнь бессимптомно, при наличии антител получат сертификат на год.
  • В декабре 2021 года Голикова сообщала, что выдача сертификатов для россиян начнется с 1 января 2022 года.
  • 13 декабря совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте с учётом «мнения регионов и обращений граждан».
  • 14 января 2022 года правительство отложило рассмотрение законопроекта об обязательных QR-кодах в кафе и магазинах.

#новость #qrкоды

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Даниил Романов

Зае уже со своими вакцинами, кот кодами и прочей нечистью
Сначала сделали корону
Потом, кто выжил - добить вакциной
Колитесь, колитесь, удачи.

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Philip Poteryahin

Массоны чертовы!)))

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Romula Daraa

жидорептидоиды!

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Maxim Petrukhin

Сначала микроволновками нас травили, потом Кай Метов, потом ГМО, потом Дом-2. Ну и вот. Чо вы хотели то?

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Igor Kachura

При Кай Метове много полегло, помню родители рассказывали в детстве.

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Ware Wow

Position number one – отдыхаю сам.
Position number two – Игоря Качуру хочу.

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Высокий щит
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Maxim Petrukhin

Тёмные были времена

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Высокий щит

@Маркетологов к стенке , призываю тебя - ты все знаешь про "них"

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Александр Борродач

Омикрон:

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6
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Sasha Bochkin

Подтереться вашими кодами разве что, госпожа Голикова

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3
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Dmitri Vinitski

Кроме заголовка, ничего про иностранные вакцины в тексте нет.

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Дарья Сазанова

Согласна. Похоже, статья писалась впопыхах. И пропустили самое важное...

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2
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Николай Коновалов

Вакцины иностранные ни кто не признал и признавать особо не собирался. Признают антитела, если иностранная вакцина выработала антитела, то у вас будет qr код, если нет - то нет.

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Dmitri Vinitski

В тексте все равно про это нет, а про антитела - дичь. Ибо, получается, здоровые люди дискриминированы относительно больных.

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Ware Wow

получается, здоровые люди дискриминированы относительно больных.
ну это как бы не новость

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Daria Stepanova

Кстати да, тема нераскрыта

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Демьян Федулов

Правильно! А то наколются всякими пфайзерами в этих ихних Амстердамах а потом ходют тута и омикроны свои на наши скрепы трясут!!!! :-))))))

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Игорь Протасов

Что, никак народ добровольно не колется и в ГУЛАГ не идёт?

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Дима Басин

Клик бейт галимый. Где про иностранцев которые смогут получить код?

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Дарья Изотова

Так на полгода или на год? Чёт не сходится 🙄

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Melissa Mata

Что делать тем, кто привит иностранной вакциной, но антител у него по какой-то причине нет? Рисковать жизнь и прививаться российской?

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