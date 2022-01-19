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Валерия Козлова

Операторы связи в США отложили подключение 5G-вышек около аэропортов, чтобы избежать сбоев рейсов Статьи редакции

Четыре авиакомпании уже объявили об отмене некоторых рейсов в США.

  • AT&T и Verizon договорились временно не запускать некоторые вышки из-за опасений авиакомпаний и Федерального управления гражданской авиации (FAA), пишет Reuters. Детали и сроки соглашения не уточняются.
  • По данным источника издания, Verizon не будет включать около 500 точек сети — это менее 10% от запланированных вышек. Сколько вышек отключит Verizon, не уточняется.
  • Несмотря на соглашение операторов, авиакомпании Emirates, Air India, ANA и Japan Airlines объявили об отмене некоторых рейсов в США, сообщил The Verge.
  • 17 января 2022 года авиакомпании предупредили о серьёзных сбоях в работе самолётов и «катастрофическом» авиационном кризисе из-за запуска 5G сети вблизи аэропортов.
  • В ноябре 2021 года AT&T и Verizon отложили до начала января 2022 года планы по проведению новых сетей 5G из-за опасений FAA. Чиновники заявили, что сигналы от вышек могут сбить работу некоторых радиолокационных высотомеров — их самолёты используют для измерения расстояния до земли.

#новость #5g

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6 комментариев
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Сергей Макридин

Даже электроника даёт сбои, что говорить про человека....

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Иван Корниенко

Ахаха)))) ну вы сравнили конечно.

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Gleb Tyutikov

Но есть плюсы: курица и рыба будут сами разогреваться.

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Бабка в засаде

Бгг ))

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Graf De Lotarev

Интересно как Китай решил эту проблему. Чувствую из-за этого перенесут запуск 5G и на нашей территории

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Бабка в засаде

Чота какой-то трэш. То есть никто толком не изучил вопрос ДО установки вышек? Ни в теории ни на практике? Ну охуеть теперь, и это в авиации, где стандарты очень строгие?

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