Операторы связи в США отложили подключение 5G-вышек около аэропортов, чтобы избежать сбоев рейсов Статьи редакции
Четыре авиакомпании уже объявили об отмене некоторых рейсов в США.
- AT&T и Verizon договорились временно не запускать некоторые вышки из-за опасений авиакомпаний и Федерального управления гражданской авиации (FAA), пишет Reuters. Детали и сроки соглашения не уточняются.
- По данным источника издания, Verizon не будет включать около 500 точек сети — это менее 10% от запланированных вышек. Сколько вышек отключит Verizon, не уточняется.
- Несмотря на соглашение операторов, авиакомпании Emirates, Air India, ANA и Japan Airlines объявили об отмене некоторых рейсов в США, сообщил The Verge.
- 17 января 2022 года авиакомпании предупредили о серьёзных сбоях в работе самолётов и «катастрофическом» авиационном кризисе из-за запуска 5G сети вблизи аэропортов.
- В ноябре 2021 года AT&T и Verizon отложили до начала января 2022 года планы по проведению новых сетей 5G из-за опасений FAA. Чиновники заявили, что сигналы от вышек могут сбить работу некоторых радиолокационных высотомеров — их самолёты используют для измерения расстояния до земли.
Даже электроника даёт сбои, что говорить про человека....
Ахаха)))) ну вы сравнили конечно.
Но есть плюсы: курица и рыба будут сами разогреваться.
Бгг ))
Интересно как Китай решил эту проблему. Чувствую из-за этого перенесут запуск 5G и на нашей территории
Чота какой-то трэш. То есть никто толком не изучил вопрос ДО установки вышек? Ни в теории ни на практике? Ну охуеть теперь, и это в авиации, где стандарты очень строгие?
Кавист — это специалист по вину и другим видам алкоголя, который работает в торговом зале. Он управляет поставками и размещением товара на полках, а еще консультирует покупателей: помогает выбрать лучшее. Мы решили рассказать о том, как устроена профессия и где учатся на кависта. А в конце — парочка полезных советов по выбору вина для всех…
Хоть я работаю и занимаюсь SEO-услугами уже больше 10 лет, но всё же настоящим стартом считаю лето 2020 года - момент, когда мы сняли первый офис и набрали ключевую группу сотрудников.
Привлеченные средства компания использует для выхода на европейские рынки, запуск внутридневной торговли и дальнейшее развитие API-инфраструктуры.
В РСПП обсудили проект Плана по реализации Концепции развития креативных индустрий, подготовленного Министерством культуры РФ с участием Комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям и Федерации креативных индустрий.
Торгуем на маркетплейсах. Вчера с удивлением обнаружили, что один и тот же товар выводится с разными ценами: на компьютере и андроиде - та цена, которую устанавливали мы, на айфонах - на 5-15% дороже.
Акции игровой компании выросли на 38% на премаркете на фоне новости.
По исследованию Backlinko, 72% компаний в B2B-сегменте ведут корпоративный блог. 8% публикуют только новости и пресс-релизы. 51% делают ставку на полезный контент и собирают на 52% больше трафика, чем компании, которые рассказывают исключительно о себе. Статистика позволяет сделать два вывода. Во-первых, много компаний выбирает контент-маркетинг…
Индекс ещё упадёт, но затем будет «бурный отскок», считают эксперты.
Новогодние праздники — один из самых расточительных периодов года. Аналитики CloudPayments выяснили, какие категории товаров были самыми популярными в онлайне с 31 декабря по 9 января.
В заявлении он объяснил, что теперь будет проводить больше времени с семьёй и друзьями.
Вот уже как год я мучаюсь вопросом — что полезного я могу рассказать людям.