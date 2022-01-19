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The WSJ: Бобби Котик рассматривал возможность покупки игрового СМИ, чтобы изменить общественное мнение об ActiBlizz Статьи редакции

В качестве вариантов были издания Kotaku и PC Gamer.

  • Как рассказали The Wall Street Journal люди, близкие к Бобби Котику, глава Activision Blizzard всегда беспокоился о том, как его компания выглядит в глазах общественности. Скандал в 2021 году заметно подпортил её репутацию, и чтобы исправить положение, гендиректор начал раздумывать о приобретении, которое могло бы помочь.
  • Одним из вариантов Котика была покупка крупного игрового сайта, вроде Kotaku или PC Gamer, с помощью материалов которого компания смогла бы склонить аудиторию в свою сторону.
  • Представитель Activision отверг эту информацию, а G/O Media, владеющая Kotaku, отказалась комментировать её. Владельцы PC Gamer на момент публикации материала The Wall Street Journal не дали ответа.
  • Под конец 2021 года ситуация со скандалом стала ещё хуже, и к этому моменту у Бобби Котика уже было выгодное предложение Microsoft, которое позволит ему уйти на своих условиях.
  • На фоне новости бывший редактор Kotaku Джейсон Шрайер рассказал, что в 2010 году на 1 апреля сайт переименовывали в Koticku, сделав вид, что его купила Activision, а главному редактору Стивену Тотило дали постоянную должность автора по Guitar Hero.

#новость #activision

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Андрей Фролов

А потом проснулся и вспомнил, что он не Безос

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умный человек

@Котик Ботик

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