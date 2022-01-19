15 трендов в иллюстрациях, которые дизайнеры могут использовать в 2022 году

Когда-то давно Магвай завоевал сердца заказчиков авторскими иллюстрациями. Время шло, наши приоритеты постепенно сместились в сторону UI/UX. Но сегодня нам захотелось вновь впечатлять пользователей и создавать эмоции с помощью графики. Мы изучили актуальные тренды и делимся переводом статьи про тенденции развития этой области дизайна в 2022 году.