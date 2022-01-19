The WSJ: Бобби Котик рассматривал возможность покупки игрового СМИ, чтобы изменить общественное мнение об ActiBlizz Статьи редакции
В качестве вариантов были издания Kotaku и PC Gamer.
- Как рассказали The Wall Street Journal люди, близкие к Бобби Котику, глава Activision Blizzard всегда беспокоился о том, как его компания выглядит в глазах общественности. Скандал в 2021 году заметно подпортил её репутацию, и чтобы исправить положение, гендиректор начал раздумывать о приобретении, которое могло бы помочь.
- Одним из вариантов Котика была покупка крупного игрового сайта, вроде Kotaku или PC Gamer, с помощью материалов которого компания смогла бы склонить аудиторию в свою сторону.
- Представитель Activision отверг эту информацию, а G/O Media, владеющая Kotaku, отказалась комментировать её. Владельцы PC Gamer на момент публикации материала The Wall Street Journal не дали ответа.
- Под конец 2021 года ситуация со скандалом стала ещё хуже, и к этому моменту у Бобби Котика уже было выгодное предложение Microsoft, которое позволит ему уйти на своих условиях.
- На фоне новости бывший редактор Kotaku Джейсон Шрайер рассказал, что в 2010 году на 1 апреля сайт переименовывали в Koticku, сделав вид, что его купила Activision, а главному редактору Стивену Тотило дали постоянную должность автора по Guitar Hero.
А потом проснулся и вспомнил, что он не Безос
@Котик Ботик
Платформа сохранит название и продолжит развиваться под брендом eLama.
Компания уже не в первый раз говорит о минусах такой установки, а Тим Кук даже советовал покупать Android.
Чем занимаются стажеры «Ситимобила» — рассказывает (теперь уже) штатная сотрудница компании.
Когда-то давно Магвай завоевал сердца заказчиков авторскими иллюстрациями. Время шло, наши приоритеты постепенно сместились в сторону UI/UX. Но сегодня нам захотелось вновь впечатлять пользователей и создавать эмоции с помощью графики. Мы изучили актуальные тренды и делимся переводом статьи про тенденции развития этой области дизайна в 2022 году.
Команда Southbridge и Слёрм запускает серию бесплатных вебинаров «Как делается бизнес», которые помогут руководителям проектов, директорам выйти за стандартные рамки управления и эффективно развивать компанию.
В РСПП обсудили проект Плана по реализации Концепции развития креативных индустрий, подготовленного Министерством культуры РФ с участием Комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям и Федерации креативных индустрий.
А что, если возможно вести бизнес легко и играючи? Отказаться от контроля, ошибаться, веселиться и при этом создавать деньги?
После оформления заявки на кредит на официальном сайте АльфаБанка, начали поступить звонки от мошенников
В США за последние 40 лет потребительская инфляция достигла угрожающих значений
Компания увольняет людей из-за проблем материнской компании, которая вынуждена уйти с Нью-Йоркской биржи на фоне давления китайских властей.
Я, как и многие подростки, начинал свой путь с компьютерных игр, вернее с видеоигр, тогда еще компьютеры не были настолько популярными. Да, я про те времена, когда мы зависали, играя в приставку SEGA и у нас горели блоки питания от перегрева, кто в теме, тот поймет =)