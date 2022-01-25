Панельного неба скульптура: Никита Анохин делает ночники в виде советских домов, а их покупают в России и за рубежом Статьи редакции
Мастерская Nikita Anokhin Store началась на кухне со шкатулок-сердец. В 2021 году он заработал на «Брежневках», «Свечках» и других проектах 3,6 млн рублей чистой прибыли.
Первые товары
Никита Анохин окончил ГИТИС, по профессии он художник-постановщик, но в театре никогда не работал. После выпуска из университета устраивался скульптором в заводы, где создавали гипсовые лепнины.
Там он научился отливать изделия из гипса и создавать мастер-модели — прототипы будущих изделий. Но приходилось трудиться по жёсткому графику, что Анохину не нравилось. К тому же, в университете ему нравилось делать макеты и театральные декорации — и он решил построить на этом бизнес.
В мае 2019 года вместе с женой, художником-педагогом Анастасией Блиновой, они открыли магазин с предметами домашнего декора Nikita Anokhin Store. Пара в первую очередь хотела творить, а вдобавок и зарабатывать на этом.
Первой они выпустили шкатулку в форме человеческого сердца из гипса — с этим материалом было проще работать без опыта, чем, например, с бетоном. Изначальную мастер-модель сердца Анохин делал у себя на кухне: сначала вылепил из пластилина, затем сам снял с неё силиконовую форму.
Скульптор продолжал работать на заводе и там же купил со скидкой силикон: килограмм обошёлся в 1000 рублей. Дополнительно в магазине он приобрёл килограмм гипса за 200 рублей, за 100 рублей кожух, который держал форму, и скульптурный пластилин за 120 рублей. Упаковка для товаров стоила 150 рублей за штуку.
Но гипс оказался слишком хрупким, и скульптор перешёл на бетон. Он стоил 15-19 рублей за килограмм, но долго застывал: если гипсу нужно 20 минут, то бетону — сутки.
Во время застывания в материале образуются пузыри, поэтому Анохин самостоятельно простукивал форму с бетоном. Вначале Анохин делал это вручную, но потом купил специальный стол, выгоняющий пузыри.
Предметы в форме хрущёвок
У пары было много планов насчёт будущих скульптур. «Идеи быстро рождаются, а вот их исполнение — гораздо более длительный процесс», — сказал Никита Анохин.
Идея с советскими домами пришла ещё до открытия мастерской и родилась из личного опыта — Анохин с женой два года прожили в окружении хрущёвок.
Вскоре после сердец, в мае 2019 года, скульптор сделал первые шкатулки в форме хрущевок — а конкретнее, панельного дома серии 1-335.
«Не сказать чтобы мне сильно нравились панельки, я даже больше скажу, я их не люблю! Но среди них приходится как-то существовать, и без них не обходится ни один российский пейзаж. Но, кажется, я нашёл способ смириться с их существованием — это самому начать делать панельки!» — сказано в их Instagram-аккаунте.
Блинова создала страницу магазина в Instagram. Денег на рекламу не было, поэтому создатели попросили рассказать об их проекте своих друзей из творческой среды, а также сделали публикацию в сообществе Vigbo, где тогда можно было найти единомышленников. Мастерскую поддержали репостами, у пары появились первые 300 подписчиков.
Анохин и Блинова продавали ночники в галереях, книжных и дизайнерских лавках — платили в среднем по 2000 рублей в месяц за аренду одной полки. Некоторые магазины также получали товары под реализацию: они выставляли товары у себя на прилавках, а в конце месяца отдавали мастерской выручку от продажи товаров.
Спустя два месяца после запуска пара выставила товары на офлайн-маркете «Маркете у моря». Тогда магазин ещё не был раскручен, но им удалось продать товары на 18 тысяч рублей, из них 8000 рублей заплатили организаторам, ещё за 5000 рублей приобрели стенд и распечатали визитки, а остальное оставили себе.
Расширение
В августе 2019 году Nikita Anokhin Store добавил к шкатулкам ночники под названием Brezhnevka. Сейчас первые модели кажутся авторам примитивными. У них, например, часто перегорали купленные в магазине провода, поэтому скульптор делал их самостоятельно.
Изначально Анохин хотел лепить ночники целиком из бетона, но доставка тяжелых предметов оказалась слишком дорогой, а риск брака увеличивался. Бетонным сделали только основание, а сам плафон изготовили из фанеры.
Первые модели приходилось красить аэрографом и тратить на каждый плафон по два часа. Сейчас они перенесли покраску в специальный бокс, позволяющий ускорить процедуру. «Раньше это был просто милый хенд-мейд, а сейчас предмет интерьера», — добавил Никита Анохин.
В окна ночника в форме брежневки добавили персонажей из кино, например, агента Купера из сериала «Твин Пикс». В будущий светильник в форме хрущевки создатели вставят реальные фотографии окон в домах Санкт-Петербурга.
После участия в маркетах авторы поняли, что на их товары есть спрос, и решили расширяться. Осенью 2019 года Анохин снял первую мастерскую вместе с другими художниками. Он продолжал работать на заводе, а в мастерскую приходил по вечерам.
Скульптор ушёл с завода в конце 2019 года — спустя полгода после запуска магазина. В месяц он приносил около 80 тысяч рублей чистой прибыли — примерно столько он получал на прошлой работе. Выручка достигала 200 тысяч рублей в месяц.
Мастерская перестала участвовать в маркетах с 2020 года, поскольку на офлайн-площадки приходили их же подписчики из Instagram. «Не было смысла платить за место на маркете и продавать своим же клиентам», — пояснил Анохин.
Первый наёмный сотрудник в компании появился в октябре 2020 года. Он занялся заливкой форм бетоном и сбором электрики. К январю 2022 года на мастерскую работали восемь человек и администратор.
Благодаря расширению команды скульптор смог сфокусироваться на творческой составляющей работы. Блинова взяла на себя управление магазином: масштабирование и работу с оптовыми клиентами.
В июле 2020 года они захотели сделать предметы по менее массовым зданиям: представили кашпо в форме круглого панельного дома на Нежинской улице в Москве. «Мне до сих пор кажется странным, что такое кашпо не появилось раньше. Ведь легендарный дом-бублик просто создан для этого!» — сказал Никита Анохин. Следом за ним последовало кашпо в форме Чернобыльской АЭС.
В январе 2021 года мастерская представила ночник «Свечка» в форме двенадцатиэтажного дома серии II-68. На торце здания изображен советский космический корабль «Буран», а покупатели могут присылать собственные фотографии, чтобы их напечатали на окнах светильника и «поселили» в доме.
«Мне просто нравится эта серия домов, потому что фасад — это стена из балконов. Советские люди любят застеклить балкон по-своему — это фишка наших ночников, он выигрышно смотрится», — сказал Анохин.
К ним несколько раз обращались корпоративные клиенты с запросом создать светильник по индивидуальному эскизу. Как правило, это застройщики, которые хотят сделать лампу в форме жилого комплекса.
В 2021 году пара согласилась взять только один такой заказ в рамках эксперимента. Заказчик, занимающийся коливингами, попросил создать макеты его здания. Мастера справились — они произвели 63 макета. В будущем для таких проектов нужны дополнительные художники в команде, которые будут заниматься разработкой индивидуальных чертежей, отметила Блинова.
Магазин развивается на собственные средства. Четыре раза с предложением войти в бизнес приходили инвесторы. Они хотели вложить примерно 1 млн рублей, но взамен собирались участвовать в управлении и развитии магазина. Анастасия и Никита на такое не готовы.
Производство
Создание новой модели занимает от одного до трёх месяцев с момента задумки. Сначала Анохин разрабатывает 3D-модели вместе с модельщиком. После согласования мастер-модель печатают на 3D-принтере.
Печать одной мастер-модели стоит примерно 25 тысяч рублей без учёта работы модельщика. По модели создаётся силиконовая форма, с помощью которой и производят товары. Мастерской нужно 10 форм, каждая из которых стоит 10 тысяч рублей. Из-за износа силиконовая форма для кашпо служит примерно полгода, а форма основания для ночника — год.
В 2021 году Nikita Anokhin Store занял новые мастерские: две находятся в Санкт-Петербурге и одна в Москве. До этого они работали в одной, но места для всех сотрудников не хватало. В сумме на аренду уходит 78 тысяч рублей. Работники получают зарплату за объём произведённых товаров, в среднем — 65 тысяч рублей в месяц.
В мастерских занимаются финальной сборкой товаров, а задачи, для которых нужно специальное оборудование, отдают на аутсорс: например, производство форм, лазерную резку деталей, резку пластика и печать. В будущем Анохин планирует закупить необходимые станки и делать всё самостоятельно.
Для создания кашпо нужно сделать раствор, залить форму, оставить его на день, а затем отшлифовать и покрыть лаком. В сумме производство занимает сутки, себестоимость c учётом оплаты труда работника — 550 рублей. Кашпо продают по ценам от 2800 до 3500 рублей. С точки зрения окупаемости производить горшки для цветов выгоднее, чем ночники, отметила Анастасия.
На создание ночника требуется 6500-7000 рублей, включая зарплату сотрудников, материалы и оплату работы сторонних подрядчиков. Продают лампы за 10 300 и 13 600 рублей в зависимости от модели.
Основание для светильника производят отдельно: мастер заливает бетонную форму, затем шлифует ее и собирает. После этого он создает плафон: вырезает детали из фанеры и пластика. На пластиковые детали наносит изображения, а затем все части склеивает, шлифует и красит. Последний этап — финальная сборка, доводка и упаковка.
Всех новых работников обучают необходимым навыкам, но мастерской не хватает сотрудников, умеющих работать с электроникой.
Прибыль
В среднем в месяц магазин продаёт в розницу 130 ночников и 200 кашпо. Ещё 100-150 кашпо продают оптом в офлайн-магазины. Несмотря на то, что магазин не вкладывается в рекламу и продвижение, на светильники сформирован лист ожидания.
Основные каналы продажи — это собственный сайт, Instagram и международная площадка Etsy. Офлайн-магазины, в том числе Friend Function и Common/Private, выкупают кашпо оптом или под реализацию.
Анохин зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с упрощённой системой налогообложения. Постоянные ежемесячные траты составляют около 1 млн рублей:
- Зарплата сотрудникам — 360-400 тысяч рублей.
- Оплата работ, выполненных на аутсорсе — от 300 тысяч рублей.
- Налоги — в среднем 130 тысяч рублей.
- Расходники — от 50 тысяч рублей.
- Аренда — 78 тысяч рублей.
- Также они закладывают сумму на эксперименты, она начинается от 20 тысяч рублей.
Чистая прибыль мастерской за 2021 год составила 3,6 млн рублей. Предновогодний период — наиболее прибыльное время для магазина. Чистая прибыль в декабре — 600-650 тысяч рублей при выручке в 2,3 млн рублей. В сентябре чистая прибыль составила 250-300 тысяч рублей.
Сложности
Это первый бизнес, который запустили Никита и Анастасия. До этого оба работали в найме и в начале они не понимали, как развивать магазин.
По мнению Блиновой, если бы у них был опытный наставник в окружении, то бизнес развивался быстрее. «У нас все знакомые — художники, актёры, постановщики, критики», — пояснила она.
При этом Анохин отметил, что не хотел бы резко масштабировать бизнес. Магазин растёт по мере того, как они приобретают опыт в управлении и узнают новые технологии производства.
Изначально пара думала, что товары буду покупать эмигранты из России. На деле оказалось, что ночники и кашпо интересны и тем, кто живёт в стране — часто это люди из сфер архитектуры и урбанизма.
Примерно 40% покупателей — иностранцы. Предприниматели думают, что это связано с возросшим интересом в Европе и США к советскому наследию.
Конкуренты и воровство идей
Раньше на рынке не было конкурентов, которые занимались светильниками или кашпо в форме советских зданий, отметили создатели мастерской. Но они стали появляться, в том числе на популярных маркетплейсах. Это похожие по стилистике и виду товары, но со значительно меньшими ценами.
Скульптор консультируется с юристами по поводу патентов.
В 2022 году они намерены снять большую мастерскую и закупить станки, чтобы самостоятельно выполнять сложные работы, а также расширить команду. Они собираются развивать работу с корпоративными клиентами, в том числе застройщиками, которые хотят покупать ночники в виде собственных жилых комплексов.
В будущем создатели не хотели бы, чтобы их магазин ассоциировался только с советскими постройками. Они планируют расширять ассортимент, например, сейчас они разрабатывают светильник в форме маяка «Анива» на Сахалине.
Анохин отметил, что производить хотелось бы вещи, в которых есть художественное высказывание, как это было с шкатулками в виде хрущёвок. «Не просто безделушка, которую можно поставить на подоконник», — пояснил он.
Тоже люблю домики, видимо с детства страсть осталась
очень классный проект, как раз неделю назад хотел купить вашу панельку.
идея, кстати, крутая, излучает тепло советской панельки... и запах водочки
ужасные условия труда, ребят....
а что не так?
А в мастерской 24/7 играет "Мой дом, твой дом - новостройки".
Его преимуществом в компании называют более выгодные цены на отели по сравнению с конкурентами.
Мастерская Nikita Anokhin Store началась на кухне со шкатулок-сердец. В 2021 году он заработал на «Брежневках», «Свечках» и других проектах 3,6 млн рублей чистой прибыли.
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