О B2B просто: процесс и воронка продаж

B2B продажи или Business-to-business — это когда одна компания продает свои товары или услуги другой. Согласитесь, если мы продаем отдельному человеку, то понимаем, его цель — потребление. Будь это продукты в супермаркете или бытовая техника. Но в «би ту би» специфика другая. Компания, покупая ваш продукт, желает с помощью него повысить конверсию…