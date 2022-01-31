В Петербурге несовершеннолетним со 2 по 13 февраля запретят посещать кафе и непродовольственные магазины Статьи редакции
На этот же срок для учеников 7-11 классов вводится дистанционное обучение.
- Исключения — кафе на вокзалах и в аэропортах, школах и гостиницах. Из магазинов школьникам и детям можно посещать только продуктовые и аптеки. Соответствующий указ подписал губернатор города Александр Беглов.
- Также запрещены спортивные мероприятия и занятия по спортивной подготовке. Исключения — занятия по профессиональной подготовке и для учеников, живущих в спортшколах.
- Правительство ввело ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе. По данным «Оперштаба», за 31 января 2022 года в Петербурге выявлено около 16 тысяч заболевших коронавирусом.
- С 28 января по 13 февраля в Петербурге запретили несовершеннолетним посещать зоопарки, музеи, театры, цирки и другие общественные места.
Вспоминается анекдот.
Стоят мальчик с девочкой перед кинотеатром. Смотрят на афишу "Ромео и Джульетта".
Мальчик.
- опять ограничение 16+. И зачем мы с тобой из кровати вылезли?
Deleted
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