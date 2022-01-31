Офлайн
Богдан Музыченко

В Петербурге несовершеннолетним со 2 по 13 февраля запретят посещать кафе и непродовольственные магазины Статьи редакции

На этот же срок для учеников 7-11 классов вводится дистанционное обучение.

  • Исключения — кафе на вокзалах и в аэропортах, школах и гостиницах. Из магазинов школьникам и детям можно посещать только продуктовые и аптеки. Соответствующий указ подписал губернатор города Александр Беглов.
  • Также запрещены спортивные мероприятия и занятия по спортивной подготовке. Исключения — занятия по профессиональной подготовке и для учеников, живущих в спортшколах.
  • Правительство ввело ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе. По данным «Оперштаба», за 31 января 2022 года в Петербурге выявлено около 16 тысяч заболевших коронавирусом.
  • С 28 января по 13 февраля в Петербурге запретили несовершеннолетним посещать зоопарки, музеи, театры, цирки и другие общественные места.

#новость #covid19 #петербург

548 просмотров
4 4 комментария
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку
Игорь Протасов

Вспоминается анекдот.
Стоят мальчик с девочкой перед кинотеатром. Смотрят на афишу "Ромео и Джульетта".
Мальчик.
- опять ограничение 16+. И зачем мы с тобой из кровати вылезли?

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Ontime

Deleted

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Ontime

В тему тут стояло)

Ответить
0
Развернуть ветку
Zypar Akhmat

- Ctrl + A
- Запретить

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Образование
Маша Цепелева
«Яндекс» и МФТИ запустят в вузе факультет программной инженерии Статьи редакции

Обучение — четыре года, будет 36 бюджетных мест.

76 76 комментариев
26
ADCI Solutions
Открыт приём заявок на участие в Russian Drupal Awards 2022

Кратко — о нововведениях и сроках проведения.

2 2 комментария
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Право
Маша Цепелева
Швейцарская Sqwin SA не смогла через суд добиться запрета на продажу смартфонов Samsung в России из-за патентного спора Статьи редакции

Компания настаивала, что из-за продажи устройств с Samsung Pay она понесёт убытки.

12 12 комментариев
14
Маркетинг
Артем Кадочиков
Продвижение косметологической клиники: как выделяться на супер-конкурентном рынке

Приветствую, читатели vc.ru! С вами снова Артем Кадочиков, директор клиники эстетической медицины Age Clinic. В своей первой статье я рассказывал, как была создана Age Clinic и чем уникальна авторская методика гарантированного естественного омоложения от Наталии Кадочиковой – моей прекрасной мамы (она же мой деловой партнёр и главный врач Age…

2 2 комментария
10
Цифра
Forbes: Как цифровые решения могут помочь в декарбонизации промышленности

В настоящее время климатическая повестка становится ключевой для мировых политиков и бизнеса. Все больше компаний берут курс на декарбонизацию. В ООН говорят, что декарбонизация экономик — это путь к спасению человечества. Генеральный директор компании «Цифра» Игорь Богачев в своей колонке в журнале Forbes рассказал, что пришло время обратиться к…

0 Обсудить
–1
Rambler&Co
«Афиша» получает 12 ₽ с каждого NPS-письма

Новый взгляд на привычную механику позволил повысить лояльность клиентов и увеличить прибыль

0 Обсудить
1
Московский акселератор
«Московский акселератор» - лучшая стартовая площадка для стартапов
0 Обсудить
Yota
Yota запустила продажи SIM-карт в «Ашане»

Yota открыла продажи SIM-карт для смартфона в сети гипермаркетов «Ашан». Совершить покупку можно в 61 магазине сети в 23 регионах России. Стоимость SIM-карты для смартфона составит 300 рублей, а наполнение тарифа будет зависеть от региона.

3 3 комментария
2
Истории
Мари Губиева
Музыкальная революция на Уолл-стрит: в 90-х Дэвид Боуи выпустил облигации, основал провайдера и открыл виртуальный банк Статьи редакции

Исполнитель был одним из первых в индустрии, кто осознал важность продвижения музыки через интернет. Ещё до появления Twitter он создал форум, чтобы переписываться с фанатами, и даже построил свою вселенную BowieWorld — задолго до Meta.

Источник: Pitchfork
14 14 комментариев
58
Маркетинг
Vitaliy Romanov
О B2B просто: процесс и воронка продаж

B2B продажи или Business-to-business — это когда одна компания продает свои товары или услуги другой. Согласитесь, если мы продаем отдельному человеку, то понимаем, его цель — потребление. Будь это продукты в супермаркете или бытовая техника. Но в «би ту би» специфика другая. Компания, покупая ваш продукт, желает с помощью него повысить конверсию…

12 12 комментариев
14
Карьера
Ivan Kuznetsov
Тюрьма присутствия: почему мы не должны знать, чем сейчас заняты наши коллеги

Обычно мы в Basecamp представления не имеем, чем занимаются и где находятся коллеги. Заняты ли они работой? Не знаю. Ушли на перерыв? Без понятия. Обедают? Может быть. Забирают детей из школы? Возможно. И это никого не волнует.

4 4 комментария
13
Больше статей
null