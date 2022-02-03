Стабильность важнее роста прибыли: почему десяткам тысяч компаний в Японии удаётся существовать веками Статьи редакции
Изоляция от мира побудила японцев бережно относиться ко всему, что они создают. Поэтому предприниматели ценят качество и традиции. В то же время они боятся рисковать, так как неудавшийся бизнес может восприниматься как неудача или позор, и это тормозит появление новых компаний.
Пересказ материала BBC.
В 2019 году в Японии было больше 33 тысяч компаний старше 100 лет — их называют «шинисе», что дословно означает «старый магазин», пишет издание. Например, среди них:
- Старейший в мире отель «Нисияма Онсэн Кэюнкан», открытый в 705 году в префектуре Яманаси.
- Кондитерская «Ишимондзия васукэ» в Киото, сладости в которой продают с 1000 года.
- Строительная компания Takenaka из Осаки, созданная в 1610 году.
Фирмы чтят традиции и передают бизнес из поколения в поколение
Tsuen Tea — старейший чайный дом, открывшийся в 1160 году в пригороде Киото. Его нынешний владелец Юсуке Цуен говорит, что он не мог не взять на себя управление семейным бизнесом.
По словам предпринимателя, он никогда не сомневался, что продолжит семейное дело. «Сейчас я управляю компанией, которую создали мои предки. Иначе наследию пришёл бы конец. В детстве нас спрашивали про работу мечты, и уже тогда я знал, что приму руководство», — рассказывает Цуен.
В стране много компаний-долгожителей, похожих на Tsuen Tea, пишет издание. Многие из них — небольшие семейные предприятия, которые занимаются гостиничным бизнесом или производством пищевых продуктов.
Для японцев важнее стабильность, а не рост прибыли, говорит профессор Высшей школы менеджмента Киотского университета Ёсинори Хара, десять лет проработавший в Кремниевой долине. По его мнению, это главная причина, почему в Японии так много компаний-«шинисе».
Японские предприниматели могут усыновлять преданных сотрудников — они становятся частью семьи и наследуют бизнес. Так поступали, например, в Suzuki и Panasonic.
Предприятия остаются в одной сфере десятки лет
В Киото находится ещё одна компания, которой больше 100 лет — Nintendo. Её в 1889 году основал ремесленник Фусадзиро Ямаути.
Сначала она производила игральные карты для японской игры «ханафуда», а в 1985 году совершила революцию в сфере домашних развлечений, представив консоль Nintendo Entertainment System. «Nintendo — хороший пример предприятия, которое придерживается "ключевой компетенции"», — говорит Ёсинори Хара.
Это один из основных принципов, благодаря которому древние компании продолжают существовать. По словам Хары, ключевая компетенция Nintendo — создание развлечений.
Во многих компаниях-долгожителях уделяют особое внимание качеству обслуживания — и это способствует их процветанию. Хозяева стараются угадать, чего хотят их клиенты. Для обозначения качественного сервиса в японском языке существует термин «омотэнаси». Он особенно актуален для рёканов — традиционных японских гостиниц, где к посетителям относятся как к членам семьи.
Шесть поколений семьи Акеми Нисимура управляли гостиницей «Хирагия» в Киото. В 2018 году рёкан отметил двухсотлетие. За это время в нём останавливались актёр Чарли Чаплин и дизайнер Луи Виттон.
По словам Нисимура, высокий уровень обслуживания клиентов — залог долголетия гостиницы.
«Разговоры по душам — вот что ценится в гостиницах рёкан», — говорит женщина. В её семье из поколения в поколение передаётся тетрадь, где детально прописано, как вести себя с гостями. «Однако запросы гостей индивидуальны, поэтому всегда нужно учитывать желание клиента», — отмечает Нисимура.
«Главные ценности японских компаний — приверженность семейному бизнесу, преемственность, качество, общность и традиции, а не финансовая логика, — говорит Сасаки. — Поэтому у фирм-долгожителей особый статус, они пользуются социальными льготами».
Как традиции мешают инновациям
Хотя японцы гордятся процветающими компаниями-«шинисе», развитие местных стартапов они называют вялым, пишет издание.
Мари Мацузаки работает в токийском образовательном стартапе Queue. Она отмечает: «В Японии чтят “шинисе”, и немногие рискуют открыть своё дело — к новым проектам относятся с недоверием. Мне было трудно объяснить близким, чем именно я занимаюсь и где работаю».
Мацузаки рассказала, что из своего выпускного класса она одна, вероятно, ушла в молодую организацию. «В других странах не осудят прогоревшего предпринимателя, если он получил ценный опыт. В Японии же к неудачам относятся негативно».
Профессор MIT Майкл Кусумано согласен с Мацузаки. Он несколько лет продвигал инициативы в области предпринимательства и инноваций в Токийском университете науки. По его словам, закрытие компании или её продажа издавна воспринимаются как неудача или даже позор.
Однако не всё так гладко и у компаний-долгожителей, пишет BBC. Например, строительная организация Kongo Gumi, основанная в 578 году, закрылась в 2006 году из-за долгов — спустя более чем 1400 лет существования.
По мнению Матцузаки, в будущем японским фирмам необходимо объединить сильные стороны двух бизнес-моделей: новые технологии и быстрое принятие решений с ключевыми ценностями «шинисе».
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Изоляция от мира побудила японцев бережно относиться ко всему, что они создают. Поэтому предприниматели ценят качество и традиции. В то же время они боятся рисковать, так как неудавшийся бизнес может восприниматься как неудача или позор, и это тормозит появление новых компаний.
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