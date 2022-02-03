Изоляция от мира побудила японцев бережно относиться ко всему, что они создают. Поэтому предприниматели ценят качество и традиции. В то же время они боятся рисковать, так как неудавшийся бизнес может восприниматься как неудача или позор, и это тормозит появление новых компаний.

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Пересказ материала BBC.

В 2019 году в Японии было больше 33 тысяч компаний старше 100 лет — их называют «шинисе», что дословно означает «старый магазин», пишет издание. Например, среди них:

Старейший в мире отель «Нисияма Онсэн Кэюнкан», открытый в 705 году в префектуре Яманаси.

Кондитерская «Ишимондзия васукэ» в Киото, сладости в которой продают с 1000 года.



Строительная компания Takenaka из Осаки, созданная в 1610 году.



Фирмы чтят традиции и передают бизнес из поколения в поколение

Tsuen Tea — старейший чайный дом, открывшийся в 1160 году в пригороде Киото. Его нынешний владелец Юсуке Цуен говорит, что он не мог не взять на себя управление семейным бизнесом.

«Компания сосредоточена на чае, а не на расширении бизнеса, — говорит Цуен. — Поэтому она до сих пор существует». Источник: BBC

По словам предпринимателя, он никогда не сомневался, что продолжит семейное дело. «Сейчас я управляю компанией, которую создали мои предки. Иначе наследию пришёл бы конец. В детстве нас спрашивали про работу мечты, и уже тогда я знал, что приму руководство», — рассказывает Цуен.

В стране много компаний-долгожителей, похожих на Tsuen Tea, пишет издание. Многие из них — небольшие семейные предприятия, которые занимаются гостиничным бизнесом или производством пищевых продуктов.

Для японцев важнее стабильность, а не рост прибыли, говорит профессор Высшей школы менеджмента Киотского университета Ёсинори Хара, десять лет проработавший в Кремниевой долине. По его мнению, это главная причина, почему в Японии так много компаний-«шинисе».

В Японии существует культура уважения предков и их традиций. Более того, это островное государство, которое долгое время было изолировано от остального мира. Поэтому в стране как можно дольше используют имеющиеся ресурсы — в том числе сохраняют небольшие фирмы. Иннан Сасаки доцент бизнес-школы Уорикского университета в Великобритании, автор научной работы о долговечности японских компаний

Японские предприниматели могут усыновлять преданных сотрудников — они становятся частью семьи и наследуют бизнес. Так поступали, например, в Suzuki и Panasonic.

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Предприятия остаются в одной сфере десятки лет

В Киото находится ещё одна компания, которой больше 100 лет — Nintendo. Её в 1889 году основал ремесленник Фусадзиро Ямаути.

Источник: TechCrunch

Сначала она производила игральные карты для японской игры «ханафуда», а в 1985 году совершила революцию в сфере домашних развлечений, представив консоль Nintendo Entertainment System. «Nintendo — хороший пример предприятия, которое придерживается "ключевой компетенции"», — говорит Ёсинори Хара.

Это один из основных принципов, благодаря которому древние компании продолжают существовать. По словам Хары, ключевая компетенция Nintendo — создание развлечений.

Nintendo первоначально производила игральные карты. Источник: BBC

Во многих компаниях-долгожителях уделяют особое внимание качеству обслуживания — и это способствует их процветанию. Хозяева стараются угадать, чего хотят их клиенты. Для обозначения качественного сервиса в японском языке существует термин «омотэнаси». Он особенно актуален для рёканов — традиционных японских гостиниц, где к посетителям относятся как к членам семьи.

Шесть поколений семьи Акеми Нисимура управляли гостиницей «Хирагия» в Киото. В 2018 году рёкан отметил двухсотлетие. За это время в нём останавливались актёр Чарли Чаплин и дизайнер Луи Виттон.

Акеми Нисимура. Источник: BBC

По словам Нисимура, высокий уровень обслуживания клиентов — залог долголетия гостиницы.

«Разговоры по душам — вот что ценится в гостиницах рёкан», — говорит женщина. В её семье из поколения в поколение передаётся тетрадь, где детально прописано, как вести себя с гостями. «Однако запросы гостей индивидуальны, поэтому всегда нужно учитывать желание клиента», — отмечает Нисимура.

«Главные ценности японских компаний — приверженность семейному бизнесу, преемственность, качество, общность и традиции, а не финансовая логика, — говорит Сасаки. — Поэтому у фирм-долгожителей особый статус, они пользуются социальными льготами».

Как традиции мешают инновациям

Хотя японцы гордятся процветающими компаниями-«шинисе», развитие местных стартапов они называют вялым, пишет издание.

Мари Мацузаки работает в токийском образовательном стартапе Queue. Она отмечает: «В Японии чтят “шинисе”, и немногие рискуют открыть своё дело — к новым проектам относятся с недоверием. Мне было трудно объяснить близким, чем именно я занимаюсь и где работаю».

Команда Queue



Мацузаки рассказала, что из своего выпускного класса она одна, вероятно, ушла в молодую организацию. «В других странах не осудят прогоревшего предпринимателя, если он получил ценный опыт. В Японии же к неудачам относятся негативно».

Профессор MIT Майкл Кусумано согласен с Мацузаки. Он несколько лет продвигал инициативы в области предпринимательства и инноваций в Токийском университете науки. По его словам, закрытие компании или её продажа издавна воспринимаются как неудача или даже позор.

Такие культурные проблемы, похоже, побуждают семьи сохранять старые предприятия. Японские общество и экономика не так гибки, как американские, поэтому Япония не так часто создаёт крупные новые фирмы. Тенденция заключается в сохранении того, что есть. Майкл Кусумано

Однако не всё так гладко и у компаний-долгожителей, пишет BBC. Например, строительная организация Kongo Gumi, основанная в 578 году, закрылась в 2006 году из-за долгов — спустя более чем 1400 лет существования.