Сооснователь инстабудок Boft Тос Мовсисян заявил, что 8 лет пытался оформить свою долю в проекте, а теперь его уволили Статьи редакции
«Большая часть не соответствует действительности — это обида, помноженная на время», — говорит второй сооснователь компании.
В ноябре один из сооснователей компании Boft Тос Мовсисян на своей странице в Instagram рассказал о конфликте среди учредителей. По его словам, другой сооснователь, Артём Гармерян, изначально «обманным путём» не вписал его в компанию, а теперь пытается сменить юрлицо.
Мовсисян создал Telegram-канал, в котором рассказал о конфликте и добавил в него сотрудников, франчайзи, партнёров компании и Гармеряна. Тогда же сотрудники московского офиса потребовали повышения зарплаты, но после отказа перестали заправлять автоматы бумагой. Через несколько месяцев Гармерян уволил его и других сотрудников московского филиала Boft.
В разговоре с vc.ru Мовсисян рассказал, как пытался получить свою долю в компании и поругался с партнёром.
Чат с идеями для бизнеса
Тос Мовсисян из Москвы, Артём Гармерян и Денис Сколота из Петербурга познакомились в 2008 году на стажировке в Финляндии, в Лаппеенрантском технологическом университете. По словам Мовсисяна, после стажировки у них с Гармеряном и Сколотой появился чат в Skype, где они обсуждали идеи для бизнеса. «Я предлагал идеи, ребята краштестили их», — рассказывает предприниматель.
В 2013 году Instagram обрёл мировую популярность, и Мовсисян снова предложил свою идею. В этот раз друзья предпринимателя согласились, и в конце 2013 года они приступили к реализации.
Изначально друзья договорились разделить компанию в равных долях — по 33%: Гармерян должен был отвечать за техническую часть, Сколота — за финансы, Мовсисян — за маркетинг и развитие, рассказывает он.
Первые вложения
Когда в проект нужно было вложить первые деньги, Сколота перестал отвечать на сообщения — тогда компания условно была поделена пополам, утверждает Мовсисян. У него был «друг при деньгах», который готов был вложиться и присоединиться к компании. Однако в тот и в последующие разы Гармерян отказывался от предложений по сторонним инвестициям, чтобы не делить долю, рассказывает предприниматель.
Первый автомат предприниматели собирали совместно с производственной компанией «АльфаПроф Техник». Его установили через восемь месяцев с начала работы — в апреле 2014 года.
Первые расходы основатели взяли на себя: Гармерян оплатил корпус автомата и зарплату программиста Евгения Ильина на деньги отца, Мовсисян продал свою машину, «чтобы было на что жить» и оплачивать мелкие расходы компании. «Я до Boft даже материально жил лучше чем сейчас», — говорит он.
Гармерян говорил, что к моменту установки первого автомата вложил в проект 620 тысяч рублей, рассказывает Мовсисян.
В мае 2014 года Мовсисян вложил в компанию 650 тысяч рублей — он занял их у знакомого отца под 36% годовых. Через месяц — ещё 170 тысяч с продажи машины отца, рассказывает сооснователь.
Регистрация юрлица
Примерно за месяц до установки первого автомата встал вопрос о регистрации юрлица для Boft. По словам Мовсисяна, изначально предприниматели договорились зарегистрировать компанию в Москве. Но затем Гармерян предложил сделать это в Петербурге и попросил партнёра выслать документы для регистрации, так как оба были заняты подготовкой к запуску.
Первый автомат предприниматели установили в апреле 2014 года на дизайн-заводе «Флакон» в Москве. Спустя две недели Гармерян приехал к партнёру в Москву и сообщил, что зарегистрировал компанию без Мовсисяна. Для регистрации второго владельца нужно было личное присутствие, это формальность, цитирует он Гармеряна.
По его словам, Гармерян предложил партнёру 5% за идею. Мовсисян не согласился.
Партнёры договорились, что Мовсисян получит 25%, Гармерян — 70%, а программист Евгений Ильин — 5%. При этом Ильин не настаивал на доле, говорит Мовсисян. Он предложил зафиксировать эту договорённость отправкой электронного письма и предоставил vc.ru скрин письма от Гармеряна от 24 мая 2014 года, где автор соглашается дать Мовсисяну 20% компании — с учетом оценки роли в проекте, проделанной и дальнейшей работы.
В последующие годы партнёры неоднократно возвращались к этому разговору, но доля Мовсисяна в юрлице так и не была оформлена.
На момент публикации заметки в ООО «Бофт» единственный владелец — Артём Гармерян, следует из данных «Контур.Фокус». 51% юрлица ООО «Унивенд» — бывшего Instamat, купленного Boft — принадлежит Гармеряну, ещё 49% — Сколоте.
Попытка Мовсисяна продвигать Boft
По словам Мовсисяна, первые годы компания развивалась активно: предложения по инвестированию поступали почти каждый день, пользователи Instagram часто публиковали посты про автоматы Boft.
В 2014 году Мовсисян запустил YouTube-канал о компании. По его словам, это был «большой маркетинговый ход». Он отправил первый ролик Гармеряну, который попросил больше не снимать: «Конкуренты могут понять, что происходит в компании». Мовсисян считает, что целью его партнёра было не дать ему «светиться».
В конце 2014 года автоматом заинтересовался певец Эмин Агаларов, сын владельца «Крокус Сити Холл», в котором он был установлен. Агаларов опубликовал в Instagram пост с автоматом Boft и подписью. Затем он предложил Мовсисяну разместить продукцию Boft и по другим ТЦ компании.
Сооснователь Boft сообщил об этом Гармеряну, который заявил, что автомат из этого здания нужно забрать — он недостаточно прибыльный. По словам Мовсисяна, после этого Эмин Агаларов перестал выходить на связь, а в остальных его ТЦ о размещении пришлось договариваться ещё год.
Гармерян отказывался от многих предложений по инвестированию и развитию бизнеса, например, стадион «Спартак» предлагал разместить автомат бесплатно в семейном секторе, но владелец Boft посчитал, что фанатам это будет неинтересно, рассказывает Мовсисян. В подтверждение он предоставил vc.ru скриншот переписки с Гармеряном.
В 2017 году он также обсуждал партнёрство с FIFA-2018 во время Чемпионата мира по футболу в России. Партнёры по Boft сказали, что идея отличная и попросили контакты, чтобы «завершить сделку». Партнёрство так и не состоялось. На вопросы Мовсисяна, почему сделка сорвалась, партнёры ответили, что «не помнят».
Франшиза
Через год после запуска Денис Сколота вернулся в компанию без финансовых вложений, ему предложили 15%, рассказывает Мовсисян. Доли на словах распределились так: Гармерян — 60%, Мовсисян — 20%, Сколота — 15%, Ильин — 5%. Однако это всё ещё были лишь договорённости.
Гармерян стал гендиректором компании, Мовсисян «вписал себе должность директора по развитию». По его словам, он отправил трудовую книжку в место регистрации компании, где Гармерян отменил приказ о назначении директора по развитию и назначил его руководителем представительства в Москве.
В 2015 году для заграничной франшизы Гармерян зарегистрировал юрлицо в Латвии. После этого Мовсисян напомнил партнёру о том, что пора официально разделить доли. Гармерян предложил ему приехать для оформления доли в российской компании, так как в зарубежной он «принимал меньше участия». Мовсисян отказался: по его словам, все франчайзи общались с ним в Москве, а к Гармеряну переходили для подписания документов.
По словам Мовсисяна, Гармерян снова не вписал его в учредители. Мовсисян тем временем в Москве устанавливал и настраивал автоматы, «был колл-центром», ездил по потенциальным местам размещения, встречался с франчайзи и давал интервью.
В это же время у компании стали появляться конкуренты — 20-30 компаний. Например, Instamat перезаключал контракты с локациями, в которых был установлен Boft, предлагая платить за аренду в два раза больше, утверждает Мовсисян.
По его словам, главной целью Boft было удержать Москву — это рекламная площадка для будущих франчайзи. Тогда Гармерян приступил к поиску замены Мовсисяна: в Москву приехал Денис Сколота, оценил объём работы и отказался. Мовсисян утверждает, что узнал об этом позже, в 2016 году от самого Гармеряна.
Кроме прочего, Мовсисян с самого начала не имел доступа к финансовым показателям и счетам всей компании — только к выручке автоматов в Москве и Петербурге. Гармерян ему говорил, что российская компания «еле сама себя окупает» — всю прибыль генерирует франшиза. Несмотря на это, на предложение отдать Мовсисяну бизнес в Москве отказывался.
В 2016 году Гармерян открыл еще одну компанию Boft в США: 30% получил местный менеджер по аренде, остальная часть была распределена между Гармеряном и Сколотой, утверждает Мовсисян. Американский бизнес компании «провалился» — уже пять лет автоматы стоят в контейнере. По мнению Мовсисяна, причина в том, что автоматы были неправильно расставлены местным менеджером.
Вторая волна популярности
В 2017 году Мовсисян без ведома партнёров из-за напряжённых отношений принял участие в акселераторе GenerationS и выиграл 5 млн рублей. После победы он позвонил Гармеряну с предложением перевести деньги на счет компании взамен официального оформления доли. По словам Мовсисяна, в ответ на это Гармерян спросил: «Ты что думаешь, что из-за этого я должен вписать тебя в компанию?».
После победы в GenerationS компания получила вторую волну популярности, а всё общение между партнёрами «свелось к минимуму». Мовсисяна пригласили выступить в Сингапуре на форуме для ИТ-предпринимателей, в котором участвовали в том числе инвесторы. Гармерян посчитал, что 70 тысяч рублей на билеты на форум — это слишком дорого. «А сами поехали командой в Италию на выставку с автоматом», — рассказывает предприниматель.
В ноябре 2017 года Мовсисяна пригласили выступить на Евразийской бизнес-конференции в Университетском колледже в Лондон.
Попытка вернуть США
В 2018 году Мовсисян поехал в США, чтобы выяснить, почему бизнес там не развивается. Он ездил по локациям и «подготавливал почву для развития компании».
Вместе с местным менеджером он решил поставить восемь автоматов на «самой проходимой улице в Лос-Анджелесе» — Третья улица Променад (The Third Street Promenade). По словам предпринимателя, аренда стоила всего $200.
Мовсисян называет США главным для Boft рынком. Он предложил партнёрам возобновить работу в стране: по его плану, каждый из них мог бы жить и работать там по четыре месяца. Гармерян ответил, что развитие в США компании не нужно, а жить там дорого.
При этом Мовсисян жил бесплатно у своей сестры, у него была машина. «$2000 на жизнь я бы сам нашел и за год развил бы этот бизнес. Но "бизнесмен" Артём выбирает другой путь: пусть автоматы стоят на складе в контейнере, и мы будем ежегодно за них платить. Автоматы до сих пор стоят на складе», — утверждает Мовсисян.
Личная встреча
В 2019 год он потерял надежду договориться с партнёром и заявил ему, что готов уйти из компании. «За всё, что ты сделал, и с учётом роста компании, я готов дать тебе 6 млн рублей в рассрочку на три года», — ответил Гармерян. Мовсисян посчитал такую оценку своего вклада несправедливой.
Тогда партнёры вновь договорились встретиться и обсудить работу компании и дальнейшие планы. Однако Мовсисян планировал поехать в Новороссийск на отдых и спросил, когда партнёры приедут в Москву, чтобы подстроить даты отпуска. «Ребята сказали: "Не переживай, скидывай даты, когда ты хочешь поехать. Мы приедем после, чтобы встретиться в Москве и обсудить наконец всё"», — рассказывает Мовсисян.
По его словам, Гармерян и Сколота приехали в Москву через день после того, как он выехал на машине в Новороссийск. Мовсисян утверждает, что его партнёры по бизнесу «начали давить на маму», которая работала бухгалтером в московском филиале, и добиваться реструктуризации и увольнения сотрудников. На вопрос, почему они приехали в Москву во время его отсутствия, бизнесмены ответили: «Так совпало».
Денег нет
По словам Мовсисяна, на все предложения по продвижению проекта Гармерян отвечал, что на это нет денег. «Но почему-то за это время вы с Денисом успели открыть на деньги компании десяток бизнесов?», — пишет Мовсисян в Telegram-канале.
По его словам, в 2020 году из-за пандемии Гармерян сократил всем сотрудникам зарплаты и в то же время вместо со Сколотой инвестировал деньги компании в пять парикмахерских. Мовсисян узнал об этом «от третьих лиц».
Он перечислил известные ему бизнесы, которые Гармерян открыл «на деньги Boft»: ресторан, парикмахерские, детские аттракционы, кофейня и другое. По словам Мовсисяна, некоторые из этих проектов обанкротились.
Кроме того, на протяжении шести лет Гармерян пытается запустить «чайные автоматы», говорит Мовсисян.
Увольнения
В ноябре 2021 года Гармерян заблокировал Мовсисяну и его маме все доступы к «платформе с выручкой автоматов и таблицам компании». Однако Мовсисян уверяет, что скачал и заверил все документы у юриста заранее.
Кроме того, Гармерян и Сколота пытаются переоформить договоры Boft на компанию ООО «Лис», рассказывает предприниматель. По данным «Контур.Фокус», гендиректором и единственным владельцем юрлица выступает Павел Винтухов.
«По нашему мнению, (Гармерян — vc.ru) просто пытается перепродать компанию третьему лицу, чтобы замести следы», — считает Мовсисян.
В ноябре сотрудники московского офиса перестали заправлять бумагой автоматы из-за дефицита бумаги, но не только: на фоне конфликта основателей они попросили повысить зарплаты на 10 тысяч рублей и перевести её в «белую». Гармерян отказался. В итоге половина автоматов в Москве месяц простояли без бумаги, затем Гармерян нашел замену сотрудникам.
В тот же период Мовсисян создал Telegram-канал и начал писать в соцсетях о конфликте в компании. 25 ноября Гармерян прилетел на переговоры в Москву. Партнёры провели несколько встреч, после чего Гармерян «пошёл вскрывать автоматы в Москве», рассказывает Мовсисян. «Артём пытался взять под свой контроль московские автоматы», — говорит Мовсисян.
На переговорах Гармерян предложил Мовсисяну официально оформить его долю в 20%, но отстранить от работы и не выплачивать зарплату — Мовсисян просил процент от выручки или оставить зарплату. Сооснователи так и не договорились.
С 17 января Гармерян уволил всех сотрудников московского офиса без выплаты зарплаты за ноябрь, декабрь и часть января, говорит Мовсисян.
Позиция Гармеряна
Артём Гармерян не выражал свою позицию публично. На вопрос vc.ru, почему за восемь лет не удалось оформить долю Мовсисяна официально, Гармерян заявил: «Есть ряд разногласий, в том числе связанных с изъятием выручки. Не хотелось бы прибегать к обмену скриншотами или другим доказательствам. Наши сотрудники и близкие к компании люди, участвующие в ее развитии в курсе реальной ситуации».
Мовсисян заявил vc.ru, что не мог изымать выручку — Гармерян контролировал весь денежный поток.
Сумму вложений в проект Гармерян не раскрыл. Он назвал неверной информацией то, что компанию изначально планировалось разделить пополам. Кроме того, он опроверг то, что юрлицо планировалось регистрировать в Москве, а также то, что уже после регистрации Boft он предложил Мовсисяну 5% за идею, а после отказа — 20%. От других пояснений и комментриев Гармерян отказался.
Мовсисян в своём канале процитировал его пост, который был опубликован в закрытом канале Boft Team News.
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