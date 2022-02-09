«Большая часть не соответствует действительности — это обида, помноженная на время», — говорит второй сооснователь компании.

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В ноябре один из сооснователей компании Boft Тос Мовсисян на своей странице в Instagram рассказал о конфликте среди учредителей. По его словам, другой сооснователь, Артём Гармерян, изначально «обманным путём» не вписал его в компанию, а теперь пытается сменить юрлицо.

Мовсисян создал Telegram-канал, в котором рассказал о конфликте и добавил в него сотрудников, франчайзи, партнёров компании и Гармеряна. Тогда же сотрудники московского офиса потребовали повышения зарплаты, но после отказа перестали заправлять автоматы бумагой. Через несколько месяцев Гармерян уволил его и других сотрудников московского филиала Boft.

В разговоре с vc.ru Мовсисян рассказал, как пытался получить свою долю в компании и поругался с партнёром.

Чат с идеями для бизнеса

Тос Мовсисян из Москвы, Артём Гармерян и Денис Сколота из Петербурга познакомились в 2008 году на стажировке в Финляндии, в Лаппеенрантском технологическом университете. По словам Мовсисяна, после стажировки у них с Гармеряном и Сколотой появился чат в Skype, где они обсуждали идеи для бизнеса. «Я предлагал идеи, ребята краштестили их», — рассказывает предприниматель.

В итоге в 2012 году я придумал идею по печати фотографий из Instagram, проект в который можем вложиться своими (читайте родительскими) деньгами. Ребятам проект не понравился, и они сказали, что это не пойдет. Кто будет печатать свои фотографии в автомате, говорили они. Тос Мовсисян

В 2013 году Instagram обрёл мировую популярность, и Мовсисян снова предложил свою идею. В этот раз друзья предпринимателя согласились, и в конце 2013 года они приступили к реализации.

Изначально друзья договорились разделить компанию в равных долях — по 33%: Гармерян должен был отвечать за техническую часть, Сколота — за финансы, Мовсисян — за маркетинг и развитие, рассказывает он.

Слева Денис Сколота, Тос Мовсисян, Артём Гармерян и их друг в 2008 году

Первые вложения

Когда в проект нужно было вложить первые деньги, Сколота перестал отвечать на сообщения — тогда компания условно была поделена пополам, утверждает Мовсисян. У него был «друг при деньгах», который готов был вложиться и присоединиться к компании. Однако в тот и в последующие разы Гармерян отказывался от предложений по сторонним инвестициям, чтобы не делить долю, рассказывает предприниматель.

Первый автомат предприниматели собирали совместно с производственной компанией «АльфаПроф Техник». Его установили через восемь месяцев с начала работы — в апреле 2014 года.

Первые расходы основатели взяли на себя: Гармерян оплатил корпус автомата и зарплату программиста Евгения Ильина на деньги отца, Мовсисян продал свою машину, «чтобы было на что жить» и оплачивать мелкие расходы компании. «Я до Boft даже материально жил лучше чем сейчас», — говорит он.

Гармерян говорил, что к моменту установки первого автомата вложил в проект 620 тысяч рублей, рассказывает Мовсисян.

В мае 2014 года Мовсисян вложил в компанию 650 тысяч рублей — он занял их у знакомого отца под 36% годовых. Через месяц — ещё 170 тысяч с продажи машины отца, рассказывает сооснователь.

Регистрация юрлица

Примерно за месяц до установки первого автомата встал вопрос о регистрации юрлица для Boft. По словам Мовсисяна, изначально предприниматели договорились зарегистрировать компанию в Москве. Но затем Гармерян предложил сделать это в Петербурге и попросил партнёра выслать документы для регистрации, так как оба были заняты подготовкой к запуску.

Первый автомат предприниматели установили в апреле 2014 года на дизайн-заводе «Флакон» в Москве. Спустя две недели Гармерян приехал к партнёру в Москву и сообщил, что зарегистрировал компанию без Мовсисяна. Для регистрации второго владельца нужно было личное присутствие, это формальность, цитирует он Гармеряна.

По его словам, Гармерян предложил партнёру 5% за идею. Мовсисян не согласился.

Затем, отлично понимая, что не сможет без меня реализовать проект, он предложил мне 20%, постоянно утверждая, что идея ничего не стоит. Хотя все понимают, что идея и есть главное в проекте. Я докупил, аж стыдно писать, себе 5% за 650 тысяч рублей (на тот момент примерно $22 тысячи). Артём вложил деньги первый, точнее его папа — Ашот Тигранович. Тос Мовсисян

Партнёры договорились, что Мовсисян получит 25%, Гармерян — 70%, а программист Евгений Ильин — 5%. При этом Ильин не настаивал на доле, говорит Мовсисян. Он предложил зафиксировать эту договорённость отправкой электронного письма и предоставил vc.ru скрин письма от Гармеряна от 24 мая 2014 года, где автор соглашается дать Мовсисяну 20% компании — с учетом оценки роли в проекте, проделанной и дальнейшей работы.

В последующие годы партнёры неоднократно возвращались к этому разговору, но доля Мовсисяна в юрлице так и не была оформлена.

Тос Мовсисян

На момент публикации заметки в ООО «Бофт» единственный владелец — Артём Гармерян, следует из данных «Контур.Фокус». 51% юрлица ООО «Унивенд» — бывшего Instamat, купленного Boft — принадлежит Гармеряну, ещё 49% — Сколоте.

Попытка Мовсисяна продвигать Boft

По словам Мовсисяна, первые годы компания развивалась активно: предложения по инвестированию поступали почти каждый день, пользователи Instagram часто публиковали посты про автоматы Boft.

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В 2014 году Мовсисян запустил YouTube-канал о компании. По его словам, это был «большой маркетинговый ход». Он отправил первый ролик Гармеряну, который попросил больше не снимать: «Конкуренты могут понять, что происходит в компании». Мовсисян считает, что целью его партнёра было не дать ему «светиться».

В конце 2014 года автоматом заинтересовался певец Эмин Агаларов, сын владельца «Крокус Сити Холл», в котором он был установлен. Агаларов опубликовал в Instagram пост с автоматом Boft и подписью. Затем он предложил Мовсисяну разместить продукцию Boft и по другим ТЦ компании.

Сооснователь Boft сообщил об этом Гармеряну, который заявил, что автомат из этого здания нужно забрать — он недостаточно прибыльный. По словам Мовсисяна, после этого Эмин Агаларов перестал выходить на связь, а в остальных его ТЦ о размещении пришлось договариваться ещё год.

Гармерян отказывался от многих предложений по инвестированию и развитию бизнеса, например, стадион «Спартак» предлагал разместить автомат бесплатно в семейном секторе, но владелец Boft посчитал, что фанатам это будет неинтересно, рассказывает Мовсисян. В подтверждение он предоставил vc.ru скриншот переписки с Гармеряном.

В 2017 году он также обсуждал партнёрство с FIFA-2018 во время Чемпионата мира по футболу в России. Партнёры по Boft сказали, что идея отличная и попросили контакты, чтобы «завершить сделку». Партнёрство так и не состоялось. На вопросы Мовсисяна, почему сделка сорвалась, партнёры ответили, что «не помнят».

Франшиза

Через год после запуска Денис Сколота вернулся в компанию без финансовых вложений, ему предложили 15%, рассказывает Мовсисян. Доли на словах распределились так: Гармерян — 60%, Мовсисян — 20%, Сколота — 15%, Ильин — 5%. Однако это всё ещё были лишь договорённости.

Гармерян стал гендиректором компании, Мовсисян «вписал себе должность директора по развитию». По его словам, он отправил трудовую книжку в место регистрации компании, где Гармерян отменил приказ о назначении директора по развитию и назначил его руководителем представительства в Москве.

В 2015 году для заграничной франшизы Гармерян зарегистрировал юрлицо в Латвии. После этого Мовсисян напомнил партнёру о том, что пора официально разделить доли. Гармерян предложил ему приехать для оформления доли в российской компании, так как в зарубежной он «принимал меньше участия». Мовсисян отказался: по его словам, все франчайзи общались с ним в Москве, а к Гармеряну переходили для подписания документов.

Как я понял после общения с франчайзи, вы им говорили, что я придумал проект и просто сижу в Москве, правильно? Я занимался в компании всем, кроме программирования и сборки дальнейших автоматов. Артём, сидя в Петербуге начал считать, кто что делает в компании, всё время был недоволен и начал теперь заново пересчитывать проценты. Он не понимал и до сих пор не понимает, что моя заинтересованность в компании была развивать её и зарабатывать большие деньги, а не то, что мы получили сейчас. После многих ругательств я сказал: «Раз ты решил оценивать, кто что делает, тогда я забираю себе Москву, остальное всё отдаю тебе — всю Россию и весь мир». Я человек нежадный и готов был пойти на уступки, но Артема, видите ли, это не устроило, он хочет всю компанию себе. И его любимая фраза: «Проценты — это формальность, так что не важно кто вписан». Тос Мовсисян в Telegram-канале

По словам Мовсисяна, Гармерян снова не вписал его в учредители. Мовсисян тем временем в Москве устанавливал и настраивал автоматы, «был колл-центром», ездил по потенциальным местам размещения, встречался с франчайзи и давал интервью.

В это же время у компании стали появляться конкуренты — 20-30 компаний. Например, Instamat перезаключал контракты с локациями, в которых был установлен Boft, предлагая платить за аренду в два раза больше, утверждает Мовсисян.

По его словам, главной целью Boft было удержать Москву — это рекламная площадка для будущих франчайзи. Тогда Гармерян приступил к поиску замены Мовсисяна: в Москву приехал Денис Сколота, оценил объём работы и отказался. Мовсисян утверждает, что узнал об этом позже, в 2016 году от самого Гармеряна.

Поняв, что Денис не сможет заменить меня, Артём начал предлагать договориться. То есть вроде шёл на контакт, но в момент, когда надо вписывать нормально в компанию, он снова придумывал новые аргументы. Он делал это специально, ему нужен я, чтобы развить компанию. Тос Мовсисян

Кроме прочего, Мовсисян с самого начала не имел доступа к финансовым показателям и счетам всей компании — только к выручке автоматов в Москве и Петербурге. Гармерян ему говорил, что российская компания «еле сама себя окупает» — всю прибыль генерирует франшиза. Несмотря на это, на предложение отдать Мовсисяну бизнес в Москве отказывался.

В 2016 году Гармерян открыл еще одну компанию Boft в США: 30% получил местный менеджер по аренде, остальная часть была распределена между Гармеряном и Сколотой, утверждает Мовсисян. Американский бизнес компании «провалился» — уже пять лет автоматы стоят в контейнере. По мнению Мовсисяна, причина в том, что автоматы были неправильно расставлены местным менеджером.

Вторая волна популярности

В 2017 году Мовсисян без ведома партнёров из-за напряжённых отношений принял участие в акселераторе GenerationS и выиграл 5 млн рублей. После победы он позвонил Гармеряну с предложением перевести деньги на счет компании взамен официального оформления доли. По словам Мовсисяна, в ответ на это Гармерян спросил: «Ты что думаешь, что из-за этого я должен вписать тебя в компанию?».

После победы в GenerationS компания получила вторую волну популярности, а всё общение между партнёрами «свелось к минимуму». Мовсисяна пригласили выступить в Сингапуре на форуме для ИТ-предпринимателей, в котором участвовали в том числе инвесторы. Гармерян посчитал, что 70 тысяч рублей на билеты на форум — это слишком дорого. «А сами поехали командой в Италию на выставку с автоматом», — рассказывает предприниматель.

В ноябре 2017 года Мовсисяна пригласили выступить на Евразийской бизнес-конференции в Университетском колледже в Лондон.

Я сразу согласился и начал за свой счёт оплачивать перелёты и гостиницу, чтобы Артём не переживал из-за трат. Заранее я связался с главным инженером Instagram в Англии, рассказал ему о проекте. Ему, конечно, он понравился, и он пригласил на встречу. Я сообщил об этом Артёму, так как мы всегда обсуждали, что вложения от Facebook поднимут нашу компанию на новый уровень: мы наконец-то сможем быстрее расставлять автоматы, у компании наконец-то появятся деньги — слышать от Артёма и Дениса, что компания еле держится на плаву, я устал. Артем убедил меня, что этого не надо делать: «Сделаем это позже». Как вы понимаете, он просто не хотел, чтобы я где-то налаживал контакт, уж тем более за границей, и развивал компанию. В итоге в Лондон я полетел только на лекцию. Тос Мовсисян

Тос Мовсисян и Дмитрий Аксенов на Евразийской бизнес-конференции

Попытка вернуть США

В 2018 году Мовсисян поехал в США, чтобы выяснить, почему бизнес там не развивается. Он ездил по локациям и «подготавливал почву для развития компании».

Вместе с местным менеджером он решил поставить восемь автоматов на «самой проходимой улице в Лос-Анджелесе» — Третья улица Променад (The Third Street Promenade). По словам предпринимателя, аренда стоила всего $200.

Мовсисян называет США главным для Boft рынком. Он предложил партнёрам возобновить работу в стране: по его плану, каждый из них мог бы жить и работать там по четыре месяца. Гармерян ответил, что развитие в США компании не нужно, а жить там дорого.

При этом Мовсисян жил бесплатно у своей сестры, у него была машина. «$2000 на жизнь я бы сам нашел и за год развил бы этот бизнес. Но "бизнесмен" Артём выбирает другой путь: пусть автоматы стоят на складе в контейнере, и мы будем ежегодно за них платить. Автоматы до сих пор стоят на складе», — утверждает Мовсисян.

Личная встреча

В 2019 год он потерял надежду договориться с партнёром и заявил ему, что готов уйти из компании. «За всё, что ты сделал, и с учётом роста компании, я готов дать тебе 6 млн рублей в рассрочку на три года», — ответил Гармерян. Мовсисян посчитал такую оценку своего вклада несправедливой.

Тогда партнёры вновь договорились встретиться и обсудить работу компании и дальнейшие планы. Однако Мовсисян планировал поехать в Новороссийск на отдых и спросил, когда партнёры приедут в Москву, чтобы подстроить даты отпуска. «Ребята сказали: "Не переживай, скидывай даты, когда ты хочешь поехать. Мы приедем после, чтобы встретиться в Москве и обсудить наконец всё"», — рассказывает Мовсисян.

По его словам, Гармерян и Сколота приехали в Москву через день после того, как он выехал на машине в Новороссийск. Мовсисян утверждает, что его партнёры по бизнесу «начали давить на маму», которая работала бухгалтером в московском филиале, и добиваться реструктуризации и увольнения сотрудников. На вопрос, почему они приехали в Москву во время его отсутствия, бизнесмены ответили: «Так совпало».

Мама — человек, который с основания компании работала обслуживающим техником автоматов и по совместительству бухгалтером за 15 тысяч рублей в месяц без выходных. Мы тогда на всем экономили, чтобы компания встала на ноги. Мама прошла все ступени в компании до моего зама. В 2019 году Артём устроил свою знаменитую оптимизацию и сказал, что надо сократить зарплату маме до 45 тысяч рублей. Человеку, который отдал столько лет компании. Потом мне еще согласился: «Ну, ладно, 60 тысяч рублей». Я тебя еще послал, куда подальше. А сейчас он, видите ли, ищет техников в Москве за 80 тысяч рублей уже на ООО «ЛИС» Тос Мовсисян

Денег нет

По словам Мовсисяна, на все предложения по продвижению проекта Гармерян отвечал, что на это нет денег. «Но почему-то за это время вы с Денисом успели открыть на деньги компании десяток бизнесов?», — пишет Мовсисян в Telegram-канале.

По его словам, в 2020 году из-за пандемии Гармерян сократил всем сотрудникам зарплаты и в то же время вместо со Сколотой инвестировал деньги компании в пять парикмахерских. Мовсисян узнал об этом «от третьих лиц».

Он перечислил известные ему бизнесы, которые Гармерян открыл «на деньги Boft»: ресторан, парикмахерские, детские аттракционы, кофейня и другое. По словам Мовсисяна, некоторые из этих проектов обанкротились.

Кроме того, на протяжении шести лет Гармерян пытается запустить «чайные автоматы», говорит Мовсисян.

Прочитав этот текст, вы подумаете, что Артём и Денис ничего не умеют делать. Это не так. Подчеркиваю: Артём отличный технарь, он любит это. Денис отлично заполняет таблицы в Exel. Им просто надо было понять, что бизнес-чуйка у них не развита. А они всеми действиями хотели доказать не знаю, кому, что могут. Ашот Тигранович (Гармерян — vc.ru), спасибо вам за автоматы, они действительно лучше того металлического первого автомата, что я собрал, и аппаратов всех конкурентов. Тос Мовсисян

Увольнения

В ноябре 2021 года Гармерян заблокировал Мовсисяну и его маме все доступы к «платформе с выручкой автоматов и таблицам компании». Однако Мовсисян уверяет, что скачал и заверил все документы у юриста заранее.

Кроме того, Гармерян и Сколота пытаются переоформить договоры Boft на компанию ООО «Лис», рассказывает предприниматель. По данным «Контур.Фокус», гендиректором и единственным владельцем юрлица выступает Павел Винтухов.

«По нашему мнению, (Гармерян — vc.ru) просто пытается перепродать компанию третьему лицу, чтобы замести следы», — считает Мовсисян.

Справа мама Тоса — Нарине Мовсисян

В ноябре сотрудники московского офиса перестали заправлять бумагой автоматы из-за дефицита бумаги, но не только: на фоне конфликта основателей они попросили повысить зарплаты на 10 тысяч рублей и перевести её в «белую». Гармерян отказался. В итоге половина автоматов в Москве месяц простояли без бумаги, затем Гармерян нашел замену сотрудникам.

В тот же период Мовсисян создал Telegram-канал и начал писать в соцсетях о конфликте в компании. 25 ноября Гармерян прилетел на переговоры в Москву. Партнёры провели несколько встреч, после чего Гармерян «пошёл вскрывать автоматы в Москве», рассказывает Мовсисян. «Артём пытался взять под свой контроль московские автоматы», — говорит Мовсисян.

На переговорах Гармерян предложил Мовсисяну официально оформить его долю в 20%, но отстранить от работы и не выплачивать зарплату — Мовсисян просил процент от выручки или оставить зарплату. Сооснователи так и не договорились.

С 17 января Гармерян уволил всех сотрудников московского офиса без выплаты зарплаты за ноябрь, декабрь и часть января, говорит Мовсисян.

Позиция Гармеряна

Артём Гармерян не выражал свою позицию публично. На вопрос vc.ru, почему за восемь лет не удалось оформить долю Мовсисяна официально, Гармерян заявил: «Есть ряд разногласий, в том числе связанных с изъятием выручки. Не хотелось бы прибегать к обмену скриншотами или другим доказательствам. Наши сотрудники и близкие к компании люди, участвующие в ее развитии в курсе реальной ситуации».

Мовсисян заявил vc.ru, что не мог изымать выручку — Гармерян контролировал весь денежный поток.

Сумму вложений в проект Гармерян не раскрыл. Он назвал неверной информацией то, что компанию изначально планировалось разделить пополам. Кроме того, он опроверг то, что юрлицо планировалось регистрировать в Москве, а также то, что уже после регистрации Boft он предложил Мовсисяну 5% за идею, а после отказа — 20%. От других пояснений и комментриев Гармерян отказался.

Мовсисян в своём канале процитировал его пост, который был опубликован в закрытом канале Boft Team News.