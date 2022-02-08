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Валерия Козлова

В России с 21 февраля начнут выдавать QR-коды при наличии антител Статьи редакции

Сертификат будет действовать полгода.

  • Получить QR-код можно после сдачи теста на антитела к Covid-19, следует из постановления Минздрава. Он будет действовать полгода.
  • Получить такой сертификат могут россияне, у которых был положительный ПЦР-тест, но они не обращались к врачу, либо переболели бессимптомно. Также тест на антитела могут сдать россияне и иностранцы, привитые зарубежными вакцинами.
  • В декабре 2021 года Голикова сообщала, что выдача сертификатов для россиян начнется с 1 января 2022 года.
  • В январе 2022 года Голикова объявила, что к 1 февраля 2022 года будут внесены соответствующие поправки в постановления правительства и граждане смогут получать сертификаты после сдачи тестов на антитела, но Минцифры сообщило, что не получило методологию формирования и выдачи QR-кодов.

#новость #qrкоды

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Аналитик

Вангую, как только все получат сертификаты, вирус удивительным образом закончится.

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Vlad Ri

Пока можно делать деньги на продаже вакцины, вирус не пропадет

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Владислав Красиков

Так она в минус продаётся, как деньги можно делать?

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Vlad Ri

Полагаю, обществу не всё рассказывается

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Владислав Красиков

А, ну да, как я мог забыть свою шапочку.

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Дед Велосипед

Отличие воровства в России и на западе:

-В России воруют из минусов, а на западе из плюсов

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Johnny Vorony

Да начнётся срач: прививочники vs антипрививочники 👏

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Аналитик

Все уже давно определились со своими позициями. Кто хотел - сделал, кто не хотел - купил. Смысл спорить?

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ТЕКСТУРА

А почему срач? В целом нормальная новость, если ты скрыто перенес кодив, у тебя есть антитела и тебе не нужно делать прививки.

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Timofei B.

А еще можно заказать пробирку на дом и отправить курьером в лабораторию. Тест ДНК же не будут проверять, если за тебя тест сделает твой знакомый?

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Алексей Спицын

ПЦР с уровнем антител не путаете? Второе это кровь.

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Дарья Смолякова

Не обязательно, в медицине нет такого закона, что если человек переболел у него обязательно есть антитела. Их может не быть.

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Max

А зачем он нужен сейчас?

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Sergei Timofeyev

Потому что следующая мутация может реально посадить по домам.

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Ленин-гриб

Затрахали уже со своими QR-кодами и сертификатами, они никому не нужны и ни на что не влияют. Уже, вроде, доказано на практике.

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Сергей Джомолунгма

Хоть ссы в глаза, а они своё!

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Максим Бонов

Где то я примерно такую же новость слышал, и судя там по комментам, она была не очень :/

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Ret Oror

Потому что ранее рассматривали закон об обязательных qr и многие были против, закон сняли и решили другим путем пойти, но суть осталась та же.

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Дарья Смолякова

раньше на Ленинградке все было в объявлениях "Отдых" "Маша" "Даша", а в этом году "КУАР код" и "ПЦР"

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Мамин каякер

Лучше б давали при наличии зарубежной вакцины в том числе…

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Pavel Ko

Так дадут. Если антитела найдутся

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Мамин каякер

Так нахера дополнительные расходы и движухи?) Я вот в РФ летом приеду и много куда пойти не могу.

Ладно бы там было так, что идёшь, сдаёшь этот тест и в этот же день получаешь код. Но я почему-то подозреваю, что это будет несколько дольше.

Опять же.. туристы.

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Sergei Timofeyev

Антитела от вакцины и антитела от болезни определяются разными тестами.

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Павел Ильин

Так ведь в статье написано про это..
Привит зарубежной - сдаёшь на антитела и получаешь QR код.

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Мамин каякер

Выше ответил. Это ок если в РФ живешь. А если как турист приезжаешь? Привитый и все такое. Сколько по времени вся эта движуха займёт?)

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Ret Oror

Зарубежем также требуют зарубежную)

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