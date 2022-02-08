В России с 21 февраля начнут выдавать QR-коды при наличии антител Статьи редакции
Сертификат будет действовать полгода.
- Получить QR-код можно после сдачи теста на антитела к Covid-19, следует из постановления Минздрава. Он будет действовать полгода.
- Получить такой сертификат могут россияне, у которых был положительный ПЦР-тест, но они не обращались к врачу, либо переболели бессимптомно. Также тест на антитела могут сдать россияне и иностранцы, привитые зарубежными вакцинами.
- В декабре 2021 года Голикова сообщала, что выдача сертификатов для россиян начнется с 1 января 2022 года.
- В январе 2022 года Голикова объявила, что к 1 февраля 2022 года будут внесены соответствующие поправки в постановления правительства и граждане смогут получать сертификаты после сдачи тестов на антитела, но Минцифры сообщило, что не получило методологию формирования и выдачи QR-кодов.
Вангую, как только все получат сертификаты, вирус удивительным образом закончится.
Пока можно делать деньги на продаже вакцины, вирус не пропадет
Так она в минус продаётся, как деньги можно делать?
Полагаю, обществу не всё рассказывается
А, ну да, как я мог забыть свою шапочку.
Отличие воровства в России и на западе:
-В России воруют из минусов, а на западе из плюсов
Да начнётся срач: прививочники vs антипрививочники 👏
Все уже давно определились со своими позициями. Кто хотел - сделал, кто не хотел - купил. Смысл спорить?
А почему срач? В целом нормальная новость, если ты скрыто перенес кодив, у тебя есть антитела и тебе не нужно делать прививки.
А еще можно заказать пробирку на дом и отправить курьером в лабораторию. Тест ДНК же не будут проверять, если за тебя тест сделает твой знакомый?
ПЦР с уровнем антител не путаете? Второе это кровь.
Не обязательно, в медицине нет такого закона, что если человек переболел у него обязательно есть антитела. Их может не быть.
А зачем он нужен сейчас?
Потому что следующая мутация может реально посадить по домам.
Затрахали уже со своими QR-кодами и сертификатами, они никому не нужны и ни на что не влияют. Уже, вроде, доказано на практике.
Хоть ссы в глаза, а они своё!
Где то я примерно такую же новость слышал, и судя там по комментам, она была не очень :/
Потому что ранее рассматривали закон об обязательных qr и многие были против, закон сняли и решили другим путем пойти, но суть осталась та же.
раньше на Ленинградке все было в объявлениях "Отдых" "Маша" "Даша", а в этом году "КУАР код" и "ПЦР"
Так дадут. Если антитела найдутся
Антитела от вакцины и антитела от болезни определяются разными тестами.
Так ведь в статье написано про это..
Привит зарубежной - сдаёшь на антитела и получаешь QR код.
Зарубежем также требуют зарубежную)
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